РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13060 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
2 652 6
армия РФ (15397) Великобритания (4269) ООН (3935) мобилизация (1629)

Россия хочет мобилизовать 170 тысяч человек для войны против Украины, - координатор Великобритании в ООН Эккерсли

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

В будущем Россия планирует мобилизовать на войну в Украине еще 170 тысяч человек.

Об этом на заседании Совета Безопасности заявил политический координатор постоянного представительства Великобритании в ООН Фергус Эккерсли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт британского правительства.

Он отметил, что с начала российского полномасштабного вторжения в Украину было убито или ранено более 300 тысяч солдат армии РФ, что в разы больше, чем за десять лет советской оккупации Афганистана.

"Сейчас президент Путин планирует призвать еще 170 тысяч как пушечное мясо для войны своего правительства. Трудно понять, насколько продолжение агрессии российского правительства отвечает интересам российского народа", - подчеркнул Эккерсли.

Читайте также: По данным разведки США, РФ потеряла в Украине 90% армии, собранной перед вторжением, - Reuters

Он добавил, что в этом году Россия в седьмой раз призывает обсудить на заседании Совета Безопасности поставки западного оружия в Украину. Это яркое свидетельство кампании влияния на общественное мнение Запада, подрыва политической поддержки Украины. Кампания, управляемая Кремлем, служит только интересам Кремля.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
інтересам російського народу є цілувати дупу російському уряду та хлу... це треба було зрозуміти ще після другої чеченської... єдиний вихід на сьогодні - максимум кухонного знаряддя для приготування фаршу...
показать весь комментарий
13.12.2023 09:18 Ответить
Якщо кацапи хочуть послати на забій своїх громадян, а громадяни бажають загинути в Україні то нам лишається лише допомогти виконати їх плани.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:23 Ответить
Проблема, що нам теж прийдеться мобілізовувати наших громадян: а з такою роботою ТЦК скоро будуть мобілізувати «колясочників».
показать весь комментарий
13.12.2023 09:39 Ответить
В Україні напередодні війни менпауер (з 18 до 49 років) був 11,5 млн. осіб годних без обмежень. Після початку активної фази підвищили вік до 60 років, але дали молоді можливість відкошуват до 25. У кацапів менпауер був 22 млн. - решта інваліди, алконавти і дебіли непридатні до війська. З урахуванням допомоги яку нам надають в більш високоточній зброї і прагненню кацапів здохнути в "мясних штурмах" ми маємо реальний шанс знищити всіх окупантів з мінімальними втратами. Їх поки що багато, але вони дуже швидко "витрачаються". Основна маса кацапського війська зайнята охороною кордонів і підтриманням внутрішнього режиму. На наступальні дії в 2022 було підготовано 340 000 війська. Ми вже всю цю "наступальну армію" знищили. А вони її готували 8 років... Так що не хвилюйтесь. До колясочників не дійде. У нас більш ніж достатньо чоловіків для знищення ********** як геополітичної сили. Звісно що за двох умов - міжнародної підтримки і винищення "пятої колони".
показать весь комментарий
13.12.2023 10:38 Ответить
а ти саме як допомагаєш, крім строчити дурню в інтернеті???
показать весь комментарий
13.12.2023 09:46 Ответить
Вважайте що "строчити дурню в інтернеті" моя професія. Хто на що вчився...
показать весь комментарий
13.12.2023 10:20 Ответить
 
 