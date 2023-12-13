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Новости Война в Украине
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война (46961) ракеты (2746) Игнат (527) Воздушные атаки на Киев (353) баллистические ракеты (108)

Тип ракет, которыми РФ атаковала Киев, установят после исследования уцелевших обломков, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,ракети,іскандер

Россия регулярно применяет баллистические ракеты для ударов по Украине. Установить тип этих ракет можно после исследования уцелевших обломков. Воронки, которые обнаружили после сбивания вражеских ракет в Киеве, свидетельствуют, что в результате поражения ракеты могла отделиться сдетонировавшая на земле боевая часть.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя ночную атаку оккупантов.

"Бьют регулярно. Не скажешь, что они бьют в последнее время баллистикой. Баллистика часто применяется врагом. Особенно это касается и восточных, и южных регионов. Там, в конце концов, более единичные случаи. Плюс - не забывайте ракеты С-300, которые, начиная от Харькова до Одессы, враг применяет постоянно. С-300 - это зенитные ракеты, летящие по баллистике.

В случае же с Киевом тоже нужно устанавливать тип ракет, это не так быстро делается. Все хотят узнать, какими ракетами обстреляли – был это "Искандер" или С-400, но установить тип ракет мы можем только после исследования уцелевших обломков", - объяснил Игнат.

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Спикер также сообщил, что враг наносит удары не только баллистикой: недавно были применены крылатые ракеты, также используются дроны. В то же время он напомнил, что во время ночной атаки все вражеские цели были сбиты.

"Была успешная работа. К сожалению, есть пострадавшие в результате работы противовоздушной обороны, но, в конце концов, 100% целей были поражены в небе", - отметил Игнат.

Он добавил, что на юге было уничтожено 9 вражеских БПЛА, еще один – над Хмельнитчиной.

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Как объяснил спикер Воздушных сил ВСУ, воронки, которые обнаружили после сбивания вражеских ракет в столице, свидетельствуют, что в результате поражения ракеты могла отделиться сдетонировавшая на земле боевая часть.

"Не всегда боевая часть баллистической ракеты взрывается в воздухе. Ракета поражена, она просто падает вниз, боевая часть не разорвалась, и она может взорваться уже на земле. До цели ракета не дошла, но она сбита. Такие же последствия есть и от "Шахедов". "Шахед" тоже может быть прострелен поперек, как говорится, но боевая часть не задета, и он просто летит и падает", - заметил Игнат.

Напомним, в ночь на 13 декабря россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. Сирены звучали уже после взрывов.
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Топ комментарии
+4
Це інформація для фахівців, яка допоможе планувати подальшу роботу ППО. Цивільним вона нічого не дасть.
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13.12.2023 09:22
+2
-Хворий перед смертю пітнів?
- Так.
-Це добре....
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13.12.2023 09:26
+1
Ну точно не асфальт та бруківка.
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13.12.2023 09:25
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Що це нам дасть? Ну встановили тип і що далі?
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13.12.2023 09:19 Ответить
Це інформація для фахівців, яка допоможе планувати подальшу роботу ППО. Цивільним вона нічого не дасть.
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13.12.2023 09:22 Ответить
-Хворий перед смертю пітнів?
- Так.
-Це добре....
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13.12.2023 09:26 Ответить
Дивне у "Васі" питання як і висновки. Ми усі уважно відстежуємо інформацію чого та скільки є у рашистів для атак по нашій країні та наскільки ефективно наше ППО діє проти усіх ракет та дронів, а тут з'являється "Вася" котрому це "байдуже". А може він з тих хто радіє коли щось саме влучає, і НЕ БАЖАЄ дізнаватися що українці у змозі збивати різні типи "Іскандерів" та "Кінжали" (фактично "Іскандери" повітряного пуску) бо це пригнічує, що вони якось не дуже "сміються" тому як їх знешкоджують західні системи ППО?!
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13.12.2023 09:45 Ответить
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13.12.2023 09:48 Ответить
"Вася" рже як кінь, чи намагається сміятися останнім і робити добру "міну" при поганій грі?!
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13.12.2023 09:54 Ответить
Ну точно не асфальт та бруківка.
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13.12.2023 09:25 Ответить
А рашисти не заморочуються пошуком уламків та ідентифікацією ракет, вони можуть вже за секунду сповістити про щось, що їм першим спаде на думку або буде потрібним оголосити. Так вони у своїх фейках назвали кадри знищення українцями найновішої установки ППО московитів "знищенням установки Гром-2=, а зйомки ще 2015 року із захороненням під Одесою безхатчинків та ампутованих і видалених у ході хірургичних операцій органів (котрі тоді видавали за дії "чорних трансплантологів") за "нові захоронення захисників України", і видаючи фейки за "правду" почувають себе дуже добре, бо брехня є одним з постулатів державної політики Московії (т.з. "роССії").
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13.12.2023 09:29 Ответить
Чого ж заморочуються і збирають. Мало того збирають наші залишки водних шахедів. І намагаються відтворити чи вже відтворили. А далі переваги у нас в Чорному морі більше не має. Як з дронами. Спочатку ми почали їх використовувати. Тепер мокші виробляють їх на держ. рівні. В тому числі завдяки нашим патякалам і решткам збитих/приземлених дронів. Тут знов ж таки перевага вже на боці мокш. Те що вони можуть відтворити вони підбирають. Я думаю і з ********* ракетами та ж сама історія.
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13.12.2023 09:41 Ответить
Я пишу не про те що вони "не збирають" а про те що сповіщають РАНІШЕ НІЖ ЗІБРАЛИ і коли вже неодноразово сповіщали про влучання ЇХ РАКЕТ ППО у житлові будинки (що зафіксовано було на фото місцевих мешканців), як про атаки "українців по цивільних". Ну а те що БУДЬ ЯКІ військові вивчають зброю супротивника і у разі її ефективності намагаються відтворити, або зрозуміти що їй можливо протиставити, то навіть не секрет - це НОРМА з тих часів коли людство стало існувати. То ж не треба пересмикувати і вивертати назовні чужі висловлювання "Діма".
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13.12.2023 09:51 Ответить
Що ж ви так нервуєте . Заспокійливі наше все. А як написали так і зрозумів. І не перекручував ваші слова. І не хотів вас образити. І так БУВАЄ... "Віталік"
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13.12.2023 17:04 Ответить
 
 