Тип ракет, которыми РФ атаковала Киев, установят после исследования уцелевших обломков, - Игнат

Россия регулярно применяет баллистические ракеты для ударов по Украине. Установить тип этих ракет можно после исследования уцелевших обломков. Воронки, которые обнаружили после сбивания вражеских ракет в Киеве, свидетельствуют, что в результате поражения ракеты могла отделиться сдетонировавшая на земле боевая часть.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя ночную атаку оккупантов.

"Бьют регулярно. Не скажешь, что они бьют в последнее время баллистикой. Баллистика часто применяется врагом. Особенно это касается и восточных, и южных регионов. Там, в конце концов, более единичные случаи. Плюс - не забывайте ракеты С-300, которые, начиная от Харькова до Одессы, враг применяет постоянно. С-300 - это зенитные ракеты, летящие по баллистике.

В случае же с Киевом тоже нужно устанавливать тип ракет, это не так быстро делается. Все хотят узнать, какими ракетами обстреляли – был это "Искандер" или С-400, но установить тип ракет мы можем только после исследования уцелевших обломков", - объяснил Игнат.

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Спикер также сообщил, что враг наносит удары не только баллистикой: недавно были применены крылатые ракеты, также используются дроны. В то же время он напомнил, что во время ночной атаки все вражеские цели были сбиты.

"Была успешная работа. К сожалению, есть пострадавшие в результате работы противовоздушной обороны, но, в конце концов, 100% целей были поражены в небе", - отметил Игнат.

Он добавил, что на юге было уничтожено 9 вражеских БПЛА, еще один – над Хмельнитчиной.

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Как объяснил спикер Воздушных сил ВСУ, воронки, которые обнаружили после сбивания вражеских ракет в столице, свидетельствуют, что в результате поражения ракеты могла отделиться сдетонировавшая на земле боевая часть.

"Не всегда боевая часть баллистической ракеты взрывается в воздухе. Ракета поражена, она просто падает вниз, боевая часть не разорвалась, и она может взорваться уже на земле. До цели ракета не дошла, но она сбита. Такие же последствия есть и от "Шахедов". "Шахед" тоже может быть прострелен поперек, как говорится, но боевая часть не задета, и он просто летит и падает", - заметил Игнат.

Напомним, в ночь на 13 декабря россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. Сирены звучали уже после взрывов.