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Зеленский о помощи США Украине: Дело не в финансировании, а в морали

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден,зеленський

Несмотря на то, что у США есть свои собственные проблемы, они могут справиться с ними и помочь Украине.

Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я сказал, господину спикеру (Палаты представителей Майку Джонсону. - Ред.) о том, что есть большая разница между принятием решения (о дальнейшей помощи Украине. - Ред.) в декабре, в январе, или в феврале. Дело не в финансировании, а в морали", - сказал он.

В то же время Зеленский признает, что у США есть и свои вызовы и внутренние проблемы.

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"Я знаю, что у вас есть свои вызовы и внутренние проблемы, и они немалые. Однако, я считаю, что Соединенные Штаты являются прекрасной страной, которая может справиться со сложными проблемами, и знает, как добиться успеха, как остановить войны во всем мире ", – добавил он.
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Топ комментарии
+26
Хто б казав про мораль...після тих шашликів...
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13.12.2023 09:29
+22
Говорити іньшим про мораль має право лише той хто сам має мораль...
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13.12.2023 09:30
+13
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13.12.2023 09:32
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Хто б казав про мораль...після тих шашликів...
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13.12.2023 09:29 Ответить
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13.12.2023 09:32 Ответить
але ж як потужно сказав !

і акцентувати треба не на що, а на як
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13.12.2023 09:32 Ответить
Говорити іньшим про мораль має право лише той хто сам має мораль...
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13.12.2023 09:30 Ответить
Мораль свою под своим асфальтом поищи, гнида Ху#ловская.
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13.12.2023 09:30 Ответить
в потужній моралі!
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13.12.2023 09:31 Ответить
Невже воно знає, що таке "мораль"?
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13.12.2023 09:32 Ответить
А мораль то таке, вона ж різною буває. Хто йде свою землю захищати, а хтось заглядає в очко пуйлу...
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13.12.2023 09:53 Ответить
Ви плутаєте мораль з аморальністю.
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13.12.2023 10:08 Ответить
Мораліст - "аморалє".
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13.12.2023 09:34 Ответить
***** кинул много ресурсов чтобы пороха заменить на такого лошка как ты. Теперь остаётся только про мораль вспоминать.
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13.12.2023 09:36 Ответить
Трясця його візьме, щоб той Зе-рояліст згадав саме про мораль.
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13.12.2023 09:37 Ответить
Воно вже геть берега пустилося...Боже, яке кончене...
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13.12.2023 09:38 Ответить
У блазня ще якась мораль з'явилась.А деж його мораль була коли він з кварталом підкоряв російські сцени.
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13.12.2023 09:38 Ответить
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13.12.2023 09:41 Ответить
та стули вже пельку, мораліст довбаний! краще пошукай внутрішні ресурси, падло гундосе
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13.12.2023 09:44 Ответить
АМОРАЛЬНЫЙ о морали.....мир сошел с ума
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13.12.2023 09:45 Ответить
Де ж я харчуватися буду, почав турбуватися неголений Шаріков.
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13.12.2023 09:48 Ответить
"столоваться"
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13.12.2023 10:11 Ответить
А хто, хто там про мораль?! Чи то воно мораль з шашликами попутало?
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13.12.2023 09:50 Ответить
Ага, поучите Байдена жизни: миллиарды долларов - ничто, а мораль - всё.
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13.12.2023 10:03 Ответить
Це не Женя лисий йому про мораль нашептав як ухилянт ухилянтові?
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13.12.2023 10:10 Ответить
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13.12.2023 10:14 Ответить
Вова Зеленський, люди котра має моральні принципи після заяв "війни не буде" подає у відставку якщо війна таки почалась.
Людина у якої кожен міністр мородер під час війни , якщо має мораль, подає у відставку.
Людина друг дитинства якої призначає зрадників на посади у СБУ подає у відставку.
Мораліст х7єв......
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13.12.2023 10:17 Ответить
Бот не всі тут з мізками від ЗЕ-ТелеЛохоФону. Не Тули "аби не Вова вже б небуло".....
Аби Зе пішов у відставку то й зрадникам з ОПи було б не вседіти на посадах. Втримали країну ЗСУ, ТРО та Українці а не ЗЕкоМанда. ЗЕкоМанда навпаки ускладнює й мородерить.
Ти помилився "небулоЙнебуде" тут не "заходить".
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13.12.2023 11:53 Ответить
Мораль - це традиція.
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13.12.2023 10:20 Ответить
Вова, чья бы корова мычала о морали, а твоя бы пипиську сосала, моралист херов. Нет, как вам нравится этот поц влрующий миллиардами и одновременно говорящий о морали!?
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13.12.2023 10:37 Ответить
Тю! Так хуцпа ж!
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13.12.2023 10:53 Ответить
ти ба, воно нарешті вивчило слово "мораль"... кажуть, що Єрмак на цих словах зе-лідора аж всплакнув ...
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13.12.2023 11:02 Ответить
Оце зелене чмо ще каже о моралі?
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13.12.2023 11:10 Ответить
 
 