Зеленский о помощи США Украине: Дело не в финансировании, а в морали
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Несмотря на то, что у США есть свои собственные проблемы, они могут справиться с ними и помочь Украине.
Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я сказал, господину спикеру (Палаты представителей Майку Джонсону. - Ред.) о том, что есть большая разница между принятием решения (о дальнейшей помощи Украине. - Ред.) в декабре, в январе, или в феврале. Дело не в финансировании, а в морали", - сказал он.
В то же время Зеленский признает, что у США есть и свои вызовы и внутренние проблемы.
"Я знаю, что у вас есть свои вызовы и внутренние проблемы, и они немалые. Однако, я считаю, что Соединенные Штаты являются прекрасной страной, которая может справиться со сложными проблемами, и знает, как добиться успеха, как остановить войны во всем мире ", – добавил он.
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і акцентувати треба не на що, а на як
Людина у якої кожен міністр мородер під час війни , якщо має мораль, подає у відставку.
Людина друг дитинства якої призначає зрадників на посади у СБУ подає у відставку.
Мораліст х7єв......
Аби Зе пішов у відставку то й зрадникам з ОПи було б не вседіти на посадах. Втримали країну ЗСУ, ТРО та Українці а не ЗЕкоМанда. ЗЕкоМанда навпаки ускладнює й мородерить.
Ти помилився "небулоЙнебуде" тут не "заходить".