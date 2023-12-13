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Новости Война в Украине
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больница (1387) Киев (24552) Минздрав (4829) обстрел (20252)

В результате атаки на Киев пострадала детская больница в Днепровском районе, она продолжает прием пациентов, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дитина,лікарня,дитяча

В результате ночной атаки на Киев пострадала детская больница в Днепровском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрав.

"К счастью без жертв. Больница продолжает прием пациентов. Эвакуация медиков и пациентов не проводилась", - говорится в сообщении.

Всего в Киеве было зафиксировано 53 обращения пациентов. 20 человек были госпитализированы, из них 18 взрослых и 2 ребенка. Данные уточняются.

"Сейчас состояние почти всех пациентов удовлетворительное, несколько взрослых находятся в состоянии средней тяжести. В основном травмы получены от обломков стекла, бытовых вещей и действия ударной волны", - добавляют в Минздраве.

Также читайте: В результате падения обломков ракет поврежден ЛЭП в Днепровском районе Киева, обесточены частные дома

Напомним, в ночь на 13 декабря россияне ударили по Киеву С-400 и "Искандерами". В результате атаки более 50 пострадавших, повреждена больница и жилые дома.
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а брехали що збили всі ракети
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13.12.2023 09:34 Ответить
Так збили. Це уламки. Просто у нас недостатньо ППО, щоб на підльоті до Києва збивати (і не певен, що це можливо для балістики, не спец), тому збивають вже безпосередньо над містом, через це уламки падають. А там уламки ой-ой. На початку літа в 100 метрах від мого будинку впало. В будинку, безпосередньо біля якого впало (в 5 метрах) повибивали вікна з 1го по 5ий поверх. А якщо уламок на будинок падає, то зрозуміло, що будуть і ушкодження серйозні і поранені.
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13.12.2023 09:48 Ответить
Марк Солонін так і пояснював : про падіння збитих ракет ..Гравітація головний фактор
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13.12.2023 10:24 Ответить
Якщо ти не моніториш інформацію, не знаєш, про що мова, то може просто закрити рота і не цвірінькати? Брехали собаки. І ти брехав.
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13.12.2023 10:11 Ответить
Після кожного такого випадку, особливо по дитячих установах, потрібно скликати засідання ООН. Щоб бачили і не забували!
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13.12.2023 09:34 Ответить
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13.12.2023 09:35 Ответить
Російські виродки нехай Господь вам заплатить за всі страждання нашого народу
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13.12.2023 11:16 Ответить
 
 