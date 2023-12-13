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Зеленский о ночной ракетной атаке РФ: С Байденом договорились работать над усилением ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку россиян на столицу.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью было 10 баллистических ракет. Все сбито! Спасибо нашим Воздушным силам и партнерам. Всем пострадавшим оказывается помощь. Я благодарю службы, которые спасают, помогают и ликвидируют последствия. Будем и дальше работать, наращивая наши мощности для защиты. И уже есть новые мощные договоренности. Работаем над ускорением поставок", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что как только договорился с президентом США Байденом работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, страна-террорист продемонстрировала, насколько важно это решение.

"Каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО важна. Это важно для людей, важно для городов и важно для Украины. Потому что это спасает жизнь! А Россия еще раз подтвердила свое звание позорной страны, выпускающей ракеты ночью, ударяя по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам зимой. Ответ на все это будет. Обязательно!" – подытожил он.

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Топ комментарии
+3
Гроші і зброю дає не Байден, а Сполучені Штати Америки.

Про гроші і зброю домовився з США ?
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13.12.2023 09:34
+2
«. І вже маємо нові потужні домовленості»

У Зелі все потужне від друзів асфальтних до домовленостей, лексика реального інтелектуала)
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13.12.2023 09:37
+1
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13.12.2023 09:39
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Гроші і зброю дає не Байден, а Сполучені Штати Америки.

Про гроші і зброю домовився з США ?
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13.12.2023 09:34 Ответить
«. І вже маємо нові потужні домовленості»

У Зелі все потужне від друзів асфальтних до домовленостей, лексика реального інтелектуала)
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13.12.2023 09:37 Ответить
В нього найпотужніший-д'єрмак.. Незнаю правда чим.. може писком, габаритами, або чимось іншим..
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13.12.2023 09:45 Ответить
ЗЕленогнидо, а як там Чонгар ??? Не часі ???
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13.12.2023 09:37 Ответить
Щира подяка за бойову роботу ППО ЗСУ!
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13.12.2023 09:37 Ответить
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13.12.2023 09:39 Ответить
уявляю, як байден, по ночах, робить креслення та розрахунки для ппо для україни...
це дуже потужно!
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13.12.2023 09:39 Ответить
це означає, що ні прощо суттєве не домовились
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13.12.2023 09:42 Ответить
''Ми пахали- я і трактор''
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13.12.2023 09:47 Ответить
Скільки з тих 53 поранених хотіли виїхати з країни через війну в Україні, але не змогли, бо їх боневтік взяв в заручники?
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13.12.2023 10:18 Ответить
 
 