Чехия увеличивает расходы на оборону – не менее 2% ВВП, а также на помощь Украине

В течение 2022-23 годов Чехия активно заботилась как о повышении собственной обороноспособности и увеличении производства оружия, так и о помощи Украине.

Об этом сообщила министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В 2023 году Чехия увеличила расходы на оборону до 111,8 млрд чешских крон, что составляет 1,53% ВВП и приняла новый закон о финансировании обороны государства, ежегодно гарантирующий не менее 2% ВВП для обороны, говорится в презентации.

На 2024 год расходы на оборону составят 151,2 млрд.

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В Чехии модернизируют сухопутные войска и авиацию – планируют приобрести 24 сверхзвуковых самолета 5-го поколения F-35 и подписали контракты на закупку 246 боевых машин пехоты CV90. С Германией и другими странами ведутся переговоры о совместной закупке самых современных танков Leopard 2А8.

Чехия усиливает защиту восточного фланга НАТО в рамках боевых групп в Словакии, Литве и Латвии. Страна расширила действующие полномочия для операции вооруженных сил и военной полиции за рубежом, что позволило поддержать деятельность Международного уголовного суда по расследованию преступлений, совершенных Россией во время агрессии против Украины.

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Чешская Республика с самого начала полномасштабной войны поставляла военную технику и оборудование для Вооруженных Сил Украины, общая стоимость их достигла 6,2 млрд чешских крон.

Оказывалась военная помощь через посольство Украины, в частности, через краудфандинг, собравший уже более 1,73 миллиарда чешских крон. Минобороны ЧР помогло скоординировать коммерческие поставки, стоимость выданных лицензий составила около 117,56 миллиарда чешских крон. Сумма уже реализуемых проектов составляет примерно 51,2 млрд.

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В 2022 и 2023 годах министерства обороны и иностранных дел ЧР внесли примерно 87 миллионов чешских крон в комплексный пакет помощи Украине, готовится еще один взнос в размере примерно 60 миллионов чешских крон.

Чешское МО заключило с Министерством стратегической промышленности Украины Меморандум о взаимопонимании, что обеспечит более тесное сотрудничество, особенно в ремонте, техническом обслуживании и развитии вооружения, разработке и модернизации боеприпасов и ремонте бронетехники.

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Вместе с Данией и Нидерландами налажено сотрудничество по предоставлению Украине срочно необходимого военного оборудования и боеприпасов.

Также Минобороны приютило в своих помещениях немало украинских беженцев, а в госпиталях лечатся воины ВСУ.