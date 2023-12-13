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беженцы (1474) МВФ (3297) эмиграция (139)

2 млн украинских беженцев навсегда останутся за границей после окончания войны, - МВФ

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

біженці

Международный валютный фонд ожидает, что около 2 млн украинских беженцев навсегда останутся за границей после окончания войны с Россией.

Об этом на пресс-конференции МВФ сообщила сотрудница Фонда Сана Надим, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мигрантам нужно время, чтобы вернуться в Украину. Таким образом, мы ожидаем лишь небольшой чистый приток в следующем 2024 году", - сказал он.

По прогнозу МВФ, к концу прогнозируемого периода (до 2027 года) "пройдет чистый негативный отток 2 млн человек по отношению к довоенному сценарию".

Читайте: В Ирландии готовятся существенно сократить выплаты украинским беженцам

Напомним, по данным ООН, по состоянию на конец 2022 года 5,7 млн украинцев выехали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и одну из крупнейших со времен Второй мировой войны.

По данным Евростата на 31 октября 2023 года, 4,24 млн жителей Украины, покинувших страну после начала войны, получили временную защиту в странах Евросоюза.

Читайте также: Поляки через неправительственные организации передали на помощь украинцам более 10 млрд злотых
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Топ комментарии
+12
Думаю що залишиться за кордоном значно більше і виїдуть також дуже багато..
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13.12.2023 09:48
+8
так, ти дебіл
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13.12.2023 09:54
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Правила форума Совет форумчан
"на землі без народу, прийде народ без землі".Ціль майже досягнута.
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13.12.2023 09:46 Ответить
палестинці?
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13.12.2023 09:49 Ответить
Хто це?
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13.12.2023 09:51 Ответить
Цигани. Це єдиний народ без землі.
Але, такими темпами, як зараз, то і українці стануть як цигани.
Навіть коли закінчиться війна, відкриють кордони, то ще мільйони виїдуть з України додатково до тих мільйонів, хто вже зараз перебуває за кордоном.
Бо роботи тут вже немає.
А якщо якась і є робота, то зарплата нижче африканського рівня.
Тому в Україні залишаться одні пенсіонери, менти, прокурори, судді, чиновники різного рівня, депутати, міністри, їх челядь і все.
Нормального життя тут не буде в найближчі 20 років.
А люди живуть один раз, тому не будуть чекати голодної смерті для себе і своїх дітей.
Це факт.
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13.12.2023 10:35 Ответить
Курди. Їх не менше ніж українців. Є ще приклади. Гугліть.
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13.12.2023 12:04 Ответить
так, ти дебіл
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13.12.2023 09:54 Ответить
та то хай люди потужно оцінять
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13.12.2023 09:55 Ответить
Він як раз із тих "розумних", який думає, що держава йому все винна тільки тому що він тут народився.

Діти за кордон

Воювати мають інші

і .т.д.
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13.12.2023 10:16 Ответить
Вы про Данилович? Секретаря РЕБО?
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13.12.2023 10:21 Ответить
*Данілова
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13.12.2023 10:22 Ответить
дебіл, я вважаю, шо держава мені нічого не винна, хоча і стригла мене все життя на мільйонні податки.

Ти, падло, після цього перепишеш свій комент про те, шо я думаю, що держава мені все винна ?
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13.12.2023 10:22 Ответить
ой, не треба, не у "винна держава" діло, народ реально темний, хоть і працьовити.

70% не читають, як документи називаються, з якими вони в Європі живуть. договори трудові не читають. їм хтось заповнить, вони підписи ставлять і все, куди пальчиком покажуть. і не в знанні мови діло, при наявності електронних перекладачів.
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13.12.2023 11:42 Ответить
всё правильно - бабам за кордоном проще устроится, есть спрос. Вот мужикам придется пахать до седьмого пота, лучше уж дома
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13.12.2023 10:15 Ответить
все дебилы, мужики тупые, дочка - доктор философии марксизма-ленинизма
Вам к психиатору, батенька
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13.12.2023 10:26 Ответить
ти тут півмісяця тому зареєструвався, шоб своє хворобливе его потішити ?
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13.12.2023 12:59 Ответить
а ты приватизировал этот форум??и да ,какое собачье дело когда я и что делаю?! это ты открыло свой засперменный рот на человека которого впервые видишь и включило свой говновентилятор😁теперь тем у кого болт толще и крепче слюнявишь уши из-за детских обид и комплексов??😁😁😁
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13.12.2023 13:25 Ответить
я форум не приватизував, але є одне але :

за ті дев'ять років, шо я тут, дуже багато людей звідси вже знають, хто я.

і тут якийсь виперд, на кшталт тебе, своєю пубертатністю намагається обісрати все те, шо люди про мене знають роками )))

це твоє право - обсирати все навкруги.

єслі тобі нравіцца - упірьод,

а від мене вег
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13.12.2023 13:36 Ответить
мне честно говоря похер на твои заслуги!!ты редкое хамло,чмо,и социопат,это мое личное мнение!!!и да в соревновании в интеллекте с дебилом думаю ты проиграешь!!!человека делают не слова а поступки,ну а срать ты умеешь!!!и да такие как ты недостойны ни внимания,ни жалости, ни понимания!!!аля видерчи ...чуть не ляпнул на автомате амиго!!!😒😒😒а теперь можешь проявить еще одну свою подлячую сущность и отправить меня в бан!!
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13.12.2023 13:46 Ответить
прикинь, моё личное мнение о тебе, как о куске говна, уравновешивает твоё мнение обо мне )))

наши мнения равны по значимости и ты хоть на экран насри, чтобы меня унизить - мне пох )))
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13.12.2023 13:48 Ответить
кстати, украинским не владеешь из-за особого строения челюсти ?
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13.12.2023 13:50 Ответить
😁😁тобі не йметься ,я українську знаю краще ніж ти,і крім неї ще 5 іноземних та програмних мов,але не хочу щоб ти самовбилося від заздрощів та краще розуміло те що я тобі пишу з першого разу бо наявність всіх признаків,шо в тебе з цим величезні проблеми🤣🤣🤣і не пиши мені,більше,я не прошу,це виховання лізе наружу,хоча для тебе особисто це не стосується😁😁😁
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13.12.2023 13:59 Ответить
ти до психіатра таки сходи, бо то вже через край ...
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13.12.2023 16:31 Ответить
1. Слово "психиатр" пишется именно без предпоследней буквы "о". Это ты с вибратором перепутал, но тебе простительно.

2. Философия, как наука, существует около двух с половиной тысяч лет и не ассоциируется у всего мира с "марксизмом-ленинизмом". С этой мутью философия ассоциируется исключительно у российского быдла.

3. Не все мужики тупые. Но ты в их числе.
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13.12.2023 10:46 Ответить
якщо знає англійську добре, то реально знайти роботу в її сфері. а так поли миють і зі ступенями і червоними дипломами.
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13.12.2023 11:44 Ответить
англійську німецьку іспанську
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13.12.2023 12:57 Ответить
до сраки ступінь, якщо мови аборигенів не знаєш.
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13.12.2023 11:43 Ответить
якщо статті в наукових журналах пише англійською і німецькою, то мабуть трошки знає
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13.12.2023 13:01 Ответить
а що верещук каже?
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13.12.2023 09:47 Ответить
Люди тікають те скільки від війни, скільки від зелених жаб.
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13.12.2023 09:48 Ответить
Думаю що залишиться за кордоном значно більше і виїдуть також дуже багато..
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13.12.2023 09:48 Ответить
З такою системою влади народ приречений.
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13.12.2023 09:50 Ответить
Якщо Європа не зміниться війна прийде і в Європу
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13.12.2023 09:52 Ответить
Не прийде,там закони працюють для людей.
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13.12.2023 09:55 Ответить
Думаєш, що потужні занепокоєння та нєв'******* глибини озабочєнності зможуть протистояти руzzкій мерзоті?
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13.12.2023 10:00 Ответить
Не потрібно красти у самих себе,тоді ніякий ******** до вас не прийде.
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13.12.2023 10:06 Ответить
Цього критерію не достатньо. Потрібно мати яйця - а з цим в Європи великі проблеми
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13.12.2023 10:09 Ответить
Все вони мають, не хвилюйтеся за них.
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13.12.2023 10:12 Ответить
Поки ні. І в США вже проблеми - таке враження, що одне тільки залишилося
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13.12.2023 10:19 Ответить
не турбуйся ..їм утирок резніков по 17 грн вже состав припер...
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13.12.2023 10:22 Ответить
Мнє пох на ваши закони . Скажу завтра шойгє наступать на Берлин - будєт наступать .
.
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13.12.2023 10:10 Ответить
***** ти це рило мені прислав?
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13.12.2023 10:13 Ответить
Шоб ти не був такий самовпевнений .
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13.12.2023 10:23 Ответить
Дуже дякую тобі.
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13.12.2023 14:21 Ответить
Не ображайся . Просто інколи аж злість викликає надмірна самовпевненість жителів країн НАТО .
У дурної мавпи в руках граната , а вони дивляться на це зі скептичною посмішкою , тіпо - та то не варте уваги , в неї не вистачить розуму висмикнути запобіжник .!

BILD на русском

WSJ: Европа практически беззащитна перед Владимиром Путиным

Анализ, проведённый журналистами WSJ, рисует катастрофическую картину обороноспособности Европы и боеготовности ее армий. Издание пришло к выводу, что за десятилетия, прошедшие после окончания Холодной войны, европейские армии ослабли, поскольку сильные в военном плане Соединённые Штаты поддерживали НАТО и всю оборонную политику в Европе.

За это время значительная часть военной промышленности в Европе была сокращена. По словам профессора военных исследований Энтони Кинга, Европа «систематически демилитаризуется», в то время как Россия вооружается и готовит свои силы в войне на территории Украины. Военный эксперт Малкольм Чалмерс считает, что в перспективе Россия «сможет создать грозную армию, способную представлять угрозу для Европы».

▫️В конце холодной войны в Германии было 500 000 солдат из Западной Германии и 300 000 из Восточной. Сегодня же в Бундесвере всего около 180 000 солдат, готовых к развертыванию. По данным WSJ, в распоряжении армии ФРГ имеется всего 200 боевых танков - и только половина из них в рабочем состоянии. При этом промышленность страны может производить лишь около трех танков в месяц, а боеприпасов немецкой армии хватит на два дня интенсивных боев.

▫️Великобритания - ведущий военный союзник США и крупнейший европейский инвестор в оборонную промышленность - располагает всего 150 боевыми танками и десятком артиллерийских орудий. В стране нет ни одной полностью боеспособной бронетанковой дивизии.

▫️Франция имеет менее 90 единиц тяжелой артиллерии, что примерно эквивалентно тому количеству, которое Россия теряет каждый месяц в Украине. У Дании нет ни тяжелой артиллерии, ни подводных лодок, ни систем ПВО. Нидерланды, в свою очередь, расформировали свое последнее бронетанковое подразделение в 2011 году и включили немногие оставшиеся танки в состав немецкой армии.

▫️Только Польша, Финляндия и страны Балтии, граничащие с Россией или находящиеся в непосредственной близости от неё, выбиваются из общего ряда и расширяют возможности своих вооружённых сил. Так, в следующем году Польша планирует потратить на оборону более 4% своего годового экономического производства, что почти в два раза больше, чем в 2022 году. Таким образом через два-три года Польша может иметь самые сильные вооружённые силы в Европе.
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13.12.2023 14:44 Ответить
От тільки,я такий "натовець",як і ти .
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13.12.2023 14:52 Ответить
Зрозуміло .
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13.12.2023 14:54 Ответить
Закордоном гірше ніж в Україні.
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13.12.2023 09:57 Ответить
Не гірше, а важче.
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13.12.2023 10:04 Ответить
Саме це я і мав на увазі.
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13.12.2023 11:19 Ответить
Шо саме гірше? працювати треба? а ********* нема з ким, тікі з собі подібнми?
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13.12.2023 10:20 Ответить
о да, і що вони пересказують за хрєн - охрініваєш. особливо, коли українці з місцевими русаками здибаються і слухають і пересказують ту дічь, що русскої поломойки в голові, яка ні разу не прочитала якогось документа і її мізків не вистачає, щоб переварити те, що з нею коїлося ці 10-20 років. наші папужки "ти шо, людина тут вже 10 років, як її не слухати"
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13.12.2023 11:49 Ответить
і це при наявності інтернета.

клепки "перевірити" немає
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13.12.2023 11:50 Ответить
Если введут трудовую мобилизацию по восстановлению страны за миску супа, то уедет еще больше Или думаете ТЦК и СП куда-то исчезну и им не хочется кушать? Запомните этот пост: "Трудовая Мобилизация"
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13.12.2023 09:59 Ответить
Ми відгодовуємо кацапських бранців-ото нехай звіздують відбудовувати все що зруйнували!
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13.12.2023 10:02 Ответить
Вони під захистом чх та ООН,тому не фантазуйте.
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13.12.2023 10:14 Ответить
це ти не фантазуй! по закону вони комбатанти, бо ведуть неоголошену війну! і ніякі конвенції на них не розповсюджуються!
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13.12.2023 10:21 Ответить
Це ваші фантазії, реальність зовсім інша,поцікавтесь перед тим як писати маячню.
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13.12.2023 10:36 Ответить
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13.12.2023 10:01 Ответить
абсолютна більшість виїхавших обрала, саме, зе!потужного.
південь і схід україни голосував за слуг та опзж. маріуполь, взагалі, обрав рига, ахметівського раба.
так шо.....
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13.12.2023 10:04 Ответить
А за кого голосувала Гріша? Дай вгадаю - за Жулю!
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13.12.2023 10:24 Ответить
у подобных тут индивидов в связи с ограниченной умственной отсталостью в жизни у всего есть только две стороны медали,это как лево-право,зад-перед,порошенко -зеленский)))их короткий ум и такая же память не позволяют понять и запомнить что есть особая часть людей которая ложила прибором на их медаль включая и стороны!!!просто потому что стороны вроде и разные а вот отличий в них мало!!!
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13.12.2023 10:44 Ответить
как только выезд станет свободным, выедут даже ленивые и обеспеченные
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13.12.2023 10:06 Ответить
так він і так вільний
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13.12.2023 11:51 Ответить
https://youtu.be/R-I3fKRMOtg?si=ldOdHDOSxpygtLnp ..

Кума Голобородько Кравец получила из бюджета 27 млн на свою программу ...это перемога...Дрони та інші кошти на війну не на часі😁
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13.12.2023 10:09 Ответить
Я так розумію по коментарях що вже народ один одного ненавидить
Тільки за те що обрали Зеленського
Але війни уникнути не вдалося б через велику кількість колаборантів
Коли складна ситуація то така звичка скинути на когось провину і ця провина вже на людях хто обирав Зеленського
Випала на долю війна треба таке пережити а не звинувачувати за те що голосували не так
Зеленський молодий політик
І мені особисто не хотілося голосувати за стариків яким треба вже бути на пенсії і не лізти куди не просять
А те що не повернуться 2 млн
Це справа кожного
Україна що повинна їх запрошувати доларами щоб приїхали?
Але справжні громадяни для яких Україна рідний дім вони повернуться
Не повернуться ті хто завжди шукав причину в поганому житті в Україні
Нехай попрацюють на важких роботах, узнають як важко
А заробити на житло це півжиття треба віддати
Вже не говорячи що і мову іноземну треба вчити
Якщо подобається комусь пахати на поляків чи німців не тимчасово а все життя
То нехай сидять там
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13.12.2023 10:12 Ответить
"молодий політик" Зеленський???
Щоб ти падло брехливе здохло!
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13.12.2023 10:18 Ответить
а Порошенко, якому в 2019 було 53 роки в нього "старік"
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13.12.2023 10:29 Ответить
Ромцю,примітивна ти комаха зЕлена із гнійної купки,ключові слова у твоєму висері-якщо,якби дак аби,твого найвеличнішого боневтіка будуть судити за злочинну діяльність яка призвела до тисяч смертей українців.Смерди поки що.
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13.12.2023 11:22 Ответить
Я вас зрозумів
Але коли в вас погляди до опозиційних партій, то це ні до чого доброго не веде
Вони і є сепаратистами
Бойки
Рабіновичі
Шуфричі
Тому якщо зелена влада не подобається я розумію це
Тоді напишіть хто вам подобається сподіваюсь не ці прізвища які я написав
І невже ви думаєте що справа у заміні прізвища вирішить проблему?
Ну так якщо виберуть сепаратиста який вам подобається тоді і війна закінчиться
Але не всім те треба що хочеться вам
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13.12.2023 16:59 Ответить
А тобі я бачу подобається пахати за вдесятеро менші гроші на Ахмєтова, Пінчука і зєльону шоблу? Заробити на житло це в Україні півжиття треба віддати! Ти поцікався процентами по іпотеці в Німеччині або Польщі! Виплачувати власне житло вдвічі дешевше ніж арендувати чуже!
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13.12.2023 10:27 Ответить
В Берліні особливо
Треба багато і заробляти
Хоча в Україні не треба півжиття віддати щоб заробити на житло
Люди їдуть за кордон і купують будинок в селі з газом
Це хто на що розраховує....
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13.12.2023 11:25 Ответить
помиляєшся з "вже". таке з самого початку було, а не лише зараз стало
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13.12.2023 11:52 Ответить
слишком оптимистично, как бы к оставшимся за кордоном 7млн не присоединились их мужья, дети, братья, сестры и родители.
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13.12.2023 10:12 Ответить
После ранения в марте 2022 года моя жена вывезла меня в Чехию, где лежал лечился почти год...,за что чешским медикам огромный респект...,что поставили на ноги...,в Украине таких клиник нет и не скоро будут... разве что Феофания где типа лечили Голобородько от Ковида ...мнимого. ..😁
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13.12.2023 10:18 Ответить
интересно от чего ж ты лечился год?
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13.12.2023 10:30 Ответить
Європа робить з Украіни резервацію для нелегалів з Азіі та Африки.
А працювати вони не будуть. Вимагатимуть щоб їх годували.
А потім до Європи.
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13.12.2023 10:19 Ответить
а когда начнутся "воссоединения семей", а они начнутся, то цифры вырастут
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13.12.2023 10:23 Ответить
ти з кацапїї пишеш? немає в українців вассаєдініє сємєй. в українців сів на автобус і поїхав в штазіляндію.
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13.12.2023 11:54 Ответить
Как со всеми эмигрантами. Приехавшим тяжело. Но дети быстро становятся самыми настоящими американцами, немцами, британцами, испанцами, итальянцами и уже не представляют жизни в другой стране. Эмигранты обычно жалуются, что их дети не хотят разговаривать с ними на родном языке.
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13.12.2023 10:23 Ответить
Тому, що влада цих країн створює для емігрантів, готових працювати і жити по законам, набагато кращі умови, ніж українська влада для своїх громадян.
Особливо зараз, коли влада, закрила кордони і дала повний дозвіл шаріковим та швондерам полювати на людей. Одне тільки відео, де озброєне бидло у формі матюкає священника у його власному домі і хапає його за горло показує, чому нормальні люди емігрують.
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13.12.2023 10:40 Ответить
У знакомых в NY - дети не хотят с ними вообще общаться, перед друзьями стыдно, что родители эмигранты и за 30 лет Брайтона язык не выучили
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13.12.2023 10:55 Ответить
В защиту старых людей могу сказать что детям тоже трудно даются два языка, да и не хотят знать. Кстати это полностью опровергает миф про "двуязычных украинцев". В Украине может быть только одна мова.
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13.12.2023 11:06 Ответить
они приехали 30-летними, муж 20 лет в кар-сервисе на Брайтоне, жена там же аккаунтером. Там таких больше 50%, устроили себе совок 80-х
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13.12.2023 11:12 Ответить
дєті - дибіли
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13.12.2023 11:55 Ответить
Ось зараз самісінький час прийняти закон " Про обовязкове державне медичне страхування !
З найвищими у світі стандартами! І кожному посполитому видати на руки по страховому
полісу! Тоді повернуться майже усі!
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13.12.2023 10:31 Ответить
нужно быть дебилом, что бы вернуться в страну, которая во время войны выбирает президентом наркомана. Я после войны тоже уеду.
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13.12.2023 11:12 Ответить
Як не згадати "Ліш би нє Парашенко. Он нажіваєтся на вайнє. Я за ззєлєнскава! А єжелі чьо нє так, то я уєду нахрен!". Я з такими за одним столом на початку 2019 мав "щастя" розмовляти. Тепер вже встигли стати громадянами Канади.
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13.12.2023 11:14 Ответить
Родичі стоматологи в 90 х виїхли в Канаду . Три роки ходили на курси мови ( обов'язково ) і курси по кваліфікації , на четвертий рік складали іспити , щоб була можливість працювати по фаху . Весь цей час вони працювали на 2-3 роботах + знімали житло . І тільки на п'ятий рік змогли собі купити житло на виплату . Тридцять років виплачували , економили на всьому , бо ще діти є , і різні страховки платити ... В чужій країні починати нове життя, це неймовірно важко . Не вірю, що 2 мільони це зможуть зробити , враховуючи то, що більшість це жінки з дітьми . А пільги, вони не вічні .
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13.12.2023 14:27 Ответить
 
 