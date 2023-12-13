2 млн украинских беженцев навсегда останутся за границей после окончания войны, - МВФ
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Международный валютный фонд ожидает, что около 2 млн украинских беженцев навсегда останутся за границей после окончания войны с Россией.
Об этом на пресс-конференции МВФ сообщила сотрудница Фонда Сана Надим, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мигрантам нужно время, чтобы вернуться в Украину. Таким образом, мы ожидаем лишь небольшой чистый приток в следующем 2024 году", - сказал он.
По прогнозу МВФ, к концу прогнозируемого периода (до 2027 года) "пройдет чистый негативный отток 2 млн человек по отношению к довоенному сценарию".
Напомним, по данным ООН, по состоянию на конец 2022 года 5,7 млн украинцев выехали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и одну из крупнейших со времен Второй мировой войны.
По данным Евростата на 31 октября 2023 года, 4,24 млн жителей Украины, покинувших страну после начала войны, получили временную защиту в странах Евросоюза.
Пожалуйста, подождите...
Але, такими темпами, як зараз, то і українці стануть як цигани.
Навіть коли закінчиться війна, відкриють кордони, то ще мільйони виїдуть з України додатково до тих мільйонів, хто вже зараз перебуває за кордоном.
Бо роботи тут вже немає.
А якщо якась і є робота, то зарплата нижче африканського рівня.
Тому в Україні залишаться одні пенсіонери, менти, прокурори, судді, чиновники різного рівня, депутати, міністри, їх челядь і все.
Нормального життя тут не буде в найближчі 20 років.
А люди живуть один раз, тому не будуть чекати голодної смерті для себе і своїх дітей.
Це факт.
Діти за кордон
Воювати мають інші
і .т.д.
Ти, падло, після цього перепишеш свій комент про те, шо я думаю, що держава мені все винна ?
70% не читають, як документи називаються, з якими вони в Європі живуть. договори трудові не читають. їм хтось заповнить, вони підписи ставлять і все, куди пальчиком покажуть. і не в знанні мови діло, при наявності електронних перекладачів.
Вам к психиатору, батенька
за ті дев'ять років, шо я тут, дуже багато людей звідси вже знають, хто я.
і тут якийсь виперд, на кшталт тебе, своєю пубертатністю намагається обісрати все те, шо люди про мене знають роками )))
це твоє право - обсирати все навкруги.
єслі тобі нравіцца - упірьод,
а від мене вег
наши мнения равны по значимости и ты хоть на экран насри, чтобы меня унизить - мне пох )))
2. Философия, как наука, существует около двух с половиной тысяч лет и не ассоциируется у всего мира с "марксизмом-ленинизмом". С этой мутью философия ассоциируется исключительно у российского быдла.
3. Не все мужики тупые. Но ты в их числе.
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У дурної мавпи в руках граната , а вони дивляться на це зі скептичною посмішкою , тіпо - та то не варте уваги , в неї не вистачить розуму висмикнути запобіжник .!
BILD на русском
WSJ: Европа практически беззащитна перед Владимиром Путиным
Анализ, проведённый журналистами WSJ, рисует катастрофическую картину обороноспособности Европы и боеготовности ее армий. Издание пришло к выводу, что за десятилетия, прошедшие после окончания Холодной войны, европейские армии ослабли, поскольку сильные в военном плане Соединённые Штаты поддерживали НАТО и всю оборонную политику в Европе.
За это время значительная часть военной промышленности в Европе была сокращена. По словам профессора военных исследований Энтони Кинга, Европа «систематически демилитаризуется», в то время как Россия вооружается и готовит свои силы в войне на территории Украины. Военный эксперт Малкольм Чалмерс считает, что в перспективе Россия «сможет создать грозную армию, способную представлять угрозу для Европы».
▫️В конце холодной войны в Германии было 500 000 солдат из Западной Германии и 300 000 из Восточной. Сегодня же в Бундесвере всего около 180 000 солдат, готовых к развертыванию. По данным WSJ, в распоряжении армии ФРГ имеется всего 200 боевых танков - и только половина из них в рабочем состоянии. При этом промышленность страны может производить лишь около трех танков в месяц, а боеприпасов немецкой армии хватит на два дня интенсивных боев.
▫️Великобритания - ведущий военный союзник США и крупнейший европейский инвестор в оборонную промышленность - располагает всего 150 боевыми танками и десятком артиллерийских орудий. В стране нет ни одной полностью боеспособной бронетанковой дивизии.
▫️Франция имеет менее 90 единиц тяжелой артиллерии, что примерно эквивалентно тому количеству, которое Россия теряет каждый месяц в Украине. У Дании нет ни тяжелой артиллерии, ни подводных лодок, ни систем ПВО. Нидерланды, в свою очередь, расформировали свое последнее бронетанковое подразделение в 2011 году и включили немногие оставшиеся танки в состав немецкой армии.
▫️Только Польша, Финляндия и страны Балтии, граничащие с Россией или находящиеся в непосредственной близости от неё, выбиваются из общего ряда и расширяют возможности своих вооружённых сил. Так, в следующем году Польша планирует потратить на оборону более 4% своего годового экономического производства, что почти в два раза больше, чем в 2022 году. Таким образом через два-три года Польша может иметь самые сильные вооружённые силы в Европе.
клепки "перевірити" немає
південь і схід україни голосував за слуг та опзж. маріуполь, взагалі, обрав рига, ахметівського раба.
так шо.....
Кума Голобородько Кравец получила из бюджета 27 млн на свою программу ...это перемога...Дрони та інші кошти на війну не на часі😁
Тільки за те що обрали Зеленського
Але війни уникнути не вдалося б через велику кількість колаборантів
Коли складна ситуація то така звичка скинути на когось провину і ця провина вже на людях хто обирав Зеленського
Випала на долю війна треба таке пережити а не звинувачувати за те що голосували не так
Зеленський молодий політик
І мені особисто не хотілося голосувати за стариків яким треба вже бути на пенсії і не лізти куди не просять
А те що не повернуться 2 млн
Це справа кожного
Україна що повинна їх запрошувати доларами щоб приїхали?
Але справжні громадяни для яких Україна рідний дім вони повернуться
Не повернуться ті хто завжди шукав причину в поганому житті в Україні
Нехай попрацюють на важких роботах, узнають як важко
А заробити на житло це півжиття треба віддати
Вже не говорячи що і мову іноземну треба вчити
Якщо подобається комусь пахати на поляків чи німців не тимчасово а все життя
То нехай сидять там
Щоб ти падло брехливе здохло!
Але коли в вас погляди до опозиційних партій, то це ні до чого доброго не веде
Вони і є сепаратистами
Бойки
Рабіновичі
Шуфричі
Тому якщо зелена влада не подобається я розумію це
Тоді напишіть хто вам подобається сподіваюсь не ці прізвища які я написав
І невже ви думаєте що справа у заміні прізвища вирішить проблему?
Ну так якщо виберуть сепаратиста який вам подобається тоді і війна закінчиться
Але не всім те треба що хочеться вам
Треба багато і заробляти
Хоча в Україні не треба півжиття віддати щоб заробити на житло
Люди їдуть за кордон і купують будинок в селі з газом
Це хто на що розраховує....
А працювати вони не будуть. Вимагатимуть щоб їх годували.
А потім до Європи.
Особливо зараз, коли влада, закрила кордони і дала повний дозвіл шаріковим та швондерам полювати на людей. Одне тільки відео, де озброєне бидло у формі матюкає священника у його власному домі і хапає його за горло показує, чому нормальні люди емігрують.
З найвищими у світі стандартами! І кожному посполитому видати на руки по страховому
полісу! Тоді повернуться майже усі!