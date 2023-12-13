Байден о продолжении помощи Украине: Я ничего не обещаю, надеюсь, что переговоры будут результативными
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент США Джо Байден надеется на результативные переговоры в Конгрессе относительно продолжения военной и финансовой поддержки Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Американский лидер подчеркнул, что Украина имеет поддержку как Демократической, так и Республиканской партии.
Он отметил, что небольшая группа республиканцев выступает против помощи Украине, но они не представляют большинство.
"Мы проводим переговоры о финансировании, я ничего не обещаю, но надеюсь, что они будут результативными", – сказал Байден.
Зеленский заявил, что представители обеих партий заверили его в полной поддержке.
Топ комментарии
+10 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий13.12.2023 09:58
+9 Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.12.2023 09:54
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Пожалуйста, подождите...
Та й саботаж і марадерство далі - це підкреслює
Друзі Ze :
Портнов - складав розстрільні списки українських патріотів
Деркач - фейкові плівки і агент кремля
Безумна - ллє бруд на ЗСУ
Дубінський - корупціонер
Резніков - марадер
дЄрмак - агент кремля. Поганяло "Козир"
Я нічого не переплутав ?
А ти можеш і далі недолуго кривлятись , доки Ze-шапіто підриває обороноздатність країни
Головне ,що українці вже все зрозуміли
Майже 90% українців вважають корупцію однією з основних проблем країни, - опитування
Майже 80% українців назвали Зеленського відповідальним за корупцію у владі, - опитування
Виходить майже всі розуміють , що Ze та його шапіто - основна проблема України
А що маємо?
Ось що працювало 2015-2019 і що було закрито задля виконання "Оманських договорняків"
- ☝️Завод Іскра (радіолокаційне об'єднання, РЕБ) став.
- ☝️Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення)
- ☝️Замовлень на КБ «ЛУЧ» (протитанкові комплекси) немає.
- ☝️Скасовано програму фінансування наших «Громів» (дальність 500 км), «Сапсанів» (дальність 50-480 км, «Нептунів» (крилата ракета, дальність 280 км), «Вільхи-М» (ракетний комплекс, дальність до 130 км.) Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- ☝️Ігнорування 28 -ми повідомлень США про вторгнення.
- 🙈Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку!! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
якби з гітлером так воювали то був би пи₴дець
Блокування кордону України.
Блокування допомоги Україні.
Дуже погане постачання снарядів та іньшого.
Й керівництво України недолуге викидає гроші на всіляку хєрню замість максимального фінансування ЗСУ.
Он отметил, что небольшая группа республиканцев выступает против помощи Украине, но они не представляют большинство."
Це правда, тільки треба добавити, що немає 100% підтримки адміністрації
- Конгрес виділив гроші на PDA, адміністрація втратила 1.6млрд в 2022, та не використала 5.6млрд в 2023
- Конгрес виділив гроші на USAI 20млрд, адміністрація замовила виробництво десь на 20%
- Конгрес проголосував лендліз, адміністрація замовчувала 1.5 року
- республіканці запропонували лендліз до перемоги, адміністрація попросила демократів змінити до 1 жовтня 2023
- республіканці запропонували подовжити лендліз на 2024 рік, адміністрація не просить демократів підтримати
- "небольшая группа республиканцев выступает против помощи Украине" внесла запит зняти спікера Маккартні, адміністрація попросила демократів підтримати