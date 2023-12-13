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Байден о продолжении помощи Украине: Я ничего не обещаю, надеюсь, что переговоры будут результативными

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден надеется на результативные переговоры в Конгрессе относительно продолжения военной и финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Американский лидер подчеркнул, что Украина имеет поддержку как Демократической, так и Республиканской партии.

Он отметил, что небольшая группа республиканцев выступает против помощи Украине, но они не представляют большинство.

"Мы проводим переговоры о финансировании, я ничего не обещаю, но надеюсь, что они будут результативными", – сказал Байден.

Зеленский заявил, что представители обеих партий заверили его в полной поддержке.

Читайте также: Байден: Я не откажусь от поддержки Украины и готов к компромиссу с Конгрессом США
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Топ комментарии
+10
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13.12.2023 09:58
+9
У Байдена был хороший учитель
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13.12.2023 09:54
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Хто? Ви думайте,що пишите,бо ніхто не буде думати про людей,яким усе одно чи війна, чи ярмарок ,чи допомога в ЗСУ, чи на складах і магазинах. Байден там говорив,що не зробить подарунок ботоксному, але його наразі роблять самі українці, своїм небажанням бути в рядах ЗСУ, своїм небаченням війни своїм прийняттям хаосу,що триває в Україні. Моя хата скраю, а на сьогодні Бахмут північ, Авдіївка промка, Роботине, Мар'їнка, Ясинувата напрямок,Іванівка зміна успіху. Бо ЗСУ потребує допомогу, а не пусту писанину від усіх.
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13.12.2023 10:16 Ответить
У Байдена был хороший учитель
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13.12.2023 09:54 Ответить
годі пересмикувати, це було звернення до окремої особи.
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13.12.2023 10:01 Ответить
Це було звернення до всіх Українців.

Та й саботаж і марадерство далі - це підкреслює
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13.12.2023 10:08 Ответить
брехун, ти дивився це відео?сенс в тому що він не бажав спілкуватися з випадковою людиною на вулиці, а запросив його до себе.
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13.12.2023 10:12 Ответить
Я бачу факти,Ze-скоте

Друзі Ze :
Портнов - складав розстрільні списки українських патріотів
Деркач - фейкові плівки і агент кремля
Безумна - ллє бруд на ЗСУ
Дубінський - корупціонер
Резніков - марадер
дЄрмак - агент кремля. Поганяло "Козир"

Я нічого не переплутав ?

А ти можеш і далі недолуго кривлятись , доки Ze-шапіто підриває обороноздатність країни

Головне ,що українці вже все зрозуміли

Майже 90% українців вважають корупцію однією з основних проблем країни, - опитування
Майже 80% українців назвали Зеленського відповідальним за корупцію у владі, - опитування
Виходить майже всі розуміють , що Ze та його шапіто - основна проблема України
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13.12.2023 10:43 Ответить
"Я ваш вирок" теж було начебто сказано окремій особі.
А що маємо?
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13.12.2023 10:12 Ответить
Та навіщо нам 30 років. Беремо меньший період

Ось що працювало 2015-2019 і що було закрито задля виконання "Оманських договорняків"

- ☝️Завод Іскра (радіолокаційне об'єднання, РЕБ) став.
- ☝️Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення)
- ☝️Замовлень на КБ «ЛУЧ» (протитанкові комплекси) немає.
- ☝️Скасовано програму фінансування наших «Громів» (дальність 500 км), «Сапсанів» (дальність 50-480 км, «Нептунів» (крилата ракета, дальність 280 км), «Вільхи-М» (ракетний комплекс, дальність до 130 км.) Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- ☝️Ігнорування 28 -ми повідомлень США про вторгнення.
- 🙈Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку!! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
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13.12.2023 11:49 Ответить
прекрасні партнери у нас
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13.12.2023 09:55 Ответить
хєрові партнери у них - так правильніше
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13.12.2023 09:59 Ответить
Вспомнил из фильма 12 стульев, Остап говорит Воробьянинову после девятого стула: Стульев все меньше,а денег все нет. Скажите Киса ваша теща не любила шутить?
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13.12.2023 09:58 Ответить
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13.12.2023 09:58 Ответить
Отличный план Надо отослать его Безуглой
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13.12.2023 10:00 Ответить
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13.12.2023 10:15 Ответить
отакої
якби з гітлером так воювали то був би пи₴дець
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13.12.2023 10:01 Ответить
В смысле Идите нах...
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13.12.2023 10:06 Ответить
Щось не чути та не видно підписанта Будапештського меморандума Кучми. Мабуть получає добру пенсію і попиває Боржомі
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13.12.2023 10:06 Ответить
воно в Монако. йому ніколи

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13.12.2023 10:22 Ответить
Байдену ще кілька місяців тому: США ні коли не залишить Україну без допомоги!!! І сьогодні : Байден, я нічого не обіцяю!!! Якійсь треш, немає слів!!!
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13.12.2023 10:07 Ответить
За два роки з "підтримуватимемо Україну скільки буде потрібно" до "я нічого не обіцяю- сподіваюсь "...... а що ж буде через 5, 7, 10 років? Казали що "не вийде ***** затягнути війну та перемогти".... поки видно зворотнє:
Блокування кордону України.
Блокування допомоги Україні.
Дуже погане постачання снарядів та іньшого.
Й керівництво України недолуге викидає гроші на всіляку хєрню замість максимального фінансування ЗСУ.
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13.12.2023 10:09 Ответить
"Він нам нічєво нє должен"
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13.12.2023 10:10 Ответить
це війна на виснаження, хто перший зламається... війна сама по собі - ідіотизм, а на виснаження ідіотизм в квадраті... утіпутін - ідіот в квадраті.
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13.12.2023 10:15 Ответить
але як казав Дон Хуан, якщо хтось дуже наполягає, то треба піддатись, цілком ймовірно, що рашка з окупованою Україною, типу Ура Побєда просто не витримає і рухне нах.
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13.12.2023 10:16 Ответить
Так і буде.
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13.12.2023 10:38 Ответить
А ще американцям треба нагадати, як залежить їх ВВП і добробут від глобальної економіки, а це в свою чергу базується на міжнародному праві і в тому числі тримається за рахунок ролі "країни-поліцейського" як Ви сказали.
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13.12.2023 10:35 Ответить
Це про те, встигнуть до Різдва, чи прийдеться займатися цим після. Бо там багато нюансів з мексиканськими нелегалами на кордоні, щоб задовільнити трампістів. Люди вмикайте розум, не треба рефлексувати на все як малі діти..
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13.12.2023 10:18 Ответить
байден всё просрал, время ушло, зеля с командой так же оторваны от реальности, а рашка отлично себя чувствует.
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13.12.2023 10:19 Ответить
бо утіпутін на колесах, треба нам всім на наркоту переходити.
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13.12.2023 10:33 Ответить
Старий дурень, все жахався , якби не переступити пупкинську червону лінію.
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13.12.2023 10:27 Ответить
Вже нічого не обіцяє, а 2 роки тому обіцяв кацапам потужні наслідки для економіки.
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13.12.2023 10:29 Ответить
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13.12.2023 10:32 Ответить
Байден, на спільному виступі з Зеленським сказав, що Америка буде підтримувати Україну, але вже не скільки потрібно, а скільки зможе. Тут є суттєва різниця у риториці. Можливо, це складності у перекладі, але я почув саме так - це насторожує!
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13.12.2023 10:36 Ответить
Це, на Вашу думку, мала казати людина, яка готувала країну хіба до майських шашликів. Та він половини літер у Вашому тексті не розуміє...
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13.12.2023 10:51 Ответить
"Американский лидер подчеркнул, что Украина имеет поддержку как Демократической, так и Республиканской партии.
Он отметил, что небольшая группа республиканцев выступает против помощи Украине, но они не представляют большинство."

Це правда, тільки треба добавити, що немає 100% підтримки адміністрації
- Конгрес виділив гроші на PDA, адміністрація втратила 1.6млрд в 2022, та не використала 5.6млрд в 2023
- Конгрес виділив гроші на USAI 20млрд, адміністрація замовила виробництво десь на 20%
- Конгрес проголосував лендліз, адміністрація замовчувала 1.5 року
- республіканці запропонували лендліз до перемоги, адміністрація попросила демократів змінити до 1 жовтня 2023
- республіканці запропонували подовжити лендліз на 2024 рік, адміністрація не просить демократів підтримати
- "небольшая группа республиканцев выступает против помощи Украине" внесла запит зняти спікера Маккартні, адміністрація попросила демократів підтримати
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13.12.2023 11:08 Ответить
Ни одной позитивной новости уже давно
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13.12.2023 11:42 Ответить
Бидон потек.....
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13.12.2023 12:45 Ответить
 
 