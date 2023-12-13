Сутки на Донетчине: под огнем Курахово и Сиверск. Ранен человек, повреждены дома

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, на Донецком направлении в Марьинском громаде один человек ранен в Красногоровке, обстреляны Георгиевка и Максимилиановка. В Очеретинской громаде поврежден дом в Новоселовке Первой. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке. Кураховская громада подверглась 7 обстрелам: поврежден дом в Островском, в зоне поражения - Ганивка, Веселый Гай, Вовчанка и частный сектор Курахово.

По данным ОВА, на Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома и промышленное здание.

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На Лисичанском направлении обстрелян Сиверск, произошло 12 обстрелов Лиманской громады.

Также сообщается, что за сутки россияне ранили 1 жителя Донбасса.