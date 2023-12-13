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Новости Война в Украине
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Российские наступательные операции направлены на ослабление поддержки Украины со стороны Запада, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Российские войска могут проводить наступление в неблагоприятное время, чтобы это происходило на фоне длительных дискуссий на Западе о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

"Возможно, российские войска проводят дорогие наступательные операции в неблагоприятное для наземных маневров время, чтобы приурочить потенциальное изменение инициативы на поле боя к постоянным разговорам на Западе о продолжении поддержки Украины", – говорится в отчете.

В ISW напоминают, что российские войска начали масштабную наступательную операцию с целью захвата Авдеевки 10 октября и затем активизировали локальные наступательные операции в других местах на востоке Украины, в то время как украинские войска начали сворачивать контрнаступательные операции. Однако пока они привели лишь к большим потерям со стороны оккупантов, но никаких значимых успехов на поле боя РФ не добилась.

"Такая оценка высоких потерь россиян и отсутствия значимых в оперативном отношении успехов России согласуется с оценкой ISW", – отметили аналитики.

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Россия, похоже, считает, что военный "тупик" зимой истощит поддержку Украины со стороны Запада и даст российским войскам преимущество.

"По оценкам ISW, российские войска пытаются вернуть себе инициативу на театре военных действий в Украине. По крайней мере, с середины ноября 2023 года и теперь, вероятно, начали наступательные операции на нескольких участках фронта в период очень сложных погодных условий осенне-зимнего сезона", - говорится в отчете.

По словам экспертов, развернувшиеся дискуссии на Западе о продолжении военной помощи Украине после относительно успешных российских оборонных операций в Запорожской области были предсказуемы. Предполагается, что российское командование их учло. Теперь Кремль организует продолжительные информационные операции, направленные на сдерживание западной помощи Украине.

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Що за? Орки наступають з лютого 2022,а не з жовтня цього року, Допомога іде в Україну, як і ішла, бо Україна це вістовий Європи. Не думаю,що Польща захоче сама мати війну на своїй території. Там зе писав про моральну сторону війни,читати не мала бажання, бо мораль іменно оп не відповідає дійсності
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13.12.2023 10:23 Ответить
Скоріше наступають тому що підтримка ослабла.
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13.12.2023 10:56 Ответить
 
 