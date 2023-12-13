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Новости Война в Украине
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Львовщина (2684) священник (207) военкомат (444) повестка (78)

Областной ТЦК об угрозах священнику во время вручения повестки во Львовской области: В процесс вмешался гражданский в военной форме, действия представителей ТЦК правомерны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

священник,львівщина

Львовский областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент с грубыми угрозами в адрес священника во время вручения повестки представителями военкомата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Львовского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, 12 декабря 2023 года в социальных сетях было распространено видео, на котором мужчина в военной форме пренебрежительно общается со священником и обвиняет его в неявке в ТЦК и СП.

"С целью выяснения обстоятельств инцидента и причастности военнослужащих ТЦК и СП была проведена служебная проверка и выяснено следующее. В ходе осуществления планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в процесс работы военнослужащих ТЦК и СП вмешалось гражданское лицо в военной форме, имеющее личную неприязнь к священнослужителю", - говорится в сообщении.

"В то же время действия военнослужащих ТЦК и СП были правомерными, повестка была выписана заранее. Гражданин (священник), который является военнообязанным, вызывался в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных", - добавляют в ТЦК.

Смотрите также: На Львовщине священнику вручили повестку и угрожали увезти силой в ТЦК. ВИДЕО

Напоминается также, что в стране идет полномасштабная война, обязанность каждого гражданина - явиться для уточнения учетных данных в случае получения повестки.

"По случаю, выражаем искреннюю благодарность тысячам священников и капелланов, которые наряду с нашими воинами на фронте поддерживают моральный и боевой дух верующих!", - резюмируется в сообщении.
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Топ комментарии
+11
і шо у нас там по закону про цивільних у військовій формі ?

кстаті, я можу присоєдініцца до патруля ТЦК і задовбувать своїх конкурентів ?
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13.12.2023 10:36
+11
цивільний у військовій формі? Е заборона носити військову форму цівільним? Чи ні?
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13.12.2023 10:37
+9
Тобто тцк визнає, що задіює в своїй роботі - невідомих цивільних , які порушують закон - по факту тітушок . Не перший раз. Порушення кількох статей кримінального кодексу відразу .
В ТЦК можуть розумних людей брати - хоча б відповіді писати? Чи там бути ЗЕБІЛОМ - це ключова вимога?

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13.12.2023 10:54
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і шо у нас там по закону про цивільних у військовій формі ?

кстаті, я можу присоєдініцца до патруля ТЦК і задовбувать своїх конкурентів ?
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13.12.2023 10:36 Ответить
хоча....

емоційний стан того дядька я цілком розумію і морально на його боці
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13.12.2023 10:37 Ответить
що тут розуміти, невихованість, безкультур'я, ставлення себе вище за інших, дядько швидше за все комуняка, яка прикриваючись військовими, кинув на них тінь! Кацапи аж в долоні плескають!
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13.12.2023 11:02 Ответить
не треба називати тцкашників військовими, вони самі на себе кинули тінь, коли мовчки спостерігали за цією ганьбою! я б ще якось зрозумів якби піп був московський...
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13.12.2023 12:59 Ответить
той "комуняка" сина втратив, який на фронті захищав того попа
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13.12.2023 13:04 Ответить
як зазвичай сцють в очі
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13.12.2023 12:50 Ответить
цивільний у військовій формі? Е заборона носити військову форму цівільним? Чи ні?
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13.12.2023 10:37 Ответить
Військова форма такою вважається, якщо на ній є спеціальні знаки розпізнавання. А просто камуфляж, формально, не є військовою формою.
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13.12.2023 10:41 Ответить
Шановний, вам би зір перевірите не завадило. Або ще раз, на цей раз уважно, передивіться відео.
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13.12.2023 10:58 Ответить
Я дійсно не дивився відео уважно, відповідав на питання "у принципі", про військову форму. Звісно, якщо у нього те все є - ви праві.
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13.12.2023 11:02 Ответить
але за просто камуфляж на цивільному його можуть *********😁
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13.12.2023 11:12 Ответить
Батька загиблого солдата? Ти дебіл???
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13.12.2023 11:48 Ответить
повторюю для тупих - військові зазвичай ******* тих хто не воював та ходить у камуфляжі

щодо того конкретного батька я нічого не маю, не видумуйте зайвого
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13.12.2023 11:52 Ответить
посмотрите внимательно на видео, он не только в форме но со знаками различия ВСУ, у него шеврон на левой руке под флагом Украины
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13.12.2023 10:54 Ответить
Всі, хто перебував в ЗСУ після демобілізації мають право носити свою військову форму без знаків розрізнення. А от він не зняв. І що? Ви всі такі охєрєть правильні правознавці-законники, то подайте на дядька в суд. Ви ж маєте право? Може, йому випишуть 185 грн. штрафу, а може й ні. А до рішення суду, закрийте роти - бо ж у нас презумпція невинності))))
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13.12.2023 11:43 Ответить
сподіваюсь до тебе бумерангом повернется.

одразу видно тобі подобається таке сталвення до оточуючіх
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13.12.2023 13:17 Ответить
Я так розумію у цього військового син загинув на війні, а ця падлюка в рясі щось там вякає. Натягнув на себе клоунський одяг та вважає що в нього бронь?..
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13.12.2023 10:41 Ответить
а как привлекут гражданского за ношение военной формы ?

Цивільним особам заборонили ходити у військовій формі

Військова форма в Україні тепер заборонена, як повсякденний одяг для цивільних осіб. Верховна Рада прийняла відповідний законопроект №9217, який підтримали 235 нардепів.

За незаконне носіння військової форми зі знаками відмінності доведеться заплатити штраф у 150-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550-3400 гривень. При цьому за повторне порушення - від 3400 до 6800 гривень або будуть призначені громадські роботи від 30 до 40 діб.
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13.12.2023 10:51 Ответить
Так то кум тцкашника , йому можна
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13.12.2023 11:09 Ответить
"зі знаками розрізнення (відмінності)" - це важливо.
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13.12.2023 11:29 Ответить
Ніяк. І це буде правильно. Тут за відмову служити в ЗСУ дають рік умовно, а ви хочете покарання людині за носіння форми? А нах не підете?
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13.12.2023 11:45 Ответить
Ну якщо це правомірна поведінка, то що таке не правомірна?
Він ще цивільний і з цивільними має розбиратися геть не ТКЦ, якщо він не явиться в комісаріат.
Вручили тихенько повістку під підпис і так само тихенько пішли.
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13.12.2023 10:54 Ответить
Тобто тцк визнає, що задіює в своїй роботі - невідомих цивільних , які порушують закон - по факту тітушок . Не перший раз. Порушення кількох статей кримінального кодексу відразу .
В ТЦК можуть розумних людей брати - хоча б відповіді писати? Чи там бути ЗЕБІЛОМ - це ключова вимога?

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13.12.2023 10:54 Ответить
скорее всего воно и притащило тцк
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13.12.2023 11:07 Ответить
106 років назад чекісти застосували метод залякування людини їхніми родичами.Цей метод працює і по цей час.Хочете видати повістку -видайте но родичами не залякуйте. Той хто залякував є потомок чекістів з далекого 1917р.
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13.12.2023 10:56 Ответить
посмотрите внимательно на видео, он не только в форме но со знаками различия ВСУ, у него шеврон на левой руке под флагом Украины
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13.12.2023 10:57 Ответить
Ну, то подай на нього в суд - ти маєш на це право))) А працівники ТЦК НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ це робити))))
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13.12.2023 11:47 Ответить
то есть тебя даже не смущает быдло которое одело форму ВСУ, и тем самым порочит и бросает тень на вооруженные силы Украины. Я так понимаю тебе нравится такой формат!

Надеюсь с тобой поступят так же как https://t.me/s/telelug?before=21178
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13.12.2023 12:09 Ответить
Стидоба, в Україні в кожному селі, місті є московський піп , який проповідує росмір, очікує окупантів, а тут гнобимо самих себе! Українці , тому не мали своєї держави, бо сраку постійно лизали як не московитам, то бадзегам, а своїх же гнобили, така натура. Цей дядько ублюдок невихований, він як представник військових не мав права таке говорити, він кидає тінь не тільки на себе, а й на військових! Ганба цьому дядьку, між іншим , якщо копнутись в його минуле, то швидше за все він на Львівщині поширював комунізм.
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13.12.2023 10:59 Ответить
в загальному ви праві стосовно засилля МП; але в конкретному випадку - той священик від греко-католиків... так написано в першій інфі
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13.12.2023 11:45 Ответить
Так, греко-католицький, якщо на похороні він не об'явив звання, то це не повід ображати священослужителя!
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13.12.2023 15:50 Ответить
Тільки він був не московській
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13.12.2023 17:24 Ответить
Ханиги від ханукії вами насміхаються гої, довели вас до зубожіння, привели вам війну а тепер і гризоту між влами влаштували.... І це на землях де колись героїчна боролась УПА?
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13.12.2023 11:04 Ответить
Таких псів ментовських і тцк цивільних у пікселі хоч греблю гати,закладуть любого,аби самим не йти на нуль.
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13.12.2023 11:16 Ответить
"У чоловіка в формі особиста неприязнь до отця, нібито після похорону його сина, коли священник "не назвав звання загиблого, а сказав "раб Божий". Джерело: https://censor.net/ua/v3461211
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13.12.2023 11:37 Ответить
Проблема навіть не в тому що батько, в якого загинули сини, втатив розум і призначив винуватцем священника, проблема таки в ТЦК, які виконують чиїсь замовлення. Не подобається сусід - сходи в ТЦК і ноу проблем.
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13.12.2023 11:47 Ответить
Ок. Беремо форму йдемо до банку. Кажуть там є гроші. Держави та законів не має, у кого автомат з гранатою той і правий.
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13.12.2023 12:08 Ответить
до цього все йде.
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13.12.2023 12:59 Ответить
Не потрібно захищатись синами, якщо мій швагро загинув, чи тещі син, то я маю бігати і погрожувати ? Між іншим , священник УГКЦ не поп московський!
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13.12.2023 15:46 Ответить
Десь ми вже чули про зелених чоловічків, які придбали форму у найближчому Воєнторзі
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13.12.2023 17:21 Ответить
Завтра прийде експропріацію робити . Має форму , друзєй в тцк .
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13.12.2023 19:24 Ответить
 
 