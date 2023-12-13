Областной ТЦК об угрозах священнику во время вручения повестки во Львовской области: В процесс вмешался гражданский в военной форме, действия представителей ТЦК правомерны
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Львовский областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент с грубыми угрозами в адрес священника во время вручения повестки представителями военкомата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Львовского областного ТЦК и СП.
Как отмечается, 12 декабря 2023 года в социальных сетях было распространено видео, на котором мужчина в военной форме пренебрежительно общается со священником и обвиняет его в неявке в ТЦК и СП.
"С целью выяснения обстоятельств инцидента и причастности военнослужащих ТЦК и СП была проведена служебная проверка и выяснено следующее. В ходе осуществления планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в процесс работы военнослужащих ТЦК и СП вмешалось гражданское лицо в военной форме, имеющее личную неприязнь к священнослужителю", - говорится в сообщении.
"В то же время действия военнослужащих ТЦК и СП были правомерными, повестка была выписана заранее. Гражданин (священник), который является военнообязанным, вызывался в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных", - добавляют в ТЦК.
Напоминается также, что в стране идет полномасштабная война, обязанность каждого гражданина - явиться для уточнения учетных данных в случае получения повестки.
"По случаю, выражаем искреннюю благодарность тысячам священников и капелланов, которые наряду с нашими воинами на фронте поддерживают моральный и боевой дух верующих!", - резюмируется в сообщении.
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кстаті, я можу присоєдініцца до патруля ТЦК і задовбувать своїх конкурентів ?
емоційний стан того дядька я цілком розумію і морально на його боці
щодо того конкретного батька я нічого не маю, не видумуйте зайвого
одразу видно тобі подобається таке сталвення до оточуючіх
Цивільним особам заборонили ходити у військовій формі
Військова форма в Україні тепер заборонена, як повсякденний одяг для цивільних осіб. Верховна Рада прийняла відповідний законопроект №9217, який підтримали 235 нардепів.
За незаконне носіння військової форми зі знаками відмінності доведеться заплатити штраф у 150-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550-3400 гривень. При цьому за повторне порушення - від 3400 до 6800 гривень або будуть призначені громадські роботи від 30 до 40 діб.
Він ще цивільний і з цивільними має розбиратися геть не ТКЦ, якщо він не явиться в комісаріат.
Вручили тихенько повістку під підпис і так само тихенько пішли.
В ТЦК можуть розумних людей брати - хоча б відповіді писати? Чи там бути ЗЕБІЛОМ - це ключова вимога?
Надеюсь с тобой поступят так же как https://t.me/s/telelug?before=21178