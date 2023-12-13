РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13112 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 937 8
КНДР (676) россия (91317) Южная Корея (221)

КНДР пытается нелегально отправить своих работников в РФ, – разведка Южной Кореи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кндр,чен,росія,путін,кім,ин

Разведка Южной Кореи обнаружила попытки КНДР нелегально отправить своих работников на заработки в Россию из-за дефицита рабочей силы в последней вследствие мобилизации молодежи на войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

"Поскольку Северная Корея пытается отправить своих рабочих в Россию, мы внимательно следим за ситуацией", - заявили в Национальной разведслужбе Южной Кореи.

Есть подозрения, что Северная Корея пытается усилить нелегальную отправку своих работников в Россию на заработки. Причина: дефицит рабочей силы в РФ из-за мобилизации молодежи на войну против Украины.

Читайте также: КНДР о переговорах с США: "Северная Корея никогда не будет сидеть лицом к лицу"

По информации северокорейских государственных СМИ, российская делегация во главе с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяком прибыла в понедельник в аэропорт Пхеньяна. Там его встретил вице-министр внешнеэкономических связей Чжи Кенг Су.

Однако цель визита не сообщается.

Представитель министерства иностранных дел в Сеуле заявил, что вероятная отправка северокорейских работников в Россию является нарушением двух конкретных резолюций Совета Безопасности ООН.

Также читайте: КНДР получила помощь от России для запуска спутника-шпиона, - Южная Корея
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що, в Ина вже вирішили допомогти ***** свіжими гарматним м'ясом? Адже через рік-два (або й місяць-два) це м'ясо касапи мобілізують...
показать весь комментарий
13.12.2023 10:43 Ответить
В Північній Кореї 25 мільйонів "пропісочених на всю голову". Безумовно, пухлячок здасть свої рабів в оренду *****. От тільки як він їх повертати збирається?
показать весь комментарий
13.12.2023 10:50 Ответить
Не всі вертаються...
показать весь комментарий
13.12.2023 11:34 Ответить
Просто залишитись не виходить - стукачі кругом, а сімї в заложниках у Кіма. Кожний розробляє індивідуальну таємну операцію "зникнення"...
показать весь комментарий
13.12.2023 11:44 Ответить
Из Северной Корей люди и раньше работали (десятилетиями )в Россий и получали 1 долар в день , а другие идут в бюджет "пингвина " на автомобили и развлечение .
показать весь комментарий
13.12.2023 16:04 Ответить
 
 