"Марьинка пала", - аэроразведчик сообщил о захвате врагом населенного пункта возле Донецка
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Российские оккупационные войска захватили Марьинку на Донетчине.
Об этом в Facebook сообщил аэроразведчик Николай Ворошнов, передает Цензор.НЕТ.
"Марьинка пала. До Курахово - менее 14 км по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшое село. После Авдоса они все силы бросят на прорыв в направлении Курахово-Угледар. Почти уверен, что именно здесь будет следующий наступательный кулак орков". Скоро нас ждет "крепость Курахово".
Пока есть время и еще никто не занимал самые лучшие подвалы в городе – нужно идти выискивать территориально самые безопасные и стратегически самые удачные подвалы для аэроразведки.
Я очень хочу ошибаться. Но действительно на днях поедем подыскивать себе новые лётные точки. Водохранилище, высота. Можно будет встречаться с ордой", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Як на конвеєрі клепають відосіки про те як фторая армія міря водружаєт знам'я пабєди під музичку - Дєнь пабьєди , і вже засипали ними увесь інформпростір . Божевілля якесь .
Стільки радості не було мабуть - від взяття Берліна в 45му . От що значить - пропаганда .
******** ******** з Порохоботами....Сморіду на Весь Інтернет
К в фцей же ЧАС Українські Naціоналісти ,тихо та без мандежу , знищують моZzkaлів та зрадників ...Як і ВСЮ Історію Борні за Українську Державу та Її Націю......
Лизнув? ****** до подоляка, умнічка, заслужив своїх 30 сребреників.
Де ешелонована лінія оборони 😡
******* *****🤬
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