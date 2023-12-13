"Марьинка пала", - аэроразведчик сообщил о захвате врагом населенного пункта возле Донецка

Российские оккупационные войска захватили Марьинку на Донетчине.

Об этом в Facebook сообщил аэроразведчик Николай Ворошнов, передает Цензор.НЕТ.

"Марьинка пала. До Курахово - менее 14 км по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшое село. После Авдоса они все силы бросят на прорыв в направлении Курахово-Угледар. Почти уверен, что именно здесь будет следующий наступательный кулак орков". Скоро нас ждет "крепость Курахово".

Пока есть время и еще никто не занимал самые лучшие подвалы в городе – нужно идти выискивать территориально самые безопасные и стратегически самые удачные подвалы для аэроразведки.

Я очень хочу ошибаться. Но действительно на днях поедем подыскивать себе новые лётные точки. Водохранилище, высота. Можно будет встречаться с ордой", - говорится в сообщении.

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