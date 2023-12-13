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"Марьинка пала", - аэроразведчик сообщил о захвате врагом населенного пункта возле Донецка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

марїнка

Российские оккупационные войска захватили Марьинку на Донетчине.

Об этом в Facebook сообщил аэроразведчик Николай Ворошнов, передает Цензор.НЕТ.

"Марьинка пала. До Курахово - менее 14 км по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшое село. После Авдоса они все силы бросят на прорыв в направлении Курахово-Угледар. Почти уверен, что именно здесь будет следующий наступательный кулак орков". Скоро нас ждет "крепость Курахово".

Пока есть время и еще никто не занимал самые лучшие подвалы в городе – нужно идти выискивать территориально самые безопасные и стратегически самые удачные подвалы для аэроразведки.

Я очень хочу ошибаться. Но действительно на днях поедем подыскивать себе новые лётные точки. Водохранилище, высота. Можно будет встречаться с ордой", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ начали массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях, - Тарнавский

Марьинка пала, - аэроразведчик сообщил о захвате врагом населенного пункта возле Донецка 01
Марьинка пала, - аэроразведчик сообщил о захвате врагом населенного пункта возле Донецка 02
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Топ комментарии
+57
Тобто нові рубежі оборони не підготовлені,займайте підвали у руїнах,пздц.блд.
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13.12.2023 10:59
+53
"Тіхій вєчєр" будуть показувати.
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13.12.2023 11:02
+44
Цікаво, чи погодили цю інформацію з одним нелохом?
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13.12.2023 10:56
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Страница 3 из 3
Мар'їнки вже не існує, захопили звалище
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13.12.2023 19:20 Ответить
Яка різниця, Работіне теж не існує.
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13.12.2023 19:50 Ответить
Що таке работіне. Якщо ви про Роботине, то це село не повністю зруйноване, проте зараз суттєвої цінності не несе, так само як і Мар'їнка
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13.12.2023 20:11 Ответить
Так ото ж. Так само досягнення ніякі.
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13.12.2023 21:06 Ответить
Довбо.би вивісили свою ганчірку на крайньому - дивом напіввцілілому сараї розбитого вщент містечка , і вже сходять з розуму в соцмережах .
Як на конвеєрі клепають відосіки про те як фторая армія міря водружаєт знам'я пабєди під музичку - Дєнь пабьєди , і вже засипали ними увесь інформпростір . Божевілля якесь .
Стільки радості не було мабуть - від взяття Берліна в 45му . От що значить - пропаганда .
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13.12.2023 12:26 Ответить
Чим це відрізняється від прапору на териконі під Голівкою, а точно єта другої..
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13.12.2023 12:53 Ответить
Не рівняй х@й з пальцем,дурень.
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13.12.2023 14:16 Ответить
тут якраз один х й у двох випадках дурнуватий символізм
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13.12.2023 14:25 Ответить
Як завше---
******** ******** з Порохоботами....Сморіду на Весь Інтернет
К в фцей же ЧАС Українські Naціоналісти ,тихо та без мандежу , знищують моZzkaлів та зрадників ...Як і ВСЮ Історію Борні за Українську Державу та Її Націю......
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13.12.2023 12:44 Ответить
Кацапи тупо м'ясом давлять на всіх фронтах, поки ми стягнули найбільш боєздатні сили під авдіївку.
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13.12.2023 12:56 Ответить
Наші хлопці з передовой кажуть що не м'ясом...м'ясо у кацапів йде вперед тільки після знищення наших позицій і оборонці артою та дронами...
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13.12.2023 13:49 Ответить
ну блін це ж очевидно.
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13.12.2023 14:00 Ответить
Зачем строить железобетонные блиндажи если в Киеве Кличко полных ходом достраивает никому не нужные эстакады окружной на Оболонь по которой никто не едет-ведь моста через Днепр небудет леще ближайшие много лет? ну и Подольский мост-это тоже один смех. Железобетон нужен Киеву а не военным)))
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13.12.2023 13:07 Ответить
Кому що, а зебілу Кличко заважає.
Лизнув? ****** до подоляка, умнічка, заслужив своїх 30 сребреників.
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13.12.2023 13:21 Ответить
Він тут правий. Не робляться укріплення на фронті, а робиться непотріб в тилу. І на непотріб гроші є.
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13.12.2023 13:37 Ответить
Я Киевлянин и езжу по этой окружной(которая недостроенная и не будет достроенной никогда-поскольеку нужен новый мост черз Днепр. Окружная на Оболонь(а это дорогие эстакады)-там почти ноль эффективности.продолжение Подольского моста до сьезда на Троещину-имеет некоторый смысл чтобы разгрузить Северный(Московский мост)-но это нужно строительство эстакады и неизвестно когда она построится. Тоесть одновременно 2 крупных проекта и в результате ни тот ни другой не доведен до конца-зачем тогда как не закопать деньги. 30% от денег на строительстве-разворовываются-вот зачем. А Кличко может и хороший человек и берет меньше откатов чем папередники,но менеджер из него-никакой
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13.12.2023 13:38 Ответить
Менеджер як менеджер. Як мінімум, справляється краще, ніж дегенерат-попов, кончений льоня-космонавт чи олігархопідстилка омельченко. І він не боїться ходити до людей і не лягає під зелену ******.
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13.12.2023 15:54 Ответить
Сомневаюсь что лучше чем Омеля(хотя Омеля и брал как все но при нем строилось многое). А при Космосе хоть обрезанный но скоростной трамвай на Троещину запустили. При педалике в основном стадионы,пляжи на Днепре,и велодорожки НАРИСОВАЛИ на готовом тротуаре. Забыл еще Стеклянный мост-который чисто туристическая привлекательность и никаккой ФИНАНСОВОЙ отдачи для киевлян. Финотдача это когда строительство моста экономит время,БЕНЗИН киевлян. Поэтому то что сделал Кличко с Окружной на Оболонь и Подольским мостом-это экономически неэффектино-ведь там не будет сильного автомобильного трафика. Вспомнил еще "еективного манагера Кличко:это когда 2,5 года назад ОДНОВРЕМЕННО начали ремонтировать сразу 3 моста в Киеве и например мост через Десенку на Гидропарк-затянули ремонт на год. Вместо того чтобы за 2 мес отремонтировать сначала один мост,затем кинуть все силы на другой и отремонтировать его тоже быстро(например эстакада на м Почайной) И затем на третий(мост на Большевик). Но нет:распорошили силы и в итоге 3 моста стояло и ограничен трафик по всем им. Ну и вишенка-это метро за состоянием которого не следили совсем то привело к серьезной аварии и хорошо если за год ее ликвидируют(в чем уже сомневаюсь). еще раз:нахрена одновременно достраивать и окружную на Оболонь упирающуюся в Р Днепр(тупик) и Подольский мос без СЬЕЗДА на Троещинну? Направь все силы сгначала на Сьезд на Троещину чтобы он заработал,а потом все силы на Обольнь-хоть там вобе не будет никакого трафика пока не построят мост чнрез Днепр и это вброшенные деньги
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13.12.2023 18:37 Ответить
Не пиз деть ***, в марьинке погибли бы и строители и сооружений небыло бы, это прифронтовой населенный пункт постоянно находящийся под вражеским огнем. Если такой смелый бери лопату и вперед а то с дивана вижу умеешь воевать
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13.12.2023 20:08 Ответить
На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 13 атак - Генштаб. Напрямок залишився...
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13.12.2023 13:21 Ответить
Пздц чому позиції не укріплені???
Де ешелонована лінія оборони 😡
******* *****🤬
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13.12.2023 13:29 Ответить
Да нечего там укреплять, под артударами не построишь ни х у я
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13.12.2023 20:04 Ответить
Плохо, что потеряли Марьинку, Незнаю как сейчас, а при мне вторая линия была в Георгиевке на кругу.
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13.12.2023 14:15 Ответить
Валерій Валерій - придурок повідом про Зеленського.

Зеленський попередив Конгрес США про можливість партизанської війни, оскільки допомога від Заходу стає дедалі меншою, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3461282
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13.12.2023 14:39 Ответить
Кацапи зрівняли Мар'їнку з землею, взяли руїни, які не можна було захистити.
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13.12.2023 14:42 Ответить
Кацапи зрівняли Мар'їнку з землею, взяли руїни, які не можна було захистити.
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13.12.2023 14:43 Ответить
Неможливо м'ясом, неможливо бруківкою, неможливо телемарафоном. А достатньою кількісю виготовленої своєї зброї було б можливо.
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13.12.2023 15:27 Ответить
--Це потрібно розцінювати .як ДОПІНГ-ПІЛЮЛЮ нашої ЗЕ-влади: союзникам США. щодо їх торгів--бодяги СЕНАТІ. стсовно виділення Україні допомоги ??? ( Якщо доїлку .дійсно. прикриють то завтра -- ЗЕ-срулики півкраїни здадуть ...)
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13.12.2023 15:35 Ответить
Там ще є шматок північної частини міста під нашим контролем.
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13.12.2023 16:06 Ответить
Болт ложив,поїхав на івнагурацію, там важніше. Здали, де безугла,вона все може. Я немаю права вказувати, що і як робити,але, як зберегти життя нашим Воїнам, то може краще і відступити,і зібратися з силами.Боже бережи Україну.
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13.12.2023 16:31 Ответить
Хлопцям не вистачає снарядів та боєкомплекту. Воно і не дивно.
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13.12.2023 17:14 Ответить
Виявилося не впала, а палає. Ну вона вже два роки палає і нічого, фронт стоїть.
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13.12.2023 19:44 Ответить
Про втрату Мар'їнки повідомляє аеророзвідник, про захоплення терикону повідомляє верховний. Гнучка субординація чи турбота про рейтинг?
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14.12.2023 10:27 Ответить
Інший аеророзвідник повідомляє, що ще не вся захоплена. А Цензор захотів хайпанути.
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14.12.2023 12:22 Ответить
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