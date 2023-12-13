ЕС никогда не признает результаты "президентских выборов" РФ на оккупированных территориях, - Боррель

В Евросоюзе осудили планы РФ провести "президентские выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Так называемые "выборы" грубо нарушают Устав ООН и независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. У России нет никаких законных оснований для любых таких действий на международно признанной территории Украины", - подчеркнул он, добавив, что ЕС никогда не признает проведение псевдовыборов на временно оккупированных территориях или их "результатов".

"Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, будут отвечать за последствия этих незаконных действий", - заявил Боррель.

ЕС также подтвердил твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и ее права на самооборону.

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно-признанных границ", - подчеркнул главный дипломат ЕС, заверив, что Союз будет продолжать предоставлять мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Киеву в борьбе с российской агрессией.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне проведут президентские выборы на оккупированных территориях Украины.

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