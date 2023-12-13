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ЕС никогда не признает результаты "президентских выборов" РФ на оккупированных территориях, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боррель

В Евросоюзе осудили планы РФ провести "президентские выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Так называемые "выборы" грубо нарушают Устав ООН и независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. У России нет никаких законных оснований для любых таких действий на международно признанной территории Украины", - подчеркнул он, добавив, что ЕС никогда не признает проведение псевдовыборов на временно оккупированных территориях или их "результатов".

"Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, будут отвечать за последствия этих незаконных действий", - заявил Боррель.

ЕС также подтвердил твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и ее права на самооборону.

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно-признанных границ", - подчеркнул главный дипломат ЕС, заверив, что Союз будет продолжать предоставлять мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Киеву в борьбе с российской агрессией.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне проведут президентские выборы на оккупированных территориях Украины.

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Топ комментарии
+2
Від вашого невизнання нікому ні жарко , ні холодно . Все одно самі ж будете вважати путіна президентом .
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13.12.2023 11:25
+2
і що з того.... ви також не визнали квазіреспубліки лугандонії. Ви просто своєю мовчазною "згодою" дали їм шанс на життя. Просто не визнали, в той час ви були просто "занепокоєні".
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13.12.2023 11:30
+2
Однако .А те "выборы " которые проходят на россии НЕ вызывают вопросов ? Как можно признавать результаты "выборов " которые не соответствую никамим нормам .
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13.12.2023 11:46
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Від вашого невизнання нікому ні жарко , ні холодно . Все одно самі ж будете вважати путіна президентом .
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13.12.2023 11:25 Ответить
Ці вибори взагалі не потрібно визнавати так як путлер підтерся Конституцією Московії.
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13.12.2023 11:27 Ответить
ото ж бо; хотів так само висловитись, за виключенням того, чим ***** підтерся.

Насправді згаданий вами документ - дійсно, потрібен лише для нужника на цвяшку.

А ***** насправді зневажає все цивілізоване законодавство, в т.ч. євросоюзівське. Саме тому визнавати всі ті "вибори" не можна.
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13.12.2023 12:08 Ответить
если не признавать выборы на оккупированных территориях то получается не признавать выборы в мор доре совсем то есть кого они не выбрали для ЕС он будит не легитимным - нужно быть последовательным
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13.12.2023 11:27 Ответить
і що з того.... ви також не визнали квазіреспубліки лугандонії. Ви просто своєю мовчазною "згодою" дали їм шанс на життя. Просто не визнали, в той час ви були просто "занепокоєні".
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13.12.2023 11:30 Ответить
Так, а вони нічого більшого і не намагались робити. Ну дали трохи зброї та ***********, але ж війна інтенсивна все швидко закінчується...
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13.12.2023 11:50 Ответить
Однако .А те "выборы " которые проходят на россии НЕ вызывают вопросов ? Как можно признавать результаты "выборов " которые не соответствую никамим нормам .
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13.12.2023 11:46 Ответить
Хм... Так кацапня ж і не вимагає їх признавати.
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13.12.2023 11:49 Ответить
Nihujasobi! Оце вмазав. Кацапія в паніці - всьо прапало і т.д. Чешуть шо-небуть за звичкою.
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13.12.2023 12:06 Ответить
У **** не легетимная биография , старше на два года. Выдан ордер на арест, террорист номер один, и.т.д. Не надо делать вид что его вообще признают.
В ОАЭ и Саудовской Аравии явно был его двойник. Вообще не понятно жив ли ****
По последним видео больше версия Соловья подходит
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13.12.2023 12:57 Ответить
А на неокупованих визнає? Яке ж воно жалюгiдне.
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13.12.2023 13:42 Ответить
Як же не визнать, коли воно зазнало обнулення
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13.12.2023 15:43 Ответить
 
 