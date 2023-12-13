Новый пакет помощи США Киеву может стать последним, если Конгресс не примет решение о предоставлении дополнительной помощи, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Если Конгресс США не примет решения о предоставлении дополнительной помощи для Украины, объявленный пакет помощи будет одним из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые могут предоставить США.
Об этом предупредил заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Соединенные Штаты и коалиция из более чем 50 стран, которую мы собрали, продолжают оказывать важную поддержку украинским силам. Однако, если Конгресс не примет меры для принятия дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые мы сможем предоставить Украине", – сообщил Блинкен.
Напомним, сегодня, 13 декабря, стало известно, что вошло в новый пакет помощи Украине от США.
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Для них это мелочь
Проблема не в деньгах
Помощь придерживаеться исскуственно и республиканцами и демократами
США до сих пор бояться неминуемого развала росии
Как только росия развалиться -в этом я не сомневають
помощь от США в Украину потечет водопадом
дожить бы
вот яйца у кацапов подорожали на 200% - это много
то руско-отечественному курепроизводству - пи-зда
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Почему до сих пор не ввозили?
потому что путин - запретил - гусей тракторами давил
САНКЦИИ на ввоз в росию продовольства ввел то путин для развития отечествовенно-яйца-промысла
Суть понял - это безысходность
санкції звичайно діють - про це волають САМІ кацапські ЗМІ
США одним мізинцем можуть завалити кацапію
немає політичної волі
але росія уже не жілец - Україна встромить фінального швайца в горко путіну
Від початку повномасштабного вторгнення Росія на експорті нафти та газу заробила майже 550 мільярдів євро. З них 180 мільярдів євро заплатив Євросоюз.
https://www.russiafossiltracker.com/
https://suspilne.media/618177-vid-pocatku-vtorgnenna-rf-na-eksporti-nafti-ta-gazu-zarobila-majze-550-mlrd-evro/
хватить варть народу
индийсике рупии и китайские юани - вот валюта
рупии - лежать мертвым грузом в Индии
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да цена нефти - снова ниже 60 - даже пуцла вызивали на коврик Арабы
и танкеры теперь ВСЕ под контролем
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ЭХ!!! ДА что там говорить - у ВАС-кацапов ДЕФИЦИТ яичек
в розрізі 5 років, починаючи з середини 2021 коли почали діяти "пекельні санкції",
єкспорт рекордно зріс
Кацап?
"КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя переводить экономику на военные рельсы"
ибо это крах страны
Думаэть професор Герасимов и его университеты
зря десятки лет продумывали свою доктрину?
Ты кому веришь - Герасимову или пуцлу?
пора сделать выбор
Шикарно!!!
В Доктрине Герасимова - черным по белому:
Перевод экономики противостоящей России страны на военные рельсы.
Кому ты веришь?
1. Герасимову?
2. или пуцлу - который ВОПРЕКИ СОБСТВЕННОЙ военной доктрине!!! перевел росию на военные рельсы?
та матиме вікно можливостей в 3-5 місяців, поки новий президент не заступить на посаду
73%мудрого нариду ошибацца не могут!!!
Зе сказал Я ВАШ ВЫРОК !
Вы думаете он Пороху сказал?
Он ВАМ сказал!!!
"Хужы ни будит. Хоть паржом"?
Бачили очi, що купували???
Україна має повне право на поновлення арсеналу ЯЗ!
Якщо за 2 роки війни не зробили навіть балістичну ракету як Рейх у 1940, то про яку в сраку ЯЗ може йти мова.
Та ще й мабуть багато чого.
Ніяке ЯЗ в гаражі не зробити. Та ніколи "партнери" не дадуть.
Досить вже фантазувати.
в какой же позор превратилось США, где политики старой школы, которые бодались с совком во всех сферах, где жесткость?
Ленд-лиз БЕСПЛАТНЫЙ.
Только ПОСЛЕ ПОБЕДЫ надо либо вернуть неповрежденное и непотраченное, либо выкупить .
Все, что потрачено, израсходовано, уничтожено - СПИСЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
ГРАЖДАНЕ, НЕ ВЕРЬТЕ КАЦАПУ!
Для всех иных стран: оплата ремонта, всех издержек, и аренда не более чем на 5 лет
Есть закон про лендлиз сам по себе, согласно которого: страна оплачивает ремонт, аренду, и другие издержки США, оружие дают не более чем на 5 лет, и могут забрать в любой момент
Т.е. прямо сейчас, президент имеет право задействовать этот закон для Украины
Но спасибо республиканцам, в январе 2022 года, чтобы предотвратить войну, они внесли закон о лендлизе для Украины, внеся изменения
- Украина не оплачивает ремонт и прочие издержки
- оружие дается больше чем на 5 лет, было уточнение расчет через 50 лет
- президент отчитывается перед Конгрессом
- действие закона, пока не решится конфликт 2014
Демократы, через 2 месяца после начала войны поддержали, но внесли изменения, похоже по просьба администрации
- исключили отчетность президента
- сократили действие закона, до 1 октября 2023
Специальный закон о лендлизе для Украины действовал 1.5 года, и ни разу про него не вспомнили
Спасибо республиканцам, они внесли поправку продлить лендлиз на 2024 год - пока нет поддержки
Итого, спец лендлиз для Украины уже не действует. Был полностью бесплатным, до 2027 года
Есть обычный закон о лендлизе, который не бесплатный, и не более чем на 5 лет
В принципе, вместо покупки оружия у прокладок, которые кидают, можно просить обычный лендлиз у США - это будет надежнее и дешевле,
но опять все упирается в волю президента
Скорее всего - НЕБЕСПЛАТНО.
Какие "вознаграждения за уступчивость" получили физ.лица-подписанты с украинской (и других разоруженных сторон)- знают только они и плательщики , США и россия.
Нехай готують окопи на Алясці, бо там - "русская зємля,
і прітєсняют русскоговорящіх медведей".
Це звучить смішно, поки перші ракети не вибухнуть на американській землі.
Потім будете лікті кусати, що не зупинили це все на території України.
А ваша статуя Свободи з розпачу кинеться в Гудзон.
За ДВАДЦЯТЬ МIльйонIв перевалило !!!
Уругвай, Парагвай, Колумбия, Пенисуела, Еквадор, майже вся П.Америка представлена, половина Африки, сотнi тисяч "зелененьких чилавечков" з рашки, араби....
Европі подобається, що ідуть працьовиті, та ментально схожі на них
Нація старіє, треба якось підтримувати
А тепер питання хто повернеться, та чому?
Поки все йде, до заморозки, на прикладі Фінляндії, або Німмечини
захід не готовий до розвалу росії (великий вплив на світову економіку), та до поразки України (вплив на світову безпеку)
тому заходу краще поки воювати, без змін
або домовлятись
в кращому випадку прийняття в ЕС, без НАТО
Це - нiж у спину.
Щира подяка байдену з демсами.