Новый пакет помощи США Киеву может стать последним, если Конгресс не примет решение о предоставлении дополнительной помощи, - Блинкен

Если Конгресс США не примет решения о предоставлении дополнительной помощи для Украины, объявленный пакет помощи будет одним из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые могут предоставить США.

Об этом предупредил заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Соединенные Штаты и коалиция из более чем 50 стран, которую мы собрали, продолжают оказывать важную поддержку украинским силам. Однако, если Конгресс не примет меры для принятия дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые мы сможем предоставить Украине", – сообщил Блинкен.

Напомним, сегодня, 13 декабря, стало известно, что вошло в новый пакет помощи Украине от США.