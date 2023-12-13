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Новости Война в Украине
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помощь (6185) США (23212) Блинкен (749)

Новый пакет помощи США Киеву может стать последним, если Конгресс не примет решение о предоставлении дополнительной помощи, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блінкен,остін

Если Конгресс США не примет решения о предоставлении дополнительной помощи для Украины, объявленный пакет помощи будет одним из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые могут предоставить США.

Об этом предупредил заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Соединенные Штаты и коалиция из более чем 50 стран, которую мы собрали, продолжают оказывать важную поддержку украинским силам. Однако, если Конгресс не примет меры для принятия дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые мы сможем предоставить Украине", – сообщил Блинкен.

Напомним, сегодня, 13 декабря, стало известно, что вошло в новый пакет помощи Украине от США.
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Топ комментарии
+24
Путін сміється і хлопає у долоні... всі обіцянки і мараторіі та меморандумі нічого не варті, Путін це довів і таки перемагає демократію..... ситуація вийде з під контролю....цивілізація, яку ми знали, заплатить дуже дорого і скоріш за все перестане існувати, як що світ так і не зрозумів що стоїть на кону DO NOT LOOK UP
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13.12.2023 11:35
+18
Віддайте нам нашу ядерну зброю, і йдіть на***й
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13.12.2023 11:30
+18
Зеленському потрібно було чітко сказати в конгресі, Україна з такою мізерною допомогою не збирається більше тупо втрачати своїх людей на безперспективній війні, не буде проголосована допомога до Різдва ми відновлюємо "мирні перемовини", відкриваємо кордони для усіх українців, які бажають покинути країну, решту що бажають залишитись будуть жити в тій чи іншій формі СССР2...., або ми отримуємо все без обмеження, щоб виграти війну, починаючи від дієвих санкцій, закінчуючи необмеженими типами озброєнь, або вже в наступному році ви отримуєте СССР2, з часом війну на якій вже будуть вмирати ваші громадяни... і по всьому світу нову гонку ядерного озброєння, бо якщо США злиють країну у якої відібрали ядерну зброю, усі у світі зрозуміють, що це єдина реальна гарантія безпеки і тоді вона з'явиться у всіх...
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13.12.2023 11:34
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Правила форума Совет форумчан
Віддайте нам нашу ядерну зброю, і йдіть на***й
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13.12.2023 11:30 Ответить
Це ти росіі звертаєшся?
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13.12.2023 11:38 Ответить
Краще так - віддайте ядерні ракети залпом по москві
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13.12.2023 11:39 Ответить
Там не лише до параші питання, адміністрація Клінтона здійснювала шалений тиск у питанні ядерного роззброєння.
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13.12.2023 11:46 Ответить
Виходить, що адміністрація Клінтона була зацікавлена у збільшені ядерного потенціалу росіі...?
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13.12.2023 11:55 Ответить
Вони не вірили в Україну. Їм простіше було мати справу з одним, ніж з багатьма. Тому вони через ядерну зброю не хотіли розвалу совка, як зараз не хочуть розвалу кацапії
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13.12.2023 12:00 Ответить
2 червня 1996 Україна офіційно втратила ядерний статус. 5 років ми були третьою ядерною державою світу. Але про якісь здобутки не пам'ятаю. І не зважаючи на наш ядерний статус росія взяла та й забрала в нас Чорноморський Флот і прочяя, прочяя. прочяя.....
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13.12.2023 12:08 Ответить
Приблизно так і вийшло
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13.12.2023 12:01 Ответить
на помощь Украине США виделили 3% от военного бюджета
Для них это мелочь
Проблема не в деньгах
Помощь придерживаеться исскуственно и республиканцами и демократами
США до сих пор бояться неминуемого развала росии
Как только росия развалиться -в этом я не сомневають
помощь от США в Украину потечет водопадом
дожить бы
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13.12.2023 11:38 Ответить
3% - это много?
вот яйца у кацапов подорожали на 200% - это много
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13.12.2023 11:55 Ответить
если завезут по низкой цене
то руско-отечественному курепроизводству - пи-зда
*
Почему до сих пор не ввозили?
потому что путин - запретил - гусей тракторами давил
САНКЦИИ на ввоз в росию продовольства ввел то путин для развития отечествовенно-яйца-промысла
Суть понял - это безысходность
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13.12.2023 14:28 Ответить
Зараз українці виглядають, як останні лохи, які повірили у допомогу США і пекельні санкції проти РФ, а їх відверто кидають... діряві санкції проти РФ не діють, РФ отримала 550 млрд. $ від продажу нафти і газу за час війни... РФ все йде по плану, нарощують виготовлення зброї, обстріли, перейшли від оборони в наступ на фронті... не зрозуміло від чого РФ має розвалитись?
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13.12.2023 11:46 Ответить
що ти мелеш, кацапко?
санкції звичайно діють - про це волають САМІ кацапські ЗМІ
США одним мізинцем можуть завалити кацапію
немає політичної волі
але росія уже не жілец - Україна встромить фінального швайца в горко путіну
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13.12.2023 11:54 Ответить
Діють тільки тільки не дуже ефективно...
Від початку повномасштабного вторгнення Росія на експорті нафти та газу заробила майже 550 мільярдів євро. З них 180 мільярдів євро заплатив Євросоюз.
https://www.russiafossiltracker.com/

https://suspilne.media/618177-vid-pocatku-vtorgnenna-rf-na-eksporti-nafti-ta-gazu-zarobila-majze-550-mlrd-evro/
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13.12.2023 11:56 Ответить
ныяки долари росія НЕ заробила - бо SWIFT выдключено
хватить варть народу
индийсике рупии и китайские юани - вот валюта
рупии - лежать мертвым грузом в Индии
*
да цена нефти - снова ниже 60 - даже пуцла вызивали на коврик Арабы
и танкеры теперь ВСЕ под контролем
*
ЭХ!!! ДА что там говорить - у ВАС-кацапов ДЕФИЦИТ яичек
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13.12.2023 12:00 Ответить
https://tradingeconomics.com/russia/exports

в розрізі 5 років, починаючи з середини 2021 коли почали діяти "пекельні санкції",
єкспорт рекордно зріс
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13.12.2023 12:50 Ответить
Ого ! Хто це тут вiрить кацапським ЗМ I???
Кацап?
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13.12.2023 12:04 Ответить
не виглядають, а і є останніми клінічними ідіотами, що привели до влади збірну солянку ворогів із тупорилим лідором, що має кличку Goofy серед західних політиків.
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13.12.2023 11:59 Ответить
параша может и развалится, но перед этим поставит всю страну на военные рейки (уже в процессе), запустит на полную мобилизацию и вбухает свои нефте-триллионы на войну, так сказать в последний раз, и тогда Нато будет уже не до смеха
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13.12.2023 11:55 Ответить
доктрина Герасимова гласит:
"КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя переводить экономику на военные рельсы"
ибо это крах страны
Думаэть професор Герасимов и его университеты
зря десятки лет продумывали свою доктрину?
Ты кому веришь - Герасимову или пуцлу?
пора сделать выбор
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13.12.2023 12:02 Ответить
Выбор между двумя кацапами?
Шикарно!!!
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13.12.2023 12:06 Ответить
Доктрина Герасимова - которая принята за ОСНОВУ войны росии против кого-то
В Доктрине Герасимова - черным по белому:
Перевод экономики противостоящей России страны на военные рельсы.
Кому ты веришь?
1. Герасимову?
2. или пуцлу - который ВОПРЕКИ СОБСТВЕННОЙ военной доктрине!!! перевел росию на военные рельсы?
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13.12.2023 12:12 Ответить
треба визнати політики українців пошили у дурні.
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13.12.2023 13:00 Ответить
Так какие даты голосования?
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13.12.2023 11:33 Ответить
Вони краще скажуть точну дату євакуації свого посольства !
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13.12.2023 11:52 Ответить
З вилупленням!
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13.12.2023 12:03 Ответить
Зеленському потрібно було чітко сказати в конгресі, Україна з такою мізерною допомогою не збирається більше тупо втрачати своїх людей на безперспективній війні, не буде проголосована допомога до Різдва ми відновлюємо "мирні перемовини", відкриваємо кордони для усіх українців, які бажають покинути країну, решту що бажають залишитись будуть жити в тій чи іншій формі СССР2...., або ми отримуємо все без обмеження, щоб виграти війну, починаючи від дієвих санкцій, закінчуючи необмеженими типами озброєнь, або вже в наступному році ви отримуєте СССР2, з часом війну на якій вже будуть вмирати ваші громадяни... і по всьому світу нову гонку ядерного озброєння, бо якщо США злиють країну у якої відібрали ядерну зброю, усі у світі зрозуміють, що це єдина реальна гарантія безпеки і тоді вона з'явиться у всіх...
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13.12.2023 11:34 Ответить
Вся біда у тому ,що не якомусь зеленське потрібно було сказати, не дєрьмакам, які дратують все адекватне суспільство, а справжньому президенту , якого в Україні нажаль немає.
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13.12.2023 11:38 Ответить
Окрім США є ще 49 країн
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13.12.2023 12:54 Ответить
Путін сміється і хлопає у долоні... всі обіцянки і мараторіі та меморандумі нічого не варті, Путін це довів і таки перемагає демократію..... ситуація вийде з під контролю....цивілізація, яку ми знали, заплатить дуже дорого і скоріш за все перестане існувати, як що світ так і не зрозумів що стоїть на кону DO NOT LOOK UP
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13.12.2023 11:35 Ответить
всім пох, якщо у тебе є я/зброя з тобою рахуються, якщо немає можуть коли заманеться зробити що завгодно, рано чи пізно це станеться, землю знищать через війни.
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13.12.2023 13:04 Ответить
ну я так понимаю Тайваню приготовиться??вот чего стоят гарантии !!!нужно срочно восстановить ЯО!!!
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13.12.2023 11:37 Ответить
Прям так уж срочно-срочно восстановить🤔🧐😁 Может подскажешь рецепт восстановления Единственное, что Украина реально может это наклепать грязных бомб, благо отработанного ядерного топлива хоть жопой жуй, но на цэ потрибна политычна воля... ***😁 А откуда воля у безвольного слабака четырежды уклониста
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13.12.2023 11:51 Ответить
можна зробити швидко але потрібно буде запустити ядерний реактор,а це є ЧАЕС на якій можливо виробляти збройовий уран та плутоній інші станції непідходять для цього.Або збагачувати природній уран а це довго.
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13.12.2023 13:09 Ответить
Китай буде чекати осіні 2024, коли стане зрозуміло хто перемагає в США
та матиме вікно можливостей в 3-5 місяців, поки новий президент не заступить на посаду
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13.12.2023 12:53 Ответить
Х-вий у нас президент, браття. Петро Порошенко був кращим. І був би кращим за цього нікчему
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13.12.2023 11:48 Ответить
Был бы он лучше , был бы он лучше - у него время было быть лучшим , и был бы он лучшим не было бы этого позорного стадиона , и спокойно бы переизбрался бы на второй срок и кстати а где его супер команда : супер гений финансов Гонторева , супер мент и по совместительству патрон Кивы Аваков - ГДЕ ? в это тяжелое время . Так что не надо мне про лучшего Порошенка тут втирать , де есть у него некоторые заслуги не спорю но этого оказалось мало
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13.12.2023 12:06 Ответить
Да-да!
73%мудрого нариду ошибацца не могут!!!
Зе сказал Я ВАШ ВЫРОК !
Вы думаете он Пороху сказал?
Он ВАМ сказал!!!
"Хужы ни будит. Хоть паржом"?
Бачили очi, що купували???
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13.12.2023 12:12 Ответить
ПЗДЦ навіть США не тримають обіцянки!
Україна має повне право на поновлення арсеналу ЯЗ!
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13.12.2023 11:49 Ответить
Восстановить, за три дня, не больше🧐🤔😁 Одни уже взяли Киефсатритня, но эти то мясом могут и пафффтарить и вполне на этот раз удачно, а вот Украина может с восстановлением ЯО взять за три дня разве что за щеку🤪 Вот и весь результат голосования 73% мудрого нариду, доржались, дебилы... *** 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.12.2023 11:56 Ответить
А на виробництво власних дронів, снарядів, ракет Україна має право?
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13.12.2023 11:59 Ответить
тому то КНР і робить заяви що ми немаємо суб'єктності, бо не.уя неробимо ,навіть такий ізгой як північна корея у сотні разів більше робить ніж ми.
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13.12.2023 13:29 Ответить
Про яке ЯЗ ви верзете. Немає ні технологій і комплектуючих до них, ні спеціалістів. Чи ви думаєте, що ці люди бессмертні і 30 років "незалежності" спокійно пережили?
Якщо за 2 роки війни не зробили навіть балістичну ракету як Рейх у 1940, то про яку в сраку ЯЗ може йти мова.
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13.12.2023 13:14 Ответить
все у нас є, просто у народа немає на це запиту до політиків які очолюють країну.
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13.12.2023 13:25 Ответить
Ще раз кажу, в нас немає ні топлива для ракет які могли б нести ЯЗ. Ні спеціалістів.
Та ще й мабуть багато чого.
Ніяке ЯЗ в гаражі не зробити. Та ніколи "партнери" не дадуть.
Досить вже фантазувати.
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13.12.2023 13:30 Ответить
зараз не 18 сторіччя з обмеженими знаннями та технологіями,звичайно пересічний Іван у гаражі не зробить бо в нього доступ рівня 0 ,але держава може.
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13.12.2023 14:17 Ответить
Держава не може патронний завод зробити, яке ще ЯЗ. Це для нинішньої України неземні технології.
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13.12.2023 14:24 Ответить
а ви хочете що б вам шмигалі щось зробили ? ) Давайте серйозно, потрібні нормальні організатори а не брехуни.
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13.12.2023 14:27 Ответить
мені іноді здаєтиься що перемести у часі Пилипа Орлика чи Мазепу у ******* Україну то більше для безпеки зроблять ніж ці "керівники" з 95 кварталу.
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13.12.2023 14:33 Ответить
таааакккк таааккк - і дронів мыльонами виробляємо.... і патрони...
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13.12.2023 13:53 Ответить
неспроможність верхів,трагедія для держави та людей.
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13.12.2023 14:52 Ответить
МЫ С ВАМИ ДО КОНЦА!!! Демократия победит!!

в какой же позор превратилось США, где политики старой школы, которые бодались с совком во всех сферах, где жесткость?
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13.12.2023 11:50 Ответить
Цинизм величина бесконечная...
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13.12.2023 11:56 Ответить
А всем хорошо, когда конец хороший, правда, мудрый народэ 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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13.12.2023 11:57 Ответить
***** тішиться і святкує, дивлячись на потужну демократію...
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13.12.2023 11:53 Ответить
Получается господин Блинкен по вашему страна где у руля стоит гопник с ВВП около 2% нагнула США и еще более 50 стран?
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13.12.2023 11:54 Ответить
Пока, что США как-то похер это нагибание, ее люди не гибнут под Авдеевкой😁 А вот окупировав Украину и создав СССР-2 рашка решит сразу несколько проблем - ЕС и НАТО вздохнет с облегчением - не надо будет Украину принимать в свой состав, сами собой потихоньку снимутся санкции с россиюшки и снова потечёт газ к европейцам, Рашке достанутся богатейшие месторождения лития и урана, а США крупно обосрутся,- вот вам господа демократы и весь хер до копейки, его же вам по всей морде и з*ал*упу на воротник
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13.12.2023 12:06 Ответить
На Мавзолейной Помойке путлера праздник...но...есть нюансы... Пентагон отдельно от Конгресса может предоставлять Украине любую помощь ... даже корабли...и присоединится к морской Коалиции которую засветил глава МИД Британии Джеймс Кэмерон и его норвежский коллега...🇳🇴🇬🇧
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13.12.2023 11:55 Ответить
Вот когда предоставит тогда и увидим, а пока сплошной *******, как и с ленд-лизом, история повторяется🤔
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13.12.2023 11:59 Ответить
Фишка тут в другом...в 2024 году в мире состоятся выборы парламентов предидентоа более чем в 80 странах мира ...Все течет, все меняется...Готуймося Шануймося Тримаймося ...73% за Голобородько и его Асфальт🤪😁
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13.12.2023 12:05 Ответить
За Лэнд-Лиз надо платить живое бабло,чувак,спастись с Небес... Британия рассчиталась с США по Ленд-Лизу в 2007 году... Аналитег краснопузый...долг СССР по Ленд-Лизу до сих пор не оплачен🤪😁
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13.12.2023 12:08 Ответить
Шо ж ты брешешь, негодяй кацапский?
Ленд-лиз БЕСПЛАТНЫЙ.
Только ПОСЛЕ ПОБЕДЫ надо либо вернуть неповрежденное и непотраченное, либо выкупить .
Все, что потрачено, израсходовано, уничтожено - СПИСЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
ГРАЖДАНЕ, НЕ ВЕРЬТЕ КАЦАПУ!
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13.12.2023 12:19 Ответить
Для Украины бесплатно, срок возврата остатков через 50 лет, в 2072 году
Для всех иных стран: оплата ремонта, всех издержек, и аренда не более чем на 5 лет
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13.12.2023 12:57 Ответить
Тут правда только про Британию и СССР
Есть закон про лендлиз сам по себе, согласно которого: страна оплачивает ремонт, аренду, и другие издержки США, оружие дают не более чем на 5 лет, и могут забрать в любой момент

Т.е. прямо сейчас, президент имеет право задействовать этот закон для Украины

Но спасибо республиканцам, в январе 2022 года, чтобы предотвратить войну, они внесли закон о лендлизе для Украины, внеся изменения
- Украина не оплачивает ремонт и прочие издержки
- оружие дается больше чем на 5 лет, было уточнение расчет через 50 лет
- президент отчитывается перед Конгрессом
- действие закона, пока не решится конфликт 2014

Демократы, через 2 месяца после начала войны поддержали, но внесли изменения, похоже по просьба администрации
- исключили отчетность президента
- сократили действие закона, до 1 октября 2023

Специальный закон о лендлизе для Украины действовал 1.5 года, и ни разу про него не вспомнили

Спасибо республиканцам, они внесли поправку продлить лендлиз на 2024 год - пока нет поддержки

Итого, спец лендлиз для Украины уже не действует. Был полностью бесплатным, до 2027 года

Есть обычный закон о лендлизе, который не бесплатный, и не более чем на 5 лет

В принципе, вместо покупки оружия у прокладок, которые кидают, можно просить обычный лендлиз у США - это будет надежнее и дешевле,
но опять все упирается в волю президента
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13.12.2023 13:07 Ответить
Єдина гарантія безпеки будь-якої країни, це наявність власної, ядерної зброї.
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13.12.2023 12:18 Ответить
Це було відомо завжди,потужна зброя це завжди кращій аргумент для безпеки,нічого в сіті не змінюється, інші країни мають вчитися на поганому досвіді українців яких розвели як лохів!
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13.12.2023 13:35 Ответить
Не развели як лохив, а ДОДАВИЛИ, в союзе с рашкой.
Скорее всего - НЕБЕСПЛАТНО.
Какие "вознаграждения за уступчивость" получили физ.лица-подписанты с украинской (и других разоруженных сторон)- знают только они и плательщики , США и россия.
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13.12.2023 18:56 Ответить
Я так розумію, США готові прийняти до себе ще 30 млн українців в якості біженців і забезпечити їх житлом та роботою?
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13.12.2023 12:19 Ответить
Сполучені Штати розраховують, що океан їх захистить.
Нехай готують окопи на Алясці, бо там - "русская зємля,
і прітєсняют русскоговорящіх медведей".
Це звучить смішно, поки перші ракети не вибухнуть на американській землі.
Потім будете лікті кусати, що не зупинили це все на території України.
А ваша статуя Свободи з розпачу кинеться в Гудзон.
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13.12.2023 12:40 Ответить
Вони тисячі мексиканців нелегалів до себе пускають без проблем. Те ж саме буде й з кацапами. Перетворились в шутів горохових.
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13.12.2023 12:46 Ответить
ТИСЯЧI ???
За ДВАДЦЯТЬ МIльйонIв перевалило !!!
Уругвай, Парагвай, Колумбия, Пенисуела, Еквадор, майже вся П.Америка представлена, половина Африки, сотнi тисяч "зелененьких чилавечков" з рашки, араби....
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13.12.2023 19:06 Ответить
да, Пинкус сказал про 8 миллионов мигрантов. это катастрофа
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13.12.2023 19:28 Ответить
Економічно це буде вигідно
Европі подобається, що ідуть працьовиті, та ментально схожі на них
Нація старіє, треба якось підтримувати

А тепер питання хто повернеться, та чому?

Поки все йде, до заморозки, на прикладі Фінляндії, або Німмечини

захід не готовий до розвалу росії (великий вплив на світову економіку), та до поразки України (вплив на світову безпеку)
тому заходу краще поки воювати, без змін
або домовлятись

в кращому випадку прийняття в ЕС, без НАТО
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13.12.2023 13:14 Ответить
Ті 200 млн. можуть стати останнім пакетом,ось так. Холодний душ для українців!
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13.12.2023 13:31 Ответить
Це не холодний душ.
Це - нiж у спину.
Щира подяка байдену з демсами.
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13.12.2023 19:09 Ответить
 
 