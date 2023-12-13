СБУ об атаке на "Киевстар": Сегодня начнется запуск мобильной связи и интернета
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины и специалисты "Киевстара" во взаимодействии с другими государственными органами продолжают работу по восстановлению сети после вчерашней хакерской атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным расчетам, 13 декабря планируется возобновить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.
Цифровой инфраструктуре "Киевстара" были нанесены критические поражения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.
"Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности", - добавляют в СБУ.
СБУ продолжает документировать кибератаку РФ по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление рашистов.
Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.
СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.
Пожалуйста, подождите...
бо якщо у них не було належного захисту то нехай інші зроблять висновки
в таких справах замовчування призводить до повторення
а клієнтам хотілось би знати чи є у тому провина київстара та є чи нема сенс змінити оператора
не бачу сенсу втрачати час вилизуючи текст на цензорі
я взагалі тут пишу задля практикування мови бо є російськомвним 😁
Більшість мов програмування строго типізовані і помилки робити не можна. А у вас ні крапок, ні ком. Напевно і не знаєте що таке "горбатий шрифт чи верблюжий". ))))
Книга "Чистий код" походу для вас не знайома. Хоч би не брехали тут в коментарях. Ви не IT, ви пишете з помилками. Ну або десь працюєте вантажником в IT, тоді не спорю і може бути ))).
мене нудить кожного разу шифт натискати та крапку шукати на клаві
вибачайте...
Я програміст і на кнопки вже не дивлюся, я набираю так вже всліпу і це за три роки всього, а ви з 97-го і не маю часу шукати на клаві??? Це прикол.
Хто хамив, я не обізвав, я написав, що ви не освітчений і пишете не правду, іншими словами - БРЕШЕТЕ. Помилок стільки? Жах.
закінчуйте пальці гнути, смішно вас читати
Да ладно, а я то думаю, що при виконанні функції може бути елементарне ділення на 0 при обрахунках, чи нескінченний цикл вилазить чи ще якась єрунда в коді, від якої програма зависає чи не працює, а при цьому компілятор не бачить помилок. Тобто треба ткнути ... Ага .... зрозумів ))))) ага.
Ви не програміст. Програміст такого не напише. Дуже багато помилок компілятор не бачить. Він часто пише, все ок, а програма не працює і навпаки, наче все ок, а компілятор пише про помилку.
П.С. Компілятор зазвичай написаний людьми і він також іноді не правильно бачить код, навіть готовий, коли переводить його в асемблер і потім в машинний код. Вагон статей, коли люди знаходили помилки в алгоритмах компіляторів.
Програміст, ну-ну.
Програмуйте ..... ))))) Ну і буквар купіть, а то ну жах.
ви на чому програмуєте? мабуть похапе чи джаваскрипт судячи з вашої риторики
Я то думаю, чому дітям викладають мову, літературу, математику просту, а не квантову механіку і ядерну фізику, напевно погано на рівні розуміння розповідають.
Люди по 30 років працюють і виводять формули на супер комп'ютерах, а всього лише треба просто доступно розповісти )))).
Навіщо вчитися в універі ))) дітям просто не доступно розповідають ))). Ахахахах.
Будинок починається з фундаменту, а ви на пустоту в полі пробуєте вже ліпити ремонт. Логіка залізна.
Я вже почитав як ви пишите запроси SQL, з такою кількістю помилок, бот-ботом.
Але стільки помилок, і з усіх книг вам на розум прийшла тільки камасутра без тексту по суті, жах.
Кави попий чи там прогуляйся, на дівок подивись.
я ж бачу як тебе недолугого пре від того що ти намагаєшся по дитячому тролити співрозмовника
ти дитина ще, нездатна мислити абстрактно, не зрозумів і 1 відсотку того що я тобі пишу
замість дискутувати ти одразу перейшов на образи та звинувачення у брехні 🤣
ось читай тут про тебе написано
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Graham%27s_Hierarchy_of_Disagreement-uk.svg
а нащщот баб ти не правий, бо війна ця надовго то що ж тепер монахом стати??? 😇
це класика, бо імейли мабуть все ж сканують
Сфера електронних комунікацій переходить у підпорядкування Мінцифри
Новини 30.06.2023 18:15
Сьогодні урядовці ухвалили постанову, відповідно до якої Держспецзв'язку здійснюватиме повноваження центрального органу у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра до кінця серпня цього року. З першого вересня ці функції перейдуть до Міністерства цифрової трансформації.
Передання повноважень відбувається в межах реалізації Концепції реформування Держспецзв'язку.
Водночас постановою до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України додані нові повноваження у сфері захисту критичної інформаційної інфраструктури та активної протидії агресії у кіберпросторі, здійснення контролю у сфері реєстрів та контролю за діяльністю у сфері електронної взаємодії публічних реєстрів. Таких доповнень вимагали раніше ухвалені законодавчі акти...
Виникає питання, хто ж був насправді бенефіциаром цієї атаки...
Ось воно і прилетіло....
Жуй і причмакуй !
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-fridman-alfastrakhovanye-roshvardiya/32382279.html
По их словам, команда хакеров проникла в сеть оператора и прочно там закрепилось. В ходе атаки якобы была уничтожена внутренняя сетевая инфраструктура организации, обеспечивающей связью не только миллионы абонентов, но и ВСУ.
Также пишут, что якобы их хакерам достались личные данные клиентов компании: ФИО, паспортные данные и адреса. Речь идет о миллионах записей.
Кроме того, якобы были уничтожены и бэкапы - в доказательство этого хакеры предоставили скриншоты взятого под контроль сервера резервного копирования.
Стоит отметить, вчера в Киевстаре опровергали утечку личных данных пользователей. (c)
http://www.rbc.ua/ukr/news/ataka-kiyivstar-shcho-kazhe-sbu-prichetnist-1702462775.html
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_otvetstvennost-za-ataku-na-kyivstar-vzyali-na-sebya-rossijskie-hakery-iz-gruppy-solncepek/1165243
Чекаємо Буданова!
То майже кожен день витанцьовував з відосіками, на всі теми... Чи вава приревнував до всенародної любові??
А КС продовжить працювати, як ні в чому не бувало....