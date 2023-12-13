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интернет (1691) Киевстар (68) мобильная связь (420) СБУ (18701)

СБУ об атаке на "Киевстар": Сегодня начнется запуск мобильной связи и интернета

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

київстар

Киберспециалисты Службы безопасности Украины и специалисты "Киевстара" во взаимодействии с другими государственными органами продолжают работу по восстановлению сети после вчерашней хакерской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным расчетам, 13 декабря планируется возобновить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

Цифровой инфраструктуре "Киевстара" были нанесены критические поражения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

"Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности", - добавляют в СБУ.

Читайте также: Восстановление сервисов будет постепенным, - Киевстар

СБУ продолжает документировать кибератаку РФ по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление рашистов.

Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.
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Топ комментарии
+17
Вже казав.

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13.12.2023 12:02
+14
краще роскажить як саме було атаковано та який захист зламано у який спосіб

бо якщо у них не було належного захисту то нехай інші зроблять висновки
в таких справах замовчування призводить до повторення
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13.12.2023 11:54
+14
А что же нам скажет потужный специалист с цифровых коммуникаций Миша Федоров, организация защиты которых - его прямая обязанность? Потужно прое@али, или как?

Сфера електронних комунікацій переходить у підпорядкування Мінцифри

Новини 30.06.2023 18:15

Сьогодні урядовці ухвалили постанову, відповідно до якої Держспецзв'язку здійснюватиме повноваження центрального органу у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра до кінця серпня цього року. З першого вересня ці функції перейдуть до Міністерства цифрової трансформації.

Передання повноважень відбувається в межах реалізації Концепції реформування Держспецзв'язку.

Водночас постановою до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України додані нові повноваження у сфері захисту критичної інформаційної інфраструктури та активної протидії агресії у кіберпросторі, здійснення контролю у сфері реєстрів та контролю за діяльністю у сфері електронної взаємодії публічних реєстрів. Таких доповнень вимагали раніше ухвалені законодавчі акти...

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13.12.2023 11:58
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Правила форума Совет форумчан
Домашній від Київстар ще з вчорашнього вечора працює. А телефонії немає і мобільного інету теж.
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13.12.2023 11:53 Ответить
може десь і працює, у мене не працював
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13.12.2023 12:26 Ответить
Віцепрем'єр-міністр Кубраков ще вчора брехав по зеленому, що через 4-5 годин все буде добре. Як можна таких довбнів на такі посади брати, коли їх брехня вже спливає через 5 годин?
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13.12.2023 12:53 Ответить
Я його не захищаю, але ж він не сам сідає за ПК та заходить на сервера і дивиться в чому справа. Як йому доповіли так він і озвучив.
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13.12.2023 14:03 Ответить
В такому разі вони обидва безвідповідальні свиздоболи.
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13.12.2023 14:11 Ответить
Кубраков за освітою маркетолог. За карьерою манагер.Він може займати будь-яку посаду і казати будь що.В IT його компетенція дорівнюе нулю.В останні часи вимушено читаю спочатку біографію людини,а потім читаю що він каже,або ні. Найчастіше - прості балабони.
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13.12.2023 23:58 Ответить
краще роскажить як саме було атаковано та який захист зламано у який спосіб

бо якщо у них не було належного захисту то нехай інші зроблять висновки
в таких справах замовчування призводить до повторення
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13.12.2023 11:54 Ответить
Ну про такі речі публічно не говорять...
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13.12.2023 11:58 Ответить
звісно якщо обісрались то не розкажуть
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13.12.2023 12:20 Ответить
Інфа спочатку розсилається провайдерам та спеціалістам по безпеці, і тільки після повного подолання загрози це піде в маси...
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13.12.2023 12:48 Ответить
нічого не піде, бо тоді від них усі підуть 😁
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13.12.2023 13:10 Ответить
Там профільні спеціалісти вже давно між собою всією потрібною інформацію поділилися, а прості абоненти не зрозуміють того, навіть якщо написати. Для більшості не зрозуміло що таке DDoS-атака і що вона робить. То що вже говорити про організацію системи GSM з сотами. Прості абоненти нічого не зроблять, вони просто абоненти і не мають доступу до ядра системи. "Війна і мир" відпочивають, якщо треба прочитати документацію, як працю система GSM. Якщо був злам, то там явно одним реченням не описати ... Для звичайних людей достатньо "зламали", а кому треба, то є профільні форуми і сайти, де більш детально можна знайти інформацію.
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13.12.2023 12:04 Ответить
я сам спеціаліст то знаю як воно буває і як хто з ким ділиться 😂

а клієнтам хотілось би знати чи є у тому провина київстара та є чи нема сенс змінити оператора
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13.12.2023 12:21 Ответить
Якщо оператор російський то звичайно його треба змінити! Питання а в Україні є не російські оператори??
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13.12.2023 12:26 Ответить
Спеціаліст, а стільки помилок в тексті. Не коми, не крапки, і речення з великої букви. Дуже сумнівно на рахунок "спеціаліст", по помилках спеціаліст, чи що? Вибачте, але ну реально, стільки помилок.
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13.12.2023 13:00 Ответить
бо я айтішник а не філолух
не бачу сенсу втрачати час вилизуючи текст на цензорі
я взагалі тут пишу задля практикування мови бо є російськомвним 😁
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13.12.2023 13:04 Ответить
Тобто працюючи в IT ви пишете, що правопис не важливо??? коли банальне забути крапку з комою ";" чи не там поставити велику букву вже є помилкою в коді і код не працює. Ви НЕ працюєте в IT, ви балабол.

Більшість мов програмування строго типізовані і помилки робити не можна. А у вас ні крапок, ні ком. Напевно і не знаєте що таке "горбатий шрифт чи верблюжий". ))))

Книга "Чистий код" походу для вас не знайома. Хоч би не брехали тут в коментарях. Ви не IT, ви пишете з помилками. Ну або десь працюєте вантажником в IT, тоді не спорю і може бути ))).
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17.12.2023 15:36 Ответить
я ж вам не програму пишу а відповідь
мене нудить кожного разу шифт натискати та крапку шукати на клаві
вибачайте...
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17.12.2023 23:48 Ответить
до речі не хаміть, я вам не брешу, я адмін та програміст в ораклі з 97 року
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17.12.2023 23:50 Ответить
Я написав по факту, вы не освітчений, ви брешете і вам то по приколу. Не може програміст Оракл робити стільки помилок, ну вибачте, а як ви пишете звіти? чи інші документи? Стільки помилок, жах. Ну так, компілятор все покаже ))))). Ну якщо так, то багато знову питань. Компілятор далеко не все показує і багато чого він не бачить.

Я програміст і на кнопки вже не дивлюся, я набираю так вже всліпу і це за три роки всього, а ви з 97-го і не маю часу шукати на клаві??? Це прикол.

Хто хамив, я не обізвав, я написав, що ви не освітчений і пишете не правду, іншими словами - БРЕШЕТЕ. Помилок стільки? Жах.
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18.12.2023 00:25 Ответить
господі яке ви невиховане, йдіть будь ласка до дідька
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18.12.2023 09:28 Ответить
І вам туди дорога, і буквар не забутьте. І дітей вчать не брехати з малечку ... ))) подумайте над цим.
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18.12.2023 14:47 Ответить
Просте питання до зарозумілих,тут ставлять оцінки за правопис?Головне суть ,а не оформлення.
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13.12.2023 17:09 Ответить
Ну да, особисто в мене при прийманні такої людини на роботу виникло б ДУЖЕ БАГАТО ПИТАНЬ на рахунок освіти, особливо до людини, яка працює в IT і робить стільки помилок в тексті. Коли сам пишу код, де одна помилка і нічого не працює і шукаєш де накосячив чи забув той ОДИН символ. Поганий текст показує, що людина безграмотна, вона так буде "косячити" скрізь. І 90% автор коментаря не працює в IT, ну або хіба вантажить коробки з процесорами чи материнскими платами, то типу також робота в IT виходить )))). Вибачте, але є норми і це смішно, коли сам працюєш в IT і знаєш рівень освідченості програмістів нормальних. Автор коментаря банально бреше.
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17.12.2023 17:27 Ответить
якщо ви пропустили символ у програмі ви отримаєте помилку при компіляції та вас у неї носом ткнуть і шукати нічого не треба

закінчуйте пальці гнути, смішно вас читати
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17.12.2023 23:53 Ответить
А я б до вас на роботу і не пішов, бо я не терплю тупих керівників 😂
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17.12.2023 23:56 Ответить
Да ніхто і не взяв би вас, особливо після тексту "якщо ви пропустили символ у програмі ви отримаєте помилку при компіляції та вас у неї носом ткнуть і шукати нічого не треба".

Да ладно, а я то думаю, що при виконанні функції може бути елементарне ділення на 0 при обрахунках, чи нескінченний цикл вилазить чи ще якась єрунда в коді, від якої програма зависає чи не працює, а при цьому компілятор не бачить помилок. Тобто треба ткнути ... Ага .... зрозумів ))))) ага.

Ви не програміст. Програміст такого не напише. Дуже багато помилок компілятор не бачить. Він часто пише, все ок, а програма не працює і навпаки, наче все ок, а компілятор пише про помилку.

П.С. Компілятор зазвичай написаний людьми і він також іноді не правильно бачить код, навіть готовий, коли переводить його в асемблер і потім в машинний код. Вагон статей, коли люди знаходили помилки в алгоритмах компіляторів.

Програміст, ну-ну.

Програмуйте ..... ))))) Ну і буквар купіть, а то ну жах.
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18.12.2023 00:33 Ответить
мова шла про сінтаксис, а не логічні помилки
ви на чому програмуєте? мабуть похапе чи джаваскрипт судячи з вашої риторики
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18.12.2023 09:27 Ответить
У мене наприклад, з самого початку великої війни в смартфоні стирчить дві сімки. Київстарівська та Водофоновська. Користуюсь київстарівською дуже зручний тариф (все разом), а водафонівська як резервна поповнюю раз на рік щоб сімку не заблокували. А от коли такі випадки трапляються то я без зв'язку не залишаюсь.
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13.12.2023 14:08 Ответить
якщо вчений не здатен розповісти восьмирічній дитині чим він займається то він шарлатан а не вчений(с)
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13.12.2023 12:23 Ответить
Хочу подивитися, як ви будете розповідати дитині квантову механіку і ядерну фізику )))) (с) Чи бабці будете розказувати як працює процесор и як він робить обчислення і робить обчислення за допомогою програми. Не всім в принципі дано це зрозуміти, для багатьох вся наука - це натикати кнопки на готовому продукті і це нормально.
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13.12.2023 12:54 Ответить
у тому і річ! поміркуйте як доступно розповісти дитині те, про що ви кажете на її рівні розуміння
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13.12.2023 13:06 Ответить
Ви на приколі, для розуміння одного, треба величезний багаж знань іншого. Як я вам буду розповідати про теорію поля, коли для цього треба банально розуміти що таке поле. Лікарі вчаться більше 6 років і потім ще інтернатура, щоб розуміти.

Я то думаю, чому дітям викладають мову, літературу, математику просту, а не квантову механіку і ядерну фізику, напевно погано на рівні розуміння розповідають.

Люди по 30 років працюють і виводять формули на супер комп'ютерах, а всього лише треба просто доступно розповісти )))).

Навіщо вчитися в універі ))) дітям просто не доступно розповідають ))). Ахахахах.

Будинок починається з фундаменту, а ви на пустоту в полі пробуєте вже ліпити ремонт. Логіка залізна.
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17.12.2023 12:29 Ответить
я не маю сил вам розтлумачити про що йде мова, бо ви не здатні мислити абстрактно...
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17.12.2023 23:54 Ответить
коли вас дитина питає звідки діти беруться, виж не починаєте цитувати камасутру? 😁
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18.12.2023 09:32 Ответить
У вас нема дітей, ви безграмотний БОТ. Дитині розповідають, що беруться діти "в капусті" чи "приніс лелека" чи ще щось, але не детально весь процес з піструнами і т.д. Детально весь процес розповідають десь у 14 років, коли психіка дитини готова до такої інформації і є на що спиратися. Коли дитина бачить кекс раніше потрібного, то вона не розуміє що це таке і це для неї схоже на насильство. Психологія книги є. Але з такою кількістю помилок ви книги походу не читали не разу, ну або дуже рідко.

Я вже почитав як ви пишите запроси SQL, з такою кількістю помилок, бот-ботом.
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18.12.2023 14:40 Ответить
Тобто в камасутрі написано звідки беруться діти??? ))) Там тупо малюнки з позами і все, може трошки тексту з уточненнями. А якщо дитині показати камасутру чи порно, особливо до 14 років, коли психіка не готова до такого, то це може бути психологічна травма дуже сильна на все життя і певні психологічні розлади, доведено сотнями тестів і потім у психологів реабілітологів такі мусять сидіти і їсти таблетки різні для лікування психіки. І ще, якщо ви дитині почнете показувати камасутру чи порно, чи переказувати чи цитувати щось таке, то це називається "розбещування неповнолітніх" - кримінальний кодекс, не пам'ятаю точно, але більше 3-х років точно припаяють. Тому дитині кажуть "у капусті" чи "в коробці" чи ще якось, дитина зі своїм мозком це розуміє, але всі розуміють, що це не правда і чому це так.

Але стільки помилок, і з усіх книг вам на розум прийшла тільки камасутра без тексту по суті, жах.
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19.12.2023 13:19 Ответить
Вова, та попустись вже! Я з тобою не дискутую бо то все марно.
Кави попий чи там прогуляйся, на дівок подивись.
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19.12.2023 13:21 Ответить
Ахаха, добре, вже помилок менше. Ти диви, дивина, може стане таки людиною освітченої. Дискусія була б, якби був рівноцінний опонент, який НЕ несе абсурд і із книг першою згадав "камасутру". Дівок, кава??? - зрозуміло. Да якось під звуки вибухів нічого не хочеться. Війна, чи для тебе нема війни ?... ну ок, є і такі, нажаль.
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19.12.2023 16:38 Ответить
послухай мене, грамар наці ти доморощений

я ж бачу як тебе недолугого пре від того що ти намагаєшся по дитячому тролити співрозмовника

ти дитина ще, нездатна мислити абстрактно, не зрозумів і 1 відсотку того що я тобі пишу

замість дискутувати ти одразу перейшов на образи та звинувачення у брехні 🤣

ось читай тут про тебе написано

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Graham%27s_Hierarchy_of_Disagreement-uk.svg

а нащщот баб ти не правий, бо війна ця надовго то що ж тепер монахом стати??? 😇
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19.12.2023 16:50 Ответить
Так! В швейцарских альпах маленьке зверятко згортае украинским профильным специалистам нужную, конфиденциальную и секретную информацию. С высоты пирамиды на это взирают Ктулху и масоны-которые-правят-миром.
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13.12.2023 19:11 Ответить
касперскій мабуть стояв або дохторвеб
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13.12.2023 12:28 Ответить
скоріш підсунули заражену флешку якісь дурі
це класика, бо імейли мабуть все ж сканують
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13.12.2023 13:08 Ответить
та не дурі, там з умислом, грошей добре заплатили, бо не в кожни комп ту флешку втикнеш
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13.12.2023 13:53 Ответить
А что же нам скажет потужный специалист с цифровых коммуникаций Миша Федоров, организация защиты которых - его прямая обязанность? Потужно прое@али, или как?

Сфера електронних комунікацій переходить у підпорядкування Мінцифри

Новини 30.06.2023 18:15

Сьогодні урядовці ухвалили постанову, відповідно до якої Держспецзв'язку здійснюватиме повноваження центрального органу у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра до кінця серпня цього року. З першого вересня ці функції перейдуть до Міністерства цифрової трансформації.

Передання повноважень відбувається в межах реалізації Концепції реформування Держспецзв'язку.

Водночас постановою до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України додані нові повноваження у сфері захисту критичної інформаційної інфраструктури та активної протидії агресії у кіберпросторі, здійснення контролю у сфері реєстрів та контролю за діяльністю у сфері електронної взаємодії публічних реєстрів. Таких доповнень вимагали раніше ухвалені законодавчі акти...

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13.12.2023 11:58 Ответить
Вже казав.

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13.12.2023 12:02 Ответить
І це те саме тіло, що намагалося напарити Дію естонцям.
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13.12.2023 12:11 Ответить
А я вважаю, що цей перформанс не що інше як привід до створення КіберГУТАГу ім.Єрмака!
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13.12.2023 15:13 Ответить
Так он из ЗЕбанутой срани, а эти дебилы и не такое могут. Как, например, министр Резников, у которого яйца по 17 гр, или тупая рыжая скотина манька безголовая, не так, то-ли безумная, то-ли безногая, то-ли безуглая или как там ее, блеяла на нашего главнокомандующего Залужного. Много чего еще прийдется слушать и терпеть, пока эта ЗЕбанутая стая дебилов при власти.
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13.12.2023 15:25 Ответить
Черговий квартальний блазень
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13.12.2023 12:37 Ответить
Тобто, тепер СБУ (читай ОПЗЄ) контролює Київстар.

Виникає питання, хто ж був насправді бенефіциаром цієї атаки...
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13.12.2023 12:02 Ответить
И была ли это именно атака? Киберальянс вчера как-то с сомнением высказался на этот счёт.
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13.12.2023 12:05 Ответить
Про кацапских засновників компанії не знали чи не звертали уваги?
Ось воно і прилетіло....
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13.12.2023 12:03 Ответить
Може ти роскажеш, хто зараз є власниками Київстар, а не будеш жувати лайно 20-річної давнини.
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13.12.2023 12:14 Ответить
Власник Київстар Фридман. Который теперь в маскве на поводке у *уйла сидит.
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13.12.2023 12:19 Ответить
Согласно официальной информации владельцы - Veon или как они ранее назывались Вымпел... То есть российская компания, как бы она там не называлась и где бы не базировалась ныне. Или вы знаете других владельцев Киевстара?
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13.12.2023 12:22 Ответить
Вымпелком это Билайн.
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13.12.2023 12:27 Ответить
Герхард
Жуй і причмакуй !

https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-fridman-alfastrakhovanye-roshvardiya/32382279.html
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13.12.2023 12:27 Ответить
Ответственность за атаку на Киевстар взяли на себя российские хакеры из группы «Солнцепек»

По их словам, команда хакеров проникла в сеть оператора и прочно там закрепилось. В ходе атаки якобы была уничтожена внутренняя сетевая инфраструктура организации, обеспечивающей связью не только миллионы абонентов, но и ВСУ.

Также пишут, что якобы их хакерам достались личные данные клиентов компании: ФИО, паспортные данные и адреса. Речь идет о миллионах записей.

Кроме того, якобы были уничтожены и бэкапы - в доказательство этого хакеры предоставили скриншоты взятого под контроль сервера резервного копирования.

Стоит отметить, вчера в Киевстаре опровергали утечку личных данных пользователей. (c)
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13.12.2023 12:19 Ответить
да тут всё написано
http://www.rbc.ua/ukr/news/ataka-kiyivstar-shcho-kazhe-sbu-prichetnist-1702462775.html
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_otvetstvennost-za-ataku-na-kyivstar-vzyali-na-sebya-rossijskie-hakery-iz-gruppy-solncepek/1165243
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13.12.2023 12:53 Ответить
Ура ! КиевСтал заработало
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13.12.2023 12:20 Ответить
Міняти треба російську помийку а не радіти, шизофренічне насєлєніє... так само як і з упц
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13.12.2023 12:29 Ответить
13 грудня, 18:44. Глухо як у Маріанській западині . Це тільки тарифи і абонплату мобільні оператори піднімати вміють швидкісно і не питаючись.
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13.12.2023 18:43 Ответить
в КиевСтале российские крысы , там и младенец сломает зная пароли
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13.12.2023 12:22 Ответить
все , меняю оператора
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13.12.2023 12:23 Ответить
Я на КиевСтар в суд подам !
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13.12.2023 12:24 Ответить
Отримаєте по суду місяць безліму))
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13.12.2023 12:37 Ответить
у мене и так безлим
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13.12.2023 12:40 Ответить
так отож ))
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13.12.2023 12:47 Ответить
більше не буде
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13.12.2023 21:46 Ответить
Їм це було дуже легко зробити, бо росіяни мали доступ. російський білайн і київстар це споріднені оператори. У них один власник. Це головна причина того, що сталось з Київстаром. Це означає, що Київстар ніколи не був безпечним. Пора націоналізувати
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13.12.2023 12:35 Ответить
ага
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13.12.2023 12:42 Ответить
СБУ краще обізнано за керівництво КС
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13.12.2023 12:35 Ответить
О, СБУ вже відмітилось.
Чекаємо Буданова!
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13.12.2023 13:19 Ответить
До речі, а чому його як корова язиком злизала?
То майже кожен день витанцьовував з відосіками, на всі теми... Чи вава приревнував до всенародної любові??
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13.12.2023 16:53 Ответить
Я не можу зрозуміти, що за прикол прив'язувати рахунки банків до номерів мобільних телефонів? Маючи сімку з номером абонента можна легко «почистити» банківський рахунок.
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13.12.2023 13:23 Ответить
Зайшов на Приват24, гроші ще на місці...
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13.12.2023 13:46 Ответить
на Ощад24 пока что тоже есть Но оперции провести нельзя, т.к. требуется подтверждение по мобиле
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13.12.2023 14:20 Ответить
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13.12.2023 21:45 Ответить
а ще через 10 днів все повністю відновлять, але мосКАЛі вже кінчили від радості, бо взламали КС.

А КС продовжить працювати, як ні в чому не бувало....
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13.12.2023 22:52 Ответить
Вже запустився - до обіду, хоч ще рівень сигналу був. Зараз - зеро. Я офлайн.
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13.12.2023 23:38 Ответить
Бабло частіше за все перемагає .Проблема кібербезпеки коштує грошей.Від фізичного рівня до логікі та принципів створення ПО та заліза на всіх рівнях.Прогресс іде у бік ефективності, яку розуміють,як зниження витрат. Більшість фахівців,як Фёдоров взагалі забувають про безпеку,більш молоді розуміють проблему локально,на рівні баєк про ddos-атакі та взлом паролів. Якщо не буде професійного розбору цього випадку - буде ще гірше.Але професійного,а не на рівни міністрів-передастів.
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14.12.2023 00:19 Ответить
 
 