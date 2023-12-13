В Киеве дефицит водителей общественного транспорта: многих мобилизовали в ВСУ, - "Киевпасстранс"
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Киев испытывает дефицит водителей общественного транспорта из-за того, что многих сотрудников КП "Киевпасстранс" мобилизовали в ряды ВСУ.
Об этом в эфире Громадського радіо сообщил спикер коммунального предприятия "Киевпасстранс" Олег Грищак, передает Цензор.НЕТ.
"У нас дефицит водителей. Очень многие наши водители мобилизованы в ряды ВСУ, и действительно мы испытываем из-за этого дефицит работников на тех направлениях, которые нам критически необходимы для работы. У нас недобор водителей, а быстро восстановить пробел мы не можем", - сказал он.
Изменения в движении общественного транспорта из-за остановки движения поездов метро между станциями "Демеевская" и "Теремки" он прокомментировал так: "У нас всегда на случай внештатных ситуаций есть в резерве определенный процент подвижного состава, который мы можем привлекать. Конечно, где-то пришлось снять определенную часть подвижного состава, чтобы обеспечить выпуск на этом маршруте-дублере".
Напомним, 8 декабря Киевская городская государственная администрация сообщила о закрытии станций метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". Они не будут работать в течение шести месяцев - там будет продолжаться ремонт из-за новых трещин и попадания воды в тоннеле.
В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).
По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в связи с ситуацией в метрополитене внедрены изменения в организации дорожного движения в ряде дорог Киева.
Между "Теремками" и "Демеевской" запустили "челночное" движение поездов.
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Це більше буде відповідати тій *******, що обрали у СН.
Если ты думаешь, что сможешь переждать или, в худшем случае, пережить оккупацию, ты ошибаешься. Я расскажу тебе, как это будет.
Сначала, после продолжительных обстрелов всем, что может взорваться и разорваться на куски, ты отправишься за водой и едой для своих родных по улице, где гора трупов. Не солдат, а твоих знакомых и коллег. Затем тебя ограбит не российский солдат, а твой сосед. Тот самый, что сейчас присылает тебе посты о "как бороться с повесткой" и саркастические видео "пусть сначала... мобилизуют".
Именно он первым украдет твои теплые вещи и остатки еды. За ним последует российский солдат и украдет то, что осталось. Если ты выживешь до этой точки в истории, тебя ждут фильтрация, допросы и обыски. А твой сосед, который подстрекал тебя "откосить", будет писать доносы, что на самом деле ты "ждун" с прицелом на свою квартиру или дом.
Если ты пройдешь фильтрацию, то дальше - очереди за гуманитаркой и ее получение через постоянное унижение. Ни работы, ни гражданской жизни - только выживание среди зверей. Потому что всем станут зверьми сразу. Правило выживания - каждый сам за себя. И постоянный страх. Постоянный влажный страх за себя, за детей, за жену. Секунда за секундой.
Если ты сможешь переступить через себя и выдать в плен своего соседа первым, возможно, тебе дадут право жить немного лучше. Даже работу. Но ты должен будет все больше и больше выдавать своих. Расширяя круг во имя выживания и постепенно входя во вкус.
Через год ты привыкнешь. Не поднимать голову. Не смотреть в глаза. Не разговаривать на спорные темы. Ты научишься не вспоминать свою жизнь до того, как пришел российский солдат. Ты будешь вызывать отвращение у детей. У жены. Даже у себя. Ты не будешь собой, а твоя жизнь превратится в чистую физиологию.
Тем не менее, ты будешь "жить". Твое настоящее уйдет и больше никогда не вернется. Поверь нам - это не жизнь. Тени людей вокруг подтверждают это каждую секунду.
Поэтому не думай, что что-то изменится, если фронт дойдет до твоего города. Будет именно так. Так что возьми свою жизнь в руки, собери мысли. Откажись от всего, что обещает тебе "жизнь, если что-то случится". Покажи своему соседу, который присылает тебе посты, что ты не готов его терпеть. Встань прямо сейчас и дай ему в лицо. И начинай готовиться жить свободным и бороться за это. Потому что в оккупации нет жизни. Поверь нам.Мы знаем.
Сопротивление .Мариуполь.
https://youtu.be/-yEVo5XUZnE?si=v0MMlSk4IXIELscO
В 4room сидять жалюгідні мужички, продають стільчики, двері і т.д.
А доставщики їжі це взагалі дно.
Хоча, може вони й розумово відсталі, нормальні ж на такі роботи не підуть...
Ми замовляли доставку глово, щоб дідусь, який мав проблеми з пересуванням, міг поїсти, а не здох від голоду.
Є купа людей, які не мають часу ходити по магазинах, бо працюють з ранку до ночі. Є інваліди, які фізично не можуть сходити в магазин.
Хай всі вмирають, вам на них накласти, вірно? Бо чомусь дуже ображені на служби доставки.
1) Зміцнювалось ЗСУ і ВПК
2) Зменьшувався % тіньової економіки
3) На українців не падали ракети і шахеди сотнями
А потім "мудрий нарід" обрав цюцюрко-грає та його друзів
Портнов - складав розстрільні списки українських патріотів
Деркач - фейкові плівки і агент кремля
Безумна - ллє бруд на ЗСУ
Дубінський - корупціонер
Резніков - марадер
дЄрмак - агент кремля. Поганяло "Козир"
Яке ж ви лайно до влади привели, Ze-скот
#ХотьПоржом
І ще одне фактично кожен чоловік в тилу державою, змі, недалекими громадянами прирівнюється до ухилянта, звісно окрім найвеличнішого і його посіпак.