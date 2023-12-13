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В Киеве дефицит водителей общественного транспорта: многих мобилизовали в ВСУ, - "Киевпасстранс"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

тролейбус

Киев испытывает дефицит водителей общественного транспорта из-за того, что многих сотрудников КП "Киевпасстранс" мобилизовали в ряды ВСУ.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил спикер коммунального предприятия "Киевпасстранс" Олег Грищак, передает Цензор.НЕТ.

"У нас дефицит водителей. Очень многие наши водители мобилизованы в ряды ВСУ, и действительно мы испытываем из-за этого дефицит работников на тех направлениях, которые нам критически необходимы для работы. У нас недобор водителей, а быстро восстановить пробел мы не можем", - сказал он.

Читайте: Ракетная атака на Киев: в Днепровском районе изменили движение транспорта

Изменения в движении общественного транспорта из-за остановки движения поездов метро между станциями "Демеевская" и "Теремки" он прокомментировал так: "У нас всегда на случай внештатных ситуаций есть в резерве определенный процент подвижного состава, который мы можем привлекать. Конечно, где-то пришлось снять определенную часть подвижного состава, чтобы обеспечить выпуск на этом маршруте-дублере".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Между "Теремками" и "Демеевской" запускают "челночное" движение поездов, - КГГА. РАСПИСАНИЕ

Напомним, 8 декабря Киевская городская государственная администрация сообщила о закрытии станций метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". Они не будут работать в течение шести месяцев - там будет продолжаться ремонт из-за новых трещин и попадания воды в тоннеле.

В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в связи с ситуацией в метрополитене внедрены изменения в организации дорожного движения в ряде дорог Киева.

Между "Теремками" и "Демеевской" запустили "челночное" движение поездов.
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Топ комментарии
+21
Чиновників , мєнтів , прокурорів і т.д ... дифіциту нема . Дивно ...
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13.12.2023 11:59
+19
Sasha Svasyd

Если ты думаешь, что сможешь переждать или, в худшем случае, пережить оккупацию, ты ошибаешься. Я расскажу тебе, как это будет.

Сначала, после продолжительных обстрелов всем, что может взорваться и разорваться на куски, ты отправишься за водой и едой для своих родных по улице, где гора трупов. Не солдат, а твоих знакомых и коллег. Затем тебя ограбит не российский солдат, а твой сосед. Тот самый, что сейчас присылает тебе посты о "как бороться с повесткой" и саркастические видео "пусть сначала... мобилизуют".

Именно он первым украдет твои теплые вещи и остатки еды. За ним последует российский солдат и украдет то, что осталось. Если ты выживешь до этой точки в истории, тебя ждут фильтрация, допросы и обыски. А твой сосед, который подстрекал тебя "откосить", будет писать доносы, что на самом деле ты "ждун" с прицелом на свою квартиру или дом.

Если ты пройдешь фильтрацию, то дальше - очереди за гуманитаркой и ее получение через постоянное унижение. Ни работы, ни гражданской жизни - только выживание среди зверей. Потому что всем станут зверьми сразу. Правило выживания - каждый сам за себя. И постоянный страх. Постоянный влажный страх за себя, за детей, за жену. Секунда за секундой.

Если ты сможешь переступить через себя и выдать в плен своего соседа первым, возможно, тебе дадут право жить немного лучше. Даже работу. Но ты должен будет все больше и больше выдавать своих. Расширяя круг во имя выживания и постепенно входя во вкус.

Через год ты привыкнешь. Не поднимать голову. Не смотреть в глаза. Не разговаривать на спорные темы. Ты научишься не вспоминать свою жизнь до того, как пришел российский солдат. Ты будешь вызывать отвращение у детей. У жены. Даже у себя. Ты не будешь собой, а твоя жизнь превратится в чистую физиологию.

Тем не менее, ты будешь "жить". Твое настоящее уйдет и больше никогда не вернется. Поверь нам - это не жизнь. Тени людей вокруг подтверждают это каждую секунду.

Поэтому не думай, что что-то изменится, если фронт дойдет до твоего города. Будет именно так. Так что возьми свою жизнь в руки, собери мысли. Откажись от всего, что обещает тебе "жизнь, если что-то случится". Покажи своему соседу, который присылает тебе посты, что ты не готов его терпеть. Встань прямо сейчас и дай ему в лицо. И начинай готовиться жить свободным и бороться за это. Потому что в оккупации нет жизни. Поверь нам.Мы знаем.

Сопротивление .Мариуполь.



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13.12.2023 11:59
+14
А пам'ятаєте як було у 2015-2019

1) Зміцнювалось ЗСУ і ВПК

2) Зменьшувався % тіньової економіки

3) На українців не падали ракети і шахеди сотнями

А потім "мудрий нарід" обрав цюцюрко-грає та його друзів

Портнов - складав розстрільні списки українських патріотів
Деркач - фейкові плівки і агент кремля
Безумна - ллє бруд на ЗСУ
Дубінський - корупціонер
Резніков - марадер
дЄрмак - агент кремля. Поганяло "Козир"
Яке ж ви лайно до влади привели, Ze-скот

#ХотьПоржом
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13.12.2023 12:06
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Правила форума Совет форумчан
а дефіциту депутатів ще немає?
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13.12.2023 11:57 Ответить
Чиновників , мєнтів , прокурорів і т.д ... дифіциту нема . Дивно ...
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13.12.2023 11:59 Ответить
Мушу вас розчарувати---в усіх цих структурах --дифіцит працівників
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13.12.2023 13:40 Ответить
Дефіциту поліціянтів, прокурорів та суддів.
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13.12.2023 12:10 Ответить
Є цілі адміністрації окупованих територій, чиновники, поліцаї, котрі покинули свої міста та села, але продовжують "працювати", закуповувати техніку для комунальних підприємств Бахмута чи спецодяг для працівників ЗАЕС.
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13.12.2023 12:21 Ответить
Угу - так само в міністерствах АРК скільки народу задіяно ?
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13.12.2023 13:27 Ответить
Тепер і до Києва докотилось ? ...А по інших містах , де давно вже дефіцит - чому таких тем нема ?
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13.12.2023 11:58 Ответить
Восени, аварія автобусу, який возить робітників на завод. Водій заснув за кермом. Причина, працює з малим перепочинком, бо бракує водіїв.
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13.12.2023 12:11 Ответить
Зате нема дефіциту таксистів, які повинні стояти на обліку в областях, з яких подалися у Київ.
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13.12.2023 11:59 Ответить
Ще повно барберів, баріст, фітнес-тренерів.
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13.12.2023 12:00 Ответить
Цих ти за руль не посадиш.
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13.12.2023 12:04 Ответить
Та чому ж? Якраз такі "водії" і повинні возити той мудрий нарід. 😁
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13.12.2023 12:15 Ответить
Тоді краще бомжів та божевільних понабирати у водії громадського транспорту.
Це більше буде відповідати тій *******, що обрали у СН.
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13.12.2023 19:02 Ответить
А шо, они все не имеют прав водителя автотранспорта?
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13.12.2023 14:41 Ответить
Вони не мають бажання тримати в руках нічого більш важкого за їхній пісюн.
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13.12.2023 19:00 Ответить
Есть. Недавно больше часа машину не могли подать
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13.12.2023 12:10 Ответить
Sasha Svasyd

Если ты думаешь, что сможешь переждать или, в худшем случае, пережить оккупацию, ты ошибаешься. Я расскажу тебе, как это будет.

Сначала, после продолжительных обстрелов всем, что может взорваться и разорваться на куски, ты отправишься за водой и едой для своих родных по улице, где гора трупов. Не солдат, а твоих знакомых и коллег. Затем тебя ограбит не российский солдат, а твой сосед. Тот самый, что сейчас присылает тебе посты о "как бороться с повесткой" и саркастические видео "пусть сначала... мобилизуют".

Именно он первым украдет твои теплые вещи и остатки еды. За ним последует российский солдат и украдет то, что осталось. Если ты выживешь до этой точки в истории, тебя ждут фильтрация, допросы и обыски. А твой сосед, который подстрекал тебя "откосить", будет писать доносы, что на самом деле ты "ждун" с прицелом на свою квартиру или дом.

Если ты пройдешь фильтрацию, то дальше - очереди за гуманитаркой и ее получение через постоянное унижение. Ни работы, ни гражданской жизни - только выживание среди зверей. Потому что всем станут зверьми сразу. Правило выживания - каждый сам за себя. И постоянный страх. Постоянный влажный страх за себя, за детей, за жену. Секунда за секундой.

Если ты сможешь переступить через себя и выдать в плен своего соседа первым, возможно, тебе дадут право жить немного лучше. Даже работу. Но ты должен будет все больше и больше выдавать своих. Расширяя круг во имя выживания и постепенно входя во вкус.

Через год ты привыкнешь. Не поднимать голову. Не смотреть в глаза. Не разговаривать на спорные темы. Ты научишься не вспоминать свою жизнь до того, как пришел российский солдат. Ты будешь вызывать отвращение у детей. У жены. Даже у себя. Ты не будешь собой, а твоя жизнь превратится в чистую физиологию.

Тем не менее, ты будешь "жить". Твое настоящее уйдет и больше никогда не вернется. Поверь нам - это не жизнь. Тени людей вокруг подтверждают это каждую секунду.

Поэтому не думай, что что-то изменится, если фронт дойдет до твоего города. Будет именно так. Так что возьми свою жизнь в руки, собери мысли. Откажись от всего, что обещает тебе "жизнь, если что-то случится". Покажи своему соседу, который присылает тебе посты, что ты не готов его терпеть. Встань прямо сейчас и дай ему в лицо. И начинай готовиться жить свободным и бороться за это. Потому что в оккупации нет жизни. Поверь нам.Мы знаем.

Сопротивление .Мариуполь.



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13.12.2023 11:59 Ответить
ЗҐВАЛТУВАННЯ НА ВІЙНІ😞: історії жертв російських окупантів ! війна в Україні 🇺🇦 RAPE IN THE WAR 18+

https://youtu.be/-yEVo5XUZnE?si=v0MMlSk4IXIELscO
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13.12.2023 12:38 Ответить
Цьому всьому є альтернатива, якою скористалися мільйони " українців" , здебільшого не заторкнутих війною ніяк! І, вона, краща за чмобілізацію)))
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13.12.2023 13:19 Ответить
А в податковой,таможне,в замечательном министерстве культуры все укомплектовано,ни один не воюет,все стойко держат оборону в теплых киевских офисах.
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13.12.2023 12:00 Ответить
В епіцентрах ціла бригада продаванів тиняється без діла.
В 4room сидять жалюгідні мужички, продають стільчики, двері і т.д.
А доставщики їжі це взагалі дно.
Хоча, може вони й розумово відсталі, нормальні ж на такі роботи не підуть...
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13.12.2023 12:06 Ответить
Не будьте таким категоричним.
Ми замовляли доставку глово, щоб дідусь, який мав проблеми з пересуванням, міг поїсти, а не здох від голоду.
Є купа людей, які не мають часу ходити по магазинах, бо працюють з ранку до ночі. Є інваліди, які фізично не можуть сходити в магазин.
Хай всі вмирають, вам на них накласти, вірно? Бо чомусь дуже ображені на служби доставки.
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13.12.2023 12:34 Ответить
Багато у нас диванних підрахуїв - "кого ще можна.." розвелося.
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13.12.2023 13:33 Ответить
А пам'ятаєте як було у 2015-2019

1) Зміцнювалось ЗСУ і ВПК

2) Зменьшувався % тіньової економіки

3) На українців не падали ракети і шахеди сотнями

А потім "мудрий нарід" обрав цюцюрко-грає та його друзів

Портнов - складав розстрільні списки українських патріотів
Деркач - фейкові плівки і агент кремля
Безумна - ллє бруд на ЗСУ
Дубінський - корупціонер
Резніков - марадер
дЄрмак - агент кремля. Поганяло "Козир"
Яке ж ви лайно до влади привели, Ze-скот

#ХотьПоржом
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13.12.2023 12:06 Ответить
А ви що не знаєте .що ЛУценко в свої 58р воював??Досить брехати.
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13.12.2023 14:01 Ответить
Нехай тцкашників за кермо садять, мажорчиків, різних ''пікалових-кошєвих'' від їхнього стрибання-кривляння на сцені користі немає!
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13.12.2023 12:08 Ответить
Давати поради--не мішки носити Ну аякщо по-дорослому,то потрібно наполеглива робота На трамваї, тролейбуси залучити жінок,це завжди було так. Залучати більше переселенцв для роботи на транспорті
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13.12.2023 12:16 Ответить
ментів садовіть . їх повно
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13.12.2023 12:24 Ответить
Нехай студенти працюють у вільний час
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13.12.2023 12:34 Ответить
А что там платят?
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13.12.2023 13:20 Ответить
Дефіцит кадрів уже багато де і по всій країні. В Києві, як і усюди він давно почався, одних продовжують мобілізувати, інших не демобілізовують навіть після поранень з каліцтвами. Хлопці із ЗСУ кажуть, що можуть замінити цивільних, але ж хто їх відпустить. Цивільних набирають з дедалі більшими проблемами і неймовірно низькою мотивацією до оборони, по зрозумілим причинам. Все йде до гіршого, в країні лише тилові силовики і держчиновники укомплектовані із надлишком, а гетьманцев планує останню шкуру здерти із тих хто ще якось на економіку працює.

І ще одне фактично кожен чоловік в тилу державою, змі, недалекими громадянами прирівнюється до ухилянта, звісно окрім найвеличнішого і його посіпак.
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13.12.2023 13:25 Ответить
Щось не чутно за дефіцит робітників там де гуманітарку розподіляють.
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13.12.2023 13:43 Ответить
Дело обстоит несколько иначе, мужики уволились чтобы их не мобилизовали, такая ситуация не только с водителями в Киеве, а по всей Украине.
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13.12.2023 13:58 Ответить
Шановні і нешановні Давайте писати ТІЛЬКИ ПРАВДУ ЯКА перевірена Брехня в ваших постах --це дорівнює брехливій владі і тим 73% які їх вибрали. Брехня любої інформації--це провокація і підігрування рашистам Перед написанням любого поста--перевірте дані І наостанок--в УКРАЇНІ ВЕЛИКИЙ ДИФІЦИТ ПОЛІЦІЇ А ОСОБЛИВО ПАТРУЛЬНИХ Самий низький дефіцит в Чрнівецькій облості---10% Так що бажаючі --вперед А іще воєнкомати працюють без вихідних--на фронті великій дефіцит ВОЇНІВ_ЗАХИСНИКІВ Для справки--в поліції ніколи не служив,ну а для армії вже віддав своїх близьких і деякі вже НА ЩИТІ
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13.12.2023 13:59 Ответить
Так нехай місцева влада жіночок до водійської професії залучає, у багатьох є права на водіння автотранспорту.У Кропивницькому кожен другий водій тролейбуса жінка
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13.12.2023 16:19 Ответить
 
 