Отказ поддержать Украину подорвет глобальную безопасность Европы, свобода Украины неразрывно связана с нашей свободой, - лидеры скандинавских стран

Лидеры скандинавских стран призывают другие страны объединиться в поддержке Украины в "незаконной и безнравственной войне России". Они предупреждают, что неоказание помощи Киеву может привести к ухудшению глобальной безопасности в Европе. Необходимо продолжать помощь, поскольку Украина не может оградить себя от врага "лишь словами", а война "не выигрывается без оружия".

Об этом говорится в письме, адресованном скандинавскими лидерами изданию Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Письмо написали премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стор, президент Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и прислали изданию накануне встречи в среду.

"Россия стремится использовать разногласия. Мы должны продолжать стоять вместе против незаконной и аморальной войны России так же, как мы делали это с момента вторжения. В противном случае мы рискуем получить мир с меньшей свободой и меньшей безопасностью на десятилетия, если не на поколения вперед", – отметили лидеры стран.

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Они подчеркнули, что Украина не может защитить себя от России "лишь словами", а война "не выигрывается без оружия".

Лидеры пообещали продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую, военную поддержку, гуманитарную помощь и финансовую поддержку.

"Уменьшение поддержки Украины сейчас не является вариантом. Их борьба за свободу зависит от нашей настойчивости в продолжении этого курса. Храбрые украинские солдаты воюют каждый день. Их борьба за свободу - это также и наша борьба. Свобода Украины неразрывно связана с нашей свободой. Мы не позволим агрессору диктовать условия европейской безопасности", - говорится в письме.

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