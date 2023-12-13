Вступление Украины в ЕС станет для нее окончательной победой, - Урсула фон дер Ляйен

14 и 15 декабря в Брюсселе начнется двухдневная встреча глав государств и правительств стран ЕС, которые должны рассмотреть вопрос о решении ЕС начать с Украиной переговоры о членстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом журналистам заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на пленарном заседании Европейского парламента.

"Украина борется не только против захватчика, но и за Европу. И присоединение к нашей европейской семье станет окончательной победой для Украины. И в этом мы должны играть решающую роль", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что ровно два года назад в Страсбурге Европарламент впервые обсуждал концентрацию российских войск около границ Украины. По ее словам, Путин принес эту огромную боль ни в чем не повинным украинцам, и картинки того, как люди прятались в метро, или мешки с телами жертв Бучи навсегда запечатлены в памяти. Путин также причинил боль европейцам своим энергетическим шантажом.

"Но вместе с этой болью мы также должны помнить свет, который был продемонстрирован в эти темные дни. Мужество украинского сопротивления. Радость тех, кто был освобожден от российской оккупации. Солидарность всего континента, который стал на сторону Украины. Этот свет принес, прежде всего, народ Украины, но также Европа, которая была решительной и объединенной. Украинцы выстояли также благодаря европейцам, открывшим для них свои сердца и дома, а также финансовой и военной помощи Европейского Союза и непоколебимой поддержке Европейского парламента, что дало украинцам силы для борьбы и позволило сохранить надежду", - сказала президент Еврокомиссии.

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Она заметила, что когда Россия ворвалась в Украину, многие думали, что Киев упадет в течение дней. Но Украина выбила Россию с половины захваченных территорий. На море Украина оттолкнула российский флот и открыла морской коридор для доставки зерна миру. В воздухе Украина демонстрирует поразительную эффективность, сбивая российские ракеты и дроны. На суше Украина наносит массированные потери России, десятки тысяч российских захватчиков гибнут или получают увечья.

"Вне поля боя Финляндия стала членом НАТО, Швеция станет вскоре. Украина на пути к членству в ЕС. Кремль сам себя лишил доступа к западной экономике и нашей инновационной системе, и попал в зависимость от Китая. Поэтому Путин не только не достиг своих стратегических целей, он также наложил драматическую цену на свою страну", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

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