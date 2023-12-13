РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13776 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
938 12
членство в ЕС (778) Урсула фон дер Ляйен (375)

Вступление Украины в ЕС станет для нее окончательной победой, - Урсула фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

фон,дер,урсула,ляєн

14 и 15 декабря в Брюсселе начнется двухдневная встреча глав государств и правительств стран ЕС, которые должны рассмотреть вопрос о решении ЕС начать с Украиной переговоры о членстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом журналистам заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на пленарном заседании Европейского парламента.

"Украина борется не только против захватчика, но и за Европу. И присоединение к нашей европейской семье станет окончательной победой для Украины. И в этом мы должны играть решающую роль", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что ровно два года назад в Страсбурге Европарламент впервые обсуждал концентрацию российских войск около границ Украины. По ее словам, Путин принес эту огромную боль ни в чем не повинным украинцам, и картинки того, как люди прятались в метро, или мешки с телами жертв Бучи навсегда запечатлены в памяти. Путин также причинил боль европейцам своим энергетическим шантажом.

"Но вместе с этой болью мы также должны помнить свет, который был продемонстрирован в эти темные дни. Мужество украинского сопротивления. Радость тех, кто был освобожден от российской оккупации. Солидарность всего континента, который стал на сторону Украины. Этот свет принес, прежде всего, народ Украины, но также Европа, которая была решительной и объединенной. Украинцы выстояли также благодаря европейцам, открывшим для них свои сердца и дома, а также финансовой и военной помощи Европейского Союза и непоколебимой поддержке Европейского парламента, что дало украинцам силы для борьбы и позволило сохранить надежду", - сказала президент Еврокомиссии.

Читайте также: "Провал Путина не приведет к автоматической победе Украины", – фон дер Ляйен

Она заметила, что когда Россия ворвалась в Украину, многие думали, что Киев упадет в течение дней. Но Украина выбила Россию с половины захваченных территорий. На море Украина оттолкнула российский флот и открыла морской коридор для доставки зерна миру. В воздухе Украина демонстрирует поразительную эффективность, сбивая российские ракеты и дроны. На суше Украина наносит массированные потери России, десятки тысяч российских захватчиков гибнут или получают увечья.

"Вне поля боя Финляндия стала членом НАТО, Швеция станет вскоре. Украина на пути к членству в ЕС. Кремль сам себя лишил доступа к западной экономике и нашей инновационной системе, и попал в зависимость от Китая. Поэтому Путин не только не достиг своих стратегических целей, он также наложил драматическую цену на свою страну", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Читайте также: Фон дер Ляйен о поддержке Украины: Наш долг и наши интересы - стоять на их стороне столько, сколько потребуется
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лалайла...бла.бла.блалалайла
показать весь комментарий
13.12.2023 12:32 Ответить
В ЯКИХ КОРДОНАХ ВСТУП УКРАЇНИ ДО ЄС ?
ПРИ УМОВІ ВСТУПУ В ЄС В МЕЖАХ КОРДОНІВ 1991 РОКУ, ЧИ ЄС БУДЕ ЗГІДНИЙ НЕ МАТИ ДОСТУПУ ДО ЦИХ КОРДОНІВ ??? А ОТЖЕ ДО КОРДОНІВ ЄС ?
показать весь комментарий
13.12.2023 12:37 Ответить
ЄС - не військовий союз, а економічний
показать весь комментарий
13.12.2023 13:25 Ответить
Тобто, то що ЄС не буде мати доступу до кордонів України 1991 року, а значить і до своїх кордонів - для ЄС це по барабану і він закриє не це очі ?
Заради чого ?
показать весь комментарий
13.12.2023 13:45 Ответить
У ЄС немає кордонів, кордони є у членів ЄС
показать весь комментарий
13.12.2023 23:09 Ответить
Вчись , розумнику !!! -
Як Єврокомісія пропонує відкривати кордони ЄС
Як Єврокомісія пропонує відкривати кордони ЄС - DW - 03.05.2021

Кордони ЄС !!!

Може хоча заголовок новини тобі вистачить інтелекту засвоїти !!!
показать весь комментарий
14.12.2023 01:47 Ответить
Це про 03.05.2021. Про Шенгенську зону і боротьбу з ковідом. Тобі не вистачило мозку зрозуміти?
показать весь комментарий
14.12.2023 01:57 Ответить
ТИ ДЕБІЛ !
показать весь комментарий
14.12.2023 05:30 Ответить
Я радий за Швецію. І особливо за Фінляндію.
показать весь комментарий
13.12.2023 12:44 Ответить
Про яку перемогу йдеться??
Нам урізають фінансування і як результат ми втратили Мар'їнку , наступна Авдіївка , контрнаступ провалився.
Треба спитати у ******** де наші фортифікаційні споруди????
показать весь комментарий
13.12.2023 13:37 Ответить
А ЕЩЁ ЛУЧШЕ БЫЛО БЫ НЕ РАЗОРУЖАТЬ УКРАИНУ !!!
показать весь комментарий
14.01.2024 08:29 Ответить
 
 