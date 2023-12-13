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Фон дер Ляйен: "Война затягивается, мы должны доказать, что значит поддерживать Украину столько, сколько нужно"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

урсула,ляєн

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз поддерживать Украину "столько, сколько нужно". Саммит лидеров ЕС в Брюсселе должен одобрить выделение Киеву 50 миллиардов евро и начало переговоров о вступлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Поскольку война затягивается, мы должны доказать, что значит поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнула фон дер Ляйен в Европейском парламенте перед саммитом лидеров стран ЕС, который начнется 14 декабря.

Еврокомиссия предложила, чтобы на этой неделе саммит принял решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС, как только она выполнит четыре невыполненных условия, изложенных ранее для реализации надежд Киева на ЕС.

Представитель ЕС в Брюсселе предположил, что это может произойти в марте.

Фон дер Ляйен заявила, что законы, принятые Украиной на прошлой неделе, включая закон о национальных меньшинствах (вопрос, затронутый Венгрией, - ред.), выполняют три из задач, а это значит, что не хватает только одного: нового закона о лоббировании, призванного обуздать олигархов.

Также читайте: Украина почти полностью выполнила рекомендации ЕК на пути к членству в ЕС, - фон дер Ляйен
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Топ комментарии
+5
ПреЗеденство банди мародерів Україна буде «відхаркувати» століттями.
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13.12.2023 12:37
+5
"Оскільки війна затягується, ми маємо довести, що означає підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - наголосила фон дер Ляєн у Європейському парламенті перед самітом лідерів країн ЄС, який розпочнеться 14 грудня. Якщо війна затягується.то тільки тому,що немає достатньої західної пвдтримки Україні ,щоб війна не затягувалась.Це пр'яма залежість
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13.12.2023 12:53
+4
Урсула, треба вивісити на усіх торговельних центрах ЕС НА ПАРАДНОМУ БОЦІ плакати про підтримку України з фотками вбитих. Нехай купляють різдвяні подарунки і бачать весь жах що творить раша
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13.12.2023 12:47
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Сподіваюсь, що в ЄС вже зробили висновки і не будуть давати гроші напряму в руки ЗЕшоблі? Бо тоді грошей не буде ні у нас, ні в ЄС.
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13.12.2023 12:36 Ответить
*у вас* це де?
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13.12.2023 12:37 Ответить
Ну, точно що не в "Александр"а.
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14.12.2023 17:47 Ответить
ПреЗеденство банди мародерів Україна буде «відхаркувати» століттями.
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13.12.2023 12:37 Ответить
якої саме банди ?
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13.12.2023 12:51 Ответить
ЗЕкоМанди.
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13.12.2023 13:00 Ответить
а банда кучми яка передала кацапам ракети і порізала літаки ? а банда Віті зека яка зруйнувала армію ? ще не відхаркується ?
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13.12.2023 13:07 Ответить
Олігархи це святе...
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13.12.2023 12:38 Ответить
Урсула, треба вивісити на усіх торговельних центрах ЕС НА ПАРАДНОМУ БОЦІ плакати про підтримку України з фотками вбитих. Нехай купляють різдвяні подарунки і бачать весь жах що творить раша
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13.12.2023 12:47 Ответить
Щиро дякуюємо, пані Урсула!

Ви робите в тисячу разів більше для України, ніж ЗЄ-ЗЄ!
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13.12.2023 12:51 Ответить
"Оскільки війна затягується, ми маємо довести, що означає підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - наголосила фон дер Ляєн у Європейському парламенті перед самітом лідерів країн ЄС, який розпочнеться 14 грудня. Якщо війна затягується.то тільки тому,що немає достатньої західної пвдтримки Україні ,щоб війна не затягувалась.Це пр'яма залежість
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13.12.2023 12:53 Ответить
Для початку скажіть, яка ваша мета, шановний ЄС. Щоб війна була нескінченною на території України? Аби до вас не дійшло? Цього не буде. Якщо кацапи роздеруть Україну, вони погонять всіх українців на війну з вами. Час прийняття рішення давно настав.
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13.12.2023 12:54 Ответить
А от Байден, вже заговорив:"Скільки зможемо"
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13.12.2023 13:24 Ответить
Ой хто це там з боліт спустився?
Та це ж з расєї пацани
Їм наказали Україну взяти швиденько за 3 дні
Всєх парвьом!

Йшов третій рік Київ за 3 дні
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13.12.2023 13:28 Ответить
https://youtu.be/NejNnP5RmjE?si=y8-nSccET_H-NcgO...

Кто жировал и жрал тушонку Рузвельта в блокадном чЛенинграде... неизвестная страница той войны и сегодня актуальна...только с гуманитарной помощью стран ЕС...к примеру в Запорожье прошлого года...
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13.12.2023 14:26 Ответить
 
 