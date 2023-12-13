Фон дер Ляйен: "Война затягивается, мы должны доказать, что значит поддерживать Украину столько, сколько нужно"
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз поддерживать Украину "столько, сколько нужно". Саммит лидеров ЕС в Брюсселе должен одобрить выделение Киеву 50 миллиардов евро и начало переговоров о вступлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Поскольку война затягивается, мы должны доказать, что значит поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнула фон дер Ляйен в Европейском парламенте перед саммитом лидеров стран ЕС, который начнется 14 декабря.
Еврокомиссия предложила, чтобы на этой неделе саммит принял решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС, как только она выполнит четыре невыполненных условия, изложенных ранее для реализации надежд Киева на ЕС.
Представитель ЕС в Брюсселе предположил, что это может произойти в марте.
Фон дер Ляйен заявила, что законы, принятые Украиной на прошлой неделе, включая закон о национальных меньшинствах (вопрос, затронутый Венгрией, - ред.), выполняют три из задач, а это значит, что не хватает только одного: нового закона о лоббировании, призванного обуздать олигархов.
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Ви робите в тисячу разів більше для України, ніж ЗЄ-ЗЄ!
Та це ж з расєї пацани
Їм наказали Україну взяти швиденько за 3 дні
Всєх парвьом!
Йшов третій рік Київ за 3 дні
Кто жировал и жрал тушонку Рузвельта в блокадном чЛенинграде... неизвестная страница той войны и сегодня актуальна...только с гуманитарной помощью стран ЕС...к примеру в Запорожье прошлого года...