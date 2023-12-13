Польские перевозчики до сих пор блокируют 3 КПП на границе с Украиной, в очереди около 2600 фур, - Госпогранслужба

По состоянию на 13 декабря заблокировано 3 пункта пропуска на польско-украинской границе, в очереди в настоящее время там находится около 2600 фур.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На направлениях, где блокирование продолжается, по информации польских пограничников по состоянию на утро - 2600 фур: "Шегини" - 1300, "Рава-Руська" - 720, "Краковец" - 570", - сказал спикер.

Пункт пропуска "Ягодин" разблокирован 11 декабря после 14 часов по киевскому времени. Интенсивность движения есть. Количество пересечений границы увеличилось. По состоянию на утро в очереди в направлении Украины находится 700 грузовых транспортных средств, отметил Демченко.

На границе со Словакией блокирование продолжается. По состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда почти 560 фур.

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В еЧерзі на выезд из Украины на утро зарегистрировано более 1200 фур.

На венгерской границе движение идет, но очереди есть. По состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 450 фур.