Некоторые конгрессмены готовы пожертвовать рождественскими каникулами для решения вопроса о помощи Украине, - The Washington Post
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Некоторые конгрессмены считают необходимым остаться в Вашингтоне после 14 декабря и решить вопрос о дополнительном финансировании для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет The Washington Post.
"Мы не должны уезжать отсюда, пока не выясним, как преодолеть наши разногласия, чтобы поддержать и продолжить финансирование Украины", - отметил сенатор-демократ Майкл Беннет.
По его мнению, "время идет", а если затягивать эти переговоры, после завершения зимних праздников они станут только тяжелее.
В то же время сенатор от Республиканской партии Митт Ромни подверг критике президента США Джо Байдена за его "пассивность" в этом вопросе.
"Президент взял на себя обязательства перед Зеленским. Чтобы выполнить это обязательство, нужно защитить границу. Если бы я был президентом, я бы выкручивал руки каждому демократу и, возможно, некоторым республиканцам, и говорил: "Делайте свою работу", - сказал он журналистам.
После 14 декабря обе палаты Конгресса уйдут на рождественские каникулы и вернутся только через месяц. Лидер республиканцев Митч Макконнелл убежден, что до Рождества Конгресс не примет помощи Украине. Даже в случае компромисса между двумя партиями.
Пожалуйста, подождите...
Т.к. пакет денег 110млрд, на все про все Украине как бы 61млрд, но в тоже время на PDA уже 25, и это на Израиль+Украина. А Израилю, уже озвучили, что надо 14млрд.
В итоге остается 11млрд, это по 1млрд в месяц - как это было в 2023
Результат известен
В лучшем случае это оборона - еще год
Далее будет решать новый президент США
В общем плана нет.
Все озвучивают только "улучшить позиции для переговоров"
Через год позиции могут быть лучше или хуже
В общем эта помощь ничего не решает, четверг последний рабочий день Конгресса, потом месяц каникулы
я б викручував руки кожному демократу і, можливо, деяким республіканцям, і казав: "Робіть свою роботу", - сказав він журналістам" - Ромни является представителем старой гвардии республиканцев. Жаль, что в свое время он проиграл выборы популисту Обаме.
ці кошти нічого не вирішать - максим подовжать оборону на рік
https://www.youtube.com/watch?v=nATlJcIoiDA
Конгресмени, кандидати в президенти США дбають насамперед не про інтереси України (хоча і морально підтримують її боротьбу проти рашистів), а про голоси своїх виборців. І мало хто з них готовий пожертвувати карʼєрою політика, самознищитись, як політик, діючи всупереч електоральним симпатіям. Мабуть працювати в інтересах України треба не тільки кавалерійськими наскоками на сенаторів чи конгресменів, а й народною дипломатією, із провідними ЗМІ США, постійно влаштовувати публічні заходи для виборців обох партій, переконувати виборців і вже через них, а не тільки напряму звертатися до конгресменів. З розумінням цього шляху у нашої влади цього разу на жаль не склалося.