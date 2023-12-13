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Новости За рубежом
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Конгресс США (963) помощь (6185) Рождество (374) США (23212)

Некоторые конгрессмены готовы пожертвовать рождественскими каникулами для решения вопроса о помощи Украине, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

конгрес

Некоторые конгрессмены считают необходимым остаться в Вашингтоне после 14 декабря и решить вопрос о дополнительном финансировании для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет The Washington Post.

"Мы не должны уезжать отсюда, пока не выясним, как преодолеть наши разногласия, чтобы поддержать и продолжить финансирование Украины", - отметил сенатор-демократ Майкл Беннет.

По его мнению, "время идет", а если затягивать эти переговоры, после завершения зимних праздников они станут только тяжелее.

В то же время сенатор от Республиканской партии Митт Ромни подверг критике президента США Джо Байдена за его "пассивность" в этом вопросе.

"Президент взял на себя обязательства перед Зеленским. Чтобы выполнить это обязательство, нужно защитить границу. Если бы я был президентом, я бы выкручивал руки каждому демократу и, возможно, некоторым республиканцам, и говорил: "Делайте свою работу", - сказал он журналистам.

После 14 декабря обе палаты Конгресса уйдут на рождественские каникулы и вернутся только через месяц. Лидер республиканцев Митч Макконнелл убежден, что до Рождества Конгресс не примет помощи Украине. Даже в случае компромисса между двумя партиями.

Также читайте: Зеленский предупредил Конгресс США о возможности партизанской войны, поскольку помощь от Запада становится все меньше, - Bloomberg
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Топ комментарии
+3
"сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні розкритикував президента США Джо Байдена за його "пасивність" у цьому питанні.
я б викручував руки кожному демократу і, можливо, деяким республіканцям, і казав: "Робіть свою роботу", - сказав він журналістам" - Ромни является представителем старой гвардии республиканцев. Жаль, что в свое время он проиграл выборы популисту Обаме.
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13.12.2023 13:03
+2
Деякі конгресмени вважають за необхідне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня та вирішити питання про додаткове фінансування для України. - всім решту мабуть до лампочки???
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13.12.2023 13:09
+1
Якби я був президентом, я б викручував руки кожному демократу і, можливо, деяким республіканцям, Джерело: https://censor.net/ua/n3461297

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13.12.2023 12:56
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якби я був президентом, я б викручував руки кожному демократу і, можливо, деяким республіканцям, Джерело: https://censor.net/ua/n3461297

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13.12.2023 12:56 Ответить
Пока демократы не прогнутся с законом о стене на границе Мексики и миграционной политике в целом - никакой помощи, пока зеленский с байденом не напишут чёткий план - какие цели победы и сколько чего для этого нужно - никакой помощи, это означает что помощи от США в принципе не будет и республиканцы тут ни при чём, разве что кроме горстки ********* типа вивека рамасвами, он наглухо отбитый.
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13.12.2023 12:58 Ответить
В принипе - четкий план, это лучшее, что они могут сделать.

Т.к. пакет денег 110млрд, на все про все Украине как бы 61млрд, но в тоже время на PDA уже 25, и это на Израиль+Украина. А Израилю, уже озвучили, что надо 14млрд.
В итоге остается 11млрд, это по 1млрд в месяц - как это было в 2023
Результат известен
В лучшем случае это оборона - еще год
Далее будет решать новый президент США
В общем плана нет.
Все озвучивают только "улучшить позиции для переговоров"
Через год позиции могут быть лучше или хуже

В общем эта помощь ничего не решает, четверг последний рабочий день Конгресса, потом месяц каникулы
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13.12.2023 14:49 Ответить
В Вашем списке всё чётко и по полочкам, демократы, как всегда, под видом помощи Украине протаскивают какое то дерьмо, а помощи военной так и есть - 1млрд./мес, а у путина более 10млрд./мес. и неограниченное кол-во пушечного мяса. О позициях Украины остаётся только гадать при полном дегенератском управлении Украинского политического руководства, они до сих пор не понимаю что происходит.
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13.12.2023 15:08 Ответить
"сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні розкритикував президента США Джо Байдена за його "пасивність" у цьому питанні.
я б викручував руки кожному демократу і, можливо, деяким республіканцям, і казав: "Робіть свою роботу", - сказав він журналістам" - Ромни является представителем старой гвардии республиканцев. Жаль, что в свое время он проиграл выборы популисту Обаме.
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13.12.2023 13:03 Ответить
Компроміс та буде, але скоріш за все до 15 грудня не встигнуть(((
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13.12.2023 14:47 Ответить
Деякі конгресмени вважають за необхідне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня та вирішити питання про додаткове фінансування для України. - всім решту мабуть до лампочки???
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13.12.2023 13:09 Ответить
всім до лампочки
ці кошти нічого не вирішать - максим подовжать оборону на рік
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13.12.2023 14:50 Ответить
Деякі.
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13.12.2023 13:11 Ответить
Венесуельський Мадуро та його ігри з кров'ю
https://www.youtube.com/watch?v=nATlJcIoiDA
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13.12.2023 13:50 Ответить
Не дурійте, хлопці. То вже занадто, відпочивайте
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13.12.2023 14:12 Ответить
Ключове тут - деякі. Не всі, деякі...
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13.12.2023 14:25 Ответить
Судячи з статті, деякі це рівно один сенатор демократ який вирішив попіаритись
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13.12.2023 14:46 Ответить
Є різне розуміння виборців , що зараз саме важливіше для США. Далі працює демократична система обрання влади.
Конгресмени, кандидати в президенти США дбають насамперед не про інтереси України (хоча і морально підтримують її боротьбу проти рашистів), а про голоси своїх виборців. І мало хто з них готовий пожертвувати карʼєрою політика, самознищитись, як політик, діючи всупереч електоральним симпатіям. Мабуть працювати в інтересах України треба не тільки кавалерійськими наскоками на сенаторів чи конгресменів, а й народною дипломатією, із провідними ЗМІ США, постійно влаштовувати публічні заходи для виборців обох партій, переконувати виборців і вже через них, а не тільки напряму звертатися до конгресменів. З розумінням цього шляху у нашої влади цього разу на жаль не склалося.
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13.12.2023 21:04 Ответить
 
 