Оккупанты провели в Луганске пропагандистский фестиваль "народов России", на который массово согнали школьников, - Центр нацсопротивления

Россияне продолжают политику геноцида на временно оккупированных территориях, пытаются перевоспитать детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, в Луганске россияне провели фестиваль "народов России", на который массово согнали школьников города. На пропагандистском мероприятии детей убеждали, что они россияне, а украинцы - это вымышленная нация.

Враг сознательно уничтожает самоидентификацию украинцев, поскольку планирует уничтожить целую нацию, что является геноцидом. Именно уничтожение нашей нации и есть единственной целью войны Владимира Путина и его приспешников", - говорится в сообщении.

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