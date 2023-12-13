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Оккупанты провели в Луганске пропагандистский фестиваль "народов России", на который массово согнали школьников, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

цнс

Россияне продолжают политику геноцида на временно оккупированных территориях, пытаются перевоспитать детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, в Луганске россияне провели фестиваль "народов России", на который массово согнали школьников города. На пропагандистском мероприятии детей убеждали, что они россияне, а украинцы - это вымышленная нация.

Враг сознательно уничтожает самоидентификацию украинцев, поскольку планирует уничтожить целую нацию, что является геноцидом. Именно уничтожение нашей нации и есть единственной целью войны Владимира Путина и его приспешников", - говорится в сообщении.

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Окупанти попереджують місцевих, що їх чекає.
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13.12.2023 13:07 Ответить
Обживаються су....
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13.12.2023 13:12 Ответить
Це наш наркоша в кацаваротке, шолі?
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13.12.2023 13:19 Ответить
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13.12.2023 14:11 Ответить
Місцеві не дуже і проти.
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13.12.2023 13:31 Ответить
Тепереча лугондония в косорыловках.
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13.12.2023 15:44 Ответить
 
 