Словакия не будет блокировать открытие переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, однако она "абсолютно неготова", - Фицо
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что его страна не будет блокировать открытие переговоров с Украиной о членстве в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Он заявил, что считает Украину "совершенно неготовой" к открытию переговоров, но не будет блокировать такое решение на саммите 14-15 декабря.
"Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина совершенно не готова к началу переговоров", - сказал Фицо.
Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова поддержать решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС на декабрьском саммите.
Пожалуйста, подождите...
А якщо шавка Орбан буде коні гнути сподіваюсь ЄС вчинить з ним ,як з Австрією свого часу
Protivládny protest v Bratislave | Aktuality
https://youtu.be/SldWPeNBG80?si=FgnRV3KOSHbRPm6I
КОШИЦЕ
‼️‼️‼️Protivládny protest v Košiciach sa skončil. "Mafia," skandoval dav | Aktuality
https://youtu.be/9KFtlDB6mFY?si=ZNokNPHy9mkq62HU
Proti Ficovej vláde opäť protestovali v Bratislave tisíce ľudí
https://youtu.be/kN4M-ggkua4?si=l1gjZ3r15JuJYW1u
ТОБТО - повторюсь - проросійські сили заходили у парламент трьома колонами і тактика оправдалась
офіційно.
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УТОЧНЕННЯ.
У Словаччині теж десятиліттями відбувається ГНИЛА ПОЛІТИКА. підміни тотожності лемків-українців "русинами"
І З ЦИМ УКРАЇНІ теж ТРЕБА ЩОСЬ РОБИТИ.
в порівнянні з деякими лідерами впливових країн та міжнародних орнанізацій, вони частково кажуть правду в очі
не може бути країна з повністю корумпованим керівництвом, членом будь якої цивілізованої орнанізації чи якогось блока по типу нато, ЄС...
в принципі не може...
бо корупція це шлях в зворотній бік
коли МО, ВЦА, чиновники крадуть, а влада їх не карає то прийнявши таку країну в ЄС чи НАТО
буде що?????
вони зміняться??
ні!!!
віддадуть вкрадене???
ні!!!
стануть жити по закону??
звісно ні!!!
то ще раз питання. А НАКУЯ така держава комусь???
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Transparency International.
Ще б Угорщина щось п..діла "правду в очі" про корупцію.
Так, не для кого не секрет, що Україна - корумпована і з цим треба щось робити. Але не тому, хто сам сидить по вуха в лайні казати, що від України смердить.
І тим більше не Фіцо і не Орбану вирішувати чи потрібна Україна в ЄС чи ні. Завадити вони можуть, можуть також бути лялькою, що говорить те, що розвинені країни ЄС не хочуть казати самі, але якщо рішення буде прийнято, воно буде прийнято іншими, без цих двох п..расів і там вже вирішать як простіше діяти: задобрити та дати те, що вони хочуть, чи надавити та залякати.
накуй мені корупція вмадяр
накуй хтось крім нашої влади?
я про те що
в всій промові цих лідерів є частка правди про владу України
ось і все
а що вони гандони **********, я й так знаю
коли одна дитина каже другій що ти погана
а у відповідь, ти тез поганий.
старші вже не так...
подивись на себе...
ми ***** про ОПу корумповану чи про корупцію мадяр, накуй вони мені всралися
коли ви точно впевнені що людина ця аферист та ворюга???
а Ви не чули що влада краде не гроші партнерів а свої, бюджетні кошти?
І чи не знаєте що при зустрічі Залужного з МО США, єрмака гонили щоб нічого не чув та не знав???
дають народу та Україні, це дуже розширене розуміння
все надане хтось отримує та підписує акти прийому-передачі
і це аж ніяк не народ а конкретна особа...
бюджет наш, народ є владою, всі ми президенти
це пуста маячня
є конкретна людина яка:
вкрала, сховала, продала, зрадила, обманула
конкретна людина або група людей і аж ніяк не народ
Все вірно що Єрмака з переговорів женуть що б він нічого не чув і нічого не знав. Бо воєнна справа це не його парафія. Він не верховний головнокомандувач і навіть не заступник командувача. ви б ще мар´янку овальну згадали. Вагнергейт в Україні (пом´ятаєте таку справу?) доказав що так потрібно робити і надалі. Бо всі таємниці відразу узнає бульбашовий ************ і гітлєр з рашкі. Шо нас історія нічому не вчить? Ну а про приховану зброю ви самі видумали чи скабєєва з соловьовим розповіли???
для мене люди які заважають Україні, чи то орбан, чи сіярто чи фіцо, вороги України та куєсоси *****
і я лиш висмикнув з тексту правдиве речення
чи ми все ж готові до життя в європі, з такою владою???
думаю, ні
чи пустять умерова на засідання МЩ нато,
ні
чи зайде єрмак разом з зе на планування розвитку оборони нато??
звісно ні!!!
а на ставку єрмак приходить...
от про що я
Залужного в президенти!!!
Наша Армія і Полководці - то наша єдина Надія і Опора.
Так ось, гандончику - ЄС то і є та "біла ворона", яку спецом випустили для таких долбойобів як ти, щоб обібрати до нитки. Не бачити нам це ЄС, як "білу ворону". Чому - див. вище.
чоловіків (сикунів)призивного віку втекли з країни, кинувши Батьківщину спливати кров"ю? Який альянс пошле своїх синів, батьків, чоловіків, братів, друзів (італійців, британців, німців, американців...) воювати і помирати за таку країну?
Єдиний союз і альянс наш і порятунок - це не черговий пошук, "до кого би прихилити свою бідну головоньку", а союз і альянс нашого Народу, Нації і Армії. Не зрозуміли цього ні Хмельницький, ні Петлюра, ні Грушевський, ні Кучма, ні Ющенко, ні Янукович, ні нинішній обдолбаний продажний і злодюжний іуда. Розумів і закликав до цього Бандера, десь - Порошенко. Здається що розуміє Генерал Залужний (дай, Боже)