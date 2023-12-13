Словакия не будет блокировать открытие переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, однако она "абсолютно неготова", - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что его страна не будет блокировать открытие переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он заявил, что считает Украину "совершенно неготовой" к открытию переговоров, но не будет блокировать такое решение на саммите 14-15 декабря.

"Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина совершенно не готова к началу переговоров", - сказал Фицо.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова поддержать решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС на декабрьском саммите.

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