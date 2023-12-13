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Новости За рубежом
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Словакия (772) членство в ЕС (778) Фицо (41)

Словакия не будет блокировать открытие переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, однако она "абсолютно неготова", - Фицо

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

роберт,фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что его страна не будет блокировать открытие переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он заявил, что считает Украину "совершенно неготовой" к открытию переговоров, но не будет блокировать такое решение на саммите 14-15 декабря.

"Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина совершенно не готова к началу переговоров", - сказал Фицо.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова поддержать решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС на декабрьском саммите.

Читайте: Словакия готова поддержать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите в декабре, - глава МИД Бланар
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Топ комментарии
+14
Ви всі шавки були сильно готові коли вас приймали? Ну шо за люди у цьому ЄС? Чи так ***** на вас впливає, чи ви з фашистської ********* грошенята «на карман» маєте?
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13.12.2023 13:15
+9
Та ці двоє - одного поля ягоди
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13.12.2023 13:16
+7
Приїхали. Країна, яка сама з себе мало що представляє дає свою капець яку експертну та, мабуть, усім таку потрібну оцінку чи готова Україна до переговорів чи ні.
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13.12.2023 13:27
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Один продавлен.

А якщо шавка Орбан буде коні гнути сподіваюсь ЄС вчинить з ним ,як з Австрією свого часу
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13.12.2023 13:06 Ответить
почему "продавлен"?! просто ему не отсыпали так как Витьке
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13.12.2023 13:15 Ответить
Та ці двоє - одного поля ягоди
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13.12.2023 13:16 Ответить
У СЛОВАЧЧІНІ почались протести проти Фіцо , кому цікаво- подивиться відео

Protivládny protest v Bratislave | Aktuality

https://youtu.be/SldWPeNBG80?si=FgnRV3KOSHbRPm6I



КОШИЦЕ
‼️‼️‼️Protivládny protest v Košiciach sa skončil. "Mafia," skandoval dav | Aktuality

https://youtu.be/9KFtlDB6mFY?si=ZNokNPHy9mkq62HU

Proti Ficovej vláde opäť protestovali v Bratislave tisíce ľudí

https://youtu.be/kN4M-ggkua4?si=l1gjZ3r15JuJYW1u
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13.12.2023 13:14 Ответить
они ж его сами выбрали 2 нед. назад...
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13.12.2023 22:21 Ответить
Там було щось 27% , тобто був вариант іншої коалиціі, але Фіцо зробив сам коалицію з бувшими своїми друзяками - ПОЛИТИКМИ інших партій( як Пілігрині) . Ці усі друзякі були з ним попереднього разу , доки їх усіх не вигнали за мафіозність. І зараз усе повернулось - словаки у шоці. Тому і протестують
ТОБТО - повторюсь - проросійські сили заходили у парламент трьома колонами і тактика оправдалась
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13.12.2023 23:20 Ответить
Ви всі шавки були сильно готові коли вас приймали? Ну шо за люди у цьому ЄС? Чи так ***** на вас впливає, чи ви з фашистської ********* грошенята «на карман» маєте?
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13.12.2023 13:15 Ответить
були, ось підтвердження: https://youtu.be/lt6CGoOHUHQ?si=3Yvki8nkZe8cWt4v
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13.12.2023 15:13 Ответить
в сусідніх з Угорщиною Словаччині мешкає відповідно 55 тисяча українців\русинів.
офіційно.

___________

УТОЧНЕННЯ.

У Словаччині теж десятиліттями відбувається ГНИЛА ПОЛІТИКА. підміни тотожності лемків-українців "русинами"

І З ЦИМ УКРАЇНІ теж ТРЕБА ЩОСЬ РОБИТИ.
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13.12.2023 13:18 Ответить
так, фіцо та орбан не дуже добрі до України але:
в порівнянні з деякими лідерами впливових країн та міжнародних орнанізацій, вони частково кажуть правду в очі
не може бути країна з повністю корумпованим керівництвом, членом будь якої цивілізованої орнанізації чи якогось блока по типу нато, ЄС...
в принципі не може...
бо корупція це шлях в зворотній бік
коли МО, ВЦА, чиновники крадуть, а влада їх не карає то прийнявши таку країну в ЄС чи НАТО
буде що?????
вони зміняться??
ні!!!
віддадуть вкрадене???
ні!!!
стануть жити по закону??
звісно ні!!!
то ще раз питання. А НАКУЯ така держава комусь???
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13.12.2023 13:22 Ответить
Зараз ПОЧАТОК переговорів про вступ України в ЄС. А в ході переговорів, це може бути і п'ять, і десять років, неминучі і покарання, і конфіскації, і посадки. Як в тій же Словаччині чи Румунії в свій час.
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13.12.2023 13:27 Ответить
Венгрия признана самой коррумпированной страной ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Transparency International.

Ще б Угорщина щось п..діла "правду в очі" про корупцію.
Так, не для кого не секрет, що Україна - корумпована і з цим треба щось робити. Але не тому, хто сам сидить по вуха в лайні казати, що від України смердить.
І тим більше не Фіцо і не Орбану вирішувати чи потрібна Україна в ЄС чи ні. Завадити вони можуть, можуть також бути лялькою, що говорить те, що розвинені країни ЄС не хочуть казати самі, але якщо рішення буде прийнято, воно буде прийнято іншими, без цих двох п..расів і там вже вирішать як простіше діяти: задобрити та дати те, що вони хочуть, чи надавити та залякати.
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13.12.2023 13:59 Ответить
заріжу свою корову щоб діти сусіда не пили молоко...
накуй мені корупція вмадяр
накуй хтось крім нашої влади?
я про те що
в всій промові цих лідерів є частка правди про владу України
ось і все
а що вони гандони **********, я й так знаю
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13.12.2023 14:09 Ответить
це ФІЦО І ОРБАН НЕ СКОРУМПОВАНІ!?
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13.12.2023 14:34 Ответить
це норма спілкування старшої групи садочку "Казка"
коли одна дитина каже другій що ти погана
а у відповідь, ти тез поганий.
старші вже не так...
подивись на себе...
ми ***** про ОПу корумповану чи про корупцію мадяр, накуй вони мені всралися
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13.12.2023 14:43 Ответить
Приїхали. Країна, яка сама з себе мало що представляє дає свою капець яку експертну та, мабуть, усім таку потрібну оцінку чи готова Україна до переговорів чи ні.
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13.12.2023 13:27 Ответить
Весь серйозний бізнес там західноєвропейський. Тому, нікуди ця Словаччина не дінеться, зробить все, що скажуть реальні хазяї її промисловості. Хоча, нас словаки ненавидять. Всі ці дрібні псевдонароди підлі і небезпечні.
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13.12.2023 13:29 Ответить
а Ви, шановний, будете вести переговори про спільний бізнес з людиною,
коли ви точно впевнені що людина ця аферист та ворюга???
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13.12.2023 13:34 Ответить
Переговори ведуть з країною. Зброю дають країні і народу. І пофіг, хто там сьогодні представляє цю країну.
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13.12.2023 13:43 Ответить
а Ви може не чули що британці на початку війни заставили дістати сховану на складах, їхню зброю???
а Ви не чули що влада краде не гроші партнерів а свої, бюджетні кошти?
І чи не знаєте що при зустрічі Залужного з МО США, єрмака гонили щоб нічого не чув та не знав???
дають народу та Україні, це дуже розширене розуміння
все надане хтось отримує та підписує акти прийому-передачі
і це аж ніяк не народ а конкретна особа...
бюджет наш, народ є владою, всі ми президенти
це пуста маячня
є конкретна людина яка:
вкрала, сховала, продала, зрадила, обманула
конкретна людина або група людей і аж ніяк не народ
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13.12.2023 14:04 Ответить
Ви не брат Орбану часом? Га шановний? Якщо сильно ображений до наберіть ….. до рота та плюйте. І взагалі відчай та зневіра входять до переліку смертних гріхів.
Все вірно що Єрмака з переговорів женуть що б він нічого не чув і нічого не знав. Бо воєнна справа це не його парафія. Він не верховний головнокомандувач і навіть не заступник командувача. ви б ще мар´янку овальну згадали. Вагнергейт в Україні (пом´ятаєте таку справу?) доказав що так потрібно робити і надалі. Бо всі таємниці відразу узнає бульбашовий ************ і гітлєр з рашкі. Шо нас історія нічому не вчить? Ну а про приховану зброю ви самі видумали чи скабєєва з соловьовим розповіли???
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13.12.2023 14:23 Ответить
ми наче на одному боці а не розуміємо один одного нікуя...
для мене люди які заважають Україні, чи то орбан, чи сіярто чи фіцо, вороги України та куєсоси *****
і я лиш висмикнув з тексту правдиве речення
чи ми все ж готові до життя в європі, з такою владою???
думаю, ні
чи пустять умерова на засідання МЩ нато,
ні
чи зайде єрмак разом з зе на планування розвитку оборони нато??
звісно ні!!!
а на ставку єрмак приходить...
от про що я
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13.12.2023 14:31 Ответить
Ось нехай на засідання ставки і ходить. Туди МО США, Британії, Німеччини та інших іноземних країн не пускають. Нехай він таємниці від свого шефа узнає. Буде на кого посилатися у випадку розголошення (знов Бурбу та той вагнергейт пригадав, мля, зла не вистачає). Залужного у президенти
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13.12.2023 14:46 Ответить
і я про це!!!
Залужного в президенти!!!
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13.12.2023 15:19 Ответить
Коли Словаччину приймали в ЄС, ви були готові, ваш рівень був нижче плінтуса!!!! Фіц або іуцин про що ти говориш, диви як всяке дєрьмо себе виставляє!!!
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13.12.2023 13:45 Ответить
Обдолбанное Физлицо!
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13.12.2023 13:49 Ответить
Це Фіцо має абсолютну рацію. Наша Україна ***** не потрібна цивілізованому світу, бо ще десятиліттями сидітиме на шиї цих країн. По-друге - Україна воює і зазнає, і швидше за все зазнає поразки (ЄС потрібен такий чиряк на сраці?) І, найголовніше - керівництво України сикливе, продажне, нікчемне і злодюжне (розкрадається все, що попадає під руки з гуманітаркою включно навіть для Армії!). Трохи дипломатичніше - непрофесійне і непрогнозоване.
Наша Армія і Полководці - то наша єдина Надія і Опора.
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13.12.2023 13:55 Ответить
Цивілізованому світу 🤣🤣🤣
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13.12.2023 14:07 Ответить
О ще один ************ з´явився. Чиряк на сраці, це ти точно про себе сказав. Як не віриш у перемогу то що ти тут забув ? Вали в свій лугандон там вже перемога. Будеш горілку гжелку та путінку з горлянки жерти та волати що путєнбох…
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13.12.2023 14:31 Ответить
Знаєш оповідь про білу ворону? (білих ворон, як відомо не буває). Так ось: стоїть юрба долбойобів, (таких як ти) на площі і ловить гав. А кілька шустряків (таких, як зеленський-єрмак-подоляк-данілов-умеров..., навіть піхва з вухами мар"яна) вибігають і репетують: дивіться, дивіться - біла ворона!!! Долбойоби (такі як ти) задирають руки і їбала в небо і визирають білу ворону. А тим часом шустряки чистять їхні кишені.
Так ось, гандончику - ЄС то і є та "біла ворона", яку спецом випустили для таких долбойобів як ти, щоб обібрати до нитки. Не бачити нам це ЄС, як "білу ворону". Чому - див. вище.
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13.12.2023 18:47 Ответить
Я ж тобі казав чиряк, вали у свою луганду - там щастя, там радість, там грошей багато, там ***** **********, там зек-президент у польоті і взагалі країна Ельдорадо.
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13.12.2023 19:07 Ответить
а фріцо завжди готовий взяти хабаря від х#йла
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13.12.2023 16:10 Ответить
Країни і народи ЄС уже виють і по горло ситі т.з. "біженцями" (дизертирами, ухилянтами, паразитами, сикунами, "інвалідами", "доглядантами", "супровождантами" з числа ситих і здорових кнурів і биків призивного віку...) і поступово урізають "халяву" пільги, оплати та імміграцію. Як і допомогу Україні в цілому через цю навалу. Інформація що т.з. влада України розкрадає все, що попадає під руку "так ніби живе останній день" (це вислів одного з високопоставленого чиновників ЄС) уже стала постійною у ЗМІ країн ЄС, кожні наступні вибори (Угорщина, Словаччина, згодом - Нідерлянди, США...)призводять і призведуть до приходу до влади чинників, що уріжуть і заблокують любу допомогу такому злодюжному режиму, як кліка зеленських-єрмаків- татарових). І на цьому фоні потуги з вимогами іуд з Банкової про ... вступ до ЄС (!) виглядає як знущання на межі психічної неадекватності. Кому (якому союзу, альянсу, блоку, організації...) потрібна країна, де влада розкрадає свій народ і державу? Який блок, ("союз, альянс"...) прийме країну, яка воює і зазнаЄ поразки, в яку потрібно "вгепати" сотні мільярдів коштів забравши їх у своїх своїх платників податків) і майже 400 тисяч (!) чоловіків (сикунів) призивного віку втекли з країни, кинувши Батьківщину спливати кров"ю? Який альянс пошле своїх синів, батьків, чоловіків, братів, друзів (італійців, британців, німців, американців...) воювати і помирати за таку країну?
Єдиний союз і альянс наш і порятунок - це не черговий пошук, "до кого би прихилити свою бідну головоньку", а союз і альянс нашого Народу, Нації і Армії. Не зрозуміли цього ні Хмельницький, ні Петлюра, ні Грушевський, ні Кучма, ні Ющенко, ні Янукович, ні нинішній обдолбаний продажний і злодюжний іуда. Розумів і закликав до цього Бандера, десь - Порошенко. Здається що розуміє Генерал Залужний (дай, Боже)
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13.12.2023 21:56 Ответить
 
 