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"Киевстар" планирует начать возобновлять некоторые сервисы во второй половине дня, – президент компании Комаров

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

київстар

Компания "Киевстар" планирует начать возобновлять некоторые сервисы во второй половине дня 13 декабря.

Об этом заявил президент "Киевстара" Александр Комаров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как рассказал Комаров, компания приняла вчера, 12 декабря, план, согласно которому продолжает двигаться, несмотря на все преграды. Его удается реализовать, впрочем, не совсем вовремя.

"Мы рассчитывали, что сможем возвращать некоторые сервисы в первой половине дня сегодня. Видим, что этого не произойдет. Но двигаемся к тому, чтобы начать восстанавливать некоторые сервисы во второй половине дня", – добавил Комаров.

Читайте: "Киевстар" опровергает заявление российских хакеров об уничтожении тысяч компьютеров и серверов

Ранее в СБУ сообщили, что сегодня начнется запуск мобильной связи и интернет от компании "Киевстар".

Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.
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Топ комментарии
+4
Планувальники,нах...
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13.12.2023 13:16
+3
@sirleonard566723 часа назад

За даними Вікіпедії, власником Київстар є Veon (47 відсотків якої належить Альфа-груп, тобто Фрідману, Авіну, Хану).

а кому взагалі належить Київстар? Говорять що і донька Кучми там у списках
УКРАІНЦІ МАЮТЬ ЗНАТИ УСІХ БЕРЕФІЦІАРІВ СТРАТЕГИЧНИХ ПІДПРИЕМСТВ
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13.12.2023 13:11
+1
Добре що у мене водафон на двох телефонах. Один подарував верховний наркоман
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13.12.2023 13:15
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@sirleonard566723 часа назад

За даними Вікіпедії, власником Київстар є Veon (47 відсотків якої належить Альфа-груп, тобто Фрідману, Авіну, Хану).

а кому взагалі належить Київстар? Говорять що і донька Кучми там у списках
УКРАІНЦІ МАЮТЬ ЗНАТИ УСІХ БЕРЕФІЦІАРІВ СТРАТЕГИЧНИХ ПІДПРИЕМСТВ
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13.12.2023 13:11 Ответить
Фрідманстар на вас чекає.
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13.12.2023 13:12 Ответить
А цей комаров від запоребріка чи звідки ?
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13.12.2023 13:25 Ответить
Добре що у мене водафон на двох телефонах. Один подарував верховний наркоман
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13.12.2023 13:15 Ответить
У мене ахметовський лайф. Вчора-сьогодні не користувався. В і-неті з ПК.
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13.12.2023 13:28 Ответить
Планувальники,нах...
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13.12.2023 13:16 Ответить
нехай скаже що то було - якась дура запхала заражену флешку чи не витримав апаратний фаєрвол, бо я вже думаю послати цей сракастар у сраку 😁
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13.12.2023 13:21 Ответить
В комутатора своя операційна система. Це не звичайний компʼютер в звичайному розумінні. Ви багато бачили вірусів, які вміють працювати на спеціалізованому залізі зі спеціалізованою операційною системою комутатора Еріксон (якшо вони ще не встигли повністю перелізти на Хуавей)?
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13.12.2023 13:37 Ответить
а я не знаю що там в них
в нас у свій час бла циска на лінуксі за 5000 долл
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13.12.2023 13:45 Ответить
pgw2200? вона ж не на лінуксі а на солярці була.
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13.12.2023 13:50 Ответить
ASA
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13.12.2023 13:52 Ответить
У телефонной кампании один основной сервис-голосовая связь, всё остальное для дурачков диджитализаторов.
Это как на заправке не будет топлива, зато будет кофе или вайфай.
Почему связь стандарта nmt450 у UMC всегда работала, хотя конечно бенефон был великоват.
Но связь была всегда.
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13.12.2023 13:21 Ответить
Нє всєгда. У них був збій, коли коммутатор, який обслуговував київський регіон, трохи попєрдоліло і три дні звʼязку не було. І NMT чи GSM - це зовсім ні до чого. Хоча якшо вам подобалося, шо ваші розмови можна було прослуховувати звичайним радіоприймачем - то ОК
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13.12.2023 13:34 Ответить
Что не всегда?
Оказание услуг голосовой связи-основная функция и услуга телефонной компании, я же написал что дурачкам диджитализаторам скучно и от своей тинеджерской энергии страдают все вокруг.
А по поводу прослушивания телефона сканером радиочастот, так не нужно ляпать там лишнего и самое главное - что такого важного лично ты можешь сказать, что нужно тратить на тебя своё время любителям послушать?
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13.12.2023 14:12 Ответить
"Что не всегда?"
Связь.

"А по поводу прослушивания"
Ось сидить такий чувак в директорському кріслі, ти йому вливаєш про важливість інформаційної безпеки, а він тіки посміхається. А потім смажений пітух в сраку клюне і бігає чувачело, не знає за шо хвататись.

І про "лично тьі". Кісо, я с тобой на брудершафт не піл. Дома будешь женє тикать, єслі она у тебя конєчно єсть.
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13.12.2023 14:32 Ответить
Хоча бува і цікавіше, коли чувакам, які нє ляпают нічєго важного по тєлєфону, роздруковки їх "неважливих" телефонних переговорів приносили прямо до них в СІЗО.
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13.12.2023 14:36 Ответить
Ты по сути так и не ответил, что лично ты можешь важного сказать, чтобы на тебя тратили время и слушали твою бытовщину по телефону .
А так пустая болтавня пил и или не пил , на Вы с тобой общаться.
С тобой и на ты общаться-только время терять.
Не ляпай лишнего и запомни что голова твоя держится не на шее , а на языке .
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14.12.2023 10:12 Ответить
Що ж вони, в кінці кінців , там провертають,акції віджимають?Одні власники з іншими розбираються? Напевно, далі буде видніше
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13.12.2023 13:24 Ответить
Ану гупікі націоналізувати оператора мобільного з'вязку роскажіть мені що це добре.Не важливо що частиною володів фрідман.Хто сдійснив атаку на них.Заволайте ще ЗАБРАТЬ І ПОДЕЛІТЬ.Для тупого дебільного стаде нема нічо окрім халяви.Так с...ть п...ю свого куміра.Ще раз нагадую за голосувалку у "дії"-оберем іншого(какая різніця хто).
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13.12.2023 13:28 Ответить
Всё верно, это вводная под национализацию.
Один запрет национального роуминга СБУ чего стоит , кому-то заниматься великим будивныцтвом не достаточно...
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13.12.2023 14:19 Ответить
Надеюсь что после такой истории , киевстар и другие операторы , сделают соответствующие выводы .
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13.12.2023 13:45 Ответить
Конечно сделают, связь станет хуже и дороже.
А ещё на все вопросы будут отвечать чат боты , привет диджитализаторам
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13.12.2023 14:15 Ответить
 
 