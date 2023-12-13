"Киевстар" планирует начать возобновлять некоторые сервисы во второй половине дня, – президент компании Комаров
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Компания "Киевстар" планирует начать возобновлять некоторые сервисы во второй половине дня 13 декабря.
Об этом заявил президент "Киевстара" Александр Комаров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как рассказал Комаров, компания приняла вчера, 12 декабря, план, согласно которому продолжает двигаться, несмотря на все преграды. Его удается реализовать, впрочем, не совсем вовремя.
"Мы рассчитывали, что сможем возвращать некоторые сервисы в первой половине дня сегодня. Видим, что этого не произойдет. Но двигаемся к тому, чтобы начать восстанавливать некоторые сервисы во второй половине дня", – добавил Комаров.
Ранее в СБУ сообщили, что сегодня начнется запуск мобильной связи и интернет от компании "Киевстар".
Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.
СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.
Пожалуйста, подождите...
За даними Вікіпедії, власником Київстар є Veon (47 відсотків якої належить Альфа-груп, тобто Фрідману, Авіну, Хану).
а кому взагалі належить Київстар? Говорять що і донька Кучми там у списках
УКРАІНЦІ МАЮТЬ ЗНАТИ УСІХ БЕРЕФІЦІАРІВ СТРАТЕГИЧНИХ ПІДПРИЕМСТВ
в нас у свій час бла циска на лінуксі за 5000 долл
Это как на заправке не будет топлива, зато будет кофе или вайфай.
Почему связь стандарта nmt450 у UMC всегда работала, хотя конечно бенефон был великоват.
Но связь была всегда.
Оказание услуг голосовой связи-основная функция и услуга телефонной компании, я же написал что дурачкам диджитализаторам скучно и от своей тинеджерской энергии страдают все вокруг.
А по поводу прослушивания телефона сканером радиочастот, так не нужно ляпать там лишнего и самое главное - что такого важного лично ты можешь сказать, что нужно тратить на тебя своё время любителям послушать?
Связь.
"А по поводу прослушивания"
Ось сидить такий чувак в директорському кріслі, ти йому вливаєш про важливість інформаційної безпеки, а він тіки посміхається. А потім смажений пітух в сраку клюне і бігає чувачело, не знає за шо хвататись.
І про "лично тьі". Кісо, я с тобой на брудершафт не піл. Дома будешь женє тикать, єслі она у тебя конєчно єсть.
А так пустая болтавня пил и или не пил , на Вы с тобой общаться.
С тобой и на ты общаться-только время терять.
Не ляпай лишнего и запомни что голова твоя держится не на шее , а на языке .
Один запрет национального роуминга СБУ чего стоит , кому-то заниматься великим будивныцтвом не достаточно...
А ещё на все вопросы будут отвечать чат боты , привет диджитализаторам