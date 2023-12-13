Под Авдеевкой погиб сотрудник Харьковского театра для детей и юношества Сергей Коротецкий
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На фронте под Авдеевкой героически погиб начальник цеха по изготовлению столярных изделий Харьковского театра для детей и юношества защитник Сергей Коротецкий.
Об этом сообщили на Facebook-странице Харьковского театра для детей и юношества, информирует Цензор.НЕТ.
"Золотые руки нашего театра, он умел "дружить" с любым деревом, все деревянные изделия были ему по силам. В каждую свою работу он вкладывал душу и сердце, точно представлял, как лучше она будет выглядеть на сцене, чтобы приводить в восторг маленьких и взрослых зрителей", – говорится в сообщении.
В январе 2023 года Сергей Коротецкий сменил рабочую одежду на форму военнослужащего ВСУ и берцы и отправился защищать страну от российского агрессора. Накануне стало известно о гибели защитника под Авдеевкой.
"Мы молились за него, но Бог забирает лучших. Теперь просим: оберегайте наш театр с неба, а мы всегда будем помнить Вас и благодарить за Ваше мужество и героизм. Скорбим и поддерживаем родных в трудный час горя. Светлая память о нашем коллеге Сергее Коротецком, мужественном защитнике Украины, навсегда останется в наших сердцах.
Герои не погибают. Они навсегда рядом с нами", – говорится в сообщении театра.
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