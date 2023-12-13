Норвегия предоставит Украине дополнительную финансовую и гуманитарную помощь на $800 млн, - премьер Гар Стере
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Норвегия объявила о дополнительной финансовой и гуманитарной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов.
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине. Хочу с вами поделиться этой информацией. Украинское правительство должно платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам", – отметил Стере.
Он отметил, что таким образом Норвегия поможет с 1 млрд долларов поддержки от США на 2023 год, который заканчивается.
"Также мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку около 800 млн долларов в этом году. Мы также хотим объявить, что мы будем поддерживать украинский народ в 2024 году с первых месяцев", - добавил норвежский премьер.
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а далі по накатаній....
Що можна продати, продадуть,
що можна вкрасти, вкрадуть
з остальним, як з 200 тонами, згноять
але не роздадуть нужденним
і за це нікому, нікуя.
а що це означає?
а що в Україні можна красти, але дуже багато
вкрадеш мало, сядеш на нари
ну десь, приблизно так