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Норвегия (565) помощь (6185)

Норвегия предоставит Украине дополнительную финансовую и гуманитарную помощь на $800 млн, - премьер Гар Стере

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

норвегія,гар,стере

Норвегия объявила о дополнительной финансовой и гуманитарной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине. Хочу с вами поделиться этой информацией. Украинское правительство должно платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам", – отметил Стере.

Он отметил, что таким образом Норвегия поможет с 1 млрд долларов поддержки от США на 2023 год, который заканчивается.

"Также мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку около 800 млн долларов в этом году. Мы также хотим объявить, что мы будем поддерживать украинский народ в 2024 году с первых месяцев", - добавил норвежский премьер.

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Це добре.На яких умовах допомога?
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13.12.2023 13:20 Ответить
Главнаркоман стирить у свої оманські опшори
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13.12.2023 13:21 Ответить
Чи якісь позначки робіть,що це гумдопомога.Інтернет забитий рекламою про продаж військового спорядження,особливо зимової форми.
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13.12.2023 13:29 Ответить
головне щоб гуманітарка попала в руки ВЦАдміністрацій
а далі по накатаній....
Що можна продати, продадуть,
що можна вкрасти, вкрадуть
з остальним, як з 200 тонами, згноять
але не роздадуть нужденним
і за це нікому, нікуя.
а що це означає?
а що в Україні можна красти, але дуже багато
вкрадеш мало, сядеш на нари
ну десь, приблизно так
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13.12.2023 13:29 Ответить
"Він зауважив, що таким чином Норвегія допоможе із 1 млрд доларів підтримки від США на 2023 рік, який закінчується. Джерело: https://censor.net/ua/n3461307" - перекладіть
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13.12.2023 14:12 Ответить
Aby groshi ndiyshly za pryznachennyam dlya ZSU !!!
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13.12.2023 14:22 Ответить
Дякуємо
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14.12.2023 00:14 Ответить
 
 