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Иран (1558) МИД (6656) оружие (9393) Хамас (153)

Иран заявил, что боевики ХАМАС и Хезболла якобы получили оружие из Украины через "черный рынок". МИД отвергает обвинения

Новости Цензор.НЕТ Общество

терорист,хамас

МИД Украины категорически отверг обвинения главы МИД Ирана Хосейна Абдоллахияна в получении группировками "ХАМАС", "Хезболла" и "Исламский джихад" оружия из Украины.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в своем выступлении на Дохийском форуме 11 декабря министр иностранных дел Ирана подтвердил предоставление "всяческого рода поддержки в прошлом" ХАМАС, Хезболле и Исламскому джихаду, утверждая, что такая поддержка якобы отвечала нормам международного права.

Комментируя поставки оружия этим группировкам, Хоссейн Абдоллахиян заявил, что "одним из черных рынков, с которого они могут получить оружие, является Украина", указал МИД Украины.

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"Категорически отвергаем провокативные и безосновательные обвинения иранского представителя. Такие утверждения не соответствуют действительности. В Украине действуют прозрачные механизмы мониторинга получения и использования вооружения, полученного от международных партнеров, что позволяет активно и содержательно противодействовать пропаганде и фейковым обвинениям, в частности, такого, какое распространил глава МИД Ирана", - отмечается в заявлении МИД.

Ведомство отметило, что лицемерность упомянутого заявления становится еще более очевидной, если учесть подтвержденные прямые поставки Ираном дронов России, уже давно доказанные реальными доказательствами и фактами, которые Иран не хочет ни воспринимать, ни видеть, несмотря на их "абсолютную очевидность и несомненность".

МИД также напомнил, что Украина неоднократно предостерегала Иран, что последствия поддержки агрессии против Украины значительно превосходят любую выгоду от сотрудничества с РФ. Иран должен отказаться от своих деструктивных действий и соблюдать принципы и нормы международного права.

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Топ комментарии
+8
О, а може сам Обама продав хамаз зброю?
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13.12.2023 13:41
+7
Вони наші вороги. І активувалися в інформаційному плані проти України одночасно разом з іншою прокацапською наволочьчю типу орбана.
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13.12.2023 13:54
+5
Вони ******* ті іранці? Хамас отримав іранські ракети "Фатх"(чи чим вони там по Ізраїлю пуляли) від України через чорний ринок? Зовсім больненькі?
"не всі ішаки однаково корисні" (С)
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13.12.2023 13:41
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О, а може сам Обама продав хамаз зброю?
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13.12.2023 13:41 Ответить
Вони ******* ті іранці? Хамас отримав іранські ракети "Фатх"(чи чим вони там по Ізраїлю пуляли) від України через чорний ринок? Зовсім больненькі?
"не всі ішаки однаково корисні" (С)
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13.12.2023 13:41 Ответить
Вони наші вороги. І активувалися в інформаційному плані проти України одночасно разом з іншою прокацапською наволочьчю типу орбана.
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13.12.2023 13:54 Ответить
вони зовсім не *******, те що наша зброя є у хамасу та хезболи це доконаний факт, але є один нюанс, це "трофейна" зброя яку їм передала параша через іран, мета кинути тінь на нас у очах цивилізованого світу, який вже почав сумніватись у нашій чесності через безліч корупційних скандалів у тому числі в армії.
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13.12.2023 14:39 Ответить
Який доконаний факт? Яка наша зброя? В Хамаса є "нептуни" чи "богдани"? Чи "оплоти" з "булатами" чи як їх там? Чи може "Стугни"? Стугни доречі масово продавали арабам. А калашів і м16 по світу стільки валяється, шо десять хамасів озброїти можна. В одному Афгані стільки зброї американці покинули з технікою і авіацією. До чого тут Україна, якій самій не вистачає зброї?
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13.12.2023 14:47 Ответить
зрк стрілецька та протитанкова, думаєш мало трофеїв кацапи захопили ?
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13.12.2023 15:13 Ответить
Думаю шо назахоплювали достатньо для пропагандистськіх відосиків. Але є багато місць, де вони могли все це роздобути навіть без захоплення, бо радянська спадщина в них на складах така сама, а все інше Україна 20 років розпродавала по світу кому ні попадя, включно з тими самими арабами.
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13.12.2023 15:18 Ответить
питання не радянській спадщині, а в зброї, що союзники дають, вони з таким прицілом ніби на чорному ринку продають зброю, що зараз нам постачають.
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13.12.2023 16:18 Ответить
Я не думаю, шо в це хтось притомний вірить.
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13.12.2023 16:24 Ответить
не вірять, але сумніви в головах людей сіють, а вони потім до своїх депутатів, нафіга допомагаєте, як вони терористам нашим ворогам продають, от на що розрахунок.
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13.12.2023 16:37 Ответить
тю блін птрк
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13.12.2023 15:30 Ответить
Якийсь вброс чи фейк.....Перси шо здали би друзей,з хезболи чи хамазу.....?
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13.12.2023 13:43 Ответить
Що означає "з України"?((Убогі(Так, може зброя йти з гарячої точки,але чому не від москальських чмобіків,серед котрих і алкаші,і наркомани,і зеки...Так аби в тазік...
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13.12.2023 13:44 Ответить
Кацапи відкрили "чорний ринок" на окупованих територіях України? А у відповідь Іран надає зброю, **********, БПЛА кацапам.?
Де у цьому рівнянні Україна?
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13.12.2023 13:45 Ответить
"иранить - нести *****, *******." (с) Британская знциклопедия.
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13.12.2023 13:47 Ответить
Чому не розірвані дипвідносини з чалмоносцями? Чому ще й досі під сраку не отримав їх посол?
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13.12.2023 13:51 Ответить
Найчесніша країна Іран щось там перднула в калюжу, а українці мають виправдовуватися?
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13.12.2023 13:51 Ответить
не звертайте увагу на хворих на голову , хай виправдовуються вони чому надають дрони.
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13.12.2023 13:57 Ответить
А наше МЗС не бажає прокоментувати оце?

Поліція затримала угруповання торговців зброєю з Дніпра.
Під час обшуків слідчі вилучили арсенал зброї, *********** та вибухових речовин: 21 пістолет, 7 пістолетів-кулеметів, 14 рушниць, 5 гвинтівок, 10 автоматів Калашникова, близько 25 тис. набоїв різного калібру та пакування, 36 протитанкових гранатометів, 76 гранат, димові шашки та інші речові докази. Крім цього, у зловмисників вилучено великі суми грошей: 5,7 млн доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тис. гривень, а також п'ять автомобілів преміум-класу.
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13.12.2023 14:01 Ответить
По великому рахунку, а до чого тут МЗС?
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13.12.2023 14:11 Ответить
"В Україні діють прозорі механізми моніторингу отримання та використання озброєння" - заява МЗС.
По цьому випадку ми бачимо, наскільки ці механізми "прозорі".
Далі МЗС уточнює, що мова йде про "озброєння, отримане від міжнародних партнерів". Але це маніпуляція, тому що в заяві МЗС Ірану не було нічого про походження зброї.
До чого тут МЗС, питаєте ви? Ну воно ж запевняє, що зброя в Україні під контролем. Але, як бачимо, це неправда. І арсенал на фото - краплина в морі.
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13.12.2023 14:25 Ответить
Звідки ви знаєте, що це за зброя?
Ви просто заявили, що це зброя яку передали Україні союзники і яку було вкрадено: маєте докази цього?
Бо таких фото можна накидати терабайт і що з того?
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13.12.2023 14:29 Ответить
Я не писав "що це зброя яку передали Україні союзники і яку було вкрадено". Не вигадуйте.
На "Цензорі" була новина про цю подію, але її чомусь швидко видалили. Я вже писав тут, що мабуть "не тих людей" піймали.
Наберіть в пошуку: "Поліція затримала угруповання торговців зброєю з Дніпра", і гугл вам все покаже.
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13.12.2023 14:38 Ответить
Але МЗС ви саме до цього повідомлення причепили.
Чи не так?
До речі, у союзників, претензій до України з приводу крадіжки зброї яку вони нам передають не виникло.
Мабуть ви знаєте набагато більше?
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13.12.2023 14:42 Ответить
Повторюю. Востаннє.
МЗС заявило: "В Україні діють прозорі механізми моніторингу отримання та використання озброєння".
Пояснюю.
Тобто, зброя у нас під контролем держави. Тобто, наша зброя (та, що під контролем) не могла потрапити до "ХАМАС", "Хезболли" та "Ісламського джихаду".
Далі розжовую.
Зброя (будь-якого походження, не лише того що нам передають союзники) продається в Україні на чорному ринку, тобто придбати її може будь-хто (для цього я виклав фото і пояснення до нього).
І нарешті...
Саме наше МЗС заявляє, що зброя з України не може потрапити до інших країн.
Мабуть наше МЗС знає набагато більше, і зможе пояснити, чому воно подає неправдиву інформацію?
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13.12.2023 14:57 Ответить
З ваших слів "Зброя (будь-якого походження, не лише того що нам передають союзники) продається в Україні на чорному ринку".
До чого тут Хамас і Хезбола? Чи вони можуть вільно купувати зброю на українському чорному ринку?
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13.12.2023 16:57 Ответить
Це зі слів поліції зброя продається на чорному ринку.
Вам дати посилання на офіційне повідомлення? Будь ласка:
Схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів готівкою (ВІДЕО) (mvs.gov.ua)
Це офіційний сайт МВС.
Цілком очевидно, що держава не контролює зброю, тому вона (зброя) може потрапити як на чорний ринок, так і за кордон.
У нас в останній час стало модно випускати за кордон злочинців, за підписом того ж Буданова. І не треба розповідати мені про те, що "кордони на замку", бо це смішно.
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13.12.2023 17:28 Ответить
Як вона може потрапляти за кордон?
Давайте посилання на офіційні повідомлення про українську зброю за кордоном
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13.12.2023 17:35 Ответить
/може потрапити як на чорний ринок, так і за кордон\
Вам не зрозуміла суть слова "може"?
Почитайте, за що взагалі йшла мова перед тим, як ви долучилися до розмови. Шукаєте "бліх"? Тоді вам не до мене, йдіть далі.
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13.12.2023 18:26 Ответить
Заважаєш боту заробляти срібники....
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13.12.2023 14:52 Ответить
Є чорний ринок. І чорний піар...
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13.12.2023 14:04 Ответить
Полотенцеголовые с кацапами по *****..жу идут ноздря к ноздре.
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13.12.2023 14:09 Ответить
Хто найгучніше верещить "Тримай злодія!"?
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13.12.2023 14:32 Ответить
Іран взбзднув у борошно.
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13.12.2023 15:00 Ответить
А где оружие то? Уже треть сектора Газа израильтяне взяли под контроль, а оружие-то где украинское?
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13.12.2023 15:10 Ответить
*************** иран пнх.....................................
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13.12.2023 15:11 Ответить
Фюрер репоедов, членоголовое ***** вроде как с визитом в Иране, где-то это проскочило в СМИ, так это ***** попросило бабаев хоть что-нибудь пропукарекать на Украину. Вот эти бабаи с ножными полотенцами на голове и кукарекают
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13.12.2023 15:14 Ответить
У террористов хамаса ,Израильтяни нашли автоматы калашникова ,которые сама Россия производит на экспорт.
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13.12.2023 15:51 Ответить
злодій іран який сам постачає зброю через чорний ринок каже що це не він,
дуже правдоподібно виглядає
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13.12.2023 16:08 Ответить
 
 