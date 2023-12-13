Иран заявил, что боевики ХАМАС и Хезболла якобы получили оружие из Украины через "черный рынок". МИД отвергает обвинения
Новости Цензор.НЕТ Общество
МИД Украины категорически отверг обвинения главы МИД Ирана Хосейна Абдоллахияна в получении группировками "ХАМАС", "Хезболла" и "Исламский джихад" оружия из Украины.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в своем выступлении на Дохийском форуме 11 декабря министр иностранных дел Ирана подтвердил предоставление "всяческого рода поддержки в прошлом" ХАМАС, Хезболле и Исламскому джихаду, утверждая, что такая поддержка якобы отвечала нормам международного права.
Комментируя поставки оружия этим группировкам, Хоссейн Абдоллахиян заявил, что "одним из черных рынков, с которого они могут получить оружие, является Украина", указал МИД Украины.
"Категорически отвергаем провокативные и безосновательные обвинения иранского представителя. Такие утверждения не соответствуют действительности. В Украине действуют прозрачные механизмы мониторинга получения и использования вооружения, полученного от международных партнеров, что позволяет активно и содержательно противодействовать пропаганде и фейковым обвинениям, в частности, такого, какое распространил глава МИД Ирана", - отмечается в заявлении МИД.
Ведомство отметило, что лицемерность упомянутого заявления становится еще более очевидной, если учесть подтвержденные прямые поставки Ираном дронов России, уже давно доказанные реальными доказательствами и фактами, которые Иран не хочет ни воспринимать, ни видеть, несмотря на их "абсолютную очевидность и несомненность".
МИД также напомнил, что Украина неоднократно предостерегала Иран, что последствия поддержки агрессии против Украины значительно превосходят любую выгоду от сотрудничества с РФ. Иран должен отказаться от своих деструктивных действий и соблюдать принципы и нормы международного права.
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"не всі ішаки однаково корисні" (С)
Де у цьому рівнянні Україна?
Поліція затримала угруповання торговців зброєю з Дніпра.
Під час обшуків слідчі вилучили арсенал зброї, *********** та вибухових речовин: 21 пістолет, 7 пістолетів-кулеметів, 14 рушниць, 5 гвинтівок, 10 автоматів Калашникова, близько 25 тис. набоїв різного калібру та пакування, 36 протитанкових гранатометів, 76 гранат, димові шашки та інші речові докази. Крім цього, у зловмисників вилучено великі суми грошей: 5,7 млн доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тис. гривень, а також п'ять автомобілів преміум-класу.
По цьому випадку ми бачимо, наскільки ці механізми "прозорі".
Далі МЗС уточнює, що мова йде про "озброєння, отримане від міжнародних партнерів". Але це маніпуляція, тому що в заяві МЗС Ірану не було нічого про походження зброї.
До чого тут МЗС, питаєте ви? Ну воно ж запевняє, що зброя в Україні під контролем. Але, як бачимо, це неправда. І арсенал на фото - краплина в морі.
Ви просто заявили, що це зброя яку передали Україні союзники і яку було вкрадено: маєте докази цього?
Бо таких фото можна накидати терабайт і що з того?
На "Цензорі" була новина про цю подію, але її чомусь швидко видалили. Я вже писав тут, що мабуть "не тих людей" піймали.
Наберіть в пошуку: "Поліція затримала угруповання торговців зброєю з Дніпра", і гугл вам все покаже.
Чи не так?
До речі, у союзників, претензій до України з приводу крадіжки зброї яку вони нам передають не виникло.
Мабуть ви знаєте набагато більше?
МЗС заявило: "В Україні діють прозорі механізми моніторингу отримання та використання озброєння".
Пояснюю.
Тобто, зброя у нас під контролем держави. Тобто, наша зброя (та, що під контролем) не могла потрапити до "ХАМАС", "Хезболли" та "Ісламського джихаду".
Далі розжовую.
Зброя (будь-якого походження, не лише того що нам передають союзники) продається в Україні на чорному ринку, тобто придбати її може будь-хто (для цього я виклав фото і пояснення до нього).
І нарешті...
Саме наше МЗС заявляє, що зброя з України не може потрапити до інших країн.
Мабуть наше МЗС знає набагато більше, і зможе пояснити, чому воно подає неправдиву інформацію?
До чого тут Хамас і Хезбола? Чи вони можуть вільно купувати зброю на українському чорному ринку?
Вам дати посилання на офіційне повідомлення? Будь ласка:
Схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів готівкою (ВІДЕО) (mvs.gov.ua)
Це офіційний сайт МВС.
Цілком очевидно, що держава не контролює зброю, тому вона (зброя) може потрапити як на чорний ринок, так і за кордон.
У нас в останній час стало модно випускати за кордон злочинців, за підписом того ж Буданова. І не треба розповідати мені про те, що "кордони на замку", бо це смішно.
Давайте посилання на офіційні повідомлення про українську зброю за кордоном
Вам не зрозуміла суть слова "може"?
Почитайте, за що взагалі йшла мова перед тим, як ви долучилися до розмови. Шукаєте "бліх"? Тоді вам не до мене, йдіть далі.
дуже правдоподібно виглядає