Россияне "присудили" пленному защитнику Украины Байдракову 18 лет за якобы убийство жительницы Мариуполя

Военнослужащему ВСУ Антону Байдракову суд в России вынес приговор – 18 лет за решеткой. Его обвинили в "захвате власти в ДНР" и убийстве жительницы Мариуполя 27 марта 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Байдракову вменили статью 205.3 УК ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), статью 278 УК ("Насильственный захват власти"), часть 1 статьи 105 УК ("Убийство") и часть 1 статьи 356 УК ("Жестокое обращение с гражданским населением").

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По версии следствия, с июля по август 2021 года Антон Байдраков "прошел обучение навыкам ведения боевых действий в целях насильственного захвата власти и изменения конституционного строя" в так называемой "ДНР". После этого его направили для прохождения службы в "ДНР" в составе бригады морской пехоты.

В марте 2022 года, находясь в составе своего подразделения в Мариуполе, он, как утверждает прокуратура, якобы "незаконно удерживал местную жительницу на территории промышленной зоны, а 27 марта 2022 года убил ее".

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Это не первый приговор, который подконтрольный России суд выносит украинским военным. Так, военнослужащего полка "Азов" Национальной гвардии Украины Алексея Кыркалова приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима, водителя медицинского пункта батальона оперативного назначения 21-й отдельной бригады Нацгвардии Украины Константина Сычака – к 26 годам лишения свободы.

В июле 2022 года российский суд в так называемой "ДНР" приговорил к смертной казни британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима. Через два месяца они были освобождены в результате обмена пленными.

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