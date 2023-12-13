РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13897 посетителей онлайн
Новости За рубежом
6 521 7
Великобритания (4269) пропаганда (3476) разведка (4006) россия (91317)

Российские пропагандисты показали в эфире своего Первого канала обращение главы MI6 Мура с призывом шпионить

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мур,бутіна

На Первом канале РФ показали обращение главы британской разведки MI6 Ричарда Мура к гражданам РФ, в котором он призывает их к сотрудничеству со своей специальной службой. Разведчик поблагодарил пропагандистов Кремля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Обращение Мура показали в пропагандистском шоу на Первом канале, которое ведет бывшая российская шпионка Мария Бутина.

Эфир начался с длинного отрывка из речи Мура "Идем со мной шпионить", переведенной на русский язык.

"Россияне, пораженные войной в Украине, обращаются к MI6. Призываю других следовать этому примеру. Наша дверь всегда открыта", - заявил глава MI6 в обращении.

Читайте: Россияне запустили информационную кампанию с целью имитации поддержки оккупации среди жителей захваченных территорий, - Центр нацсопротивления

После этого Мур в соцсети Х (бывший твиттер) поблагодарил российских пропагандистов.

"Честно говоря, мы задумывались над тем, как лучше распространять мое сообщение среди целевой аудитории в России. Мы не ожидали помощи от российских госСМИ. Спасибо, ребята", - написал глава британской разведки.

Читайте также: По данным разведки США, РФ потеряла в Украине 90% армии, собранной перед вторжением, - Reuters
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи дурні
показать весь комментарий
13.12.2023 14:14 Ответить
🤣 .. Який яскравий приклад корисного ідіотизму . Кацапські пропагандони ту явно перестарались .
Керівнику МІ 6 - браво за тролінг .
показать весь комментарий
13.12.2023 14:17 Ответить
Власники ЗМІ московитів, готуються до подальших схем після розвалу свого свинарника!! За пропаганду КАРАЮТЬ!! А тут, така можливість від МІ 6, відхреститися від воєнного злочинця у такий спосіб…
Вялічіє, воно поки хліб дають… а потім, нас абманулі і заставлялі… з 1996 року!!
показать весь комментарий
13.12.2023 14:17 Ответить
"...яке веде колишня російська шпигунка Марія Бутіна. " (с)
Цікаво , а на кого-ж вона зараз працює ? ( спалилась ... )
показать весь комментарий
13.12.2023 14:18 Ответить
а может ее завербовали ?

показать весь комментарий
13.12.2023 15:46 Ответить
Разведка США: Путин потерял в Украине 90% собранной для войны армии
показать весь комментарий
13.12.2023 14:34 Ответить
Дякуємо, тупі пропагандони.
показать весь комментарий
13.12.2023 15:05 Ответить
 
 