Оба пострадавших в результате вражеской атаки на Одесчину находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие в результате вражеской атаки дронами на Одесчину находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчины продолжают лечение в медицинских учреждениях города. Состояние у обоих тяжелое. У 42-летнего слесаря авторемонтной КУ останавливалось сердце. Благодаря нашим врачам, реанимация прошла успешно", - говорится в сообщении.

"О состоянии второго пострадавшего, 50-летнего дальнобойщика из Донетчины - врачи продолжают противошоковую, антибактериальную терапию. Мужчина - в блоке интенсивной терапии ожогового профиля. Желаем раненым скорейшего выздоровления", - добавляет Кипер.

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