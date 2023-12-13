РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13897 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
2 259 0
обстрел (20252) Одесская область (3106) ранение (3239)

Оба пострадавших в результате вражеской атаки на Одесчину находятся в тяжелом состоянии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одещина

Пострадавшие в результате вражеской атаки дронами на Одесчину находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчины продолжают лечение в медицинских учреждениях города. Состояние у обоих тяжелое. У 42-летнего слесаря авторемонтной КУ останавливалось сердце. Благодаря нашим врачам, реанимация прошла успешно", - говорится в сообщении.

"О состоянии второго пострадавшего, 50-летнего дальнобойщика из Донетчины - врачи продолжают противошоковую, антибактериальную терапию. Мужчина - в блоке интенсивной терапии ожогового профиля. Желаем раненым скорейшего выздоровления", - добавляет Кипер.

Смотрите также: Последствия вражеской атаки на Одесщину. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 