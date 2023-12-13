Шольц будет лоббировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС во время встречи в Брюсселе

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен лоббировать вопрос продолжения финансовой поддержки Украины и начало переговоров о вступлении нашей страны в ЕС в Брюсселе во время встречи с главами государств и правительств ЕС, которая состоится 14-15 декабря.

Об этом он заявил в Бундестаге в среду в "правительственном заявлении" перед началом Европейского совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я буду выступать за постоянную помощь Украине, ведь речь идет о безопасности Европы", - заявил Шольц, призвав одновременно быть "реалистами", учитывая позицию отдельных стран.

Глава немецкого правительства также заверил, что федеральное правительство полностью поддерживает предложение Европейской комиссии начать переговоры с Украиной и другими странами-кандидатами по членству.

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