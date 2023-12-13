Шольц будет лоббировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС во время встречи в Брюсселе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен лоббировать вопрос продолжения финансовой поддержки Украины и начало переговоров о вступлении нашей страны в ЕС в Брюсселе во время встречи с главами государств и правительств ЕС, которая состоится 14-15 декабря.
Об этом он заявил в Бундестаге в среду в "правительственном заявлении" перед началом Европейского совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я буду выступать за постоянную помощь Украине, ведь речь идет о безопасности Европы", - заявил Шольц, призвав одновременно быть "реалистами", учитывая позицию отдельных стран.
Глава немецкого правительства также заверил, что федеральное правительство полностью поддерживает предложение Европейской комиссии начать переговоры с Украиной и другими странами-кандидатами по членству.
Пожалуйста, подождите...
Меркельша хоча б не давала концерти окупаційній армії!
І це тягнулось від самого проголошення Україною Незалежності!
Ці люди свого часу голосували за Кравчука проти Чорновола, за Кучму проти Ланового і Плюща, за Яника проти Ющенка, за Зелю проти Пороха, за Безуглу проти Жоріна... і це саме ті люди, голосування і вибори яких впродовж багатьох років і десятиліть в кінці кінців привели до війни!
Чому, з якої причини я повинен їх поважати?
Тобто Ви хочете сказати, що весь оцей Антимайдан вибрали саме Майданівці?
А при владі зараз якраз Антимайдан, якщо не на перших ролях (хоча і на них також), то у якості тіньових правителей вже точно! І саме Антимайдан був за продовження коррупції, схематозів, кумівства тощо!
І на цьому закінчимо!
Тоді скажу - що причини - в мізках... точніше у їх відсутності!
Бо нормальна, адекватна людина ніколи не проголосує за Безуглу, тільки її ментальні родичі!
І виправдовути їх будь-якими способами і причинами - це теж признак інтелектуального споріднення.
В першому турі треба голосувати серцем, а в другому - розумом.
Тим більше під час війни!
Саме тому я єдиний раз віддав свій голос за Пороха - у другому турі в 2019 році!
І з часів Незалежності України мені ніколи не було стидно за моє голосування, хоча й вибирали у результаті не тих, за кого я голосував, але це вже питання не до мене!
Задоволені результатом?
Знову проголосували б так само?
І як я після цього повинен відноситись до 73% віддавших свої голоси за здачу України?
Сподіваюсь - Ви зрозуміли мене, і моє негативне ставлення до виборців ОЦЬОГО!