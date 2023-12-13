РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13897 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 377 26
евроинтеграция (2116) переговоры (4650) членство в ЕС (778) Шольц Олаф (551)

Шольц будет лоббировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС во время встречи в Брюсселе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен лоббировать вопрос продолжения финансовой поддержки Украины и начало переговоров о вступлении нашей страны в ЕС в Брюсселе во время встречи с главами государств и правительств ЕС, которая состоится 14-15 декабря.

Об этом он заявил в Бундестаге в среду в "правительственном заявлении" перед началом Европейского совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я буду выступать за постоянную помощь Украине, ведь речь идет о безопасности Европы", - заявил Шольц, призвав одновременно быть "реалистами", учитывая позицию отдельных стран.

Глава немецкого правительства также заверил, что федеральное правительство полностью поддерживает предложение Европейской комиссии начать переговоры с Украиной и другими странами-кандидатами по членству.

Читайте также: Украина почти полностью выполнила рекомендации ЕК на пути к членству в ЕС, - фон дер Ляйен
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Дякуємо, пане Шольц. Від щирого серця.
показать весь комментарий
13.12.2023 14:55
+8
Гаманець ЄС в руках Шольца. Тому він може багато кому й багато що пояснити...
показать весь комментарий
13.12.2023 15:11
+7
А Шольц то, Людиною, виявився!, Це на відміну від деяких!, -- Щиро Дякуємо!,
показать весь комментарий
13.12.2023 15:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, пане Шольц. Від щирого серця.
показать весь комментарий
13.12.2023 14:55 Ответить
Гаманець ЄС в руках Шольца. Тому він може багато кому й багато що пояснити...
показать весь комментарий
13.12.2023 15:11 Ответить
А Шольц то, Людиною, виявився!, Це на відміну від деяких!, -- Щиро Дякуємо!,
показать весь комментарий
13.12.2023 15:22 Ответить
А якщо б ще погодився надавати зброю для наступу, ті ж Тауруси наприклад, то взагалі б йому ціни не було!
показать весь комментарий
13.12.2023 15:54 Ответить
То Так!,), але враховуючи їх недавні відносини з орками, загартовані кАмсомолкою анжелою,), То і Це виглядає як Чудо,),
показать весь комментарий
13.12.2023 16:29 Ответить
Наші "Камсамольци" і "Свідки ********** паличок" анітрохи не ліпші!

Меркельша хоча б не давала концерти окупаційній армії!
показать весь комментарий
13.12.2023 16:43 Ответить
"Свідки ********** паличок" -- Це наслідок і висновок Того, Що було незроблено свого часу, Сподіваюся ви не з секти тих, хто вважає 70% Народу України - "зєбілами",
показать весь комментарий
13.12.2023 17:05 Ответить
А Ви вважаєте тих, хто між Максом Жоріним і Безуглою вибрали останню, адекватними і нормальними?
показать весь комментарий
13.12.2023 17:08 Ответить
Звісно ні,), але ви мабуть вибачьте, погано прочитали, Що є що, і чому так,
показать весь комментарий
13.12.2023 17:11 Ответить
Так от - те, що за Вашим висловом, "Не було зроблено свого часу", було не зроблено саме через те, що виборці безуглих, і інших "********** паличок" на весь світ вили би про утискі, свободу слова, і таке інше, бо вони просто нездатні відрізнити світло від темряви, а добре від злого!

І це тягнулось від самого проголошення Україною Незалежності!

Ці люди свого часу голосували за Кравчука проти Чорновола, за Кучму проти Ланового і Плюща, за Яника проти Ющенка, за Зелю проти Пороха, за Безуглу проти Жоріна... і це саме ті люди, голосування і вибори яких впродовж багатьох років і десятиліть в кінці кінців привели до війни!

Чому, з якої причини я повинен їх поважати?
показать весь комментарий
13.12.2023 17:26 Ответить
Ви багато в чому маєте рацію,і вбільшості я з вами згоден,Але-- я б так не об'єднував, Всіх "до купи", Багато з тих, хто підтримував і боровся на Майдані, змінили свою позицію. Чому? Бо не було найважливішого - кардинального знищення Гівна! вибачьте, Безвіз та Томас,то дійсно,Дуже важливі речі, Але очікування Народу, було саме на Те, про що я кажу, тому--так і вийшло.а довбойобів на жаль хвата,ви праві,),і поваги,вони дійсно-не заслуговують.
показать весь комментарий
13.12.2023 17:53 Ответить
То треба було голосувати за непотріб, який відверто знущався як над самим Майданом, так і над його цінностями? Ба більше - відверто глузував з жорстоко побитих ментами людей?

Тобто Ви хочете сказати, що весь оцей Антимайдан вибрали саме Майданівці?

А при владі зараз якраз Антимайдан, якщо не на перших ролях (хоча і на них також), то у якості тіньових правителей вже точно! І саме Антимайдан був за продовження коррупції, схематозів, кумівства тощо!
показать весь комментарий
13.12.2023 18:08 Ответить
Відповім коротко,тай на цьому мабуть завершим--То треба було голосувати за непотріб,--- То треба! було, дотримуватись Обіцянок, Даних тоді повірившому в Справжні!! Зміни Народу!, і Цього б!!, несталося б, ось і івсе,
показать весь комментарий
13.12.2023 18:36 Ответить
От саме тому, що голосували за корупцію, мародерство, непотріб, накшталт Безуглої, я їх і не поважаю!

І на цьому закінчимо!
показать весь комментарий
13.12.2023 18:39 Ответить
А я все-таки повторю,),--Це наслідки,сумні, Але наслідки, Причини, за якою все так вийшло, Всього доброго, Дякую за спілкування,
показать весь комментарий
13.12.2023 18:48 Ответить
Тобто Ви ще не закінчили?

Тоді скажу - що причини - в мізках... точніше у їх відсутності!

Бо нормальна, адекватна людина ніколи не проголосує за Безуглу, тільки її ментальні родичі!

І виправдовути їх будь-якими способами і причинами - це теж признак інтелектуального споріднення.
показать весь комментарий
13.12.2023 18:51 Ответить
Бо нормальна, адекватна людина ніколи не проголосує за Безуглу, тільки її ментальні родичі!--Згоден!), Я просто висловив свою думку, А Взагалі-👇,)
показать весь комментарий
13.12.2023 19:25 Ответить
Знаєте, яке правило при голосуванні?

В першому турі треба голосувати серцем, а в другому - розумом.

Тим більше під час війни!

Саме тому я єдиний раз віддав свій голос за Пороха - у другому турі в 2019 році!

І з часів Незалежності України мені ніколи не було стидно за моє голосування, хоча й вибирали у результаті не тих, за кого я голосував, але це вже питання не до мене!
показать весь комментарий
13.12.2023 19:34 Ответить
А ще є третій фактор - Розчарування, і все б нічого, якщо б не було можливості, не було підтримки, не було повноваження, Все це ж було!, а в результаті - Сашко Музичко?!?, аз *******--один придурок з вікна викинувся, або викинули, і недоумок єфремОв отримав "п'ятнадать суток",, хіба це не Ганьба!?!?- чи не не Шапіто??,, Як тут звикли говорити,(,,
показать весь комментарий
13.12.2023 19:48 Ответить
Ну і як воно? Сподобалось?

Задоволені результатом?

Знову проголосували б так само?
показать весь комментарий
13.12.2023 20:11 Ответить
Я, голосував за Пороха, це якщо вам так цікаво, Голосував,як ви кажете розумом, Але тіки Тому!, що альтернатіви, просто НІЯКОЇ не було,---------------"А чи був би з нього толк зараз замість Зеленського, це також--Дуже велике питання,,,"-- Чалий В. О.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:49 Ответить
От саме тому, що є ті обставини, про які Ви писали раніше, я і голосував за нього лише у другому турі, але не в першому. Але я розумів, що інший вибір - це просто здача України! Що в результаті майже сталось, але щось пішло не так за ціною десятків тисяч життів!

І як я після цього повинен відноситись до 73% віддавших свої голоси за здачу України?

Сподіваюсь - Ви зрозуміли мене, і моє негативне ставлення до виборців ОЦЬОГО!
показать весь комментарий
13.12.2023 20:56 Ответить
Дуже гарно зрозумів. А ось що стосується вашого питання,-- Знову проголосували б так само?--То скажу так -- Дуже Сподіваюсь, що до того часу, Знайдеться Людина!, Яка буде насамперед! дійсно--Любити Україну,
показать весь комментарий
13.12.2023 21:07 Ответить
Щольцу не завадить важіль проти Польщі.
показать весь комментарий
13.12.2023 16:10 Ответить
Пишу до німецької розвіздки, ви скільки будете конченими спостирігачами, вашій країні загрожують а ви як ...... Терпите вам в зеркало не стидно дивиться від вашої стриманності, у вас працюють розгалужені антинімецькі сполуки а ви все терпите, ***. Ваш.. м..аььб
показать весь комментарий
13.12.2023 22:05 Ответить
Шольц це не КаДеБістка Меркель!
показать весь комментарий
14.12.2023 00:04 Ответить
 
 