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Новости За рубежом
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Венгрия (1550) Зеленский (16567) Виктор Орбан (228)

Зеленский о разговоре с Орбаном: Попросил назвать хотя бы одну причину блокирования членства Украины в ЕС. Жду ответа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы.

"Я не могу сказать, что это была особая встреча, или намеренно спланированная. У нас был диалог, это правда. И я думаю, что нам нужно организовать очень конструктивную встречу между нашими государствами. Потому что у нас есть общие границы, мы соседи и нам нужно разговаривать. Одна из очень важных тем, которые я поднимал с ним (Орбаном - ред.) касалась именно того, что нам нужно разговаривать, нужно решать проблемы, но я действительно не вижу глобальной проблемы в этом вопросе.

Вот почему нам просто нужно встретиться. Я показывал ему свое положительное отношение к такой идее", – отметил президент.

По словам Зеленского, он дал информацию Орбану о том, что у него нет никакой причины блокировать членство Украины в ЕС.

"Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не 3, не 5, не 10. Дай мне одну причину. И я жду ответа", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский коротко пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.

Читайте: Венгрия снимет вето на €50 млрд для Украины, если ЕС разморозит все средства, - советник Орбана
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Топ комментарии
+16
"...ми сусіди і нам потрібно розмовляти.", тому я і дав команду; Пороха за кордон не випускати.
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13.12.2023 15:12
+11
От придурок.
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13.12.2023 15:08
+6
Корупція - Єрмак, Татаров, Баканов, неможливо довіряти взагалі нічого бо зіллють всі таємниці Путіну, вони ж не розуміють своєї "суб'єктності", як сам Зеленський і казав.
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13.12.2023 15:15
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От придурок.
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13.12.2023 15:08 Ответить
причина одна - чекає хабаря
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13.12.2023 15:46 Ответить
це ж яким має бути хабар, щоб переплюнути той компромат який має ***** на орбана
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13.12.2023 16:25 Ответить
побольше
все продаються и покупаються - вопрос цены
думаю орбан ее озвучил - ждет
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13.12.2023 18:08 Ответить
Нє,ну той там щось відповідав))Чи не по темі було?)
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13.12.2023 15:12 Ответить
Мабуть виправдовувався перелякано.
А наш актор йому прям ультиматум висунув!
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13.12.2023 15:41 Ответить
Ну,найкращими вважають чомусь жінок,котрі імітують оргазм))))
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13.12.2023 15:42 Ответить
"...ми сусіди і нам потрібно розмовляти.", тому я і дав команду; Пороха за кордон не випускати.
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13.12.2023 15:12 Ответить
Причина одна - мало піздюлін від України ті зашмаркані циганчата вигрібали, але ********* це не зрозуміти з однієї простої причини - мало ******* його в дитинстві от і виросло... те що виросло: криво... ноге, хрипливе та ще й сопливе та ще й у стані вічного пост. передозу 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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13.12.2023 15:13 Ответить
Корупція - Єрмак, Татаров, Баканов, неможливо довіряти взагалі нічого бо зіллють всі таємниці Путіну, вони ж не розуміють своєї "суб'єктності", як сам Зеленський і казав.
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13.12.2023 15:15 Ответить
"бо зіллють всі таємниці Путіну" - ти вважаєш, що орбан боїться конкуренції в цьому питанні?
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13.12.2023 16:14 Ответить
Агову СБУ , ану пошукайте там кацапське ІПСО! Чи тільки по ''Пороху'' різні ''іпсашки'' бачите?
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13.12.2023 15:17 Ответить
Крутий перець, блт. Тебн , су..а і не бачуть і не чують. Неліквід
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13.12.2023 15:22 Ответить
Він серйозно чи дурачка клеїть? Це просто повний піздєц. Жиє в якомусь своєму манямірку і не бачить мільйон причин що Україна не відповідає жодним стандартам ЄС. Навіть Орбан на фоні цього бидлоуйобка виглядає адекватним.
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13.12.2023 15:24 Ответить
Друг Орбана?
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13.12.2023 15:39 Ответить
я відповім за цього гандураса
корупція, права людини, кумівство закон!!!!
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13.12.2023 15:24 Ответить
та майте совість, ну який ще кум у щирого віслюка вОманського? Тільки товарИщи по стрибкам вліво від повісток.
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13.12.2023 15:33 Ответить
само слово кумівство дуже обширне
це куми свати брати однокашники друзі, друзі друзів і тд.
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13.12.2023 15:36 Ответить
То Орбан правий, чому ми його хаємо? Давайте відмовлятись від ЄС. Бо ми ж такі ущербні. Так, панове незрозумілої масті?
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13.12.2023 15:42 Ответить
охолоньте, даний чоловік із світоглядом, перевіреним часом та дописами.
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13.12.2023 15:58 Ответить
Кожний дурень знає що орбан ворог України та жде її поразки щоб загарбати наше
Закарпаттячко.
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13.12.2023 15:26 Ответить
потужно, попросив назвати, або так собі?
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13.12.2023 15:30 Ответить
Дитячий садочок. Орбан на нього *** кладе і через хвилину вже забув про ту розмову.
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13.12.2023 15:33 Ответить
Це приблизно так, як найвеличніший мріяв кудись зазирнути *****, чи-то в сраку і вилизати її чи кудись ще.
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13.12.2023 15:33 Ответить
путин приказал - раз
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13.12.2023 15:40 Ответить
Орбан куплений Путінім весь. Орбан став завдяки Путіну заможною людиною, дуже заможною людиною, він чихав на ЄС, на Україну. Він не зробить безкоштовно шагу. Він буде і далі шантажувати ЄС, Україну. Угорщина покупає газ у Росії дуже дешево. Всім угорцям добре. Це основна причина і Зеленський добре це знає, але клеїть з себе дурня.
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13.12.2023 15:41 Ответить
пусть мудяр так и скажет
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13.12.2023 15:44 Ответить
гений дипломатии епта
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13.12.2023 15:45 Ответить
debil podyvyvsya u ochi ****** !!!
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13.12.2023 15:46 Ответить
. Дай мені одну причину. І я чекаю на відповідь"

Лови придурок:

В уряді Угорщини відреагувала на заяву Служби безпеки України про те, що лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка не випустили у відрядження за кордон, бо він нібито збирався зустрітися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, що Росія планувала використати в інформаційно-психологічних спецопераціях проти України.

«У відповідь на заяву, опубліковану на сайті СБУ: Угорщина не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Такі новини і такі політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському cоюзі», - написав у соцмережі X ввечері 2 грудня представник уряду Угорщини Золтан Ковач
https://www.radiosvoboda.org/a/news-uhorshchyna-sbu-poroshenko/32711675.html
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13.12.2023 16:23 Ответить
Зеленський
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13.12.2023 16:53 Ответить
 
 