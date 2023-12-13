Зеленский о разговоре с Орбаном: Попросил назвать хотя бы одну причину блокирования членства Украины в ЕС. Жду ответа

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы.

"Я не могу сказать, что это была особая встреча, или намеренно спланированная. У нас был диалог, это правда. И я думаю, что нам нужно организовать очень конструктивную встречу между нашими государствами. Потому что у нас есть общие границы, мы соседи и нам нужно разговаривать. Одна из очень важных тем, которые я поднимал с ним (Орбаном - ред.) касалась именно того, что нам нужно разговаривать, нужно решать проблемы, но я действительно не вижу глобальной проблемы в этом вопросе.

Вот почему нам просто нужно встретиться. Я показывал ему свое положительное отношение к такой идее", – отметил президент.

По словам Зеленского, он дал информацию Орбану о том, что у него нет никакой причины блокировать членство Украины в ЕС.

"Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не 3, не 5, не 10. Дай мне одну причину. И я жду ответа", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский коротко пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.

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