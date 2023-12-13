Европарламент призвал Евросовет начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС, - резолюция

Накануне заседания Европейского совета, во время которого лидеры ЕС должны решить, начинать или нет с Украиной переговоры о членстве, Европейский парламент подавляющим большинством принял резолюцию, в которой призвал Евросовет принять такое решение.

Соответствующая резолюция была проголосована в среду в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европейского парламента. "За" проголосовали 468 депутата, "против" - 99 и 58 воздержалось, сообщает пресс-служба Европарламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В резолюции о политике расширения парламент называет это одним из самых мощных геополитических инструментов в распоряжении ЕС и стратегическими инвестициями в мир и безопасность. Депутаты Европарламента призывают Европейский совет принять решение на своем заседании 14-15 декабря начать переговоры о вступлении Украины и Республики Молдова. По их словам, при условии, что будут предприняты определенные шаги по реформированию, переговоры о вступлении следует также начать с Боснией и Герцеговиной, а Грузии следует предоставить статус кандидата", - сказано в сообщении.

В резолюции депутаты также приветствуют новый План роста для Западных Балкан и призывают лидеров ЕС также без промедления одобрить рамки для переговоров, как только соответствующие требования, относящиеся к каждой из стран-кандидатов, будут выполнены, чтобы быстро начать переговоры о вступлении.

"Необходим четкий график расширения ЕС. ЕС должен установить четкие сроки для стран-кандидатов для завершения переговоров о вступлении в ЕС к концу этого десятилетия", - подчеркивают члены Европарламента.

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Вместе с тем, ускоренного процесса вступления в ЕС быть не должно.

"Депутаты Европарламента настаивают на том, что Копенгагенские критерии должны быть выполнены, чтобы гарантировать, что страны-кандидаты и потенциальные кандидаты продемонстрируют последовательную и устойчивую приверженность демократии, верховенству права, правам человека, уважению и защите меньшинств, а также экономическим реформам. Расширение – это стратегическая инвестиция в мир и безопасность", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в резолюции сказано, что ввиду агрессивной войны России против Украины расширение стало "еще более стратегически важным и является одним из самых мощных геополитических инструментов в распоряжении ЕС", называя расширение "стратегическими инвестициями в мир и безопасность, а также движущей силой демократия и европейские ценности на всем континенте".

"Депутаты Европарламента призывают следующую Коллегию комиссаров назначить комиссара по расширению и обеспечить четкое отделение двусторонних вопросов от политики расширения ЕС. Депутаты Европарламента решительно осуждают заявления премьер-министра Венгрии относительно начала переговоров о присоединении Украины и изменения политики страны в отношении Косово. Заявления Орбана препятствуют процессу расширения ЕС, предупреждают депутаты Европарламента, которые напоминают Совету о потенциальных негативных последствиях принятия Венгрией председательства в Совете в июле 2024 года", - говорится в пресс-релизе.

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