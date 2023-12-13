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Зеленский о призывах переходить к обороне на фронте: Это не кризис, а зима. Надо готовиться к следующим операциям

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зима,війна,зсу,наступ

Зимой всегда замедляются операции, будь то контрнаступательные или оборонительные.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства отреагировал на статью NYT о том, что Украине якобы следует переходить к обороне вместо наступления.

"По заявлению генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так - в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции: контрнаступательные или оборонительные. Поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", - сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что россияне не добились никаких побед на фронте этого года. Оккупационные войска, как и в прошлом году, сосредотачиваются на востоке Украины. По словам президента, самое главное для Украины сейчас – сдержать захватчиков.

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"Зимой все замедляется по многим причинам, мы говорим об обороне именно востока государства, потому что большинство войск РФ сосредоточено там. Они попробовали там очень много раз, где в прошлом году была разбита группировка "вагнеровцев". Теперь они отослали туда большое количество своих войск. Мы говорим о сотнях тысяч военных. Поэтому самое главное там сдерживать и уничтожать их", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина добилась успеха на море, благодаря чему удалось снять российскую блокаду.

"Что касается победы - все говорят о большом успехе на море, который действительно был. Разблокировано Черное море, вытеснен флот РФ из Черного моря и это успех. Надо готовиться к следующим операциям", - заявил президент.
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Топ комментарии
+25
"Зеленський заявив, що росіяни не досягли ніяких перемог не фронті цього року....". Что ты мелешь, НЕДОРАЗУМЕНИЕ? Ты же ничего ни в чем не сображаешь , кроме как в мародерстве и вранье! Бахмут с окрестностями ОРДА захватила , на Купянск снова наступает , практически потеряна Авдеевка ( хоть бы не было окружения! ) , Каховское водохранилище исчезло и уже не является водной преградой при наступлении ОРДЫ на север ... Летний "потужний контрнаступ" , про который вопил полгода телеМАРАФЕТ по факту привел к заманиванию на минные поля и мощные ордынские укрепрайоны подготовленных на Западе бригад ЗСУ ... в результате за лето и начало осени по факту бессмысленно утратили погибшими и ранеными десятки тысяч подготовленных воинов , много бронетехники , боекомплекта , ГСМ ... и этим создали для ОРДЫ хорошие условия для осенне-зимнего наступления. Страна приближается к КАТАСТРОФЕ - под Авдеевкой и на других фронтах БЕДА ( ОРДА тотально наступает ) , деньги в бюджете на соцвыплаты , бюджетникам и военным заканчиваются ( дефицит бюджета 40% ) ; ОРДА положила Киевстар с еще неопределенными последствиями; ВПК почти не работает ; ракетные обстрелы продолжаются и скорее всего будут усиливаться ; люди продолжают выезжать из страны ... А у Военного Вождя в приоритете туризм - Кабо-Верде, Уругвай , Аргентина, США, Норвегия ... КАКАЯ НЕАДЕКВАТНОСТЬ !
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13.12.2023 16:18
+19
А якби якесь зелене падло не розмінувало Чонгар то і ситуація була інша..
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13.12.2023 15:41
+15
а зроби як чапаєв...
шашку наголо і попереду штурмовиків.....
слабо???
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13.12.2023 15:37
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Просто зима завадила а то лідор нації показав би кацапам
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13.12.2023 17:30 Ответить
9 зима для ЗСУ а для осiб перша
А на мацкву на рюських лiтом
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14.12.2023 04:53 Ответить
Значить Генерал 200 знову побіжить виконувати піарні вимоги Зе-влади.
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13.12.2023 17:33 Ответить
Воно повірило, впевнилось, що воно главнакамандующій...
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13.12.2023 18:14 Ответить
Та ти вже всіх заспокоював шашликами разом із хламідіями і іншим із зеопи...а тебе попереджали заздалегідь...Самовпевнений дурень-стратег всесвіту!
Краще б ти ніколи не ліз із своєю недолугою стратегією, закрив пельку своїм зешавкам, які перед контрнаступом разом із тобою тринділи на ліво-та-на-право про плани ЗСУ і в результаті чого рашопдри взяли та й побудували декілька ліній оборони на відміну від тебе!
А ти за 1,5 року тільки відосіки пиляв про якийсь міфічний "мирнийплян", замість того щоб будувати потужну оборонну лінію, залучивши цивільну техніку як це доречі і зробили орки, а не так як ми копали лопатою і киркою!
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13.12.2023 18:24 Ответить
Чого всі так переполошились?Хіба події на фронті залежать від того що він,чи безула заявили?(Вони що дають відмашку до наступу чи оборони?((
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13.12.2023 18:24 Ответить
Воно взагалі-то верховний головнокомандувач, так він може наказувати про наступ чи оборону
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13.12.2023 19:08 Ответить
Теоретично так,але я ставка,чи РНБО,рішення таке приймають всі.Не думаю,що там лиш ідіоти,але є й тверезі люди.
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13.12.2023 19:58 Ответить
та ти що?!

невже кварталівці рушать на передок і покажіть, як треба штурмувати?
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13.12.2023 18:25 Ответить
Не знаю що там уповільнюється, але свої основні здобутки москалі досягли саме взимку. Згадати ДАП, Дебальцеве, наступ 24 лютого 2022, коли був захоплений сухопутний коридор до Криму та Луганська область. Минулого року Бахмут та Соледар. І цьогорічний їх осінній наступ вже перейшов у зимовий. І зупинятись вони, не зважаючи на зиму, не збираються.
Годі вже займатися самообманом. Треба ТВЕРЕЗО оцінювати факти та робити висновки.
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13.12.2023 19:19 Ответить
От без нього і не здогадалися б.
На мою думку - їхній звиздіж ще з весни про контраступ не міг закінчитись позитивно.
Ці бовдурі його піарили одне поперед одного. А кацапи готувались...
Де офіс не знав про наступ (Харківщина, Херсонщина) - там вдавалось.
Висновок - кабаку про плани армії для подібних, і для безмозглої - особисто.
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13.12.2023 19:43 Ответить
Хтось би гонор свій прибрав, то може б більше нашій країні допомоги б давали!
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13.12.2023 20:09 Ответить
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13.12.2023 20:32 Ответить
"Надо готовиться к следующим операциям"

Надеюсь, эта подготовка не будет похожа на прошлый раз - балабольство о контрнаступлении полгода по всем каналам?
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13.12.2023 20:55 Ответить
Надо было как то Запад на деньги развести ,надо оружие и мы готовы к сильному удару по рашистам , на деле был просто контрпиар с одной стороны оружие получили и новые бригады сохранили, а вот у людей крышу полностью снесло и уже никто не верит в победу от потери посадки истерика
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13.12.2023 21:09 Ответить
Ну, с Западом переговоры можно было вести не через СМИ, а через конфиденциальные переговоры. А так враг все слушал и делал выводы и подготовку.
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13.12.2023 21:23 Ответить
А что они скажут Западу дайте нам 100 миллиардов ,обучите 150 000 людей и новую технику на контрнаступ и мы возьмум 1 село за год с населением в 500 человек, все правильно они делали, сейчас что то придумают на 24 год и поверит в это Запад и население уже другой вопрос, многих перспектива вековой войны не сильно подходит кроме власти
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14.12.2023 07:55 Ответить
В 41 році тодішня червона армія провела контрнаступ під москвою, який проходив в період від 5 грудня по 7 січня, війська вермахту були відкинуті на відстань від 100 до 250 кілометрів, видно, що артист розважального жанру уроки історії прокурив.
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13.12.2023 22:57 Ответить
У сталіна було набагато більше гарматного м'яса, а зелененському вже нема кого гнати на забій.
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14.12.2023 07:33 Ответить
Там потери минимум 1,5 миллиона человек за пол года красной армией , были бы у нас такие ресурсы думаю ты в Польшу бы не сбежал и пили бы кофе в Ялте в 22 году летом )
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14.12.2023 08:02 Ответить
Тогда подростки себе года обманом приплюсовывали, чтобы на фронт попасть. А сейчас до 27 лет никого не призывают ( "аниже дети" ), те только АТБ штурмуют, чтобы до 22.00 успеть алкоголем затарится

Ну и конечно же депутаты, чиновники, таможенники, артисты ротом, прокуроры, криминалитет, те кто при деньгамх и прочие. И тут да, 40-50 летние простые работяги уже заканчиваются
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14.12.2023 15:42 Ответить
Американська допомога Україні опинилася в лещатах міжпартійної боротьби в США і така ситуація може тривати тижні, а може й місяці. Це наразі основний висновок, який можна зробити після візиту Зеленського до Вашингтону.
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13.12.2023 23:27 Ответить
Зеленський вчить і американських генералів і Залужного як треба воювати…
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14.12.2023 07:12 Ответить
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