Зеленский о призывах переходить к обороне на фронте: Это не кризис, а зима. Надо готовиться к следующим операциям
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Зимой всегда замедляются операции, будь то контрнаступательные или оборонительные.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава государства отреагировал на статью NYT о том, что Украине якобы следует переходить к обороне вместо наступления.
"По заявлению генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так - в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции: контрнаступательные или оборонительные. Поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", - сказал президент Украины.
Зеленский заявил, что россияне не добились никаких побед на фронте этого года. Оккупационные войска, как и в прошлом году, сосредотачиваются на востоке Украины. По словам президента, самое главное для Украины сейчас – сдержать захватчиков.
"Зимой все замедляется по многим причинам, мы говорим об обороне именно востока государства, потому что большинство войск РФ сосредоточено там. Они попробовали там очень много раз, где в прошлом году была разбита группировка "вагнеровцев". Теперь они отослали туда большое количество своих войск. Мы говорим о сотнях тысяч военных. Поэтому самое главное там сдерживать и уничтожать их", - подчеркнул он.
Зеленский добавил, что Украина добилась успеха на море, благодаря чему удалось снять российскую блокаду.
"Что касается победы - все говорят о большом успехе на море, который действительно был. Разблокировано Черное море, вытеснен флот РФ из Черного моря и это успех. Надо готовиться к следующим операциям", - заявил президент.
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А на мацкву на рюських лiтом
Краще б ти ніколи не ліз із своєю недолугою стратегією, закрив пельку своїм зешавкам, які перед контрнаступом разом із тобою тринділи на ліво-та-на-право про плани ЗСУ і в результаті чого рашопдри взяли та й побудували декілька ліній оборони на відміну від тебе!
А ти за 1,5 року тільки відосіки пиляв про якийсь міфічний "мирнийплян", замість того щоб будувати потужну оборонну лінію, залучивши цивільну техніку як це доречі і зробили орки, а не так як ми копали лопатою і киркою!
невже кварталівці рушать на передок і покажіть, як треба штурмувати?
Годі вже займатися самообманом. Треба ТВЕРЕЗО оцінювати факти та робити висновки.
На мою думку - їхній звиздіж ще з весни про контраступ не міг закінчитись позитивно.
Ці бовдурі його піарили одне поперед одного. А кацапи готувались...
Де офіс не знав про наступ (Харківщина, Херсонщина) - там вдавалось.
Висновок - кабаку про плани армії для подібних, і для безмозглої - особисто.
Надеюсь, эта подготовка не будет похожа на прошлый раз - балабольство о контрнаступлении полгода по всем каналам?
Ну и конечно же депутаты, чиновники, таможенники, артисты ротом, прокуроры, криминалитет, те кто при деньгамх и прочие. И тут да, 40-50 летние простые работяги уже заканчиваются