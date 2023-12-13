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Направлено в суд дело в отношении "слуги народа" Марченко и ее помощницы, разоблаченных на получении 11,3 тыс. дол. за пересечение границы

Новости Цензор.НЕТ Общество

марченко

Дело в отношении нардепа от "Слуги народа" Людмилы Марченко и ее помощницы, разоблаченных на получении 11,3 тыс. долларов США за пересечение границы, направлено в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"13 декабря 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины и ее помощницы, разоблаченных на получении 11,3 тыс. долларов США за пересечение границы. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.369-2 УК Украины", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Путь".

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Следствием установлено два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы. Первый эпизод – получение от гражданина за беспрепятственное пересечение границы неправомерной выгоды в размере 6 тыс. дол. США. Второй – получение 5300 дол. США.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

11 июля 2023 года НАБУ и САП сообщено о подозрении "слуге народа" Марченко и ее помощнице, получивших 5,3 тыс. дол. за разрешение на пересечение границы через систему "Шлях".
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Фракция Слуг тает
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13.12.2023 16:02 Ответить
В кращому випадку заплатить 1000 грн на "армію дронів"
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13.12.2023 16:54 Ответить
Краще займалися б своїм бізнесом на Окружній, і не лізли б у депутаткині!
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13.12.2023 18:48 Ответить
Сейчас всем тяжело. Многие сразу на двух работах успевают.
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13.12.2023 21:45 Ответить
 
 