ЕС может предложить для переговоров о вступлении Украины новую процедуру, - СМИ
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С решением о начале вступительных переговоров для Украины и Молдовы ЕС скорее всего предложит новый порядок их проведения.
Об этом журналистам рассказал в Брюсселе высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, который общался на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Представитель Европейской комиссии напомнил, что в ЕС уже есть практика изменения переговорной рамки для государств, которые присоединяются к Евросоюзу, и сейчас уже идет обсуждение того, какой должна быть украинская переговорная рамка.
"Ситуация меняется. Переговорные рамки для Албании и Северной Македонии другие, чем действуют для Сербии и Черногории. А у них они другие, чем были для Турции. Какой будет переговорная рамка для Украины и Молдовы – увидим, ее должен утвердить Совет ЕС. Но мы можем рассчитывать, что они будут отличными и более упрощенными", – пояснил собеседник.
Стоит заметить, что на разработку переговорной рамки еще есть время. Ее утверждают через некоторое время после политического решения о начале переговоров, которое лидеры ЕС будут рассматривать на саммите 14-15 декабря. Если же консенсус по переговорам не будет достигнут сейчас – то и официальная подготовка к созданию "рамки" будет передвинута.
По словам собеседника, одна из идей, которая сейчас дискутируется – упростить процедуру открытия и закрытия отдельных переговорных глав, которая сейчас требует консенсуса, то есть позволяет Венгрии или другому государству блокировать процесс примерно 100 раз в течение переговоров. В ЕС ранее убедились во вредности такого подхода – он добавил причин к медленным переговорам с государствами Западных Балкан.
Еще один вызов – то, что после такого решения движение Украины к членству станет проще, чем для балканских государств, а это для многих неприемлемо. "Это интрига – как изменение украинской рамки изменит те переговоры для Западных Балкан, которые уже начались", – пояснил представитель Еврокомиссии.
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2. Додаткові «рамки», це може буте спрощення, а може навпаки. Не треба панікувати.
Нам свое робить.
Разом до Перемоги!
Якщо у Вас вони є, то можливо Ви б могли тут їх описати?
А Молдова тут до чого?
Може і нас до ЄС не пускати через кацапів з Донбасу і Криму?
А Молдова- нехай під лисицю не косить із казки де:"Битий не битого везе..."
Дякую, Ви підтвердили мою думку.
Україні вигідно мати сусідів в друзях, і навіть для цього протягнути їх разом із собою в спільну Європейську сім'ю.
Тим більше що Молдова теж намагається вирватись із російських обіймів, бо добре розуміє всі ризики, що несе їм московія!
До боротьби України- вона не яким боком.
Молдова сидить ровно на &опі, як Путлер наказав.
Також позиція у Грузії, але усі хотять на чужому горбі…
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