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Новости За рубежом
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ЕС может предложить для переговоров о вступлении Украины новую процедуру, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс,євросоюз

С решением о начале вступительных переговоров для Украины и Молдовы ЕС скорее всего предложит новый порядок их проведения.

Об этом журналистам рассказал в Брюсселе высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, который общался на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Представитель Европейской комиссии напомнил, что в ЕС уже есть практика изменения переговорной рамки для государств, которые присоединяются к Евросоюзу, и сейчас уже идет обсуждение того, какой должна быть украинская переговорная рамка.

"Ситуация меняется. Переговорные рамки для Албании и Северной Македонии другие, чем действуют для Сербии и Черногории. А у них они другие, чем были для Турции. Какой будет переговорная рамка для Украины и Молдовы – увидим, ее должен утвердить Совет ЕС. Но мы можем рассчитывать, что они будут отличными и более упрощенными", – пояснил собеседник.

Стоит заметить, что на разработку переговорной рамки еще есть время. Ее утверждают через некоторое время после политического решения о начале переговоров, которое лидеры ЕС будут рассматривать на саммите 14-15 декабря. Если же консенсус по переговорам не будет достигнут сейчас – то и официальная подготовка к созданию "рамки" будет передвинута.

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По словам собеседника, одна из идей, которая сейчас дискутируется – упростить процедуру открытия и закрытия отдельных переговорных глав, которая сейчас требует консенсуса, то есть позволяет Венгрии или другому государству блокировать процесс примерно 100 раз в течение переговоров. В ЕС ранее убедились во вредности такого подхода – он добавил причин к медленным переговорам с государствами Западных Балкан.

Еще один вызов – то, что после такого решения движение Украины к членству станет проще, чем для балканских государств, а это для многих неприемлемо. "Это интрига – как изменение украинской рамки изменит те переговоры для Западных Балкан, которые уже начались", – пояснил представитель Еврокомиссии.

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Топ комментарии
+5
Проце-Дура в нас вже є - Мар'янка зветься...
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13.12.2023 16:02
+3
перепрошую, а що Молдова йде "бонусом" чи причепом?
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13.12.2023 16:03
+3
Та давайте вже починайте хоч по старому хоч по новому, але давайте вже шось робіть...
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13.12.2023 16:09
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Проце-Дура в нас вже є - Мар'янка зветься...
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13.12.2023 16:02 Ответить
1. «Ананімне джерело»= Одна бабуся казала

2. Додаткові «рамки», це може буте спрощення, а може навпаки. Не треба панікувати.
Нам свое робить.

Разом до Перемоги!
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13.12.2023 16:22 Ответить
перепрошую, а що Молдова йде "бонусом" чи причепом?
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13.12.2023 16:03 Ответить
Не бачу причин, які б заважали Молдові пройти в ЄС саме під Українським крилом.

Якщо у Вас вони є, то можливо Ви б могли тут їх описати?
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13.12.2023 16:21 Ответить
підсрачник для кацапів Тирасполя.
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13.12.2023 16:39 Ответить
Щодо кацапів - повністю з Вами згоден.

А Молдова тут до чого?

Може і нас до ЄС не пускати через кацапів з Донбасу і Криму?
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13.12.2023 16:47 Ответить
не плекайте надію бо нас і не пустять через усіх кацапів, скацаплених і підкацаплених, котрих і без Донбасу із Кримом як гною.
А Молдова- нехай під лисицю не косить із казки де:"Битий не битого везе..."
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13.12.2023 16:53 Ответить
Тобто жодних вагомих підстав не пускати Молдову в ЄС у Вас теж нема.

Дякую, Ви підтвердили мою думку.
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13.12.2023 17:01 Ответить
я не ворог сусідам, окрім кацапських бісів.
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13.12.2023 17:07 Ответить
От на цьому і зійдемось!

Україні вигідно мати сусідів в друзях, і навіть для цього протягнути їх разом із собою в спільну Європейську сім'ю.

Тим більше що Молдова теж намагається вирватись із російських обіймів, бо добре розуміє всі ризики, що несе їм московія!
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13.12.2023 17:15 Ответить
Точно- Молдова тут нідочого!

До боротьби України- вона не яким боком.

Молдова сидить ровно на &опі, як Путлер наказав.

Також позиція у Грузії, але усі хотять на чужому горбі…
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13.12.2023 23:18 Ответить
Звісно ж, в такої розумної людини, якою є Ви, є своє бачення участі Молдови у війні проти росії!

Поділитесь?
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13.12.2023 23:48 Ответить
Та давайте вже починайте хоч по старому хоч по новому, але давайте вже шось робіть...
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13.12.2023 16:09 Ответить
Нудить вже от обіцянок-цяцянок /
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13.12.2023 16:57 Ответить
 
 