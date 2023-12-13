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Favbet присоединился к Операции "Єдність-2. Новорічний салют" и внес 10 млн грн на закупку FPV-дронов

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Новости компаний

favbet

Компания Favbet присоединилась ко второму совместному проекту "Операція "Єдність-2. Новорічний салют", запущенному фандрайзинговой платформой UNITED24, Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" и monobank с целью закупки 5000 FPV-дронов.

Favbet задонатил на сбор 10 млн грн. "Это самый большой корпоративный вклад от первых доноров. Спасибо за мощную поддержку! Когда ты плюс, у врагов минус! Устроим оккупантам настоящий фейерверк", - говорится в сообщении UNITED24.

"FPV-дроны коренным образом изменили ход боевых действий. У наших войск есть преимущество в опыте и навыках применения этих систем, но наш враг тоже не стоит на месте. Поэтому мы без колебаний откликнулись на инициативу президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 по закупке тепловизионных FPV-дронов. Помощь ВСУ – это сегодня безусловный приоритет для украинского бизнеса", – отметил основатель компании Favbet и президент благотворительного фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Общая цель сбора – 220 млн грн на FPV-дроны с боеприпасами для Вооруженных Сил Украины.

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3000 FPV-дронов с тепловизорами и 2000 с дневными камерами приобретут за границей и укомплектуют кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями украинского производства. БпЛА способы преодолевать расстояние от 12 до 22 километров в зависимости от веса боеприпаса. Все их отправят на самые горячие направления фронта.

"На этот Новый год в Украине не будет салютов и фейерверков, но это не значит, что мы не устроим их для оккупантов. Уверен, что миллионы украинцев охотно присоединятся и ко второй части Операции "Єдність", и этот салют будет единственным, который нам понравится в этом году. Спасибо партнерам за наше единство", – сказал Михаил Федоров, Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины, Министр цифровой трансформации Украины.

Напомним, Favbet присоединился также к первому сбору Операции "Єдність" на закупку 5000 FPV-дронов, задонатив 10 млн грн.

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Те, що треба.
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13.12.2023 16:05 Ответить
Рекомендую тим, хто хоче на онлайн-рулетках або ставках пограти - замість того, щоб там просирати гроші, самим зробити донат 30% на дрони, а решту суми витратити на свою сім'ю.
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13.12.2023 16:08 Ответить
А подруга блаЗЄнського, "кравець", що отримала 27 мільйонів, не хоче долучитися до акції?
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13.12.2023 16:14 Ответить
дуже ще хочуть мери облцентрів, але йолки та розваги це ж важніше, це ж для військових...
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13.12.2023 16:27 Ответить
ми без вагань відгукнулися на ініціативу президентської фандрайзингової платформи

бо наш добрий президент всіх букмекерів-конкурентів повиганяв, а нас лишив, хай продовжаться дні його мудрого правління...
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13.12.2023 16:31 Ответить
Чмут теж це рекламує.
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13.12.2023 16:59 Ответить
Прилаштувалися паскудні казинаки до доброї справи - і вже наче харошими та блаародними стали!
Промені дриставки вам!
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13.12.2023 18:18 Ответить
А чого Цензор.єсть пхає і пхає оповідки про Favbet?
Друзі дитинства?
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13.12.2023 18:20 Ответить
 
 