Шольц предостерег от уменьшения поддержки Киева: "Путин все еще полон решимости поставить Украину на колени"
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Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о негативных последствиях уменьшения поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией и заявил, что Владимир Путин по-прежнему полон решимости "поставить Украину на колени военным путем". Глава Кремля рассчитывает на уменьшение международной поддержки для Киева.
Об этом немецкий канцлер сказал в среду в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени военным путем", – сказал он.
По словам Шольца, российский диктатор рассчитывает на то, что международная поддержка Украины уменьшится.
"Опасность того, что этот расчет может сработать, не может быть отвергнута", – добавил канцлер ФРГ.
Он также указал на то, как президент США Джо Байден борется в своей стране за выделение новых средств на поддержку Украины.
По его словам, в ЕС все еще нет согласия относительно того, как можно стабилизировать бюджет Украины в ближайшие годы – речь идет о том, что планы выделить 50 млрд евро Украине в следующие 4 года зашли в тупик.
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А по поводу членоголового бункерного фюрера репоедов *****, то мало-ли о чем мечтает этот старый лысый пирдун. Я, например, мечтаю, чтобы этого лысого пирдуна повесили в освобожденном Мариуполе.
Але воно, оте *****, криваво ПІДСЛИЗНУСЯ на крові загиблих, і обгадився перед усім Світом!
Воєнний злочинець - тепер йому, тільки КАМЕРА !! Кучма може підтвердити, разом із зятьком!!
Слава Україні!