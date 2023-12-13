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Новости Война в Украине
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Шольц предостерег от уменьшения поддержки Киева: "Путин все еще полон решимости поставить Украину на колени"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о негативных последствиях уменьшения поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией и заявил, что Владимир Путин по-прежнему полон решимости "поставить Украину на колени военным путем". Глава Кремля рассчитывает на уменьшение международной поддержки для Киева.

Об этом немецкий канцлер сказал в среду в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени военным путем", – сказал он.

По словам Шольца, российский диктатор рассчитывает на то, что международная поддержка Украины уменьшится.

"Опасность того, что этот расчет может сработать, не может быть отвергнута", – добавил канцлер ФРГ.

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Он также указал на то, как президент США Джо Байден борется в своей стране за выделение новых средств на поддержку Украины.

По его словам, в ЕС все еще нет согласия относительно того, как можно стабилизировать бюджет Украины в ближайшие годы – речь идет о том, что планы выделить 50 млрд евро Украине в следующие 4 года зашли в тупик.

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Согласен с Шольцем.
А по поводу членоголового бункерного фюрера репоедов *****, то мало-ли о чем мечтает этот старый лысый пирдун. Я, например, мечтаю, чтобы этого лысого пирдуна повесили в освобожденном Мариуполе.
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13.12.2023 16:24 Ответить
але ракет не дам !
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13.12.2023 16:27 Ответить
Клієнт більше мертвий,ніж живий,але мріє поработити Україну.
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13.12.2023 16:29 Ответить
дуже добре видно хто став на коліна...
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13.12.2023 16:37 Ответить
Стісняюсь спитать: а кого застеріг пан Шольц? Сам себе?
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13.12.2023 16:38 Ответить
А потім і на Європу піде, бо відчує себе непереможним!
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13.12.2023 16:40 Ответить
Воєнний злочинець *****( інколи поганяло-прутін для суддів з ГААГи), готує табори ГУЛАГ-2 для покарання Українців!!
Але воно, оте *****, криваво ПІДСЛИЗНУСЯ на крові загиблих, і обгадився перед усім Світом!
Воєнний злочинець - тепер йому, тільки КАМЕРА !! Кучма може підтвердити, разом із зятьком!!
Слава Україні!
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13.12.2023 16:44 Ответить
Страшно розуміти на скільки служба беспеки Німеччині була корумпована, за часів Меркель та Шльодара...маса емігрантів , занепад ЗС Німеччині ,здача націнтересів, гіганські прожекти на мілліарди і все це за ради кремлівського ушльопка... Олаф Шольц виявився міцним горішком... нарешті німці , взялися за голову
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13.12.2023 16:53 Ответить
Таурусы будут?
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13.12.2023 17:00 Ответить
 
 