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Новости За рубежом
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Мишель перед саммитом ЕС: Мы должны выполнить обязательства перед Украиной и оказывать постоянную и устойчивую поддержку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мішель

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен выполнить свои обязательства по Украине, оказывать постоянную и устойчивую политическую, финансовую и военную поддержку, а также согласиться на открытие переговоров по вступлению.

Об этом он отметил в письме-приглашении лидерам ЕС на саммит 14-15 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Мишель отметил, что 24 февраля 2022 года стал переломным моментом в истории Европы и с момента начала войны на континенте ЕС принял несколько беспрецедентных решений в поддержку Украины и параллельно об укреплении суверенитета Европы.

"Через двадцать один месяц мы снова сталкиваемся с необходимостью принимать смелые решения. Они требуют нашей коллективной силы и решимости, а также смелости, чтобы сделать правильный выбор", – написал глава Евросовета.

"Мы должны предоставлять Украине постоянную и устойчивую политическую, финансовую и военную поддержку и, в частности, договориться о предоставлении 50 миллиардов евро для ее долгосрочной стабильности. Мы также должны согласиться на открытие переговоров о вступлении с Украиной, тем самым дав ей необходимый сигнал и приблизив ее к нашей европейской семье", – подчеркнул Мишель.

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Он добавил, что ЕС нужно принять важные решения относительно других кандидатов на членство, параллельно работая над тем, чтобы сделать ЕС пригодным для будущего и принять новых членов.

"Впереди нас ждет важный Европейский Совет. Сейчас время для принятия решений. Я призываю вас всех прийти с духом компромисса, чувством коллективной ответственности, с интересами и ценностями Союза на первом плане", – призвал Мишель.
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Сьогодні Україна , з іі досвідом війни з РАШЕЮ , цінна країна для ЕС , бо вони теж роками нищили свій захист під усипляючі пісні кацапів. Так що українські воїни зможуть бути керівниками по безпеці кордонів ЕС.
Вже сьогодні військових з інвалидністью треба вчити різним мовам . Вони молоді - і в них може бути добре майбутне як консультантів
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13.12.2023 16:49 Ответить
бла-бла-бла.. Будапештський меморандум в Європі робився, чи на Марсі? ну так, то не ми, то США, то Англія... добре, а зараз в Європі немає ні США, ні Англії в цій війні? Європи там немає... так що краще мовчати
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13.12.2023 16:50 Ответить
Підтримуватимуть мабуть озабоченостями.
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13.12.2023 17:01 Ответить
а давайте, Шарля Мішеля на жмиГаля поміняємо, якщо вже ОПовіслюк все зробив, щоб його перший термін став гумовим в часі, бо ***** з короваєм не зміг зустріти на асфальтах напрямку вторгнення...
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13.12.2023 17:13 Ответить
 
 