ЕС сможет поставить Украине 1 млн боеприпасов в 2024 году, несмотря на задержки, руководство поставило "амбициозную цель", - европейский чиновник
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В Европейском союзе убеждены, что смогут достичь цели в один миллион боеприпасов, обещанных Украине в следующем году, несмотря на то, что сейчас процесс затормозился. Руководство ЕС сотрудничает с партнерами, чтобы найти снаряды в странах, где они есть.
Об этом журналистам в Брюсселе рассказал европейский чиновник на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По его словам, ЕС уже поставил Украине 500 тысяч снарядов.
"Если вы спросите меня о текущей траектории, я думаю, что мы достигнем ее в следующем году. Это правда, мы немного задержались. Но руководство поставило перед собой амбициозную цель, которая требовала от них усилий", – отметил чиновник.
Он добавил, что для достижения этой цели ЕС сотрудничает с партнерами, порой непублично, чтобы найти боеприпасы в странах, в которых они есть.
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Супер - гуд!!!
Смерть москалям
У війни є декілька коренів, один із них економічний. Представник США прямо сказав: дякуючи війні у нас росте економіка, падає безробіття. Як таке може бути, коли війна йде не із марсіанами?
Стосовно зменшення безробіття. Так, у багатьох країнах є купи лишніх людей. Просто роздавати їм гроші земляни ще не доросли. Треба придумати якесь заняття. Війна автоматично дає таку можливість.
Стосовно росту економіки. Тут може бути перетік багатств між країнами, внаслідок чого одні економіки ростуть на руїнах інших. Але тут також є і внутрішній стимул, бо щоб робити одне, потрібно робити багато побічного.
Тобто, якщо запустити підприємства, де в одному цеху виготовляють вироби, а в сусідньому їх знищують, то це буде позитивно для безробіття, для економіки. Парадокс в тому, що для знищення виробів їх везуть на певне місце і там підривають разом із багатьма живими людьми. Чому земляни так роблять?