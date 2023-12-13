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Новости За рубежом
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ЕС сможет поставить Украине 1 млн боеприпасов в 2024 году, несмотря на задержки, руководство поставило "амбициозную цель", - европейский чиновник

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

боєприпаси

В Европейском союзе убеждены, что смогут достичь цели в один миллион боеприпасов, обещанных Украине в следующем году, несмотря на то, что сейчас процесс затормозился. Руководство ЕС сотрудничает с партнерами, чтобы найти снаряды в странах, где они есть.

Об этом журналистам в Брюсселе рассказал европейский чиновник на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, ЕС уже поставил Украине 500 тысяч снарядов.

"Если вы спросите меня о текущей траектории, я думаю, что мы достигнем ее в следующем году. Это правда, мы немного задержались. Но руководство поставило перед собой амбициозную цель, которая требовала от них усилий", – отметил чиновник.

Он добавил, что для достижения этой цели ЕС сотрудничает с партнерами, порой непублично, чтобы найти боеприпасы в странах, в которых они есть.

Читайте также: ЕС хочет ускорить производство боеприпасов для помощи Украине, - президент Евросовета Мишель
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Чому на цензорі ЖОДНОГО слова про те, що сьогодні чергове засідання у справі ЧЕРВІНСЬКОГО..? І завтра також.
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13.12.2023 17:08 Ответить
Мільйон боеприпасів - це реальна смерть мільйона москалів!
Супер - гуд!!!
Смерть москалям
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13.12.2023 18:15 Ответить
1 млн це амбітна мета? Це смішно, 5-10 млн ось амбітна мета. А це виробництво не напрягаючись.
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13.12.2023 17:12 Ответить
думаю знову невиконають план, ви навіть не уявляєте яка це проблема...
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13.12.2023 17:18 Ответить
Вже з'явились повідомлення про нестачу пороху.
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13.12.2023 19:17 Ответить
В Європейському Союзі переконані, що зможуть досягти мети в один мільйон ***********

У війни є декілька коренів, один із них економічний. Представник США прямо сказав: дякуючи війні у нас росте економіка, падає безробіття. Як таке може бути, коли війна йде не із марсіанами?

Стосовно зменшення безробіття. Так, у багатьох країнах є купи лишніх людей. Просто роздавати їм гроші земляни ще не доросли. Треба придумати якесь заняття. Війна автоматично дає таку можливість.

Стосовно росту економіки. Тут може бути перетік багатств між країнами, внаслідок чого одні економіки ростуть на руїнах інших. Але тут також є і внутрішній стимул, бо щоб робити одне, потрібно робити багато побічного.

Тобто, якщо запустити підприємства, де в одному цеху виготовляють вироби, а в сусідньому їх знищують, то це буде позитивно для безробіття, для економіки. Парадокс в тому, що для знищення виробів їх везуть на певне місце і там підривають разом із багатьма живими людьми. Чому земляни так роблять?
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13.12.2023 17:19 Ответить
Так вони ж той самий мільйон снарядів клятвенно обіцяли зробити вже цього, 2023 року!!!
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13.12.2023 19:27 Ответить
Нам кожен рік треба по мільйону. Чи вони вирішили, що цього мільйону вистачить на всю війну?
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13.12.2023 17:26 Ответить
Питання столо в тому, щоб цей мільйон для України виготовити в Європі, а не купити десь в Африці...
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13.12.2023 18:13 Ответить
 
 