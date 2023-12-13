Генштаб ВСУ во время войны потратил 483 тыс. грн на подарочные шахматы, смартчасы, хрусталь и иконы, - СМИ

В 2023 году финансовое управление Генерального штаба ВСУ провело 116 закупок разных товаров и услуг на общую сумму около 10 млн грн. Журналисты обнаружили, что на втором году полномасштабного вторжения РФ Генштаб покупает подарочные дорогие итальянские шахматы, смартчасы Apple Watch, иконы и наборы хрустальной посуды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Следствие.Инфо.

Генштаб ВСУ в 2023 году дважды покупал иконы. Первая такая закупка была в июне. Согласно заключенному договору, Генштаб заплатил предпринимателю Неле Ильченко 36,5 тыс. грн за три иконы в серебряном убранстве: "Юрия Победного", "Неопалимая Купина" и "Святого Николая". Второй раз покупали уже четыре иконы у предпринимателя Олега Рубниковича за 48, 4 тыс. грн. Это были иконы на медной основе с посеребренным покрытием, позолотой и холодной эмалью "Ангела Хранителя", "Георгия Победителя", Божией Матери "Семистрельной" и "Казанской".

К слову, в конце 2022 года Генштаб тоже покупал 5 икон у Нели Ильченко за 35,9 тыс. грн.

Кроме икон, предприниматель Олег Рубникович продал Генштабу еще шахматы за 39,4 тыс. грн. Речь идет о дорогих итальянских шахматах "Римляне" и двух различных комплектациях набора "Наполеон".





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Еще Генштаб потратил в этом году 68,8 тыс. грн на 10 наборов хрустальной посуды.

В этом году Генштаб организовал 20 различных закупок наградных часов. На это потратили 3,9 млн грн в общей сложности, из которых 1,1 млн — на покупку смартчасов. К примеру, 30 июня 2023-го Генштаб ВСУ купил 21 Apple Watch за 290 тыс. грн.

Журналисты "Следствия.Инфо" позвонили члену тендерного комитета финансового управления Генерального штаба ВСУ Ирине Таргонской, чтобы спросить, для чего Генштабу так необходимо было покупать дорогие шахматы и посуду, но ответа не получили.