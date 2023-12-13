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Генштаб ВС (4308) закупки (551) Слідство.Інфо (28)

Генштаб ВСУ во время войны потратил 483 тыс. грн на подарочные шахматы, смартчасы, хрусталь и иконы, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В 2023 году финансовое управление Генерального штаба ВСУ провело 116 закупок разных товаров и услуг на общую сумму около 10 млн грн. Журналисты обнаружили, что на втором году полномасштабного вторжения РФ Генштаб покупает подарочные дорогие итальянские шахматы, смартчасы Apple Watch, иконы и наборы хрустальной посуды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Следствие.Инфо.

Генштаб ВСУ в 2023 году дважды покупал иконы. Первая такая закупка была в июне. Согласно заключенному договору, Генштаб заплатил предпринимателю Неле Ильченко 36,5 тыс. грн за три иконы в серебряном убранстве: "Юрия Победного", "Неопалимая Купина" и "Святого Николая". Второй раз покупали уже четыре иконы у предпринимателя Олега Рубниковича за 48, 4 тыс. грн. Это были иконы на медной основе с посеребренным покрытием, позолотой и холодной эмалью "Ангела Хранителя", "Георгия Победителя", Божией Матери "Семистрельной" и "Казанской".

Генштаб ВСУ во время войны потратил 483 тыс. грн на подарочные шахматы, смартчасы, хрусталь и иконы, - СМИ 01

К слову, в конце 2022 года Генштаб тоже покупал 5 икон у Нели Ильченко за 35,9 тыс. грн.

Кроме икон, предприниматель Олег Рубникович продал Генштабу еще шахматы за 39,4 тыс. грн. Речь идет о дорогих итальянских шахматах "Римляне" и двух различных комплектациях набора "Наполеон".

Генштаб ВСУ во время войны потратил 483 тыс. грн на подарочные шахматы, смартчасы, хрусталь и иконы, - СМИ 02
Генштаб ВСУ во время войны потратил 483 тыс. грн на подарочные шахматы, смартчасы, хрусталь и иконы, - СМИ 03

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Еще Генштаб потратил в этом году 68,8 тыс. грн на 10 наборов хрустальной посуды.

В этом году Генштаб организовал 20 различных закупок наградных часов. На это потратили 3,9 млн грн в общей сложности, из которых 1,1 млн — на покупку смартчасов. К примеру, 30 июня 2023-го Генштаб ВСУ купил 21 Apple Watch за 290 тыс. грн.

Журналисты "Следствия.Инфо" позвонили члену тендерного комитета финансового управления Генерального штаба ВСУ Ирине Таргонской, чтобы спросить, для чего Генштабу так необходимо было покупать дорогие шахматы и посуду, но ответа не получили.
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Топ комментарии
+56
журналисты, а что там с Резниковым? Вы не поинтересуетесь у Верховного Г. командующего, что там с его назначенцем Резниковым и его многомиллиардным воровствов во время войны за счёт жизней солдат, сержантов и офицеров ЗСУ?
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13.12.2023 17:39
+25
А ЗМІ не приходило до макітри, що Генштаб контактує з військовими країн-союзників, яким власне шахи і ікони пішли на подарунки? Окрім того дняким військовим і волонтерам вручалися нагородні годинники. Чи військові повинні гранатами обмінюватись? До речі, а що там ОПа закуповувала і на які суми? То таємниця державна?
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13.12.2023 17:43
+18
після списдяних сотень ярдів МО треба ж якось насрати Залужному та Шапталі!!!
не знайшли мільярдів, навіть мільйонів то хоч тисячі знайшли
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13.12.2023 17:44
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Правила форума Совет форумчан
Ой, щяс хтось потече!...
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13.12.2023 17:37 Ответить
поплавиться... А тече вона як корабельна сосна від ОПи дЄрмака.
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13.12.2023 17:46 Ответить
а ще ж на медалі тратили гроші, на ордени, гравіровку іменної зброї...взагалі, нагородження під час війни, то пережиток...
якщо нагороджувати то ************...але може бути, як помічником залужного чистяковим...
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13.12.2023 18:46 Ответить
Совок довбаний !!!
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13.12.2023 18:57 Ответить
журналисты, а что там с Резниковым? Вы не поинтересуетесь у Верховного Г. командующего, что там с его назначенцем Резниковым и его многомиллиардным воровствов во время войны за счёт жизней солдат, сержантов и офицеров ЗСУ?
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13.12.2023 17:39 Ответить
"...дельцы продавали военнослужащим яйца по 17 грн/шт., хотя сами покупали по 4-4,5 грн/шт. В целом государству нанесли убытков на 4,6 млн грн."
Они перепродали Резнику примерно 360 тыс. яиц.
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13.12.2023 18:41 Ответить
То устаревшая информация! По последним сведениям из ОПы цена по 17,00 грн/шт была, но яйца не покупались!
Короче, на нет и суда нет....
Шах и мат всем расследователям от зе-гроссмейстера.....
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13.12.2023 19:24 Ответить
Это разве что скиздили все 17 грн полностью.
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13.12.2023 21:04 Ответить
Це були ікони на мідній основі з посрібленим покриттям, позолотою та холодною емаллю "Янгола Охоронця", "Георгія Переможця", Божої Матері "Семистрільної" та "Казанської".

Я не експерт, але хіба "Казанська", це не російська ікона?
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13.12.2023 17:39 Ответить
А совки не розрізняють, де кацапське, де українське. На те вони й совки.
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13.12.2023 17:43 Ответить
Каза́нська іко́на Бо́жої Ма́тері - одна з найбільших святинь російської православної церкви, є однією з найвідоміших і найшанованих ікон Божої Матері на теренах Росії. За легендою, у 1579 році, під час царювання Івана Грозного, Богородиця з'явилася дев'ятирічній дівчинці Мотроні в Казані, при Московському митрополиті Антонії та Казанському архиєпископі Єремії, для укріплення віри Христової серед магометан, які населяли Казанське царство.

Це взято із нашої Вікіпедії. Ви краще їм пишіть, щоб виправляли.
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13.12.2023 18:08 Ответить
"Саме явлення відбулося наступним чином. Через деякий час після пожежі одній дев'ятирічній дівчинці Матроні, дочці стрільця царського війська - починає являтися Сама Божа Матір з повелінням відшукати Свій образ на одному з попелищ."
Яким чином образ потрапив у Казань нічого не знайшла.
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13.12.2023 19:03 Ответить
А хіба я заперечую, що вона московська?!
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13.12.2023 20:10 Ответить
Я тоді неправильно вас зрозумів.
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13.12.2023 20:13 Ответить
Ні не кацапська,андрій суздальський вкрав ії з Києва під час пограбування міста.
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13.12.2023 17:56 Ответить
андрій боголюбський (яке саркастичне поганяйло) вкрав ікону Вишгородської Божої Матері. Вона колись була в третьяковці.
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13.12.2023 18:09 Ответить
Кацапи ******* тулити до Бога своїх злочинців,тому я написав суздальський.
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13.12.2023 18:19 Ответить
Володимирська Ікона Божої Матері - одна з найголовніших святинь Росії. Як відомо, вона була викрадена з Вишгородського монастиря Андрієм Боголюбським, сином того самого Юрія Долгорукого, який вважається засновником московської держави.
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13.12.2023 21:04 Ответить
Відкрию вам таємницю - половина календаря " патріотичної" пцу - московські " святі"((( вже , не кажучи, про їх одяг... зате " патріотично" дати міняти вони готові по першій команді.. п.с. навіть , у глави угкц головний убор скопійований від кацапні
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13.12.2023 18:22 Ответить
Можливо, дуже далекий від релігії насправді. Мені просто дивно, що військові взагалі купували ікони, шахи зрозуміло, а ікони - ні.
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13.12.2023 18:28 Ответить
Чому?
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13.12.2023 19:12 Ответить
Тому, що одна із основ християнства як релігії, це "не вбий", а ти як військовий не просто маєш це робити, а ще й поставити на масовий потік. А релігійна людина вона буде за мир, проти насилля та вбивств, якщо це не крайній ісламізм якийсь звичайно.

Шахи, тут тобі і тактика, і мислення і стратегія.
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13.12.2023 19:20 Ответить
У вас дитяче уявлення про світ.вороги малюють християн мало не розумово відсталими образили- підстав другу щоку.підставляти щоку потрібно лише у випадку провокації якщо існує реальна загроза Бог дав людині розум і силу щоб відповісти на неї.а Бог завжди на боці правди і добра тому Україна переможе.
саме кацапи порушують заповідь не вбий тому що (в тому числі) їх примушує це робити сатана різними засобами обманом,грошима тощо а наші воїни зброя в руках Бога яка карає орду сатани.десятки тисяч карних злочинців,іуди-зрадники з чечні та донбассу,гвалтівники і вбивці військові рф-хіба це не орда сатани?
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13.12.2023 19:36 Ответить
Я не релігійна людина взагалі. Але мені очевидно, що глибоко віруючий зброю до рук брати не буде, піде в медики чи ще куди, але вбивати не стане. Для них це основа, але таких небагато насправді.

Коли зникне релігія, націоналізм, шовінізм, антисемітизм, ксенофобія, кількість воєн впаде до нуля. Звучить фантастично, знаю, але іншого шляху я не бачу, інакше людство себе просто знищить, що теж не самий поганий варіант для цієї планети.
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13.12.2023 19:45 Ответить
Я взяв ширший контекст, тому, що війни йдуть всюди та постійно. Але причини там завжди надумані та притягнуті за вуха.
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13.12.2023 19:49 Ответить
1.Саме глибоко віруючі в таких умовах беруть зброю до рук.наші воїни віддають своє життя та здоров'я за всіх нас.повторюючи тим самим жертву Сина Божого.
2.не знаю що ви розумієте під словом релігія.поясніть.
Ви мабуть хотіли сказати що ви невіруюча людина.це ваш вибір який я поважаю.
Якщо людина вірить що іх предками були щуроподібні істоти а потім мавпи.добе я не проти.
3.ви там писали що коли зникне все погане зникнуть і війни.корінь природи зла в думках роздратування породжує злість,злість породжує дурість,злість та дурість породжують гнів,гнів породжує вбивство.всі негативні емоції людини від сатани.від нездатності людини керувати своїми негативними емоціями через які сатана перетворює людину на свого раба.тому ті хто у житті відмовляються від допомоги Бога залишаються наодинці з дияволом.особливо в молодості коли здається що здоров'я та краса ніколи не закінчаться.
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13.12.2023 20:11 Ответить
Так, невіруюча правильніше. В моєму розумінні людину формує оточення та речі, часто випадкові, що відбуваються в її житті. Ніхто ж не народжується тираном чи вбивцею, але на протязі життя серед двох синів один чомусь іде не тієї стежкою. Так ось, за цим скоріше і стоять конкретні фактори та події. Криміналісти та психіатри іноді розбирають всю біографію, щоб зрозуміти, чому. Я розумію, що можна просто списати, що його спокусив диявол і все таке, але частіше є реальна причина. Навіть за ненавистю Гітлера до євреїв стояла причина, абсурдна в своїй суті.
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13.12.2023 20:26 Ответить
Нічого у житті людини не відбувається випадково.Бог дав людині право вибору.тобто свободу і саме від людини залежить добро вона буде робити чи зло.іншими словами оточення путєна (протягом життя) несе незначну відповідальність за його політику.тому що в основному це оточення (у зрілому віці). обирав він сам.теж саме стосується Гітлера.таким масовим вбивцям демон що частково керує діями злодія дарує вище задоволення у вигляді необмеженої влади (над людьми),задоволення від того що з нього зробили ідола.тощо.дрібним серійним вбивцям задоволення у вигляді сексуального задоволення від вбивства.недаремно деякі серійники казали що вони чули голоси які вимагали від них вбивати.
Це трохи схоже на різного роду депресії та нав'язливі думки та стани які призводять до самогубств (а ми знаємо що найперше задоволення сатани вбити людину та погубити їі душу) пияцтво,алкоголізм та наркоманія -вплив бісів нижчого світу пекла і саме від людини залежить чи зможе вона перемогти їх чи виростити їх до демонів вищого світу.
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13.12.2023 21:08 Ответить
З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо - Головнокомандувач ЗСУ привітав українців з Великоднем
і недарма на нашій техніці зображені білі хрести.
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13.12.2023 19:38 Ответить
Незабудьте задонатити
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13.12.2023 17:39 Ответить
якщо тільки підарам видно чергову зневагу до людей, то в нас проблема, бо їх не так багато
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13.12.2023 18:36 Ответить
Люди на фронті.
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13.12.2023 18:53 Ответить
*****?
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13.12.2023 17:41 Ответить
Ммда, а ми тут збираємо на авто для ЗСУ. А воно он як.
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13.12.2023 17:42 Ответить
Авто " для зсу" осідають по тцк.. вони на них дуже ********** возити своїх куриць і " ухилянтів"(((
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13.12.2023 18:24 Ответить
Не всі , звичайно, але...
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13.12.2023 18:26 Ответить
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13.12.2023 20:45 Ответить
Скоро пика цього бидляка просто трісне
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13.12.2023 22:47 Ответить
Ну не дрони ж їм купувати...
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13.12.2023 17:42 Ответить
А ЗМІ не приходило до макітри, що Генштаб контактує з військовими країн-союзників, яким власне шахи і ікони пішли на подарунки? Окрім того дняким військовим і волонтерам вручалися нагородні годинники. Чи військові повинні гранатами обмінюватись? До речі, а що там ОПа закуповувала і на які суми? То таємниця державна?
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13.12.2023 17:43 Ответить
Ага, міністру оборони Італії подарунок- шахи італійського виробництва...
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13.12.2023 17:51 Ответить
Так деякі воєнмори іншим воєнморам дарували золоті калаші і мечі з діамантами за мільйони баксів. Так що тут все досить скромно.
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13.12.2023 18:48 Ответить
Не зарано подарунками обмінюватись?!
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13.12.2023 17:58 Ответить
Зарано бабло на відбудову пмисити і фонди під Кубракова створювати.
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13.12.2023 18:46 Ответить
Хто в здоровому глузді буде смартчаси буде як іменні дарувати?
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13.12.2023 19:14 Ответить
після списдяних сотень ярдів МО треба ж якось насрати Залужному та Шапталі!!!
не знайшли мільярдів, навіть мільйонів то хоч тисячі знайшли
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13.12.2023 17:44 Ответить
А шахи Наполеон треба у Боневтіка пошукати..
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13.12.2023 18:14 Ответить
В якому місці.....
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13.12.2023 19:26 Ответить
Шмон по повній))
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13.12.2023 19:35 Ответить
Генштаб? Блин, кого же здесь размазать с дерьмом? Нет, не буду спешить - подожду, что авторитетные люди скажут.
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13.12.2023 17:45 Ответить
Це все що накопали на генштаб? Щось без вогнику.... Опа буде невдоволена.
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13.12.2023 17:45 Ответить
Якась дичина. Нащо генштабу ікони?
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13.12.2023 17:46 Ответить
гріхи на місці замолювати. Однією рукою вкрав, іншою на ікону перехрестився.
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13.12.2023 17:51 Ответить
Я думаю, що це були розумні годинники - Яблуко Годинник.
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13.12.2023 17:48 Ответить
6 грудня командира нагородили пам'ятним годинником від МО, це краще ніж дарувати гранати
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13.12.2023 17:48 Ответить
Як же нудить від всіх отих ублюдочних ублюдських ублюдків які продовжують обкрадати країну та військо яке боронить країну...
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13.12.2023 17:49 Ответить
Залужний отримав у спадок 1 мільйон $, від представника української діаспори з США, і передав на ЗСУ.
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13.12.2023 19:01 Ответить
То що? Завтра бубачка звільнить Шапталу? Ну і *** з ним. А Залужний тут до чого? Він кожну дупу на повороті не заносить. Адже зрозуміло що дєрьмак вирішив зайти здалеку. Падло смердюче.
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13.12.2023 17:49 Ответить
Зе поперек горла Залужний та Кличко стирчать. Ось і вигадує всіляку хрінь проти них. Знає ж, що звізда йому світить, от й прибирає конкурентів. А у Кличка бюджет Києва віджати хоче..
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13.12.2023 18:17 Ответить
І ти, Брут? Щось біднувато, порівняно з МО.
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13.12.2023 17:50 Ответить
Та одна програма на марафоні від куми президента коштує (на рік) у 50 разів дорожче.
А на ОП 19 мільярдів запланували (на рік)...
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13.12.2023 17:50 Ответить
Оці всі тилові криси, що все це погодили і причетні, мають піти в окопи, без варіантів! Ганьбіще!!
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13.12.2023 17:53 Ответить
Журналісти "Слідства.Інфо" зателефонували до членкині тендерного комітету фінансового управління Генерального штабу ЗСУ Ірини Таргонської, щоб запитати, для чого Генштабу так необхідно було купувати дорогі шахи та посуд, але відповідь не отримали.

Правильно. "нє царскоє ето дєло" пояснювати щось. все одно завтра забудеться, а у "членкині" тендерного комітету є справи важливіші.
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13.12.2023 17:55 Ответить
Будь хто може зателофонувани Ірина Таргонська +38 (044) 454-44-47
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13.12.2023 17:57 Ответить
483 тисячі гривень?
Вражає.
Оце розмах так розмах!
Гадаю один кокаїновий тур в Аргентину коштував в декілька десятків разів дорожче ніж ці сувеніри.
Шльондрам від журналістики дали команду напаскудити Залужному!
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13.12.2023 17:58 Ответить
Так, бідний, бо передав 1 млн$, на ЗСУ. А міг би бути багатим.
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13.12.2023 19:03 Ответить
Ти з числа дурнів.
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13.12.2023 21:05 Ответить
Інформація від американців. А ви звідки вилизли, що Залужного зеленим приписали?
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13.12.2023 22:31 Ответить
Будь хто може зателофонувани Ірина Таргонська +380444544447
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13.12.2023 17:59 Ответить
Тю.....та це капейки!!!Правда?Гранати один одному дарують....Тю....херня.Зеленський чи Безугла чи хто винен шо генштаб шашки купив.....Така мелочь правда?))))Ну по чесному.Херня ж правда?
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13.12.2023 18:04 Ответить
Хроника одного президента.

13.‎12.‎2023

"Генштаб ЗСУ під час війни витратив 483 тис. грн на подарункові шахи, смартгодинники, кришталь та ікони " -покотилось по змі-"марафон". Купляли, дарували бійцям і іноземним гостям. ОДИН день перебування Зеленського в The Hay - Adams (800 16th Street Northwest, Northwest, Вашингтон, DC 20006) обійшовся платникам податків в ТРИ рази дорожче ніж витрати ГШ за рік. Чи цікавитись цим " українським журналістам" Єрмак не дозволяє ? " О дипломовані раби ...
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13.12.2023 18:26 Ответить
В этой истории странно, что должностное лицо не в состоянии прокомментировать эти покупки. Если на подарки то что в этом криминального? Ответила бы и закрыла спекуляции. А так получается что подарки может пошли в нужные карманы.
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13.12.2023 18:06 Ответить
абалдеть! цілих 400к ( скільки там в $?) на подарункові речі за 2 роки війни...цікаво де вони, може отримані офіцерами за службу чи всьо "гадкій" залужний в афшорах сховав?
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13.12.2023 18:08 Ответить
Ага! Їжачки зелеі вірять, що Залужний і Шаптала на кожній руці носять по 10 смарт-годиннників, грають один з одним подарунковими шахами і у себе вдома всв серванти забили кришталевими вазами, а стіни - іконами. 😁
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13.12.2023 18:54 Ответить
думаю не вірять теж, та не заважає для плєбса це вкидати
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13.12.2023 18:59 Ответить
Служба Протокольних заходів ГШ ЗСУ та Моу з їх фінансистами, і не такі речі оформлять…
Резніков з тараном, можуть підтвердити… нахарчувалися і вони добряче, з цих подарунків
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13.12.2023 18:14 Ответить
Я так скажу,півмільйона це небагато.Це не 8 лямів на проект реставрації стадіону у прифронтовому місті.І надто зайвого там немає нічого.
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13.12.2023 18:30 Ответить
Подарунки всі хочуть і зсу теж
Тому не треба писати гнівні коментарі
Уявіть собі військовому роблять пам'ятні подарунки -це приємні речі
А наш народ мабуть не любить коли дають подарунки тим хто заслужив
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13.12.2023 18:33 Ответить
І при цьому ми вимагаємо від партнерів якоїсь допомоги?
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13.12.2023 18:37 Ответить
А 28 млн.грн. якийсь квартальній шаболді на "тихий вечер" ?
За сов.армії теж були "наградние часи" дарували "командирские" і позолочені "слава" з гравіркою, тепер продають як раритети на антикварних сайтах.
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13.12.2023 18:38 Ответить
ого, цілий Генеральний штаб, витратив півтори зарплати айтішніка на подарунки військовим.

Безугла - то ти пишеш статтю, чи я щозь поплутав? Чи сам ермак в журналісти пішов?
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13.12.2023 19:02 Ответить
Марьянка плывет
и видит небо в алмазах
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13.12.2023 23:47 Ответить
Купляли, дарували бійцям і іноземним гостям.

ОДИН день перебування Зеленського в The Hay - Adams (800 16th Street Northwest, Northwest, Вашингтон, DC 20006) обійшовся платникам податків в ТРИ рази дорожче ніж витрати ГШ за рік.

 Чи цікавитись цим " українським журналістам" Єрмак не дозволяє ?
" О дипломовані раби ..."

Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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13.12.2023 19:23 Ответить
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13.12.2023 20:43 Ответить
абсолютно смішна сума.
500 тис. ₴ по курсу 37 за бакс за два роки (24 місяці) виходить по 500 баксів в місяць.

на кацапії он генерали і чиновники мають вілли, яхти, підприємства і військовий бюджет там ВЗАГАЛІ ЗАСЕКРЕЧЕНО!
в сша пентагон "загубив", правда потім і "знайшов" ШІСТЬ МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ військової допомоги для України!

а тут якихось нещасних 500 доларів в місяць.....
на якого лоха розрахований цей розгін "зради"?
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13.12.2023 22:42 Ответить
ікони треба для того, щоб іти в НАТО, хіба не зрозуміло - по іншому не візьмуть
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13.12.2023 23:29 Ответить
11.‎12.‎2023

Перше, про що зранку дізнаються сенатори США перед візитом до них Зеленського, це те, що делегація країни, яка просить в них $40-60 млрд. поселилась в 6 кімнатах готелю (назва не розголошується з питань безпеки, вимога США), де ціни починаються від 45 000$, а одного з 68 000$ за добу.

Тобто по мінімуму за добу витратили 270 тис $ лише на оренду номерів готелю.
Па багатаму
А похарчєваться у скільки обійшлося?
І все це з бюджету країни в якій іде війна. Хорошу годівничку собі зайшли, бюджет називається.
Стефанчук теж не відстає. Скоро в двері не влізе.

13.‎12.‎2023

"Генштаб ЗСУ під час війни витратив 483 тис. грн на подарункові шахи, смартгодинники, кришталь та ікони " -покотилось по змі-"марафон". Купляли, дарували бійцям і іноземним гостям. ОДИН день перебування Зеленського в The Hay - Adams (800 16th Street Northwest, Northwest, Вашингтон, DC 20006) обійшовся платникам податків в ТРИ рази дорожче ніж витрати ГШ за рік. Чи цікавитись цим " українським журналістам" Єрмак не дозволяє ?
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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15.12.2023 01:06 Ответить
 
 