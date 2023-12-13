Генштаб ВСУ во время войны потратил 483 тыс. грн на подарочные шахматы, смартчасы, хрусталь и иконы, - СМИ
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В 2023 году финансовое управление Генерального штаба ВСУ провело 116 закупок разных товаров и услуг на общую сумму около 10 млн грн. Журналисты обнаружили, что на втором году полномасштабного вторжения РФ Генштаб покупает подарочные дорогие итальянские шахматы, смартчасы Apple Watch, иконы и наборы хрустальной посуды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Следствие.Инфо.
Генштаб ВСУ в 2023 году дважды покупал иконы. Первая такая закупка была в июне. Согласно заключенному договору, Генштаб заплатил предпринимателю Неле Ильченко 36,5 тыс. грн за три иконы в серебряном убранстве: "Юрия Победного", "Неопалимая Купина" и "Святого Николая". Второй раз покупали уже четыре иконы у предпринимателя Олега Рубниковича за 48, 4 тыс. грн. Это были иконы на медной основе с посеребренным покрытием, позолотой и холодной эмалью "Ангела Хранителя", "Георгия Победителя", Божией Матери "Семистрельной" и "Казанской".
К слову, в конце 2022 года Генштаб тоже покупал 5 икон у Нели Ильченко за 35,9 тыс. грн.
Кроме икон, предприниматель Олег Рубникович продал Генштабу еще шахматы за 39,4 тыс. грн. Речь идет о дорогих итальянских шахматах "Римляне" и двух различных комплектациях набора "Наполеон".
Еще Генштаб потратил в этом году 68,8 тыс. грн на 10 наборов хрустальной посуды.
В этом году Генштаб организовал 20 различных закупок наградных часов. На это потратили 3,9 млн грн в общей сложности, из которых 1,1 млн — на покупку смартчасов. К примеру, 30 июня 2023-го Генштаб ВСУ купил 21 Apple Watch за 290 тыс. грн.
Журналисты "Следствия.Инфо" позвонили члену тендерного комитета финансового управления Генерального штаба ВСУ Ирине Таргонской, чтобы спросить, для чего Генштабу так необходимо было покупать дорогие шахматы и посуду, но ответа не получили.
Пожалуйста, подождите...
якщо нагороджувати то ************...але може бути, як помічником залужного чистяковим...
Они перепродали Резнику примерно 360 тыс. яиц.
Короче, на нет и суда нет....
Шах и мат всем расследователям от зе-гроссмейстера.....
Я не експерт, але хіба "Казанська", це не російська ікона?
Це взято із нашої Вікіпедії. Ви краще їм пишіть, щоб виправляли.
Яким чином образ потрапив у Казань нічого не знайшла.
Шахи, тут тобі і тактика, і мислення і стратегія.
саме кацапи порушують заповідь не вбий тому що (в тому числі) їх примушує це робити сатана різними засобами обманом,грошима тощо а наші воїни зброя в руках Бога яка карає орду сатани.десятки тисяч карних злочинців,іуди-зрадники з чечні та донбассу,гвалтівники і вбивці військові рф-хіба це не орда сатани?
Коли зникне релігія, націоналізм, шовінізм, антисемітизм, ксенофобія, кількість воєн впаде до нуля. Звучить фантастично, знаю, але іншого шляху я не бачу, інакше людство себе просто знищить, що теж не самий поганий варіант для цієї планети.
2.не знаю що ви розумієте під словом релігія.поясніть.
Ви мабуть хотіли сказати що ви невіруюча людина.це ваш вибір який я поважаю.
Якщо людина вірить що іх предками були щуроподібні істоти а потім мавпи.добе я не проти.
3.ви там писали що коли зникне все погане зникнуть і війни.корінь природи зла в думках роздратування породжує злість,злість породжує дурість,злість та дурість породжують гнів,гнів породжує вбивство.всі негативні емоції людини від сатани.від нездатності людини керувати своїми негативними емоціями через які сатана перетворює людину на свого раба.тому ті хто у житті відмовляються від допомоги Бога залишаються наодинці з дияволом.особливо в молодості коли здається що здоров'я та краса ніколи не закінчаться.
Це трохи схоже на різного роду депресії та нав'язливі думки та стани які призводять до самогубств (а ми знаємо що найперше задоволення сатани вбити людину та погубити їі душу) пияцтво,алкоголізм та наркоманія -вплив бісів нижчого світу пекла і саме від людини залежить чи зможе вона перемогти їх чи виростити їх до демонів вищого світу.
і недарма на нашій техніці зображені білі хрести.
не знайшли мільярдів, навіть мільйонів то хоч тисячі знайшли
А на ОП 19 мільярдів запланували (на рік)...
Правильно. "нє царскоє ето дєло" пояснювати щось. все одно завтра забудеться, а у "членкині" тендерного комітету є справи важливіші.
Вражає.
Оце розмах так розмах!
Гадаю один кокаїновий тур в Аргентину коштував в декілька десятків разів дорожче ніж ці сувеніри.
Шльондрам від журналістики дали команду напаскудити Залужному!
13.12.2023
"Генштаб ЗСУ під час війни витратив 483 тис. грн на подарункові шахи, смартгодинники, кришталь та ікони " -покотилось по змі-"марафон". Купляли, дарували бійцям і іноземним гостям. ОДИН день перебування Зеленського в The Hay - Adams (800 16th Street Northwest, Northwest, Вашингтон, DC 20006) обійшовся платникам податків в ТРИ рази дорожче ніж витрати ГШ за рік. Чи цікавитись цим " українським журналістам" Єрмак не дозволяє ? " О дипломовані раби ...
Резніков з тараном, можуть підтвердити… нахарчувалися і вони добряче, з цих подарунків
Тому не треба писати гнівні коментарі
Уявіть собі військовому роблять пам'ятні подарунки -це приємні речі
А наш народ мабуть не любить коли дають подарунки тим хто заслужив
За сов.армії теж були "наградние часи" дарували "командирские" і позолочені "слава" з гравіркою, тепер продають як раритети на антикварних сайтах.
Безугла - то ти пишеш статтю, чи я щозь поплутав? Чи сам ермак в журналісти пішов?
и видит небо в алмазах
ОДИН день перебування Зеленського в The Hay - Adams (800 16th Street Northwest, Northwest, Вашингтон, DC 20006) обійшовся платникам податків в ТРИ рази дорожче ніж витрати ГШ за рік.
Чи цікавитись цим " українським журналістам" Єрмак не дозволяє ?
" О дипломовані раби ..."
Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
500 тис. ₴ по курсу 37 за бакс за два роки (24 місяці) виходить по 500 баксів в місяць.
на кацапії он генерали і чиновники мають вілли, яхти, підприємства і військовий бюджет там ВЗАГАЛІ ЗАСЕКРЕЧЕНО!
в сша пентагон "загубив", правда потім і "знайшов" ШІСТЬ МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ військової допомоги для України!
а тут якихось нещасних 500 доларів в місяць.....
на якого лоха розрахований цей розгін "зради"?
Перше, про що зранку дізнаються сенатори США перед візитом до них Зеленського, це те, що делегація країни, яка просить в них $40-60 млрд. поселилась в 6 кімнатах готелю (назва не розголошується з питань безпеки, вимога США), де ціни починаються від 45 000$, а одного з 68 000$ за добу.
Тобто по мінімуму за добу витратили 270 тис $ лише на оренду номерів готелю.
Па багатаму
А похарчєваться у скільки обійшлося?
І все це з бюджету країни в якій іде війна. Хорошу годівничку собі зайшли, бюджет називається.
Стефанчук теж не відстає. Скоро в двері не влізе.
13.12.2023
"Генштаб ЗСУ під час війни витратив 483 тис. грн на подарункові шахи, смартгодинники, кришталь та ікони " -покотилось по змі-"марафон". Купляли, дарували бійцям і іноземним гостям. ОДИН день перебування Зеленського в The Hay - Adams (800 16th Street Northwest, Northwest, Вашингтон, DC 20006) обійшовся платникам податків в ТРИ рази дорожче ніж витрати ГШ за рік. Чи цікавитись цим " українським журналістам" Єрмак не дозволяє ?
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html