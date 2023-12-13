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Стыдно слышать об усталости от войны в Европе, мы не можем позволить себе устать раньше, чем украинцы в окопах, - премьер Дании Фредериксен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

фредеріксен

Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что ей стыдно слышать об усталости от войны в Европе. Российский диктатор Владимир Путин надеется на раскол и истощение, поэтому Украина нуждается в большей военной поддержке.

Об этом она заявила в разговоре с журналистами после встречи с лидерами нордических стран и президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.dk.

По словам Фредериксен, усталость и истощение из-за войны в Европе – это то, чего хочет президент РФ Владимир Путин.

"Путин надеется на раскол и истощение. Мне стыдно слышать об усталости от войны в Европе. Я могу понять это, если вы находитесь в окопах или если вы украинец, но остальные из нас просто не могут позволить себе устать раньше, чем украинцы", - отметила премьер Дании.

Читайте также: В НАТО не должно быть места для усталости от войны. Мы должны поддерживать Украину, – премьер Дании Фредериксен

По словам Фредериксен, поддержка Украины остается массовой и широкой, даже несмотря на то, что "несколько правых политиков и республиканцев" начинают постепенно отступать.

"Мы должны быть одними из тех, кто твердо стоит на игровом поле, и мне приятно видеть, что большинство датчан поддерживают это", - подчеркнула она.

Она отметила, что Украина нуждается в большей поддержке, особенно военной.

"Но также и моральной поддержки от всех нас, кто тоже стремится к миру. Все знают, что стоит на кону. Если мы пошатнемся в нашей вере в победу демократии и мира, то кто мы такие?" - добавила Фредериксен.

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Она отметила также, что саммит ЕС, который состоится в четверг и пятницу и на котором будет обсуждаться членство Украины в ЕС, будет "очень сложным".

"Самый сложный вопрос – это вопрос расширения ЕС", - добавила премьер Дании.
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Топ комментарии
+19
Той випадок, коли у жінок при владі яйця набагато крутіші, ніж у багатьох чоловіків!

Дякую, пані Метте - Ви добре розумієте сутність цієї війни!
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13.12.2023 17:38
+10
Дякуємо цій малій, але великій країні! Слава Данії, слава Україні!
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13.12.2023 18:14
+7
Якщо вже дуже втомляться, то мають знати, що їхні занепокоєння стріляють на значно меншу відстань ніж рашистські гради. Перевірено асфальтом.
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13.12.2023 17:36
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Правила форума Совет форумчан
так вы же сами за последние 35 лет вырастили у себя инфантильное общество которое живёт в стране розовых пони и летающих розовых носорогов. Да ещё и толерантное до трусливости общество потребителей.

Вот послушайте.
https://www.youtube.com/watch?v=qGNkI2H8Wbc&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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13.12.2023 17:36 Ответить
Такими были 80% украинцев до 2014 года, 50% до 2022 года и 25% сейчас.
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13.12.2023 17:43 Ответить
статистику сам придумал?
Украинец - работяга
А кацап - лодырь - готовый умереть тольк оне работать
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13.12.2023 18:10 Ответить
не украинцев, а граждан Украины
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13.12.2023 18:40 Ответить
Дякую, Старий, за Леся Поддеревянського!
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13.12.2023 20:15 Ответить
Не ма за шо.
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13.12.2023 20:38 Ответить
Якщо вже дуже втомляться, то мають знати, що їхні занепокоєння стріляють на значно меншу відстань ніж рашистські гради. Перевірено асфальтом.
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13.12.2023 17:36 Ответить
і яйцями по 18 рублей за штуку - як у кацапів
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13.12.2023 18:11 Ответить
Той випадок, коли у жінок при владі яйця набагато крутіші, ніж у багатьох чоловіків!

Дякую, пані Метте - Ви добре розумієте сутність цієї війни!
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13.12.2023 17:38 Ответить
так пані Матте!!!
в Україні, в містах де не було орків деякі теж втомилися від війни
а перші біженці і іх переважна більшість це захід та центр України
так що Ви маєте рацію щодо втоми
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13.12.2023 17:39 Ответить
Сьогодні просто день гучних гасел.
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13.12.2023 17:41 Ответить
Втома буває навіть у метала. Проте українству не відомо таке поняття - не до втоми: давити слід нещадно, щомиті болотних покидьків якбільше.
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13.12.2023 17:47 Ответить
Усе що я бачу - це дуже великi яйця 👍
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13.12.2023 17:51 Ответить
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13.12.2023 18:08 Ответить
Підтримуйте українських військових - це воїни світу ‼️‼️
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13.12.2023 18:09 Ответить
Дякуємо цій малій, але великій країні! Слава Данії, слава Україні!
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13.12.2023 18:14 Ответить
Для справки:
Площадь Дании - 42 950км/2,
Площадь Харьковской обл.- 31450км/2.
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13.12.2023 18:32 Ответить
Є ще в Данії Гренландія у три з гаком рази більша за Україну та Фарерські о-ва
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13.12.2023 19:30 Ответить
Красуня ❤️
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13.12.2023 19:02 Ответить
У датчан ще не вивітрився дух їх славетних предків-вікінгів
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13.12.2023 19:34 Ответить
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13.12.2023 20:18 Ответить
 
 