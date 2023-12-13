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Новости АвтоВойна в Украине
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обстрел (20252) порт (678) АМПУ (50)

В результате атак россиян с середины июля повреждены 105 объектов портовой инфраструктуры, - АМПУ

Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине

порт,ізмаїл

Российские оккупационные войска с 18 июля поразили 105 объектов портовой инфраструктуры Украины и шесть гражданских построек. Погибли три человека, 12 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как говорится, об этом рассказал глава ГП "Администрация морских портов Украины" Юрий Литвин на итоговой встрече команды Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

По его информации, в результате массированных атак было повреждено или частично разрушено 10 элеваторов, два трубопровода, 34 административных здания, 26 складов с растительным маслом и топливом, 93 транспортных средства, а также 69,7 тыс. кв.м. складов хранения зерновых грузов и 62 тыс. тонн зерновых грузов.

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Литвин добавил, что в результате российских обстрелов портовой инфраструктуры погибли три человека, 12 получили ранения.

Он добавил, что формируется список уничтоженного и поврежденного имущества и оценивается стоимость восстановления объектов.

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13.12.2023 17:57 Ответить
Это АМПУ куда братишка Ермака людишек устраивал???
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13.12.2023 18:04 Ответить
Мабуть, Шмигаль та Гончарук, завчасно готували Україну до таких наслідків, на виконання відповідного Законодавства в Україні!
Це їх ПРЯМИЙ ОБОВЯЗОК, відповідно до Регламенту КабМіну!!
Як на це відреагували в СБУ, ДБР та з Офісу ГПУ Костіна, питання ДО НИХ відкрите… МОЖЛИВО, як і баканову премію виписали на пів міліони грн, за бездіяльність в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД з 2014 року!!
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13.12.2023 18:09 Ответить
 
 