В результате атак россиян с середины июля повреждены 105 объектов портовой инфраструктуры, - АМПУ
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Российские оккупационные войска с 18 июля поразили 105 объектов портовой инфраструктуры Украины и шесть гражданских построек. Погибли три человека, 12 получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как говорится, об этом рассказал глава ГП "Администрация морских портов Украины" Юрий Литвин на итоговой встрече команды Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
По его информации, в результате массированных атак было повреждено или частично разрушено 10 элеваторов, два трубопровода, 34 административных здания, 26 складов с растительным маслом и топливом, 93 транспортных средства, а также 69,7 тыс. кв.м. складов хранения зерновых грузов и 62 тыс. тонн зерновых грузов.
Литвин добавил, что в результате российских обстрелов портовой инфраструктуры погибли три человека, 12 получили ранения.
Он добавил, что формируется список уничтоженного и поврежденного имущества и оценивается стоимость восстановления объектов.
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Це їх ПРЯМИЙ ОБОВЯЗОК, відповідно до Регламенту КабМіну!!
Як на це відреагували в СБУ, ДБР та з Офісу ГПУ Костіна, питання ДО НИХ відкрите… МОЖЛИВО, як і баканову премію виписали на пів міліони грн, за бездіяльність в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД з 2014 року!!