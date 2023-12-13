В результате атак россиян с середины июля повреждены 105 объектов портовой инфраструктуры, - АМПУ

Российские оккупационные войска с 18 июля поразили 105 объектов портовой инфраструктуры Украины и шесть гражданских построек. Погибли три человека, 12 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как говорится, об этом рассказал глава ГП "Администрация морских портов Украины" Юрий Литвин на итоговой встрече команды Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

По его информации, в результате массированных атак было повреждено или частично разрушено 10 элеваторов, два трубопровода, 34 административных здания, 26 складов с растительным маслом и топливом, 93 транспортных средства, а также 69,7 тыс. кв.м. складов хранения зерновых грузов и 62 тыс. тонн зерновых грузов.

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Литвин добавил, что в результате российских обстрелов портовой инфраструктуры погибли три человека, 12 получили ранения.

Он добавил, что формируется список уничтоженного и поврежденного имущества и оценивается стоимость восстановления объектов.

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