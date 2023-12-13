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Новости За рубежом
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Евросоюз – не "венгерский базар", - премьер Бельгии Де Кроо резко ответил на заявления Орбана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кроо

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подверг критике венгерского коллегу Виктора Орбана и заявил, что ЕС не является "венгерским базаром".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, которого цитирует The Guardian.

Выступая по прибытии на саммит по Западным Балканам, премьер-министр Бельгии повторил слова люксембургского коллеги о том, что ЕС не является "базаром". В частности он предупредил Виктора Орбана, о невозможности обмена поддержки Украины на его политическую поддержку.

14 и 15 декабря состоится саммит лидеров стран Европейского союза. Во время заседания ожидаются решения относительно перспектив интеграции Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. Венгрия, как ожидается, будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что его страна выступает против открытия диалога о вступлении Украины. Тем временем Орбан начал призывать топ-чиновников не поднимать вопрос интеграции во время предстоящего саммита.

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Топ комментарии
+43
Цих венгрів треба вигнати та й діла. Де таке видано шоб ті хто лиш просить допомоги не має економіки взагалі шось там диктує
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13.12.2023 19:01
+32
Кремлевский цыган уже достал всех в ЕС.
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13.12.2023 19:07
+25
Схоже, угорський азіатський базар зі стихійного будуть приводити у нормальний стан респектабельного торгового центру. І почуть вже найближчими днями. Не думаю, що угри пробачать Орбану, якщо ЄС їх виставить за двері.
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13.12.2023 19:05
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Цих венгрів треба вигнати та й діла. Де таке видано шоб ті хто лиш просить допомоги не має економіки взагалі шось там диктує
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13.12.2023 19:01 Ответить
А як? Вони ж користуються тим що не прописане примусове вигнання. З ЄС можна вийти тільки за власним бажанням.
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13.12.2023 19:51 Ответить
какають на орбана а йому божа роса
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13.12.2023 19:05 Ответить
Град.
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13.12.2023 20:01 Ответить
Орбану роса із чрєсєл ***** дорожча.

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13.12.2023 21:27 Ответить
golden rain
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13.12.2023 22:49 Ответить
Схоже, угорський азіатський базар зі стихійного будуть приводити у нормальний стан респектабельного торгового центру. І почуть вже найближчими днями. Не думаю, що угри пробачать Орбану, якщо ЄС їх виставить за двері.
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13.12.2023 19:05 Ответить
Не знаю, на скільки це можливо юридично, але, як на мене, не погано було б тимчасово призупинити членство Угорщини в ЄС. Десь року для початку вистачило, щоб угорці вирішили, що їм дорожче: ЄС чи Орбан.
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13.12.2023 19:21 Ответить
Це неможливо, й угорці чудово знають про це. Тому так себе поводять.
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13.12.2023 20:47 Ответить
Кремлевский цыган уже достал всех в ЕС.
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13.12.2023 19:07 Ответить
Ой як невдобно вийшло, натяк на циганкуватісь прямо по морді обличчя, здається шо ЄС шось запідозрив
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13.12.2023 19:08 Ответить
Доиграются венгры до возврашения в соцлагерь.
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13.12.2023 19:10 Ответить
Якщо бути точним, то ЄС -- це таке соціялістичне болото, що совок навіть близько не стояв.

Совок не годував сотні тисяч дармоїдів, збираючи їх зі всього світу.

За кордоном, в Африці, в Азії, Латинській Америці -- так. Годував комуняцькі режими. Але не в себе дома.
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13.12.2023 20:32 Ответить
зимове загострення чи авітаміноз?
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13.12.2023 20:37 Ответить
У Орбана синдром Путіна - У Путіна ж вийшло залякати НАТО, США і всякі ЄС...
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13.12.2023 19:13 Ответить
Круто...поставили циган на місце
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13.12.2023 19:17 Ответить
А де там цигане?
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13.12.2023 20:33 Ответить
Угорці, це частина драпанувших із земель на яких сьогодні панують мокші. Угри - такі самі угро-фіни, як і москалі, тільки потребляючі європейський хліб і європейські надбання. Пройшло майже тисячоліття, як вони втекли від мокшів, але навіть живучи поміж європейців мокші з них не вийшли.
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13.12.2023 19:20 Ответить
Ма́нсі, раніше ю́гра (у́гри) - народ угорської гілки угро-фінської сім'ї народів. Раніше об'єднувався зі спорідненим народом хантами під загальною назвою обські угри чи югра.
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13.12.2023 23:59 Ответить
То може пора рішення приймати більшістю
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13.12.2023 19:21 Ответить
роми, сінті, мад'яри та інші цигани ))
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13.12.2023 19:24 Ответить
Венгров бы из Шенгена выставить хотя бы на время.
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13.12.2023 19:25 Ответить
Зараз самий час підняти питання про виключення УГОРЩІНИ з ЕС ТА ШАНГЕНУ , тоді влада Угорщини на колінах приповзе до Брюсселю , бо угорці у Будапешті винесуть цю владу нафіг, як зрозуміють що до Австрії вьездати треба по візах
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13.12.2023 19:31 Ответить
Потакали путину - получили войну, будите потакать орбану - получите проблемы в ЕС.
Исключить Венгрию из ЕС и ввести им визовый режим - ЕС укрепится, станет монолитнее и дееспособнее !!!
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13.12.2023 19:31 Ответить
Респект де Кроо!!!
Що таке,що ніхто не може поставити на місце цих угорських лізбіянів?
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13.12.2023 19:37 Ответить
не хотят
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13.12.2023 21:49 Ответить
Не так просто, випєрдоліть, потрібно закони ЄС зробити,більш жорсткішими.
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13.12.2023 19:49 Ответить
Орбан торгує авторитетом ЄС, як циган картоплею на базарі!!
Але тут, мова йде про ЖИТТЯ та СМЕРТЬ Українців під час московської окупації України!!!
Виходить, що Орбан, допомага воєнному злочинцеві, - ****
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13.12.2023 20:41 Ответить
а если быть еще точне - "цыганский базар"
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13.12.2023 20:44 Ответить
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо не употребляет ,,ВЕНГЕРСКОЕ САЛО ,, Источник: https://censor.net/ru/n3461424
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13.12.2023 21:44 Ответить
Хвіст собакою махає.
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13.12.2023 23:44 Ответить
Опустили мадярського ******* до рівня базарної торговки.
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14.12.2023 00:06 Ответить
 
 