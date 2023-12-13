Евросоюз – не "венгерский базар", - премьер Бельгии Де Кроо резко ответил на заявления Орбана
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Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подверг критике венгерского коллегу Виктора Орбана и заявил, что ЕС не является "венгерским базаром".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, которого цитирует The Guardian.
Выступая по прибытии на саммит по Западным Балканам, премьер-министр Бельгии повторил слова люксембургского коллеги о том, что ЕС не является "базаром". В частности он предупредил Виктора Орбана, о невозможности обмена поддержки Украины на его политическую поддержку.
14 и 15 декабря состоится саммит лидеров стран Европейского союза. Во время заседания ожидаются решения относительно перспектив интеграции Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. Венгрия, как ожидается, будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что его страна выступает против открытия диалога о вступлении Украины. Тем временем Орбан начал призывать топ-чиновников не поднимать вопрос интеграции во время предстоящего саммита.
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Совок не годував сотні тисяч дармоїдів, збираючи їх зі всього світу.
За кордоном, в Африці, в Азії, Латинській Америці -- так. Годував комуняцькі режими. Але не в себе дома.
Исключить Венгрию из ЕС и ввести им визовый режим - ЕС укрепится, станет монолитнее и дееспособнее !!!
Що таке,що ніхто не може поставити на місце цих угорських лізбіянів?
Але тут, мова йде про ЖИТТЯ та СМЕРТЬ Українців під час московської окупації України!!!
Виходить, що Орбан, допомага воєнному злочинцеві, - ****