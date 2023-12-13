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Россияне запустили "Шахеды" в сторону Днепропетровщины и в направлении Одесчины, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Состоялся пуск БПЛА типа Shahed на южном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Движение БпЛА типа Shahed из Запорожской в направлении Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Также в Воздушных силах в 19:27 сообщили о движении ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
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