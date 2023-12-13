Россияне запустили "Шахеды" в сторону Днепропетровщины и в направлении Одесчины, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Состоялся пуск БПЛА типа Shahed на южном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Движение БпЛА типа Shahed из Запорожской в направлении Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Также в Воздушных силах в 19:27 сообщили о движении ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Читайте также: Россия начала запускать по Украине "шахеды" из пяти разных пунктов, чтобы усложнить работу ПВО, - британская разведка