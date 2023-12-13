РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14281 посетитель онлайн
Новости Война в Украине
1 455 3
дроны (2135) Воздушные силы (993)

Россияне запустили "Шахеды" в сторону Днепропетровщины и в направлении Одесчины, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед

Состоялся пуск БПЛА типа Shahed на южном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Движение БпЛА типа Shahed из Запорожской в направлении Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Также в Воздушных силах в 19:27 сообщили о движении ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Читайте также: Россия начала запускать по Украине "шахеды" из пяти разных пунктов, чтобы усложнить работу ПВО, - британская разведка
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підори кацапсячі!
показать весь комментарий
13.12.2023 19:26 Ответить
Коли тисяча терористів хамаз атакували Ізраїль піднявся весь світ ,а тут таке відбуваєтся кожен день і стоять на нашій землі майже півмільйона рашиських терористів вбивць які мають ************ техніку ,вони зруйнували сотні міст і сіл ,вони вбили понад сто тисяч українців і мільйони вигнали з своєї землі і світ мовчить як і ті хто втік за кордон від війни.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:11 Ответить
Сегодня я былa в гостях у женщины из Украины, Одессы, и она показала мне атаку дрона со своего мобильного телефона. Было страшно, когда он взорвался. На самом деле понятно, что дроны несут смерть.
Желаю всем украинцам поддержки и победы в войне
показать весь комментарий
13.12.2023 22:23 Ответить
 
 