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Байден о помощи США для Украины: Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Палате представителей одобрить помощь Украине и Израилю до начала каникул в связи с праздниками.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Республиканцы в Палате представителей хотят покинуть город, не передав критическое финансирование для Израиля и Украины.
Относительно нашей границы нельзя сказать, что есть кризис, а потом сказать, что хочешь поехать на три недели.
Мяч на их поле.
Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою", – написал Байден.
Топ комментарии
+10 Патрик Джейн
показать весь комментарий13.12.2023 20:32
+3 Сергей Гусаченко fb2284c8
показать весь комментарий13.12.2023 20:52
+2 Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий13.12.2023 20:49
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Пожалуйста, подождите...
President Barack Obama was caught on camera on Monday assuring outgoing Russian President Dmitry Medvedev that he will have "more flexibility" to deal with contentious issues like missile defense after the U.S. presidential election.
March 26, 2012 2:09 PM CDT
А взагалі знайди час, і порівняй, чим обидва займалися, ніж багно на вентилятор кидати.
А Байден здебільшого спить.
Вони й роблять. А те, що наші ЗМІ цитують лише демократів, не означає, що республіканці тупо вперлися, вони питають, відповідають, пояснюють... Ну так, вони думають про США, це правда, і що? США завжди думали про США.
внутрішня ненависть наростає, розуміти чому так неважко....
Ну-ну.
Він додав, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери».
якщо не приймають, а вони не приймуть
то зберуться вже в середині січня
якраз буде бюджетна криза
так як закінчується тимчасовий бюджет
проблема більше для Байдена, ніж для України
марафон казав, що "халяви" достатньо для наступу, тому лендліз не потрібен
зараз наступу немає, як сказали зима, все завмирає
якщо раніше виділяли 1млрд в місяць, то зараз 200млн
при невикористанному залишку 4.8млрд
"Не все пропало) Сьогодні конгресу оголосили, що працюють до 21.12 замість 15 грудня, якщо буде deal по кордону. Продовжили роботу Конгресу ще на тиждень. А одже у нас є ще тиждень, тому тримаємо кулачки, щоб домовилися. Схоже демократи готові йти на поступки, зважаючи, що Сенатора Мерфі, який був переговорриком від демократів відсторонили, і щараз перемовиниведе голова демократів в Сенаті сенатор Шумер. Кажуть, що Байден після зустрічі з Зеленським теж сказав іти на поступки."
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LgdEEYjXQkDoHCVWvXyVF6pvzJ5PwoHzcFaED3mNfijHBnyTUqx5WN6e4k3Jdbfpl&id=100000494527006
що представляє собою цей запит
110млрд, 61млрд начебто на Україну - тобто половина щось інше
також була інформація, що на зброю PDA дають 25млрд - правда це Ізраїль+Україна. Ізраїлю треба 14млрд.
На USAI запросили начебто 10млрд. USAI 2022-2023 років, замовили десь на 20% з 20млрд.
При цьому зараз залишок PDA 4.8млрд, те що не було бажання використати до 1 жовтня 2023 з наданих 14.5 млрд
Якщо це правда, то 25-14=11млрд, 1 млрд в місяць, так само як в 2023 році
Для оборони на рік цього вистачить, а що далі?
про победу Трампа постсовкой секте лучше не говорить.
"Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон відмовився підтримати заклик лідера демократів у Сенаті щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу для ухвалення додаткового фінансування перед Різдвом."
Якщо адміністрація хоче допомогати, то має ще 4.8млрд на зброю
а також не змінила би (через демократів) лендліз без терміну закінчення, на 1 жовтня 2023,
та не зняла (через демократів) поперднього спікера незадовго до 1 жовтня 2023
здається, зараз пакет, де половина грошей, не Україна - ій дуже потрібен
тому навіть подовжити роботу хотіли
а в 2022 році просто не підписали допомогу, а з понеділка вже новий 2023 бюджетний рік - та втрата 1.6млрд
дает признательные показания?
- нет?
тогда о чем можно договариваться с ублюдками которые еще вчера помогли уйти от ответсвенности вагнеровцам и оказали содействие врагу в захвате украинских территорий?
это больше влияет
Сенатор Чак Грассли рассекретил документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена
Сам украинский олигарх оказался человеком хитрым. Подстраховался. Злочевский, общаясь с информатором ФБР, сообщил, что у него есть 17 записей разговоров с Байденами
Хотя в оригинале, вроде они уже есть в ФБР, но пока боятся за свидетеля
республиканцы сегодня будут голосовать начинать ли официальное расследование по импичменту
вместо того, чтобы давать деньги как просит администрация, ищут на нее компромат....
а вот тут, дедушка Байден, очень четко приметил! А то вроде кризис, а они поедут свои жопы на моря возить и лыжи! Двуличные политики... Все они - циничные и безжалостные существа.
Вашингтон: +10
лучше Маркаровой работать на островах...
все равно все идут на каникулы.
The vote to formalize the impeachment inquiry into President Biden is expected around 5:45 p.m. ET
Совпадение?