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Байден (2386) Конгресс США (963) помощь (6185) США (23212)

Байден о помощи США для Украины: Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

байден

Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Палате представителей одобрить помощь Украине и Израилю до начала каникул в связи с праздниками.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Республиканцы в Палате представителей хотят покинуть город, не передав критическое финансирование для Израиля и Украины.

Относительно нашей границы нельзя сказать, что есть кризис, а потом сказать, что хочешь поехать на три недели.

Мяч на их поле.

Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою", – написал Байден.

Читайте также: Некоторые конгрессмены готовы пожертвовать рождественскими каникулами для решения вопроса о помощи Украине, - The Washington Post
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Топ комментарии
+10
Обама теж зробив свою роботу. Заборонив Турчинову чинити опір кацапам в Криму, бо не захотів забруднити свою кар'єру війною. грьобані голуби миру!
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13.12.2023 20:32
+3
Вот так за него и голосовали 73%-ные идиоты "какая разница"...
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13.12.2023 20:52
+2
Я й кажу - футболісти. Але коли Кучма ракети пиляв, вони про футбол забули, конгресмени пачками їздили на те шоу дивитись, контролювали, щоб добре подрібнили і грошей не шкодували.
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13.12.2023 20:49
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Никуя, ты президент, пенальти, нах!
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13.12.2023 20:31 Ответить
Пенальти зеледент не умеет отбивать. Где оно сейчас? Опять в Омане найдем? Или может быть на другом теплом берегу океана? Какакя падла на предвыборной компании говорила "договоримся посередине"? Байден или Зейло?
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13.12.2023 20:46 Ответить
зейло, *****-без разницы...
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13.12.2023 20:49 Ответить
Вот так за него и голосовали 73%-ные идиоты "какая разница"...
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13.12.2023 20:52 Ответить
Обама теж зробив свою роботу. Заборонив Турчинову чинити опір кацапам в Криму, бо не захотів забруднити свою кар'єру війною. грьобані голуби миру!
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13.12.2023 20:32 Ответить
цілком можливо
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13.12.2023 22:32 Ответить
Не порівнюй. Якщо вже говориш про Обаму, то порівняй, скільки він зробив для України і скільки Байден.
А взагалі знайди час, і порівняй, чим обидва займалися, ніж багно на вентилятор кидати.
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13.12.2023 23:08 Ответить
Обама в основному грав у гольф. Навіть більше ніж Трамп.
А Байден здебільшого спить.
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14.12.2023 05:58 Ответить
Мабуть верховний наркоман теж допомагав йому
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13.12.2023 20:34 Ответить
Еаркоман под управлением кремля. Когда же вы, зелеизбиратели, прозреете и научитесь 1 плюс 1 складывать. И это не номер телеканала, а простейшая задачка из арифметики.
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13.12.2023 20:49 Ответить
Байден прагне піднабрати максимум балів для себе перед виборами. Доречно й прагматично мабуть діє. Щобільш допомога Україні - тим більше шансів? Риторичне запитання. Час покаже.
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13.12.2023 20:38 Ответить
ЗМІ провели розслідування , де концерн "калашніков" для розширення виробництва ланцетів використав площі п'яти ТРЦ банкрутів.За їх допомогою війська рф хочуть повністю відрізати український передній край від логістики і підтримки.
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13.12.2023 20:41 Ответить
Я роблю свою роботу. Республіканці в Конгресі мають зробити свою", - написав Байден

Вони й роблять. А те, що наші ЗМІ цитують лише демократів, не означає, що республіканці тупо вперлися, вони питають, відповідають, пояснюють... Ну так, вони думають про США, це правда, і що? США завжди думали про США.
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13.12.2023 20:42 Ответить
якби США думали про США то не впускали би до себе мільйони нелегалів зі смертоносною наркотою. США вже не здатні у себе підтримувати порядок, що вже казати за інший світ
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13.12.2023 20:49 Ответить
США це не лише демократи, республіканці якраз і бажають покінчити із нелегалами. І взагалі, побувати в США не так важко, є Інтернет, ситуація там фактично на порозі громадянської війни, через демократичні різні авантюри, список чималий, внутрішня ненависть наростає, розуміти чому так неважко.
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13.12.2023 20:53 Ответить
Прямо таки громадянська війна в США.....

внутрішня ненависть наростає, розуміти чому так неважко....

Ну-ну.

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14.12.2023 05:35 Ответить
а детальніше можна?))
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14.12.2023 16:58 Ответить
История нас рассудит
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13.12.2023 20:42 Ответить
❗️Хакери зламали «Київстар» через обліковий запис одного зі співробітників, - президент компанії Комаров

Він додав, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери».
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13.12.2023 20:43 Ответить
тройная авторизация вам в помощь
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13.12.2023 20:45 Ответить
у Меня ящик взломать не могут уже 10 лет
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13.12.2023 20:46 Ответить
Та ти шо та ти шо - до речі кому потрібен ваш ящик шоб його ламали?
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13.12.2023 21:06 Ответить
Все вірно сказав. Так сильно переживаєте про свій південний кордон, і збираєтеся на канікули? Ну, ну...
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13.12.2023 20:45 Ответить
Так Олександра Устінова у фейсбук каже що вони до 21 працюють(хоча ніде цієї інфи нема в англомовних смі). А тут Байдена каже що хочуть на канікули піти... Знову наші хайпанули?
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13.12.2023 20:46 Ответить
четверго останній день роботи Конгресу

якщо не приймають, а вони не приймуть
то зберуться вже в середині січня
якраз буде бюджетна криза
так як закінчується тимчасовий бюджет

проблема більше для Байдена, ніж для України
марафон казав, що "халяви" достатньо для наступу, тому лендліз не потрібен
зараз наступу немає, як сказали зима, все завмирає
якщо раніше виділяли 1млрд в місяць, то зараз 200млн
при невикористанному залишку 4.8млрд
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13.12.2023 21:32 Ответить
Тоді взагалі не розумію повідомлення Олександри Устінової:
"Не все пропало) Сьогодні конгресу оголосили, що працюють до 21.12 замість 15 грудня, якщо буде deal по кордону. Продовжили роботу Конгресу ще на тиждень. А одже у нас є ще тиждень, тому тримаємо кулачки, щоб домовилися. Схоже демократи готові йти на поступки, зважаючи, що Сенатора Мерфі, який був переговорриком від демократів відсторонили, і щараз перемовиниведе голова демократів в Сенаті сенатор Шумер. Кажуть, що Байден після зустрічі з Зеленським теж сказав іти на поступки."

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LgdEEYjXQkDoHCVWvXyVF6pvzJ5PwoHzcFaED3mNfijHBnyTUqx5WN6e4k3Jdbfpl&id=100000494527006
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13.12.2023 21:52 Ответить
Навіть якщо це так,
що представляє собою цей запит
110млрд, 61млрд начебто на Україну - тобто половина щось інше
також була інформація, що на зброю PDA дають 25млрд - правда це Ізраїль+Україна. Ізраїлю треба 14млрд.
На USAI запросили начебто 10млрд. USAI 2022-2023 років, замовили десь на 20% з 20млрд.
При цьому зараз залишок PDA 4.8млрд, те що не було бажання використати до 1 жовтня 2023 з наданих 14.5 млрд

Якщо це правда, то 25-14=11млрд, 1 млрд в місяць, так само як в 2023 році

Для оборони на рік цього вистачить, а що далі?
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13.12.2023 22:28 Ответить
у woke администрации Белого дома шансов на победу на выборах минимальны, даже пропаганда помоек nyt, wp, cnn и ко не помогает. ведь люди платят за бензин своим кошельком. поэтому аргументом может стать внешняя политика, которая тоже из за woke в полной ж-пе. те, что не готовы дать Атакамсы сейчас, готовы дать F-16 через пол года - логики тут ровно ноль. так что всё под выборы. поэтому в интересах Украины высокие рейтинги Трампа.

про победу Трампа постсовкой секте лучше не говорить.
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13.12.2023 22:53 Ответить
Вже є новина
"Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон відмовився підтримати заклик лідера демократів у Сенаті щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу для ухвалення додаткового фінансування перед Різдвом."

Якщо адміністрація хоче допомогати, то має ще 4.8млрд на зброю
а також не змінила би (через демократів) лендліз без терміну закінчення, на 1 жовтня 2023,
та не зняла (через демократів) поперднього спікера незадовго до 1 жовтня 2023

здається, зараз пакет, де половина грошей, не Україна - ій дуже потрібен
тому навіть подовжити роботу хотіли
а в 2022 році просто не підписали допомогу, а з понеділка вже новий 2023 бюджетний рік - та втрата 1.6млрд
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13.12.2023 22:57 Ответить
Я й кажу - футболісти. Але коли Кучма ракети пиляв, вони про футбол забули, конгресмени пачками їздили на те шоу дивитись, контролювали, щоб добре подрібнили і грошей не шкодували.
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13.12.2023 20:49 Ответить
Міттеран казав куЧМОві, що підписанти МММрандума наїбуть його...
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13.12.2023 21:21 Ответить
Про тактичну ядерну зброю в договорі мови не було, а її наявності було б достатньо, щоб за поребриком тільки зуби шкірили і не більше.
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13.12.2023 21:39 Ответить
грошей шкодували, довелось Україні виділяти на знищення шахт
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13.12.2023 21:22 Ответить
Наївний. Скільки Кучма отримав на персональні рахунки можна тільки здогадуватись, але, вже не пам'ятаю де і ким, суми озвучувались. Тому такі дрібниці як залити шахти бетоном, він щедро дозволив профінансувати з бюджету.
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13.12.2023 21:46 Ответить
агент фсб Ермак уже в Гуантанамо?
дает признательные показания?
- нет?
тогда о чем можно договариваться с ублюдками которые еще вчера помогли уйти от ответсвенности вагнеровцам и оказали содействие врагу в захвате украинских территорий?
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13.12.2023 20:53 Ответить
это ни на что не влияет и никого не интересует

это больше влияет
Сенатор Чак Грассли рассекретил документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена
Сам украинский олигарх оказался человеком хитрым. Подстраховался. Злочевский, общаясь с информатором ФБР, сообщил, что у него есть 17 записей разговоров с Байденами

Хотя в оригинале, вроде они уже есть в ФБР, но пока боятся за свидетеля

республиканцы сегодня будут голосовать начинать ли официальное расследование по импичменту
вместо того, чтобы давать деньги как просит администрация, ищут на нее компромат....
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13.12.2023 23:30 Ответить
нагадало похід в ЖЕК: "ви не в той кабінет зайшли". йду в інший: "вертайтесь назад, це не до нас".
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13.12.2023 20:59 Ответить
> нельзя сказать, что есть кризис, а потом сказать, что хочешь поехать на три недели

а вот тут, дедушка Байден, очень четко приметил! А то вроде кризис, а они поедут свои жопы на моря возить и лыжи! Двуличные политики... Все они - циничные и безжалостные существа.
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13.12.2023 21:49 Ответить
Антигуа и Барбуда: +28, ожидается дождь, вода +30
Вашингтон: +10

лучше Маркаровой работать на островах...
все равно все идут на каникулы.
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13.12.2023 23:11 Ответить
Зрозуміло, отже до Різдва точно нічого не вирішиться
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13.12.2023 22:43 Ответить
так с-ка делай, исполняй Ленд лиз!
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13.12.2023 22:44 Ответить
Около 1:00 14.12.2023 по Киеву, ожидается голосование по началу расследования об импичменте
The vote to formalize the impeachment inquiry into President Biden is expected around 5:45 p.m. ET

Совпадение?
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13.12.2023 23:06 Ответить
А вместе вы тянете кот за яйца в разные стороны.
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13.12.2023 23:38 Ответить
 
 