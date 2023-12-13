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Минобороны изымает из складов ВСУ испорченные сухпайки, закупленные в 2022 году

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сухпай,раціон

Министерство обороны изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году. Сейчас они хранятся на складах Вооруженных сил. В части наборов повреждена упаковка с джемом - несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Запрещены наборы для выдачи. В ближайшее время командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков.

Отмечается, что испорченные наборы приобрел Департамент ресурсных закупок в 2022 году – без контроля качества. В настоящее время этот департамент находится в процессе ликвидации. Руководитель, осуществлявший подписание договоров поставки сухпайков, в настоящее время фигурирует в уголовном производстве, в том числе по другим обвинениям.

В Минобороны объясняют, что в сферу ответственности Департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства: определение количества, стоимости и процедуры закупки. Это создавало коррупционные опасности. Чтобы избежать их в дальнейшей работе, функции департамента были распределены между разными подразделениями: Департаментом политики закупок, "Агентством закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла"), Департаментом планирования.

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Топ комментарии
+12
А те, що на відміну старіших сухпайків, в цих нема копієчних безвогневих нагрівачів іжі - це не наводить на роздуми, і на бажання змінити умови тендерів?
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13.12.2023 20:50
+11
Резник, *****, отголоски, нах...
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13.12.2023 20:47
+10
В Каннах, Франція, на віллі своєї доньки, котру він купив їй як подарунок за сім мільйонів євро.
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13.12.2023 20:59
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А хто ж закупив ?
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13.12.2023 20:46 Ответить
хтохто, Порошенко, нє іначе
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13.12.2023 21:27 Ответить
а іще він мінськ підписав і у криму не ліг ((
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13.12.2023 21:40 Ответить
І Залужний з Кличком були....сам бачив "Слава пацана".
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13.12.2023 22:21 Ответить
Кто купил? Да это и так ясно. Другое дело, что наши защитники в итоги эти пайки съедят... А новые пайки... ну на бумаге, а бабло в кармане...
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14.12.2023 01:02 Ответить
Департамент ліквідовується, це їх розстрелюють чи вішають?
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14.12.2023 08:09 Ответить
Та ні. Замість одного департаменту тепер буде три (останній абзац).
У задзеркаллі завжди така вивернута логіка - якщо крадуть у одному департаменті, то в трьох вже не будуть
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14.12.2023 10:16 Ответить
То був сарказм у риторичному питанні
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14.12.2023 14:18 Ответить
Резник, *****, отголоски, нах...
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13.12.2023 20:47 Ответить
А рєзніков де зараз?
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13.12.2023 20:47 Ответить
В Каннах, Франція, на віллі своєї доньки, котру він купив їй як подарунок за сім мільйонів євро.
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13.12.2023 20:59 Ответить
Слабувато як для мільярдера , до чого ті євреї скупі , повний абзац ((
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13.12.2023 21:42 Ответить
хто Тобі сказав,що резніков із зеленським євреї???
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13.12.2023 21:48 Ответить
Ну взагалі-то у першу чергу вони обоє під@р@си , а тоді вже євреї , то ж ти правий (( До речі , я тільки про міністра згадував , а тебе он аж до президента доковбасило , вочевидь покидало тебе життя через напівкровок ((
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13.12.2023 22:01 Ответить
А те, що на відміну старіших сухпайків, в цих нема копієчних безвогневих нагрівачів іжі - це не наводить на роздуми, і на бажання змінити умови тендерів?
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13.12.2023 20:50 Ответить
А тепер краще зробили - відповідальність між відомствами розпорошили..щоб кінців не знайти. А все ж просто - перевірте майно й рахунки членів конкурсної комісії..
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13.12.2023 21:35 Ответить
Тепер всіх трьох спробуй перевір.
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14.12.2023 00:38 Ответить
нагрівачів немає бо ті бовдури повернули ******* банки консревні фіг їх ним розігрієш то варево
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14.12.2023 02:08 Ответить
Сухпай з нагрівачем має інше маркування, не всі сухпаї йдуть із нагрівачами.
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14.12.2023 04:47 Ответить
Резніков - перший міністр, якого після відставки (слуги) проводжали оплесками
https://www.youtube.com/watch?v=CGjCMsDwD_U
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13.12.2023 20:54 Ответить
Это джем,он на сахаре
Подвегся термической обработке
Это не мясные консервы.
Он вполне может быть пригодным
Даже таблетки можно использовать
В течении полугода после срока ,указанного на упаковке
Спросите любого врача
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13.12.2023 20:55 Ответить
Ліки?? Прострочені..де Ви таких лікарів знаходите..

Ідея у Вас нездорова - годувати бійців непотрібом.
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13.12.2023 21:37 Ответить
А по вашому якщо 13.12.2023 року минає темін придатності таблеток , то 14.12.2023 вони вже шкідливі , чи існує певний запас часу придатності ?
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13.12.2023 21:44 Ответить
Таблетки можуть зіпсуватись й при неналежному зберіганні. Тому з лікарськими засобами я б не експериментувала. Якщо з ліками на основі трав - типу валер'яни, алахолу і т.і. ще можна зі строком погратись, то наприклад, від тиску можуть просто втратити властивість. Що конфетку смоктати.

На рахунок запасів - то при належному зберіганні, у приміщеннях державних стратегічних запасів - м'ясо, наприклад, у камерах наднизьких температур може зберігатись 20 років. Консерви - ще 5 років, після останньої дати реалізації.

Але, якщо люди потравляться десь вдома, де й лікарні з реанімаціями поряд, то одне, а що робити на фронті??? Лікувати харчові отруєння простроченими ліками??
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13.12.2023 22:23 Ответить
Провізором вам точно не бути , але увагу можна спробувати потренувати ..... перечитайте іще раз моє питання про дати , може щось все таки зрозумієте ......
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13.12.2023 22:34 Ответить
Перечитайте, може дійде. Я про строки розписала.
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13.12.2023 22:49 Ответить
Як читала , так і розписала ((
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13.12.2023 22:50 Ответить
P.S. Щодо "непотребу" .....людина написала що ці пайки потрібно віддати ЗСУ . з чого ви такі висновки зробили ?
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13.12.2023 21:48 Ответить
ЗСУ треба було віддавати пайки, коли був нормальний термін придатності, а не ховати їх бо зна задля яких цілей.

Людина написала - нехай й споживає.
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13.12.2023 22:14 Ответить
Вам , шановна , варто зір перевірити (( Пайки не протерміновані , просто у них проблеми з пакуванням джему в середині пакета ((
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13.12.2023 22:32 Ответить
Вам, шановний, я ж не даю рекомендації, що перевіряти. Може пробіли між словами й комами не ставити. Нема аргументів - не несіть муйню. Бб.
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13.12.2023 22:50 Ответить
Пробіли для вашого зору неякісного, щоб могли суть питання вловити . У вашій ситуації і це не допомогло....... вочевидь у вас було отруєння протермінованими пігулками ((.
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13.12.2023 22:55 Ответить
Про що ви тут говорите, якісь термін придатності, тут зелень, асфальт і фонтан ненависті до чинної влади.
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14.12.2023 04:52 Ответить
Здається (яйця по 17 ) , знову афера .новий міністр умєров немає чим платити за компослуги за квартиру в Америці єпта .Ну немає віри .
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13.12.2023 20:55 Ответить
Це ******** ніколи не закінчиться. Забезпечення частин продовольством, екіпіруванням і спорядженням від МО необхідно взагалі забрати і цим повинні займатись інтенданти безпосередньо в частинах, а МО повинно займатись лише стратегічними запасами.
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13.12.2023 20:57 Ответить
Оскільки термін придатності інших продуктів ще не сплив, то замінять лише джем та віддадуть назад, а по документах оформлять так, ніби закупили повні набори сухпайків.
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13.12.2023 20:57 Ответить
Годувати "красивих та успішних", поки геть усе, до останньої крихти не зохавають!
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13.12.2023 21:01 Ответить
А ще броніки перевіряти на тих, хто купував.
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13.12.2023 21:38 Ответить
Чи не розенблат продавав лієву. Правнуки громадянина КОРЕЙКО.
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13.12.2023 21:04 Ответить
Я таку "тушонку" називаю коротше, - взйоби.

Бо там ********, - ні м'яса нема, ні навіть жиру нормального. ******* якась...

До речі, згадую совєцьку армійську тушонку, яку довелося місяць їсти у відрядженні наприкінці 80-х. То це була пєсня, - смачна, зараза. Один недолік, - на жестянках, яких нам дали цілий мішок, не було жодного маркування. А там, окрім тушонки, у однакових банках були різні каші, - гречана, в основному. Доводилося відкривати всі підряд, щоб знайти саме тушонку.
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13.12.2023 21:44 Ответить
Розкажу тобі чого на тих банках , від спогадів яких ти на радощах сцишся , не було етикеток ..... Бо коли ти її у 80-х жер , то консервували її коли іще сталін живий був . Воістину совок з людини не вивести , іще розкажи про ковбасу за 2.20 ((
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13.12.2023 21:53 Ответить
Якщо вам подобається запихати в себе ******* "нєвєдомую йо...ю х...ю", - то будь ласка!

А мені є з чим порівнювати. Совєцькі харчі, якщо вони були зроблені згідно ГОСТу, були дуже смачні та якісні. А тепер кожна "хвірма" зі штатом у 3 працівники має право затверджувати ТУ (технічні умови) виробництва, куди можна кидати що завгодно. Головне, щоб людина, яка то їстиме, не здохла за кілька наступних днів.

Тушонкою Сталіна мене лякають! Та мерзле гівно мамонта, мабуть, смачніше за більшість "тушонок", які зараз є на продовольчому ринку України!

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13.12.2023 22:21 Ответить
Смачного тобі , совок ! Раптом що - українською на етикетці тушкованка , не жалій грошей , 120-130 грн за 0.5 літра , згадаєш смак совка ((
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13.12.2023 22:30 Ответить
Я собі сам тушонку роблю, а не купую, як ти, всяке гівно із субпродуктів.
Ось, якраз вчора відкрив нову баночку. Домашнє, - найкраще. )))

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13.12.2023 23:31 Ответить
На відміну від тебе , гімноїда що смалець із банки жере , я надаю перевагу свіжоприготованому м'ясові , в основному биток печений , часником нашпигований , краще любих ковбас , котлет і тушкованок .Єдине що на твоїй фотці путнє , то це кришка консерваційна , сам такими користуюся іноді коли банки під єврокришку закінчуються .
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14.12.2023 01:55 Ответить
Пану з ресторану готують? А до чого це до питання харчування бійців на нулі? Я подивлюся, як ти биток з чесником будеш замовляти на нулі.
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14.12.2023 04:57 Ответить
Пан сам собі готує , бо вдівець .Я не тобі відповідав , довбню , коли прочитаєш коментар перед моїм - може дійде чого я так писав .Привід нулю , воїне цензорний ((
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14.12.2023 13:40 Ответить
Volodymyr Serdiuk я надаю перевагу свіжоприготованому м'ясові , в основному биток печений , часником нашпигований
**********
О, "патріот харчової промисловості з виробництва консерв із конських *****" обізвався. А шо сталося? Чому так розхвалював ці консерви, а сам, як виявилося, їх не хочеш жерти?
Ось ти і спалився, вишиватничок! Це тільки совки, і їх різновид, - вишиватники, - вважають за зраду визнання очевидних фактів.
Ні, дурашка! Зрада, - це стояти в пристойному товаристві з голою дупою, але переконувати оточуючих, що на тобі штани.
Так шо, їж, не обляпайся!

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14.12.2023 13:07 Ответить
Бідолашний злидню (( Це ж скільки часу потратити на такий висер і нуль реації оточення (( Совок ! Теж хочеш битка але жереш тушкованку у смальці ? Не жлобся , купи пару кілограмів свинини , нашпигуй часником , оброби спеціями , дай пару діб промаринуватися і запечи , не будеш марити кінськими прутнями Бувай , свинопасе
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14.12.2023 13:45 Ответить
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14.12.2023 14:02 Ответить
P.S. Ну і про консерви , злидню (( На чорний день у мене тушкованка з кускової свинини мається , але раз на шість місяців я її змінюю на свіжу , тому смаком сталінського лайна муміфікованого ,на відміну від тебе,не марю
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14.12.2023 13:50 Ответить
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14.12.2023 14:03 Ответить
Боже , які у тебе марення (( то все наслідки непомірного вживання "сталінської тушонки " Раніше про таких як ти казали : "Жадність фраєра згубила " Співчуваю тобі , совок тушкований
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14.12.2023 14:15 Ответить
Перевести на харчування цими пайками рєзнікова!
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13.12.2023 21:16 Ответить
там же ж тільки з павідлом шото не так...а в остальному всьо путьом...але ці вилучать, складуть акти на списання, процентів до двох показово на камеру утилізують, остальне у продажу, а з павідла наварять самогонки...
новий міністр має долучитись до процесу харчування вже...тому так...він досвідчений, знає, як треба...як писали джерела, у нього на попередній роботі до 90 лярдів грошей крутилось...
отже і тут має бути не менш
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14.12.2023 07:18 Ответить
Ну це вже лютий треш! Хто буде за такий бардак відповідати??? Чи ще може і цього з оплесками відпустите?!
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13.12.2023 21:16 Ответить
Щоб уникнути їх у подальшій роботі, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами

Одного товстого пацюка замінили на багато малих мишей - це краще? Відповідь легко знайти, коли уявити собі, що замість 1 000 000 невидимих вірусів на вас націлилась одна противна штука розміром із таракана.
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13.12.2023 21:22 Ответить
А просто наклейку налеїти що джем не їсти, ні?
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13.12.2023 21:26 Ответить
або наліпку з терміном придатності до 2222року
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13.12.2023 21:29 Ответить
просто потрібно провести заміну за кошти постачальника
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13.12.2023 21:54 Ответить
Набори заборонені для видачі. Найближчим часом Командування сил логістики отримає від Міноборони нову партію сухпайків, а може краще кіздюлєй і замінити винуватих?
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13.12.2023 22:20 Ответить
А якщо ці три департамента зроблять коаліцийну змову?
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13.12.2023 23:50 Ответить
якась шарашкіна контора-витрачають мільярди і ніякого контролю і відсутність системної роботи,

де ті стандарти нато?
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13.12.2023 23:58 Ответить
Реторт пакети, то не консерви-пляшанки, якщо на них впасти, або навалити зверху БК, то вони лопнуть. Таке трапляеться. До чого тут розголос, та хейт.
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14.12.2023 05:03 Ответить
 
 