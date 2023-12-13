Минобороны изымает из складов ВСУ испорченные сухпайки, закупленные в 2022 году
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Министерство обороны изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году. Сейчас они хранятся на складах Вооруженных сил. В части наборов повреждена упаковка с джемом - несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.
Запрещены наборы для выдачи. В ближайшее время командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков.
Отмечается, что испорченные наборы приобрел Департамент ресурсных закупок в 2022 году – без контроля качества. В настоящее время этот департамент находится в процессе ликвидации. Руководитель, осуществлявший подписание договоров поставки сухпайков, в настоящее время фигурирует в уголовном производстве, в том числе по другим обвинениям.
В Минобороны объясняют, что в сферу ответственности Департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства: определение количества, стоимости и процедуры закупки. Это создавало коррупционные опасности. Чтобы избежать их в дальнейшей работе, функции департамента были распределены между разными подразделениями: Департаментом политики закупок, "Агентством закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла"), Департаментом планирования.
Пожалуйста, подождите...
У задзеркаллі завжди така вивернута логіка - якщо крадуть у одному департаменті, то в трьох вже не будуть
https://www.youtube.com/watch?v=CGjCMsDwD_U
Подвегся термической обработке
Это не мясные консервы.
Он вполне может быть пригодным
Даже таблетки можно использовать
В течении полугода после срока ,указанного на упаковке
Спросите любого врача
Ідея у Вас нездорова - годувати бійців непотрібом.
На рахунок запасів - то при належному зберіганні, у приміщеннях державних стратегічних запасів - м'ясо, наприклад, у камерах наднизьких температур може зберігатись 20 років. Консерви - ще 5 років, після останньої дати реалізації.
Але, якщо люди потравляться десь вдома, де й лікарні з реанімаціями поряд, то одне, а що робити на фронті??? Лікувати харчові отруєння простроченими ліками??
Людина написала - нехай й споживає.
Бо там ********, - ні м'яса нема, ні навіть жиру нормального. ******* якась...
До речі, згадую совєцьку армійську тушонку, яку довелося місяць їсти у відрядженні наприкінці 80-х. То це була пєсня, - смачна, зараза. Один недолік, - на жестянках, яких нам дали цілий мішок, не було жодного маркування. А там, окрім тушонки, у однакових банках були різні каші, - гречана, в основному. Доводилося відкривати всі підряд, щоб знайти саме тушонку.
А мені є з чим порівнювати. Совєцькі харчі, якщо вони були зроблені згідно ГОСТу, були дуже смачні та якісні. А тепер кожна "хвірма" зі штатом у 3 працівники має право затверджувати ТУ (технічні умови) виробництва, куди можна кидати що завгодно. Головне, щоб людина, яка то їстиме, не здохла за кілька наступних днів.
Тушонкою Сталіна мене лякають! Та мерзле гівно мамонта, мабуть, смачніше за більшість "тушонок", які зараз є на продовольчому ринку України!
Ось, якраз вчора відкрив нову баночку. Домашнє, - найкраще. )))
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О, "патріот харчової промисловості з виробництва консерв із конських *****" обізвався. А шо сталося? Чому так розхвалював ці консерви, а сам, як виявилося, їх не хочеш жерти?
Ось ти і спалився, вишиватничок! Це тільки совки, і їх різновид, - вишиватники, - вважають за зраду визнання очевидних фактів.
Ні, дурашка! Зрада, - це стояти в пристойному товаристві з голою дупою, але переконувати оточуючих, що на тобі штани.
Так шо, їж, не обляпайся!
новий міністр має долучитись до процесу харчування вже...тому так...він досвідчений, знає, як треба...як писали джерела, у нього на попередній роботі до 90 лярдів грошей крутилось...
отже і тут має бути не менш
Одного товстого пацюка замінили на багато малих мишей - це краще? Відповідь легко знайти, коли уявити собі, що замість 1 000 000 невидимих вірусів на вас націлилась одна противна штука розміром із таракана.
де ті стандарти нато?