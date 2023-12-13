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Киевстар (68) мобильная связь (420) взлом (81)

Защиту "Киевстар" взломали через учетную запись одного из сотрудников, - президент компании Комаров. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Технологии

київстар

Во время вчерашней масштабной кибератаки на мобильного оператора "Киевстар" хакерам удалось взломать защиту благодаря аккаунту одного из сотрудников компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента компании "Киевстар" Александра Комарова в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть в середину инфраструктуры компании. Ведется следствие", - сказал Александр Комаров, добавив, что выводы следствия ему пока не известны.

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Президент "Киевстара" сказал, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, "условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".
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Топ комментарии
+28
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13.12.2023 21:00
+22
Поищите в *Опе Дерьмака- там каждый второй такой же.
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13.12.2023 20:57
+21
обліковий запис Фрідмана ? )))
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13.12.2023 20:57
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Кібератаки на компанії рівня Киівстар не такі прості, як може здаватися.
Компанія могла бути зламана давно, але дізналася про злам тільки зараз, коли проявилися наслідки атаки. Середній час між АРТ - зламом та моментом часу, коли жертва зламу дізнається про злам сьогодні складає рік і більше. Тобто велика кількість компаній не знають про те, що вже давно зламані хакерами. І хакери фактично перебувають всередині інформаційних систем, намагаючись бути непомітними до певного моменту часу, щоб отримати максимальний ефект від зламу.
Компроментація аккаунта співробітника лише один крок - значний, але не єдиний необхідний. Решта кроків хакерів значно більш складні і є складовими реалізації АРТ. Зокрема:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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13.12.2023 21:45 Ответить
Хакеры благодарили сотрудников компании. Выходит это был не пустой треп.
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13.12.2023 21:31 Ответить
Чухня повна. Для зелохів.
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13.12.2023 21:32 Ответить
слухай... у тебе там цей... впн забув включити буває, перепрацював видно
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13.12.2023 21:34 Ответить
Бо якась **** із зради телебачення(яким ***** вона ***** має до інтернету) нещодавно внесла мій любимий сайт для перегляду фільмів з українською озвучкою, де на головній сторінці пише ***** СЛАВА УКРАЇНІ, в перелік **** кацапських.
І тепер мушу дивитись любиме кіно в гарній озвучці через впн. ну а впн там рандом що включило то й маю.
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13.12.2023 21:39 Ответить
не поділитесь сайтом, оскільки той, що переглядаю- хронічно відстає в новинках? А змусити себе дивитись фільми по тв каналах, що "наша" g2 скупила у кацапів та вдруге передублювала- це вище моїх сил.
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13.12.2023 21:53 Ответить
rezka.ag
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13.12.2023 21:56 Ответить
Та ще й швидко. Завантажили, перевірили і комент залишили.
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14.12.2023 00:30 Ответить
на жаль, кіно без VPN не йде, а тому й знищив допис бо поспішив.
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14.12.2023 02:12 Ответить
Зараз дивлюся rezka в Києві - все працює.
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14.12.2023 01:58 Ответить
В них ще й перед переглядом часто реклама з підтримкою України і Українців
Але ж суки у зраді займаються виключно ху...нею на жаль
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13.12.2023 22:32 Ответить
Резку вже до кацапів віднесли? Господи, які довбойоби на усіх рівнях керують країною.
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13.12.2023 23:32 Ответить
+100500.
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14.12.2023 09:36 Ответить
вчора маю кацапів сьодня поляків якось так...
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13.12.2023 21:42 Ответить
ось, чому потрібен VPN, якщо не знали?
2. Бойкотувати мегого, який краде в нас українські переклади! Тому що проблема у нас виникає саме через них: https://webportal.nrada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/R-2023-01291.pdf (всі інші причини є надуманими, і притягнутими за вуха).
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13.12.2023 22:07 Ответить
Президент "Київстару" сказав, що питання не в технологіях, а в тому, що в "київстарі" є люди, які "умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому ,що за це платить куйло і після цього на пару суток кладуть мільйони абониментів,державних організацій,компаній і т.д
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13.12.2023 21:34 Ответить
А чем у нас занимается СБУ и Держспецсвязь? Кто выдавал лицензии и разрешения, кто проводил спецпроверку персонала, кто проводил стресстесты устойчивости управления перед выдачей разрешения? Это ведь явно была учетка отнюдь не рядового клерка компании, а кого-то на самом верху и с полномочиями доступа абсолютно везде.
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13.12.2023 22:08 Ответить
А от нєфіг на роботі порнуху дивитися!

А якщо серйозно, то брєд це все...
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13.12.2023 21:39 Ответить
Пару тижнів тому взломали контору під назвою "Okta". Скиздили капець скільки всього. А це контора, яка спеціалізується на захисту інформації. Хто більш-менш в темі - той її знає. І як взломали? Вгадайте з одного разу
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13.12.2023 22:59 Ответить
коменти на ЦН безцінні. Тут вам і експерти в зовнішній політиці і кібербезпеці.
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13.12.2023 21:47 Ответить
"обліковий запис когось зі співробітників" - а по логам важко знайти цього співробітника?
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13.12.2023 21:49 Ответить
логи теж видалили 😁
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13.12.2023 22:41 Ответить
Як вони могли??? Це ганьба!
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13.12.2023 22:56 Ответить
А взагалі цікаво, якшо логи видалили, то звідки взнали, шо пролізли через запис співробітника?
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13.12.2023 23:11 Ответить
Напевно ,здогадалися, методом унеможливлення. "Центральним ядром", як вони кажуть,можуть керувати декілька адміністраторів системи,які взагалі все можуть і у яких є доступ фізичний взагалі до всього обладнання.По ідеї, керувати центральним сервером ,його роботою можливо тільки з пари ком'ютерів ,які знаходяться поряд з ним.По ідеї,поряд повинен знаходитися ще один ,а краще більше ,центральний сервер гарячого резерву, це коли просто вимкнули,завантажили інший,він під'єднався до баз данних ,і все працює далі.Що воно там трапилось -ніхто не знає.Про це розкажуть спеціалісти, які за все це і відповідають.Сам працював, типу спеціалістом, в установах, кажу як на сповіді: всі спеціалісти зловживають своїм станом і в свою користь що хочеш наплетуть і начальникам ,і бухгалтерії,а чужим то і поготів.Нічого ми не дізнаємося.Не впевнений, що там хакери працювали, а не якийсь незадоволений адміністратор,нехай напишуть,кого з ключових спеціалістів звільнили за рік-два.Теоретично,хакери, отримавши доступ,не можуть вивести з ладу все,бо повинно стояти поряд обладнання -клон,з усіма базами і т.д.,перехід -2хв.) А по факту ,хто його знає,що там вони натворили ті адміни,а крім них ніхто не розкаже і розбереться.Є і плюси, бо шахед-мопедам-гераням складніше літати без мобільної мережі KS,яку вони **********,та вони не можуть оперативно передати фото-відео, де і як їх зненацька атакували.
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14.12.2023 08:31 Ответить
залишив трояна на сервері, та поїхав на мальдіви
потім вночі троян зупинив базу реєстрації номерів у мережі, видалив файли та бекапи оперативний та стендбай, перемішав блоки на дисках щоб не відновили unerase

київсрацівці два дні відновлювали базу з резерву із банківського сейфу
я так думаю(с)
(увага СБУ - це мої фантазії!!!)
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14.12.2023 13:47 Ответить
а ти як гадаєш вони просто так вирішили що зайшли через "обліковий запис співробітника"?
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14.12.2023 00:13 Ответить
"Анти"вірус Касперського ще є.
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13.12.2023 21:57 Ответить
Сотрудник в московском офисе! Как и десяток других. КиевСтар принадлежит врагам Украины - как и МТС/Водафон. И не стройте удивленные глазки...
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13.12.2023 21:57 Ответить
Так і Лайф хз кому належить, але точно не друзям. До біса всі ті телефони. Треба бути ближче до природи і користуватися голубиною поштою.
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13.12.2023 23:07 Ответить
а щн не вживати мяса та ніжно кохати геїв
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14.12.2023 10:33 Ответить
Якшо вам це подобається, то вперед
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14.12.2023 10:35 Ответить
Це точно був "обліковий пул" фрідмана і до гадалки йти не треба)))
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13.12.2023 21:59 Ответить
Щоб такого не було: про безпеку потрібно дбати постійно! Проводити навчання з перевіркою знань, жорстке обмеження зайвих прав. Соціальні інженери можуть зламати тільки людину, яка неготова до подібної атаки. Як що спрацювала така атака, це каже лише про одне, рівень безпеки у Киівстару був у плачевному стані...
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13.12.2023 22:00 Ответить
Якшо вас захочуть прослухати, то ви про це не узнаєте ніяк. Ніяких "переадресацій", клацання в трубці, сопіння товариша майора та інших атрибутів ери аналогових декадно-шагових комутаторів. Так що щодо того можете спати спокійно .
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13.12.2023 22:55 Ответить
Як-так, обов'язково буде протокол , "З моїх слів записано вірно"дата,підпис.
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13.12.2023 23:05 Ответить
Це вже трохи потім
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13.12.2023 23:05 Ответить
А,он льону теж писали,а він сказав, що з його слів диктофон записал не вірно і навідріз відмовився підписуватися.І що?А нічого.
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14.12.2023 08:38 Ответить
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14.12.2023 00:31 Ответить
подавай, ты же идиот
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14.12.2023 00:14 Ответить
Доступ до BSCS у UМС був тільки зі свого робочого комп'ютера, зі своїм паролем увійти в систему було не можливо з іншого компа,навіть коли він і поряд був.,компи теж були з паролями.У кожного були різні права,але щоб взагалі системою,напевно,декілька сисадмінів мали необмежені права в головній конторі.
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13.12.2023 23:00 Ответить
Короче такво. я беру тапік та йду з ним на вулицю. кому треба беріть свої та й підключайтесь.
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13.12.2023 23:16 Ответить
ku*wa, оце пояснення. Ви там з глузду з'їхали?

Якби заплатили з мільярд компенсацій, то може порозумнішали б.
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14.12.2023 00:38 Ответить
Коли буде мобільний зв'язок,пи₴дуни?
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14.12.2023 03:23 Ответить
Для того, щоб 1 людина не могла зробити чогось дуже важливого самостійно і, тим більше, таємно, є такий спосіб, що відкрити доступ до якихось функцій чи рішень можуть тільки декілька різних людей одночасно. В кіно іноді показували, як деякі сховища у деяких банках відкрити можуть тільки 2 людей 2 різними ключами, запуск ядерних ракет, начебто, закритий подібним протоколом.
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14.12.2023 03:52 Ответить
Да ладно...як би сказав абдрестович-черговий пройоб. Що що, а в цьому ми профі...
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14.12.2023 04:59 Ответить
Если это так, то тогда это не захист, а ***** СОБАЧЬЯ.
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14.12.2023 09:45 Ответить
1. Прославились, однако. Теперь айтишники всего мира будут тыкать в кейз пальцами, цокать и говорить "так делать (инф. безопасность)" нельзя.
2. Утеряли одну учетку - это не объяснение падения всего, вообще всего. Это только этап атаки. Для физического объекта - ну считайте, что злоумышленник прошел через проходную. Это не значит, что в результате атомная станция должна взорваться с красивым грибочком, а ее гендиректор выдать в качестве объяснения "понимаете, вахтер пропустил злоумышленника".
3. Ни пуйло, ни Орбан, никто не сделал для компрометации украинцев больше, чем они сами.
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14.12.2023 12:49 Ответить
Якщо це правда - це біда. Взломи будуть постійно. Вся інфрастуктура залежить від одного користувача?? Ви серьозно?? У Вас проблема з SecOps, дам пораду: Принцип чотирьох очей - один адмін знає тільки першу половину паролю, другий адмін - тільки другу половину. Працюють РАЗОМ за ОДНИМ компьютером і відповідають за результати роботи РАЗОМ. Не дякуйте, краще річна абонплата по тарифу.
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14.12.2023 20:57 Ответить
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