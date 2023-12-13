Защиту "Киевстар" взломали через учетную запись одного из сотрудников, - президент компании Комаров. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Во время вчерашней масштабной кибератаки на мобильного оператора "Киевстар" хакерам удалось взломать защиту благодаря аккаунту одного из сотрудников компании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента компании "Киевстар" Александра Комарова в эфире национального телемарафона "Единые новости".
"Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть в середину инфраструктуры компании. Ведется следствие", - сказал Александр Комаров, добавив, что выводы следствия ему пока не известны.
Президент "Киевстара" сказал, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, "условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".
Пожалуйста, подождите...
Компанія могла бути зламана давно, але дізналася про злам тільки зараз, коли проявилися наслідки атаки. Середній час між АРТ - зламом та моментом часу, коли жертва зламу дізнається про злам сьогодні складає рік і більше. Тобто велика кількість компаній не знають про те, що вже давно зламані хакерами. І хакери фактично перебувають всередині інформаційних систем, намагаючись бути непомітними до певного моменту часу, щоб отримати максимальний ефект від зламу.
Компроментація аккаунта співробітника лише один крок - значний, але не єдиний необхідний. Решта кроків хакерів значно більш складні і є складовими реалізації АРТ. Зокрема:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
І тепер мушу дивитись любиме кіно в гарній озвучці через впн. ну а впн там рандом що включило то й маю.
Але ж суки у зраді займаються виключно ху...нею на жаль
2. Бойкотувати мегого, який краде в нас українські переклади! Тому що проблема у нас виникає саме через них: https://webportal.nrada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/R-2023-01291.pdf (всі інші причини є надуманими, і притягнутими за вуха).
А якщо серйозно, то брєд це все...
потім вночі троян зупинив базу реєстрації номерів у мережі, видалив файли та бекапи оперативний та стендбай, перемішав блоки на дисках щоб не відновили unerase
київсрацівці два дні відновлювали базу з резерву із банківського сейфу
я так думаю(с)
(увага СБУ - це мої фантазії!!!)
Якби заплатили з мільярд компенсацій, то може порозумнішали б.
2. Утеряли одну учетку - это не объяснение падения всего, вообще всего. Это только этап атаки. Для физического объекта - ну считайте, что злоумышленник прошел через проходную. Это не значит, что в результате атомная станция должна взорваться с красивым грибочком, а ее гендиректор выдать в качестве объяснения "понимаете, вахтер пропустил злоумышленника".
3. Ни пуйло, ни Орбан, никто не сделал для компрометации украинцев больше, чем они сами.