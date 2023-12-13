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Новости За рубежом
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Италия (1510) Джорджа Мелони (42)

Премьер Италии Мелони заверила Зеленского в полной поддержке со стороны ее страны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зеленський,мелоні

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони в телефонном разговоре заверила президента Владимира Зеленского в полной поддержке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ANSA, передает Укринформ.

"Премьер-министр Мелони подтвердила поддержку со стороны итальянского правительства власти и народа Украины во всех сферах", - говорится в заявлении офиса главы правительства.

Как сообщал Укринформ, 14-15 декабря в Брюсселе состоится встреча глав государств и правительств стран Евросоюза, которые должны рассмотреть стратегическое решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС.

11 декабря в МИДе Италии дали согласие на начало переговоров с Украиной о приеме в ЕС, а также призвали ускорить процесс вступления Балканских государств.

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Граціє, от де жінка мрії
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13.12.2023 21:38 Ответить
злі язики кажуть, шо минула президентка Хорватії була так собі нічого )))

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13.12.2023 21:56 Ответить
Але ********* путіна
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13.12.2023 22:09 Ответить
от нікада такого не наблюдалось.

більш того, давала пропіздрона путінській сербії
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13.12.2023 22:11 Ответить
Вона красотка!

А ще пам'ятаю, як вона опонувала руснявим курвам в італійському парламенті!
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13.12.2023 21:44 Ответить
Дякуємо Італійцям за підтримку Українців у відстоюванні Свободи України!!
Дивно, що безумна від зелі і досі таємного Плану не вимагає за результати його мандриків!!…
Неприємна особа! Але хто дєвушкав нахарчовує, той і використовує її ротову порожнину, бо їсти ж,треба!
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13.12.2023 22:28 Ответить
Джорджа Мелони рядом с Зеленским прямо расцветает и очень охотно обнимается.
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14.12.2023 06:04 Ответить
 
 