Премьер Италии Мелони заверила Зеленского в полной поддержке со стороны ее страны

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони в телефонном разговоре заверила президента Владимира Зеленского в полной поддержке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ANSA, передает Укринформ.

"Премьер-министр Мелони подтвердила поддержку со стороны итальянского правительства власти и народа Украины во всех сферах", - говорится в заявлении офиса главы правительства.

Как сообщал Укринформ, 14-15 декабря в Брюсселе состоится встреча глав государств и правительств стран Евросоюза, которые должны рассмотреть стратегическое решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС.

11 декабря в МИДе Италии дали согласие на начало переговоров с Украиной о приеме в ЕС, а также призвали ускорить процесс вступления Балканских государств.

Читайте также: Шольц и Мэлони на саммите G20 призвали Путина вывести войска из Украины